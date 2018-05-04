Жить с его родителями точно больше не буду

Анастасия, тебя, конечно, если что-то и может оправдать, так это твой юный возраст. Хотя в 19 лет. Мне думается, можно уже быть взрослее и иметь самоуважение. С другой стороны, судя по твоему письму, мама твоя от тебя не далеко ушла и тебе просто даже не с кого было брать пример. Ибо трудно себе представить взрослую, уважающую себя и своих детей женщину, которая на рассказ о подслушанном за дверью разговоре сватов предложит дочери звонить мужу и просить его разобраться в ситуации. Инфантилизм махровый. Твоя мама не знала, что ты год живешь на детское пособие? Не знала. Что твой, так сказать, «муж» просто позволял тебе жить с ребенком на их территории и раз в неделю тебя пользовал для секса? Она не знала, что ты унижаешься уже полтора года в той семье? Или ты была такой гордой, что рассказывала ей сказки о счастливой супружеской жизни все это время, и мама не догадывалась ни о чем? Вот, не поверю. Такое шило утаить в кармане – это надо быть виртуозной актрисой, а мама при этом должна была жить в другом городе, чтоб ничего не видеть.

На мой взгляд, сейчас ты совершила свой первый правильный поступок за последние полтора года. То, что не надо было выходить замуж за человека, который не проявляет к тебе ни капли уважения, говорить бесполезно. То. что не стоило рожать от такого мужчины ребенка – тем более уже бессмысленно обсуждать. Я так понимаю, что замужество было в лучших традициях – по залету? Ну вот и ответь теперь честно: что ты хотела получить из такого брака? Любящего мужа? Крепкую семью? Счастье в личной жизни? Ты зачем полтора года унижалась? Кто тебе сказал, что проявляя любовь и заботу к человеку грубому, неуважительному, эгоистичному и, главное, не любящему, ты можешь что-то изменить? Какой сакральный смысл в такой жертвенности? Ради чего она? Ради статуса замужней в 19 лет? Дорогая Настя, что ты за эти полтора года получила от такой жизни? Женское счастье? Финансовое благополучие? Машину в подарок? Ты жила на копеечное пособие и чувствовала себя соседкой по коммуналке. Нищебродкой, загнанной в угол обстоятельствами. Это то, ради чего надо жить с этим мужчиной?

Он не сделает тебя счастливой. Он не хочет. Ему это не нужно. Ты ему не нужна. Не пытайся быть ему полезной. Он не оценит. Не пытайся быть любящей. Ему наплевать на твои чувства. Твоя любовь ему не нужна. Не пытайся манипулировать им с помощью ребенка – он еще настолько незрел, что не способен ни о ком заботиться и нет у него еще отцовских чувств и инстинктов вожака своей маленькой стаи. Я не знаю, сколько ему лет, но подозреваю, что, как минимум. по мозгам он тебе ровесник. Вы оба – инфантильные дети, которые решили поиграть во взрослую жизнь, но сумели сделать только самое простое – ребенка. А во всем остальном вы – дети, которые еще не научились думать как взрослые, ответственные, уверенные в себе люди. Увы, но тебе точно не надо назад. Тебе нужно искать варианты, как жить дальше, рассчитывая уже только на себя. Хорошо, если твоя мама хотя бы на физическую помощь годится. Ибо я с трудом представляю себе, чтобы я, мать, позволила бы своей дочери полтора года (!) жить такой жизнью пресмыкающегося и перебиваться с хлеба на воду в чужой семье.