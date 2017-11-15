Замужем, с ребенком и с симпатией

Алена

Лейла, объяснение есть у всего. Вопрос в том, какое устроит тебя. Например, ты вышла замуж не от большой любви, а потому что «пора», и с теми же мыслями ты забеременела и родила ребенка. А теперь вот, встретила парня, который понравился больше, чем муж (потому что никаких особых чувств к мужу никогда не было), и теперь ты в замешательстве. Другой вариант – ваши с мужем чувства на фоне рождения малыша сильно остыли, быт съел романтику, дома ни цветов, ни конфет, одни подгузники, прикорм, слюнявчики, да еще и мужа обслужи. И на этом фоне незнакомый (ты же о нем практически ничего не знаешь) парень, который (вроде бы!) тоже заинтересованно на тебя глядит, кажется неким обещанием романтики и пылких чувств. И это подкупает своей новизной на фоне домашней рутины. Разумеется, можно ринуться в омут с головой, забыв, что у тебя есть муж, есть ребенок… Но нужно ли это твоему одногруппнику? Нет, как любовница ты бы точно подошла – ведь замужняя женщина с ребенком не станет требовать срочно отвести ее в загс, как того наверняка бы стала требовать любая незамужняя пассия. Но для серьезных отношений ты ему зачем? Вы друг друга почти не знаете, что у вас общего, кроме лекций и легкого полового влечения? У вас не обнаружилось внезапное сродство душ. Нет между вами и химии. Тебе скучно, ты устала. Но что тебе даст этот одногруппник? Кроме рогов для мужа. Зачем студенту женщина с чужим, да еще и совсем маленьким ребенком? Бездетные 20-летние закончились? Интрижка – дело забавное. Но не когда у тебя есть обязательства. Если муж не радует – реши вопрос с мужем сначала. А если муж «вполне сойдет» - не преступай черту, за которой можно наделать очень много необратимых глупостей.