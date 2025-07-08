10 признаков того, что она — ред-флаг: на что обратить внимание на первом свидании с девушкой

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Некоторые черты характера видны уже на первом свидании — важно лишь знать, на что обратить внимание.

Первое свидание – это не допрос, но и просто болтать о любимых фильмах – тоже так себе стратегия. Если ты ищешь длительные, стабильные отношения, пора включать не только обаяние, но и наблюдательность. Да-да, токсичность, пассивная агрессия и психологические качели встречаются не только в мужском исполнении. И первое свидание – отличный момент, чтобы быстро считать тревожные звоночки.

Вот 10 признаков, на которые стоит обратить внимание уже в самом начале общения:

1. Она часто говорит о "всех бывших" – и все они были ужасны

Если ее прошлые партнеры – сплошь абьюзеры, предатели и неудачники, и она об этом не стесняется рассказывать, стоит насторожиться. Особенно если при этом она не берет на себя никакой ответственности за происходившее.

2. Унижает других женщин

Фразы вроде "я не дружу с девушками, они все завистливые" – плохой знак. Это может говорить о склонности к конкуренции, токсичной ревности и проблемах с доверием в целом.

3. Резкие эмоциональные качели

Фото: freepik.com
Если в течение одного вечера она успела обидеться, обрадоваться, поругаться с кем-то по телефону и обрушить на вас монолог – это не "живой темперамент", а нестабильность, которая рано или поздно перейдет на ваши отношения.

4. Высокий уровень контроля

Она уже на первом свидании интересуется, с кем вы дружите, сколько времени проводите в соцсетях и сколько зарабатываете? Скорее всего, контроль будет только усиливаться.

5. Демонстративная игра в холод и тепло

Сегодня – "ты мой идеал", завтра – "ты мне не пишешь, значит, не нужен". Эти качели могут быть признаком манипулятивного поведения.

6. Пренебрежение личными границами

Фото: freepik.com
Если девушка игнорирует ваше "нет", давит, требует объяснений за каждый шаг или хочет "срочно стать ближе", это повод задуматься о ее уважении к чужому пространству.

7. Неприкрытая зависть и сравнения

Когда она постоянно говорит, кто что имеет, сколько зарабатывает, кто где отдыхает, и между делом спрашивает, "а ты кем работаешь?", это не праздный интерес, а возможный сценарий будущего давления.

8. Постоянные жалобы и образ жертвы

Если ее жизнь – непрекращающаяся череда драм, где она всегда страдает, а весь мир – враг, есть риск, что вы тоже скоро окажетесь в роли виноватого.

9. Отсутствие юмора и самоиронии

Фото: freepik.com

Зрелые люди умеют смеяться над собой. Если даже легкий сарказм вызывает у нее обиду, не исключено, что она склонна к обесцениванию и драматизации.

10. Неопределенные жизненные ориентиры

Если она не знает, чего хочет, "просто плывет по течению" и все решает по настроению – не ждите от нее устойчивости в отношениях.

Что с этим делать?

Это не значит, что при первом же подозрении стоит вставать и уходить. Но обращать внимание на эти маркеры – важно. Они могут сэкономить вам месяцы (или годы) ненужного стресса. Отношения – это не только эмоции, но и зрелость. И чем лучше вы разбираетесь в поведении другого человека на старте, тем больше шансов построить что-то здоровое.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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