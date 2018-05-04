Жить с его родителями точно больше не буду
В браке я полтора года, есть годовалая дочь. С мужем жили у его родителей, со свекровью я общалась как с подругой (хорошие отношения). А с мужем были проблемы: захотел – уехал, ничего не сказав, денег не давал, жила на детские, секс был раз в неделю, подарков не дарил, даже дочке ничего не покупал, со мной не общался, а если общался, то в грубой форме, обзывал, общался только со своей мамой.
Я жила как сожительница в их доме, он никогда меня не обнимет, не поцелует, постоянно общался только со своими друзьями. Я постоянно ему в чем-то помогала, любила, не ругалась, пыталась разговаривать, но он меня посылал.
Я позвонила ему, на что он мне ответил: «Что я тебе сделаю? Все, давай». И кинул трубку. Моя мама забрала меня домой.
Теперь я живу у родителей, муж позвонил только в тот вечер, когда я ушла, чтобы уточнить, где я буду жить. На что он мне ответил: «Я буду жить со своими родителями». Я кинула трубку. Жить я точно не буду с его родителями, возможно, уже и с ним тоже. Что делать я не знаю.
Ставрополь, Россия, 19 лет
04.05.18
Мнения наших экспертов
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Алена
Анастасия, тебя, конечно, если что-то и может оправдать, так это твой юный возраст. Хотя в 19 лет. Мне думается, можно уже быть взрослее и иметь самоуважение. С другой стороны, судя по твоему письму, мама твоя от тебя не далеко ушла и тебе просто даже не с кого было брать пример. Ибо трудно себе представить взрослую, уважающую себя и своих детей женщину, которая на рассказ о подслушанном за дверью разговоре сватов предложит дочери звонить мужу и просить его разобраться в ситуации. Инфантилизм махровый. Твоя мама не знала, что ты год живешь на детское пособие? Не знала. Что твой, так сказать, «муж» просто позволял тебе жить с ребенком на их территории и раз в неделю тебя пользовал для секса? Она не знала, что ты унижаешься уже полтора года в той семье? Или ты была такой гордой, что рассказывала ей сказки о счастливой супружеской жизни все это время, и мама не догадывалась ни о чем? Вот, не поверю. Такое шило утаить в кармане – это надо быть виртуозной актрисой, а мама при этом должна была жить в другом городе, чтоб ничего не видеть.
На мой взгляд, сейчас ты совершила свой первый правильный поступок за последние полтора года. То, что не надо было выходить замуж за человека, который не проявляет к тебе ни капли уважения, говорить бесполезно. То. что не стоило рожать от такого мужчины ребенка – тем более уже бессмысленно обсуждать. Я так понимаю, что замужество было в лучших традициях – по залету? Ну вот и ответь теперь честно: что ты хотела получить из такого брака? Любящего мужа? Крепкую семью? Счастье в личной жизни? Ты зачем полтора года унижалась? Кто тебе сказал, что проявляя любовь и заботу к человеку грубому, неуважительному, эгоистичному и, главное, не любящему, ты можешь что-то изменить? Какой сакральный смысл в такой жертвенности? Ради чего она? Ради статуса замужней в 19 лет? Дорогая Настя, что ты за эти полтора года получила от такой жизни? Женское счастье? Финансовое благополучие? Машину в подарок? Ты жила на копеечное пособие и чувствовала себя соседкой по коммуналке. Нищебродкой, загнанной в угол обстоятельствами. Это то, ради чего надо жить с этим мужчиной?
Он не сделает тебя счастливой. Он не хочет. Ему это не нужно. Ты ему не нужна. Не пытайся быть ему полезной. Он не оценит. Не пытайся быть любящей. Ему наплевать на твои чувства. Твоя любовь ему не нужна. Не пытайся манипулировать им с помощью ребенка – он еще настолько незрел, что не способен ни о ком заботиться и нет у него еще отцовских чувств и инстинктов вожака своей маленькой стаи. Я не знаю, сколько ему лет, но подозреваю, что, как минимум. по мозгам он тебе ровесник. Вы оба – инфантильные дети, которые решили поиграть во взрослую жизнь, но сумели сделать только самое простое – ребенка. А во всем остальном вы – дети, которые еще не научились думать как взрослые, ответственные, уверенные в себе люди. Увы, но тебе точно не надо назад. Тебе нужно искать варианты, как жить дальше, рассчитывая уже только на себя. Хорошо, если твоя мама хотя бы на физическую помощь годится. Ибо я с трудом представляю себе, чтобы я, мать, позволила бы своей дочери полтора года (!) жить такой жизнью пресмыкающегося и перебиваться с хлеба на воду в чужой семье.
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Сергей
Анастасия, на мой взгляд, ничего хорошего ваш брак не ждет. Честно говоря, я вообще не понимаю для чего нужно было беременеть и рожать. Ведь никаких высоких чувств между вами не было. Встречались, общались, выпивали, сексом занимались. Уверен, ничего другого, по крайней мере, со стороны парня, даже не предполагалось. Так для чего тебе понадобилось доводить дело до беременности? Не верю, что про презервативы, или другие методы предохранения ты не знала. А раз так, то чем заканчивается незащищенный секс прекрасно понимала. То есть на зачатие ты шла целенаправленно. Для чего? Так не хотелось продолжать учебу, искать работу и строить карьеру, что решила родить? Или даже не думала о будущем, и просто хотела парня посильнее привязать? Что ж, теперь думать придется. Увы, но дороже всего людям обходится собственная глупость.
Что делать дальше? Взрослеть и начинать сначала пользоваться головой. Что же касается будущего, то муж, вернее уже бывший муж, ничем по собственной воле помогать не станет. Об этом можно даже не мечтать. И ребенок ему не нужен. Как и ты. То есть надеяться на счастливое возобновление отношений, мягко говоря, не стоит. Ты будешь воспитывать малыша сама, с помощью мамы. Это лучше осознать и принять как данность. А вот в отношении процесса неизбежного развода и получения алиментов, лучше посоветоваться с юристом. Поэтому бери маму за руку, и иди к адвокату. Причем срочно. Объясняйте ситуацию, собирайте документы, и дальше действуйте по согласованной схеме.
Обсуждение 8
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проходя мимоОбычный счет, девушке 19 лет. Есть уже годовалая дочь. Родила в 18. В 17 (околь) в 16 она забеременела. Спрашивается, чем ты думала в 16-17 лет????
04.05.18 06:59
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Дети бездумно рожают детей, получается такая жизнь... какой замуж, какой муж, какая семья...
04.05.18 06:21
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Элфи КрексВообще много непонятного. Пишет, что со свекровью были хорошие отношения, но"жить я точно не буду с его родителями". А про мужа перечисляет все его поовинности, но возможности жить с ним не исключает. И непонятно, с какого перепугу виновата её мама( по словам Алёна)."Он никогда меня не обнимает, не поцелует". Видимо, её мама должна была придти и скомандовать: а ну обнимай и целуй мою дочь! А секс почему у вас раз в неделю? Ну-ка, снимай штаны! И завтра тоже приду посмотреть, как сексишься! Смешно.
04.05.18 01:29
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GygyПол-России так живет
04.05.18 00:54
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Элфи КрексО каком подслушанном разговоре сватов пишет Алёна? Такое впечатление, что при публикации письма выпустили кусок
04.05.18 00:52
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Точно! И я ничего не поняла. К тому же, в письме говорится только о грубости мужа, а о свекрови как о подруге. Откуда взялось пресмыкание перед нею и положение рабыни?
04.05.18 01:10
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Что-то пропущено перед "я позвонила ему", видимо, там и был подслушанный разговор.
04.05.18 01:11
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