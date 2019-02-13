Зачем перевез меня к себе, если не простил?
Встречаюсь с парнем 8 лет из них 4-ре года (институт) и четыре года живем вместе. После окончания института ему предложили хорошую работу в Москве, и он переехал в Москву. Хорошие доверительные отношения, он хотел и меня увезти, но так вышло, что я познакомилась с мужчиной... влюбилась. Парню сказала, что расстаёмся... Он просил дать шанс и ещё раз попробовать все с начала. Не знаю, о чем я думала, мне казалась, что чувства закончились. Мы 7 месяцев не общались. С мужчиной этим ничего не сложилось. Через 7 месяцев расстались. Я написала бывшему в Москву. У нас завязалось общение. Он все это время был один. Занимался карьерой. Очень обрадовался моему сообщению, и через какое -то время он приехал в СПб. Встретились и пришли к тому, что есть чувства, хотим начать все заново. Я переехала в Москву к нему, он полностью обеспечивал меня. Нет, я тоже работаю, но для себя – фотографом. Летом ездим на море. Есть общие интересы, всегда есть о чем поговорить, но я хочу детей и семью, он тоже хочет, и не раз об этом говорил, но, с его слов, у него страх, что я могу предать.
Время шло, а он в сомнениях и не решается... Стали ругаться все чаще. Просто, мне казалось, нам так хорошо один, второй год, я искренне думала, что он забыл и простил, а оказалось, что все помнит. В очередной ссоре я переехала к брату в Москве. И после этого начался ад, он пишет мне и звонит – встречаемся в кафе или кино, но не предлагает жить вместе и т.д. Постоянно пытается поговорить серьёзно и прийти к решению общему о нас... В очередной раз в кафе он сказал, что наши линии жизни не пересекаются, что может нам расстаться? Я не хотела расставаться, т.к. люблю его, и это ему сказала. Долго плакала, а потом все же сказала – ты прав, давай...
Я тогда и в правду подумала, что чувства остыли. Мы реже стали общаться, я стала общаться с другим мужчиной, заболела попала в больницу. Он приезжал меня навещать. А потом я увидела лайк у него на странице в ВК, зашла к девушке на страницу, а там он с ней... Общие фото везде. Я поняла, что у него другая девушка и моложе его на 5 лет... Мне стало так плохо. И, похоже, у них все серьёзно, но вместе они не живут! Я не знаю, что делать? Зачем он тогда перевёз меня в Москву и говорил начать все с начала, а сам нашёл другую!
Мнения наших экспертов
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Алена
Нина, по-моему, ты обижаешься на парня и обвиняешь его в том, что разрешаешь себе. Скажем, что бы было, если бы у тебя «срослось» с тем первым мужчиной, ради которого ты бросила этого парня? Ты бы о нем и не вспоминала особо. Разве что, заскучав. Чтобы было сейчас, если бы твое общение с новым мужчиной, уже в Москве, имело продолжение – с лайками в ВК, свиданиями и прочим? Ты бы возмущалась, что у парня появилась новая знакомая и что он, возможно, встречается с нею? Если бы и возмущалась, то только из собственнического чувства, согласись?
Твои претензии к парню возникли потому, что у тебя у самой ничего не складывается в отношениях. По факту, это не он, а ты не умеешь строить отношения с мужчинами. И он – не исключение. Он просто любил тебя больше, чем те, кого ты выбирала параллельно ему. А, может, был больше привязан, потому что вы пробыли вместе довольно много времени и даже строили какие-то планы. Но ведь он не просто так в тебе сомневался. И, заведя нового мужчину, ты только подтвердила его опасения, что твои чувства – не то, во что стоит верить. Так чего ты обижаешься? Все по заслугам. Научись дорожить отношениями сама. Не прыгай из одних отношений в другие. Тогда и будет доверие. А пока, увы, действительно, не заслужила.
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Сергей
Нина, на мой взгляд, в твоей ситуации произошло неприятное событие под названием «перегорел». Полагаю, молодой человек был сильно расстроен, когда ты его отставила. Еще бы, ведь были чувства, да и планы какие-то наверняка присутствовали. И тут такой «облом». Однако время и активная работа, да еще и на новом месте, судя по всему, довольно быстро привели его в чувство. По крайней мере, впадать в прострацию парень не стал, а семь месяцев – довольно большой срок, чтобы не только залечить душевные раны, но и начать жить заново. Да и девушки, наверняка, стали появляться. И тут вдруг ты решила вернуться. Молодой человек, на остатках воспоминаний о прекрасном прошлом, рванул в Питер. На них же, как я понимаю, забрал тебя в Москву. Тоже можно понять. Всё-таки удар по самолюбию ты нанесла серьезный. А тут вроде как полная амнистия с реабилитацией получилась.
Однако реальность – штука гнусная. И, видимо, за тот срок, который ты провела, сидя на его шее, остатки былых чувств окончательно растворились. Кроме того, твой приятель не забыл измену, и не простил, что лишь усугубило положение. Как-то даже читал на эту тему одну работу, где доказывалось, что мужчины вообще не могут прощать подобные вещи, и, что это обусловлено чуть ли не инстинктами. Возможно это бред, конечно, но в твоем случае сработало. Вот, в результате, всё и рухнуло., что теперь делать? Я бы предложил поступить по методу твоего приятеля. Уехать в другой город и заняться карьерой. Как говорилось в одном классическом произведении: «Я знаю, что любовь пройдет, когда два сердца разделяет море». Море не море, а смена обстановки и переключение с загадочного прошлого на реальное настоящее очень неплохо помогает решать душевные проблемы. В общем, как бы ни было грустно, но лучше перестать цепляться за то, что было, и страдать по тому, что не сбылось. Смысла в этом нет никакого вообще. Постарайся взять себя в руки, перестань общаться с этим товарищем, и начинай жить заново.
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Ваше мнение 13
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Прелесть / 13.02.19 22:50Кстати не чувствуй те себя виноватой. Он не был вашим мужем.
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Прелесть / 13.02.19 22:38Мистер Нерешительный это диагноз. Не мудрено что Вы за 8 лет!!!! ВЛЮБЛЯЛИСЬ в других. Он такой по характеру. Не решительный. За 8 лет уже мог жениться и даже развестись. А Вы позволяли так жить. На делайте так больше. Не затягивайте романы на 8 лет.
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Лада / 13.02.19 21:11Ну не хочет он с вами семью и детей. Пожил совместно и понял. А до этого не понимал - молодость, гормоны, влюбленность. Почему нашел другую? Смешной вопрос. То, что было зорошо в 20 лет, в 30 таким не кажется. Он повзрослел и поумнел. Ваши чары развеялись. А ваше поведение этому сильно поспособствовало.
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Zavoronok / 13.02.19 20:31Девочки, клео опять чудит. Ещё утром и даже днём нельзя было оставить комментарий.
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torling / 13.02.19 20:03Нтна, вижу, вы творческая натура. Очень впечатлительная и эмоциональная. Но надо иногда голову холодной держать. Вам будет непросто, но надеюсь, вы научитесь. Если разобрать факты, то всё ж очевидно. Вас не простили, ну и отпустите человека. Незачем копаться в прошлом, только себе больнее сделаете. В работу с головой окунуться отлично помогает.
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krazy / 13.02.19 19:50Гордость наконец проснулась? Он понял, что не хочет быть больше запасным аэродромом? Вы его наконец достали своим поведением? Влюбился вдруг? Может быть миллион причин почему он вас отшил. Вы б лучше о себе задумались, одинокая женщина без работы, вам же не 18, чтобы за красивые глазки мужики содержали. Становитесь самостоятельной и ищите реальную работу.
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Элфи Крекс / 13.02.19 19:31Так он сам объяснил: у него страх, что вы можете предать. Зачем перевёз? Думал, получится, видит - нет, не получается. Но у вас и с другими мужчинами не получается. С одним не сложилось, когда вы в первый раз расстались. После нового расставания познакомились с другим, с тем тоже не вышло, раз, когда вы тяжело заболели, вас навещает в больнице бывший друг,а про нового вы уже молчите. Заносилась уже эта история, хочет он новую, красивую.
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Инна / 13.02.19 19:29"И после этого начался ад, он пишет мне и звонит." - девушка, ад это когда люди друг друга убивают, летят бомбы, горят дома! А звонки и встречи даже с неприятным человеком вряд ли можно назвать адом. Кроме того, вы постоянно врете)))) и то, что вы врете нам-это еще можно понять, но зачем врать самой себе??? МЧ перегорел к вам и к тому же не простил измену. Это очень ясно и думать тут не о чем. У мужчин все просто- хочет быть с тобой, будет. Не хочет- не будет. Также умиление вызывает тот факт, что вы ненадежны, но при этом справедливые упреки в своей ненадежности воспринимаете чуть ли не как личное оскорбление. По-видимому, вам бывший нашел порядочную девушку, с которой можно строить отношения. Вы побоку)))))
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Настасья Петровна / 13.02.19 18:41Вот это как раз тот случай, когда не "мужики - сво...", а сама виновата. Автор, поставьте себя на место мужчины. Ты бы очень стремилась в брак с тем, кто не раз предавал? Хотя, у женщин в нашей культуре настолько сидит в голове "любой ценой взамуж", что и не за таких выходят... Ну ладно, это лирическое отступление. На будущее - слушать свое сердце и не так легко "влюбляться" в первых встречных, особенно будучи в серьёзных отношениях. Тем более уже не зелёная 18-летняя девочка. Удачи!
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Тыковка / 13.02.19 18:32Иииихххууу, снова можно поливать грязью чернь, ооо как я рада:)) а если по тексту, то нина получила ответный удар «ногой в морду», и если дальше будет так себя вести, то и дальше будет получать!!