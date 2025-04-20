5 привычек, которые мешают тебе зарабатывать больше

Есть люди, которые стабильно берут от жизни максимум. А есть те, кто вроде и умный, и талантливый, и стаж впечатляет – но зарплата будто застряла в 2018-м. Причина чаще всего не в рынке или "плохих клиентах", а в установках, которые мы таскаем за собой годами. В этой статье – привычки, которые незаметно ставят тебя на паузу, когда ты мог бы включить ускорение.

Ты не озвучиваешь свои ожидания по деньгам

Если ты надеешься, что тебе сами предложат нормальный гонорар или повысят зарплату за выслугу лет – спойлер: не предложат. Это не потому, что ты плохо работаешь, а потому что никто не читает твои мысли. Молча соглашаясь на сумму, которая тебя не устраивает, ты сам ставишь себе ценник. Если тебе сложно говорить "я хочу получать вот столько" – это не скромность, это блок. Его стоит прорабатывать, потому что молчание тут – прямой путь к перегрузу и выгоранию.

Ты боишься показаться "слишком"

Слишком уверенным, слишком настойчивым, слишком требовательным – этот синдром знаком многим. Особенно он активируется в момент, когда надо заявить о себе: взять слово на встрече, опубликовать экспертный пост, выйти на новый уровень. В итоге ты прячешься за "я просто делаю свою работу" и удивляешься, почему выигрывает тот, кто делает меньше, но громче. Ответ: потому что он дает о себе знать.

Ты говоришь "да" там, где надо "нет"



Когда ты соглашаешься на лишние задачи, токсичных клиентов, бесплатные консультации "по дружбе", это не доброта – это слив энергии. А энергия у нас, увы, может заканчиваться. Такие "да" крадут твое время, мозг и внимание, которые можно было бы вложить в проекты с нормальным прайсом. Учиться отказывать – навык, который напрямую влияет на твой доход.



Ты цепляешься за "стабильность"

Знакомо: вроде бы не нравится работа, денег не хватает, но ты продолжаешь тянуть, потому что "а вдруг там хуже?" Да, перемены всегда пугают. Но если ты годами не растешь ни в деньгах, ни в задачах, возможно, пора осмотреться по сторонам. Часто шаг в сторону и вверх открывает карьерные перспективы, которых ты просто не видишь, сидя на насиженном месте.

Ты не инвестируешь в свой рост

Курсы? Нет времени. Конференции? Дорого. Новый навык? Потом. В итоге ты топчешься на месте, а рынок двигается дальше. Чтобы больше зарабатывать, нужно становиться ценнее – и это не про круглосуточную прокачку, а про точечные вложения в себя. От актуальных знаний до хорошей визитки. Мир сейчас слишком быстрый, чтобы оставаться в той же точке и надеяться на чудо.

Все эти привычки кажутся мелочью, пока ты не увидишь, как они складываются в реальный финансовый потолок. Хорошая новость: все они поддаются пересмотру. Главное – честно с собой поговорить и начать потихоньку менять риторику, поведение и внутренние настройки. Не для того, чтобы стать кем-то другим, а чтобы позволить себе больше. В том числе – больше денег.