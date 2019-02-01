Жена вычеркнула меня из своей жизни

Сергей, я не верю в темные силы и в «воздействие внешних сил». Особенно, если ты все это время «жил только ради семьи». Если ты жил ради нее – ты не мог не заметить перемен в поведении жены и старшего сына. Злоба и ненависть внезапными не бывают. Особенно после 30 лет совместной жизни. Твоя жена ведь тоже не малолетка, и если она вычеркнула тебя из своей жизни, значит, ты, действительно, в чем-то очень перед нею виноват. Ну и тот факт, что старший сын, которому уже 28 лет, встал на сторону мамы, тоже не свидетельствует в твою пользу. Обычно взрослые дети стараются держать нейтралитет, поскольку одинаков любят, уважают своих родителей, и если те решают изменить свою личную жизнь, то и после развода родителей поддерживают отношения и с мамой, и с папой. Твой же сын, фактически, от тебя отвернулся. Прости, но это говорит о том, что у тебя не было с ним нормальных доверительных отношений все эти годы, поэтому он сделал выбор в пользу того родителя, который для него авторитетен и близок.

В общем, честное слово, я не верю тому, что все случилось внезапно, а ты всегда был семьянином, хорошим мужем и отцом. С возрастом многое становится не особо важным, но хорошие люди рядом становятся еще ценнее и значимее. Так что, если жена так спокойно выставила тебя за дверь, значит, ты был хорош только в своей системе координат. А для семьи – нет. Что с этим делать? Ну. Если жена не хочет общаться и прояснять ситуацию, значит, тебе дорога к адвокату. Дальше – развод, дележка имущества и самостоятельная жизнь. В 52 года мужчине вполне можно начать все сначала. Даже детей новых завести можно. Лишь бы хватило мудрости не повторять прошлых ошибок ни с ними, ни с новой женой.