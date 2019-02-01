Жена вычеркнула меня из своей жизни
В браке 30 лет. Три сына 28, 20 и 17 лет. Жил только ради семьи, трудился, а теперь оказался на улице, жена выставила из квартиры. Не пойму, что происходит, почему? Старший сын на ее стороне, строят какие-то планы, но без меня. Знакомые звонят ей и говорят, что это бесчеловечно, но у неё заученный текст, злоба, ненависть ко мне. Такое ощущение, что они под воздействием каких-то внешних сил. Я очень тяжело переживаю эту ситуацию, мне очень больно, не знаю как переживу, не могу. Помогите пожалуйста.
Мнения наших экспертов
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Алена
Сергей, я не верю в темные силы и в «воздействие внешних сил». Особенно, если ты все это время «жил только ради семьи». Если ты жил ради нее – ты не мог не заметить перемен в поведении жены и старшего сына. Злоба и ненависть внезапными не бывают. Особенно после 30 лет совместной жизни. Твоя жена ведь тоже не малолетка, и если она вычеркнула тебя из своей жизни, значит, ты, действительно, в чем-то очень перед нею виноват. Ну и тот факт, что старший сын, которому уже 28 лет, встал на сторону мамы, тоже не свидетельствует в твою пользу. Обычно взрослые дети стараются держать нейтралитет, поскольку одинаков любят, уважают своих родителей, и если те решают изменить свою личную жизнь, то и после развода родителей поддерживают отношения и с мамой, и с папой. Твой же сын, фактически, от тебя отвернулся. Прости, но это говорит о том, что у тебя не было с ним нормальных доверительных отношений все эти годы, поэтому он сделал выбор в пользу того родителя, который для него авторитетен и близок.
В общем, честное слово, я не верю тому, что все случилось внезапно, а ты всегда был семьянином, хорошим мужем и отцом. С возрастом многое становится не особо важным, но хорошие люди рядом становятся еще ценнее и значимее. Так что, если жена так спокойно выставила тебя за дверь, значит, ты был хорош только в своей системе координат. А для семьи – нет. Что с этим делать? Ну. Если жена не хочет общаться и прояснять ситуацию, значит, тебе дорога к адвокату. Дальше – развод, дележка имущества и самостоятельная жизнь. В 52 года мужчине вполне можно начать все сначала. Даже детей новых завести можно. Лишь бы хватило мудрости не повторять прошлых ошибок ни с ними, ни с новой женой.
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Сергей
Сергей, честно говоря, я не верю в то, что женщина далеко не юношеского возраста, вдруг, ни с того ни с сего, будет выгонять из дома мужа, который живет ради семьи. Тут либо ты чего-то недоговариваешь, и сам по себе далеко не белый и пушистый, либо так увлекся трудом на благо семьи, что перестал быть её частью. Нет, бывает, конечно, что люди попадают в какую-нибудь секту и начинают вести себя неадекватно. Но такое тоже происходит не «вдруг». И если человек живет в семье, общается, принимает участие в ежедневных проблемах, с женой интимом занимается, наконец, то пропустить начало каких-то изменений не сможет. В твоей же ситуации получается, что ты ничего не видел, не слышал, и возникает вопрос – а где ты вообще был? Да и как тебя можно просто выставить из квартиры чисто юридически? Или у тебя в собственности вообще ничего нет? Тогда опять же непонятно как вы жили?
Что же касается вопроса что теперь делать, то я бы предложил для начала попытаться прояснить происходящее. Если жена не хочет общаться, поговори с младшими сыновьями. Они должны что-то знать. Ну, а затем обращайся к юристам и готовься к разводу и разделу имущества. Затем бери билеты куда-нибудь в теплые края и отдохни недели три. Ну, а по возвращению, начинай открывать Мир заново, без оглядки на жену и детей. Поверь, там есть на что посмотреть. Обязательно займись спортом, освой акваланг или параплан. В общем, главное не замыкайся и не сиди на попе ровно. Максимум активности, общения и перемещений. Через некоторое время сам увидишь, как всё изменится.
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Ваше мнение 15
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Наталья Бремерфорде, Германия / 01.02.19 13:57Ну, для начала успокойтесь. Чего вы хотите от форума? Если конкретных советов, то задайте конкретные вопросы. Если вас выставили на улицу, то обговорите ситуацию со своим адвокатом. Вы же сами понимаете, что проблема с жильем несущественна. До пенсии вам, по идее, ещё 15 лет - так что займитесь пока карьерой. Походите к психологу. Ещё лучше вместе с женой. Ищите не оправдания, а решения.
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50/50 / 01.02.19 11:58да всё Вы знаете.....видимо, "последняя капля" приключилась
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Koshka / 01.02.19 10:31Ну вроде как в Германии можно обратиться в центр помощи жертвам домашнего насилия и пожить там, а потом получить социальное жилье.
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ЯздесЯ / 01.02.19 09:34К врачу, автор.только по письму неясно, Вам или жене.Пройдите сначала освидетельствование сами,ничего в этом страшного нет, здорового никто лечить не будет.К психиатру.
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*** / 01.02.19 09:26причин такого поведения жены может быть много: 1 клевета, какой-то доброжелатель(-ница) что-то про героя напел(-а), 2 секты и (или психологи), тренинги или другие деструктивные воздействия, 3 любовник, 4 другие неизвестные или неустановленные причины.
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Солярская / 01.02.19 09:06Вы лукавите, Сергей. Зачем вам это надо, не понятно. Все вы знаете. Вы тут анонимно вопросы задаёте, для вас это ничем не чревато, разве кроме того, что почту электронную почистить придется, если ваш пароль от нее дома известен. Либо вы сами себя не в состоянии оценивать адекватно, что ещё интереснее. Какого совета вы ждёте, если вопроса толком и не задали.
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Лада / 01.02.19 06:51Смотрите. Чувства вашей жены, ее переживания - для вас абстрактный заученный текст. Вы даже сюда не пишете, в чем суть ее претензий к вам, вы их просто отметаете как не стоящее внимания. Но если вы понимаете, что она чувствует к вам злобу и ненависть - значит и понимаете, что назад пути нет. Да, вам придется развестись и разделить имущество. Просто выгнать из совместного дома без раздела она не может. К юристу.
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Zavoronok / 01.02.19 10:00Может, дом не совместный, а достался жене от родителей (бабушки-дедушки), либо на неё оформлен по каким-то причинам. Тогда очень даже может выставить за дверь (по юридическим причинам, не по моральным).
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Элфи Крекс / 01.02.19 10:14В Германии 52летнему человеку из России достался дом от родителей-бабушек-дедушек?!
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Лада / 01.02.19 13:41Ему виднее, чей дом, письмо лаконично и простор для гипотез богатый. Но к юристу в любом случае, чей бы дом ни был. Поскольку развод неизбежен.
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Krazy / 01.02.19 02:55Странно все у вас. Ну жена допустим влюбилась в кого. Но взрослый сын чего? Вы уверены, что прям ничего не предвещало? С сыном то нормальных отношений нет. В чем причина?
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Zavoronok / 01.02.19 01:10Слишком мало данных, но может, у неё любовник, а вы - третий лишний.
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Никольски / 01.02.19 01:03Нет, Сергей! Есть всегда чёткая причина почему после 30 летнего чудесного брака женщина выставляет за дверь прекрасного отца своих детей. Не может быть, что вы, прожили 30 лет и рырастив 3х сыновей не заметили, что жили с исчадьем ада., которое Вас просто под одобрение детей выставил за дверь. И никто Вам ничего не посоветует толкового. Потому что никто не поверит, что Вам причина неизвестна. И как так сложилось, что после 30 лет счастья у жены к вам только злоба?
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Элфи Крекс / 01.02.19 00:33Очень мало вводных, чтобы что- то можно было подсказать. Не бывает так, чтобы жили-жили, пришёл человек с работы домой, а его не пускают. Наверняка ведь были какие-то претензии, ставились условия. А без полных данных я советовать не берусь. Даже про акваланг, параплан и тёплые страны не напишу, может, у человека на хлеб и трусы не хватает.