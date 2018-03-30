Зачем бросать меня таким образом?
Хочу спросить мнения экспертов и всех читателей, кто решит откликнуться по этому вопросу. Я столкнулась с тем, с чем сталкивалась почти каждая девушка, женщина. Познакомилась с парнем, друг другу понравились, отношения мне казались идеальными. Почему казались, да потому, что судя по всему, он не разделял этого мнения и, не посчитав нужным поставить меня в известность после месяца встреч (без единой ссоры и недоразумений) – просто самоустранился, исчез.
История банальная. Всё как обычно, за день до этого он звонил перед работой (ночная смена), мы поговорили как обычно. На следующий день – тишина. Я написала смс с пожеланием хорошей смены – и всё, ни ответа, ни привета. Я тоже ничего выяснять не пыталась. Больше не звонила и не писала. Но всё равно как-то неприятно. Хоть уже полгода прошло, но иногда размышляю об этом. Себя не виню и самоедством не занимаюсь – пустое это. Он знает, что я истерики закатывать не буду, рыдать и висеть у него на ногах тоже. Озвучивала ему (еще когда он первый раз пропал, потом всплыл, как ни в чем не бывало), что я не приемлю такой способ завершения отношений, что мне это было неприятно и я переживала. Второй раз он предпочёл исчезнуть так же, имея глубоко ввиду мою скромную просьбу. Уважил, так сказать.
Мой вопрос в следующем: как вы думаете, насколько это нормально, этично, допустимо, приемлемо завершать отношения таким способом? Я читала много статей и мнений по этому поводу, мнения, конечно, неоднозначные. Да, в некоторой степени это удобно, но... разве это по-человечески так поступать с некогда нравившимся тебе человеком, который ничего плохого тебе не сделал и был с тобой искренен, открыв своё сердце, (да знаю, он об этом не просил, но все же)… Заранее спасибо за ответы.
Беларусь, 25 лет
30.03.18
Мнения наших экспертов
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Алена
Саша, ну, месяц – это же очень маленький срок для отношений. Как можно называть их «идеальными», когда практически еще даже не знаешь ничего? Более того, человек за такой короткий срок «идеальных» отношений успел дважды слиться. На мой взгляд, в такой ситуации вообще нет смысла размышлять о мотивах и тайных смыслах произошедшего. Вы просто не созданы друг для друга, он не влюблен, ты не та девушка, ради которой он готов горами двигать. И это даже не твоя проблема. Так бывает – ты не доллар, чтобы всем нравиться и для всех быть желанной. Главное – не опускать себя до уровня вечно ждущей и прощающей. Мужчина, который любит, так не поступает. А быть вечно недовыбранной рядом с неопределившимся мужчиной – это тратить свою жизнь на пустые надежды и сделать себя несчастной.
Почему некоторые так поступают? Потому что так, действительно, проще и легче. Когда отношения были без ссор и обид, без драк и скандалов, уходить сложнее всего. Не у каждого найдется мужества сказать «я ухожу просто потому, что я тебя не люблю», ведь в ответ можно услышать: «Как это так? А все наши встречи, поцелуи, невероятный секс, романтические свидания? Это было притворством? Ты все это время занимался со мной сексом, не любя? Ты встречался со мной, не любя? Ты что – использовал меня?» Что отвечать на эти вопросы? «Да, вот такой я подлец»? Проще уйти без объяснений и неудобных вопросов.
Зачем возвращался? Опять же – проблема в том, что он сам еще не определился, кто ему нужен. Возможно, на какое-то время ему показалось, что он зря с тобой расстался. А, может, все банально и приземленно – ему хотелось секса, и он понимал, что ты его примешь. Так что, сделай выводы и не делай одолжения тем, кто тебя не ценит с первого раза.
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Сергей
Саша, все мы люди, и все очень разные. У каждого – своё воспитание, взгляды на жизнь, манера поведения. Каждый что-то любит, чего-то боится. И увы, но есть те, кто иногда ведет себя совершенно по-свински. Причем иногда совершенно непонятно почему и зачем. И встреча с подобным персонажем, естественно, вызывает массу вопросов. Но если человек достаточно уверенный и самолюбивый чаще вопрошает чисто риторически что-то вроде «как таких уродов Земля носит», то другие могут обратить внимание на самих себя. И вот это плохо. Начинается самокопание, поиск личных недостатков, из-за которых всё произошло. А кто ищет, тот всегда находит, как ты знаешь. В результате из-за одного не очень удачного двуногого природного эксперимента, который просто живет так, как ему удобно, глубоко наплевав на банальные приличия, появляется целая череда нервных и неуверенных в себе людей, пытающихся понять за что их обидели, что же в них не так.
Лично я считаю, что подобное лучше пресекать в корне. И если какой-то не особо тактичный молодой человек вдруг оскорбил, проявил неуважение, то его просто нужно как можно скорее забыть. И всё. В случившемся нет твоей вины. А вот после этого очень важно не наступать на грабли. Дело в том, что такие ребята довольно часто пытаются вернуться к своим жертвам. Особенно если эти жертвы вдруг вместо страданий начинают жить нормальной жизнью. Ну не терпят такие вампирчики подобного, а потому пытаются повторить опыт. И стоит лишь поверить в заверения о том, что он все понял, раскаялся, что теперь всё будет хорошо, и сдаться, как всё вернется. И предательства, и унижения, и обиды.
В общем, прекрати размышлять о прошлом. Забудь этого парня и живи реальной жизнью. А если он вдруг опять появится, просто не замечай. И всё будет нормально.
Обсуждение 8
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Люди не обязаны отвечать вашим ожиданиям. Люди разные, очень разные. Цель ваша - найти человека, который будет отвечать вашим представлением о норме, нормальном поведении. Это касается и любви, и дружбы. Этот не отвечает, да к тому же вы ему разонравились, как это часто бывает - так отпустите ситуацию.
30.03.18 06:44
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Мой знакомый именно так бросил девушку, потому что она в его присутствии жадно ела бутерброд с майонезом и этот майонез растекался по ее лицу... сами понимаете у друга тонкая натура ...
30.03.18 05:04
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DoremiСаша, он ищет варянты. И он хочет сохранить свободу. Скорее вседо, он так будет делать ещё очень долго. Он может быть “хорошим”, но он не серьёзный. Надо это понять, и двигатся дальше.
30.03.18 03:46
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klaraСаша , это хорошо ,что вы столько статей и мнений прочитали , учитесь разбиратся в себе , окружающих, все же что-то положительное из этих " отношений " для вас получилось. Так и смотрите на это ,как на опыт .А "принца " этого недоделанного не стоит и обсуждать и думать о нем - этично ли , нормально ли , допустимо ли . Для некоторых коз..лов допустимо и жене морду при детях бить или еще что похлеще . У всех разный уровень " этичного " . И правильно выше написала жужа - и с детьми - инвалидами бросают и т.п. А может, и вообще женатый был , а может и в запой ушел ..всякое бывает , только вы до рефлексирования на его тему не опускайтесь .
30.03.18 01:31
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Ну ты, Саша, разошлась ! Вопрос. : а парень в целом жив? Не в больнице с проломленным черепом? Месяц отношений- это ни отчем. А в целом ты задаёшь детские вопросы; ну не этично, и дальше что? Некоторые мужчины бросают жён с детьми- инвалидами и ещё квартиры отсуживают; при этом возможно, что его родственники не видят в этом ничего такого. А ты что хотела, что он подробно «озвучил» почему не хочет с тобой встречаться? Может ему запах твой не нравится, а сказать неудобно, хоть ты что раз ничего плохого ему не сделала. Мне непонятно почему тебя так взбудоражили эти «отношения»? Это не последний мужчина во вселенной.
30.03.18 00:13
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Ну смешно же, месяц отношений (да еще неизвестно, как часто они встречались и что между ними было)! что тут обсуждать? Да, некрасиво, да, парень поступил по-свински. Неприятно, но бывает. Плюнуть, забыть и перестать заниматься самоедством, ибо именно этим героиня и занимается.
30.03.18 00:12