Что носить полным женщинам за 50 лет в 2018?

Мода для полных женщин за 50 лет на лето в 2018 году полна сюрпризов. С приходом теплых дней хочется выбрать яркий наряд и показать свою индивидуальность. Не стоит прятать фигуру под огромными балахонами. Желательно подобрать несколько нарядов, которые помогут создать идеальный образ.

Модные тенденции

Мода для женщин зрелого возраста отличается от моды молодых девушек. Однако, дизайнеры не перестают удивлять. Они ежегодно предлагают оригинальные идеи.

Сдержанность и элегантность являются главными критериями в выборе одежды для женщин в возрасте. Чтобы показать свою привлекательность, совершенно необязательно прятаться за бесформенными нарядами. Дизайнеры разработали фасоны и текстуры, которые помогут выигрышно показать фигуру.

Цветовая палитра

С приходом лета хочется выбрать яркие наряды. При этом цвета между собой необходимо правильно сочетать. Особенно это касается женщин в возрасте. Летом 2018 года для полных женщин за 50 лет модными будут пастельные оттенки – это настоящий хит сезона. Такие цвета придают образу свежесть и молодость.

Кроме того, темные тона также будут популярными. Можно выбрать из следующих оттенков: синий, коричневый, зеленый.

С черным цветом необходимо соблюдать осторожность. Он хоть и стройнит, но может прибавить года. Лучше всего черный комбинировать с другими оттенками. Так образ получится более гармоничным.

Мода для полных женщин за 50 может быть совершенно разной. Лето 2018 года невозможно представить без принтов. Мелкие рисунки украшают однотонные наряды, придавая образу индивидуальность и неповторимость.

Модные блузки

В гардеробе каждой зрелой женщины есть блузки. Особенно они актуальны для дам с пышными формами. С помощью этого элемента одежды можно скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть ее основные достоинства.

Для полных женщин в возрасте подойдут блузки из натуральных тканей. Они смогут подчеркнуть силуэт. Для летнего периода лучше всего выбирать такие ткани, как хлопок, шифон, шелк. От блестящих материалов, рюшей, бантов придется отказаться.

Предпочтение следует отдавать ажурным рукавам. Они делают образ более женственным и нежным.

Модные юбки

Для женщин, которые не могут похвастаться идеальной фигурой, юбки должны стать неотъемлемым предметом гардероба. Предпочтение стоит отдавать юбке до середины икры.

Для тождественных случаев полным женщинам за 50 лет можно выбирать более оригинальные модели. Отлично подойдут следующие варианты: юбка-карандаш, трапециевидная модель, юбка тюльпан.

Модные брюки

Брюки обладают утягивающим эффектом, поэтому они так необходимы полным дамам. Классический прямой крой не уступает своих лидирующих позиций уже много сезонов подряд. Кроме того, модными будут брюки бананы и колюты.

Если рассматривать цвета брюк, модными выступают светлые оттенки. Черный цвет также популярен.

Модные платья

Хитом сезона на лето 2018 года для полных женщин за 50 будут длинные платья. Мода не стоит на месте, дизайнеры подготовили массу сюрпризов. Актуальными становятся платья-тюльпаны, представленные в черно-белом цвете.

Платья с принтами на пике популярности. Оригинальные рисунки помогают скрыть недостатки фигуры. Женщина в таком наряде выглядит более стройно.

Платья-футляры также незаменимы для полных женщин. В летний период они особенно востребованы. Такие платья подходят для повседневности или праздничных мероприятий.

Платье-рубашка, платье-свитер, платье с запахом – новинки сезона. Этим нарядам стоит уделить особое внимание. Предпочтительной выступает длина до середины икры.

Модные сарафаны

Сарафаны являются любимой летней одеждой. Они практичны и удобны. Полные дамы могут смело выбирать себе подходящий наряд. Женщинам в возрасте от сарафана на тонких бретелях желательно отказаться. Предпочтение стоит отдавать трапециевидному наряду с широкими бретелями. При этом сарафан должен быть длинным, с завышенной талией и прямым силуэтом.

Модные жакеты

Удлиненный жакет – настоящая находка для зрелых женщин. С его помощью можно визуально удлинить фигуру, сделать силуэт более стройным. Пастельные оттенки будут смотреться наиболее выигрышно.

Летняя обувь

Женщины за 50 также хотят выглядеть привлекательно и стильно летом 2018 года. Обувь на каблуке станет отличным выбором для зрелых дам. Специалисты рекомендуют присмотреться к обуви на удобном небольшом каблуке.

В летний сезон – это могут быть босоножки и туфли. В результате походка станет более женственной, а фигура приобретет стройные очертания.

Быть модным несложно. Достаточно прислушиваться к советам специалистов и следить за модными тенденциями. Ежегодно дизайнеры удивляют новинками, которые сразу же находят своих поклонников. Даже полные женщины за 50 лет смогут почувствовать себя хрупкими и нежными натурами, и обратить внимание окружающих людей. Мода лето 2018 подготовила для этого все условия!