Зачем перевез меня к себе, если не простил?

Встречаюсь с парнем 8 лет из них 4-ре года (институт) и четыре года живем вместе. После окончания института ему предложили хорошую работу в Москве, и он переехал в Москву. Хорошие доверительные отношения, он хотел и меня увезти, но так вышло, что я познакомилась с мужчиной... влюбилась. Парню сказала, что расстаёмся... Он просил дать шанс и ещё раз попробовать все с начала. Не знаю, о чем я думала, мне казалась, что чувства закончились. Мы 7 месяцев не общались. С мужчиной этим ничего не сложилось. Через 7 месяцев расстались. Я написала бывшему в Москву. У нас завязалось общение. Он все это время был один. Занимался карьерой. Очень обрадовался моему сообщению, и через какое -то время он приехал в СПб. Встретились и пришли к тому, что есть чувства, хотим начать все заново. Я переехала в Москву к нему, он полностью обеспечивал меня. Нет, я тоже работаю, но для себя – фотографом. Летом ездим на море. Есть общие интересы, всегда есть о чем поговорить, но я хочу детей и семью, он тоже хочет, и не раз об этом говорил, но, с его слов, у него страх, что я могу предать.

Время шло, а он в сомнениях и не решается... Стали ругаться все чаще. Просто, мне казалось, нам так хорошо один, второй год, я искренне думала, что он забыл и простил, а оказалось, что все помнит. В очередной ссоре я переехала к брату в Москве. И после этого начался ад, он пишет мне и звонит – встречаемся в кафе или кино, но не предлагает жить вместе и т.д. Постоянно пытается поговорить серьёзно и прийти к решению общему о нас... В очередной раз в кафе он сказал, что наши линии жизни не пересекаются, что может нам расстаться? Я не хотела расставаться, т.к. люблю его, и это ему сказала. Долго плакала, а потом все же сказала – ты прав, давай...

Я тогда и в правду подумала, что чувства остыли. Мы реже стали общаться, я стала общаться с другим мужчиной, заболела попала в больницу. Он приезжал меня навещать. А потом я увидела лайк у него на странице в ВК, зашла к девушке на страницу, а там он с ней... Общие фото везде. Я поняла, что у него другая девушка и моложе его на 5 лет... Мне стало так плохо. И, похоже, у них все серьёзно, но вместе они не живут! Я не знаю, что делать? Зачем он тогда перевёз меня в Москву и говорил начать все с начала, а сам нашёл другую!