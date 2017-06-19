Ждать ее или не ждать?

Алена

Александр, а как ты себе представляешь фразу «они пришли к выводу, что нужно меняться»? То есть, ты думал, что вы с девушкой так и будете встречаться, как раньше, ее муж в это время будет пытаться стать нежным и внимательным, а она по итогам сделает выбор? Если уж она решила дать своему браку второй шанс, то это подразумевает, что она тоже должна измениться. Как можно сохранить отношения в браке, продолжая общаться с любовником или любовницей? Естественно, что ваши отношения должны прекратиться. Иначе все попытки что-либо изменить в семье будут лишь имитацией бурной деятельности. Кроме того, советую тебе подумать вот о чем: она изменяла мужу с тобой. Почему ты ей веришь, что ты первый, с кем она изменила? Поему уверен, что последний? Любой порядочный человек сначала завершает отношения, которые его не устраивают, а уже потом начинает следующие. Твоя же подруга, выйдя замуж, решила не останавливаться в своем поиске лучшего варианта. Даже то, что она сейчас решила «посмотреть» на мужа и уже после этого выбирать между вами двумя – ставит тебя в ситуацию выбора на рынке коровы получше. Девушка даже не сказала тебе, что она тебя любит. У нее к тебе «теплые чувства». И с этими «теплыми чувствами» она с тобой спит. Ты же знаешь, как это называется? Она в самом деле НЕ любит тебя. Влюбленная женщина, тем паче, без отягощающих обстоятельств в виде детей, решительно рвет старые отношения ради любимого мужчины. Особенно, если старые отношения не удовлетворительны. Твоя же девушка просто перебирает и выгадывает. Вполне возможно, у тебя лучше доход, может, ты живешь в городе получше, может, ты кажешься ей перспективнее, чем ее муж, который просиживает штаны за компьютером. Но однозначно одно: ты просто «вариант». И если уж она сама сказала тебе «хочешь – жди, не хочешь – не жди», смело выбирай второй вариант. Девушек свободных и душевных, на самом деле, больше, чем тебе сейчас кажется.