Зачем бросать меня таким образом?

Хочу спросить мнения экспертов и всех читателей, кто решит откликнуться по этому вопросу. Я столкнулась с тем, с чем сталкивалась почти каждая девушка, женщина. Познакомилась с парнем, друг другу понравились, отношения мне казались идеальными. Почему казались, да потому, что судя по всему, он не разделял этого мнения и, не посчитав нужным поставить меня в известность после месяца встреч (без единой ссоры и недоразумений) – просто самоустранился, исчез.

История банальная. Всё как обычно, за день до этого он звонил перед работой (ночная смена), мы поговорили как обычно. На следующий день – тишина. Я написала смс с пожеланием хорошей смены – и всё, ни ответа, ни привета. Я тоже ничего выяснять не пыталась. Больше не звонила и не писала. Но всё равно как-то неприятно. Хоть уже полгода прошло, но иногда размышляю об этом. Себя не виню и самоедством не занимаюсь – пустое это. Он знает, что я истерики закатывать не буду, рыдать и висеть у него на ногах тоже. Озвучивала ему (еще когда он первый раз пропал, потом всплыл, как ни в чем не бывало), что я не приемлю такой способ завершения отношений, что мне это было неприятно и я переживала. Второй раз он предпочёл исчезнуть так же, имея глубоко ввиду мою скромную просьбу. Уважил, так сказать.

Мой вопрос в следующем: как вы думаете, насколько это нормально, этично, допустимо, приемлемо завершать отношения таким способом? Я читала много статей и мнений по этому поводу, мнения, конечно, неоднозначные. Да, в некоторой степени это удобно, но... разве это по-человечески так поступать с некогда нравившимся тебе человеком, который ничего плохого тебе не сделал и был с тобой искренен, открыв своё сердце, (да знаю, он об этом не просил, но все же)… Заранее спасибо за ответы.