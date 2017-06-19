Ждать ее или не ждать?
Россия, 26 лет
19.06.17
Мнения наших экспертов
-
АленаАлександр, а как ты себе представляешь фразу «они пришли к выводу, что нужно меняться»? То есть, ты думал, что вы с девушкой так и будете встречаться, как раньше, ее муж в это время будет пытаться стать нежным и внимательным, а она по итогам сделает выбор? Если уж она решила дать своему браку второй шанс, то это подразумевает, что она тоже должна измениться. Как можно сохранить отношения в браке, продолжая общаться с любовником или любовницей? Естественно, что ваши отношения должны прекратиться. Иначе все попытки что-либо изменить в семье будут лишь имитацией бурной деятельности. Кроме того, советую тебе подумать вот о чем: она изменяла мужу с тобой. Почему ты ей веришь, что ты первый, с кем она изменила? Поему уверен, что последний? Любой порядочный человек сначала завершает отношения, которые его не устраивают, а уже потом начинает следующие. Твоя же подруга, выйдя замуж, решила не останавливаться в своем поиске лучшего варианта. Даже то, что она сейчас решила «посмотреть» на мужа и уже после этого выбирать между вами двумя – ставит тебя в ситуацию выбора на рынке коровы получше. Девушка даже не сказала тебе, что она тебя любит. У нее к тебе «теплые чувства». И с этими «теплыми чувствами» она с тобой спит. Ты же знаешь, как это называется? Она в самом деле НЕ любит тебя. Влюбленная женщина, тем паче, без отягощающих обстоятельств в виде детей, решительно рвет старые отношения ради любимого мужчины. Особенно, если старые отношения не удовлетворительны. Твоя же девушка просто перебирает и выгадывает. Вполне возможно, у тебя лучше доход, может, ты живешь в городе получше, может, ты кажешься ей перспективнее, чем ее муж, который просиживает штаны за компьютером. Но однозначно одно: ты просто «вариант». И если уж она сама сказала тебе «хочешь – жди, не хочешь – не жди», смело выбирай второй вариант. Девушек свободных и душевных, на самом деле, больше, чем тебе сейчас кажется.
-
СергейАлександр, я бы не советовал тебе особо надеяться на что-то большое и светлое. Только зря потеряешь время. Видишь ли, если бы у твоей дамы в отношениях с мужем на самом деле все было так плохо, как ты тут пишешь, то никакого второго шанса не предполагалось бы, особенно при условии большой любви и прекрасных перспектив между вами. Однако барышня решила остаться и попробовать наладить семейную жизнь. Стало быть, либо там все далеко не так плохо, либо к тебе нет ничего серьезного, либо все это разом, что скорее всего. Нет, вполне допускаю, что некоторые «напряги» в семье имеются. И очень сильно подозреваю, что не только по вине мужа. Просто поверь, что для женщины поход налево – это совсем не тоже самое, что для мужчины. И если данная представительница прекрасного пола позволяет себе подобное, значит она это себе позволяет. А потому, даже если уйдет от мужа и переберется к тебе, то никакой гарантии на то, что и от тебя вскорости не «устанет», просто нет. Так что я бы предложил тебе перестать заниматься ерундой, и как можно скорее выкинуть из головы и из жизни эту вертихвостку. Ведь пока она налаживает отношения с мужем, ты находишься в подвешенном состоянии и просто теряешь время. Вместо того, чтобы искать по-настоящему свою женщину, ожидаешь очереди попользоваться чужой. Кроме того, неужели тебе не противно, что тебя используют как площадку для просто «пересидеть», пока ищется более подходящий вариант? Хотя, безусловно, каждый волен портить себе жизнь по-своему. Но потом не говори, что не предупреждали.
Обсуждение 5
-
ПрелестьНо кажется мне что нежности то она ждёт от мужа. Нелюбимая нежность не помогает женщинам мазохисткам. Они наивно ждут ... от мужа. Любимого. Иначе давно бы ушла. Так что лучше посылайся её.
19.06.17 01:33
-
MiraХотела написать " ждите , шанс , что она уйдет большой и т.д. " Но потом комментарий Алены прочитала и подумала ,что и правда ведь , дамочка торгуется и выгадывает , там бы не упустить , здесь бы не прогадать . Таких " экземпляров " ,пытающихся повыгоднее пристроить ,пардон , задницу , Александр, поверьте , очень много , ничего уникального здесь нет может, и ,каждая вторая , вы уж простите за резкость , она вам нравится ,понимаю . Причем эта выгода не обязательно материальная , это может быть что угодно , вплоть до более " подходящей внешности " или , к примеру , у вас нет детей от первого брака , а у другого есть и т.д. И какие бы качества ,приятные для вас, у нее ни были, все же расчетливость есть расчетливость и приспособленчество . Вспомните девушек , которые выходят замуж за обрюзгших или старых дедов-миллионеров , к примеру , разве они не милые ,обаятельные ,утонченные ?Но тем не менее , слабо верится в то , что они вдруг неожиданно полюбили до дрожи в коленях какого-нибудь малоприятного дядечку , а в российских условиях ,может быть ,еще и сидевшего или киллеров нанимавшего в лихие 90-е .
19.06.17 01:26
-
МилаЖдать, но активно. Встречаться с другими девушками, заниматься работой и хобби. Если одному мужчине изменяет, совсем не факт, что и другому будет изменять. У меня была похожая история, муж внимания не обращал ни на меня, ни на ребенка, но как только появился любовник, я стала сильно нужна, стал бороться, цветы дарить и на руках носить. А до этого я несколько лет налаживала отношения, старалась для семьи, но моя верность никому была не нужна. Вот и пойми этих мужчин Сейчас у меня новый муж, в отношениях полная гармония, поэтому и не изменяю
19.06.17 00:46
-
DikobrazСпасибо, за ваше мнение. Сам понимаю, что возможных вариантов событий тьма. Самому не нравится быть запасным вариантом. Знаю, что свободных много. Вот только мне, редко, кто нравится.
18.06.17 22:51