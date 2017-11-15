Замужем, с ребенком и с симпатией
Анапа, 23 года
15.11.17
Мнения наших экспертов
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АленаЛейла, объяснение есть у всего. Вопрос в том, какое устроит тебя. Например, ты вышла замуж не от большой любви, а потому что «пора», и с теми же мыслями ты забеременела и родила ребенка. А теперь вот, встретила парня, который понравился больше, чем муж (потому что никаких особых чувств к мужу никогда не было), и теперь ты в замешательстве. Другой вариант – ваши с мужем чувства на фоне рождения малыша сильно остыли, быт съел романтику, дома ни цветов, ни конфет, одни подгузники, прикорм, слюнявчики, да еще и мужа обслужи. И на этом фоне незнакомый (ты же о нем практически ничего не знаешь) парень, который (вроде бы!) тоже заинтересованно на тебя глядит, кажется неким обещанием романтики и пылких чувств. И это подкупает своей новизной на фоне домашней рутины. Разумеется, можно ринуться в омут с головой, забыв, что у тебя есть муж, есть ребенок… Но нужно ли это твоему одногруппнику? Нет, как любовница ты бы точно подошла – ведь замужняя женщина с ребенком не станет требовать срочно отвести ее в загс, как того наверняка бы стала требовать любая незамужняя пассия. Но для серьезных отношений ты ему зачем? Вы друг друга почти не знаете, что у вас общего, кроме лекций и легкого полового влечения? У вас не обнаружилось внезапное сродство душ. Нет между вами и химии. Тебе скучно, ты устала. Но что тебе даст этот одногруппник? Кроме рогов для мужа. Зачем студенту женщина с чужим, да еще и совсем маленьким ребенком? Бездетные 20-летние закончились? Интрижка – дело забавное. Но не когда у тебя есть обязательства. Если муж не радует – реши вопрос с мужем сначала. А если муж «вполне сойдет» - не преступай черту, за которой можно наделать очень много необратимых глупостей.
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СергейЛейла, испытывать симпатии к людям - это нормально. Как к мужчинам, так и к женщинам. Все мы люди, все живые, со своими эмоциями, желаниями, предпочтениями. Тут все дело в том, какой смысл ты вкладываешь в данное понятие. Если молодой человек тебе приятен, радует глаз, но ты при этом четко понимаешь, что есть любимый муж, ребенок, и потому никаких вольностей допускать не собираешься - это одно. В этом случае ничего делать не нужно. Пообщаетесь при случае, может быть приятельство некоторое возникнет. С семьей познакомишь. Глядишь, обретете друга семьи на многие годы. Но если возникает желание более близкого, переходящего в постельную плоскость знакомства, а законный супруг вызывает лишь раздражение как мешающий этому фактор, то тут совсем другое дело. И в этом случае я бы предложил сначала решить вопрос семейный. Ведь если имеющийся постоянный партнер перестал устраивать, если ты вдруг поняла, что он - не то, значит, ситуация с возникновением «левых» желаний будет повторяться регулярно. И однажды все дойдет до абсурда, открытых измен, сопутствующих скандалов и неизбежного развода. Так к чему тогда тянуть и ждать больших неприятностей, ругани и убитых нервов как для себя, так и для ребенка? Лучше прямо сейчас спокойно разобраться в отношениях с супругом, развестись, а уже потом искать следующее приключение. Хотя, конечно, каждый волен портить себе жизнь по-своему. Но не забывай, что ты уже не просто женщина со своими желаниями, а мама, которая отвечает за своего ребенка.
Обсуждение 5
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ZavoronokА в чём вопрос? Есть ли этому объяснение или сближаться с ним с целью более близких отношений? Ну понравился парень и что? Рушить ссемью из-за внезапной симпатии глупо, особенно при наличии маленького ребёнка.
15.11.17 02:51
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ПрелестьВот бы была засада,если бы в жизни не было симпатичных людей. Не было бы отношений на взаимной симпатии. Я даже карьеру зачисляю к одной из основных последствий взаимосимпатий. Так создаются команды. Так строятся кварталы домов и дачных участков. И тд итп. Симпатии это двигатель прогресса :-)
15.11.17 01:52
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Вы путаете симпатию с половым влечением? Объяснение этому есть, конечно, но оно вас оскорбил.
15.11.17 00:56
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Иииии... Вопрос в чем? Нормально ли? Нормально, я часто всякие симпатии испытываю, я - визуал. Высокий, черноволосый и светлоглазый - беру, заверните два. Ну полюбовалась и домой к мужу. Хотя если вы мужа не любите, то проблема конечно.
15.11.17 00:30
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Мужчины и женщины могут испытывать к друг к другу симпатии, если трутся рядом каждый день на работе или учебе. Тоже самое можно сказать об антипатии и раздражении.
15.11.17 00:19