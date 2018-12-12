Зачем ему девушки по вызову, если есть я?

Алена, первым делом очень рекомендую тебе сходить к врачу и сдать анализы на заболевания, передающиеся половым путем. Особенно провериться на наличие/отсутствие ВПЧ. Вирус папилломы человека долгое время может вообще не давать о себе знать, так что, учитывая живой интерес твоего парня к проституткам и быстрому сексу, провериться будет не лишним.

Во-вторых, не стоит приравнивать мастурбацию к подвигу во имя любви. Твой молодой человек просто озабочен, и в его пирамиде потребностей сексуальное удовлетворение занимает одно из самых высоких мест. Вокруг полно неженатых, одиноких мужчин, однако они не сидят на порносайтах, не изучают каталоги девочек по вызову, не страдают от спермотоксикоза, и прекрасно выдерживают без секса по нескольку месяцев. Как правило, эти люди заняты более важными делами, и им некогда так много думать о сексуальном удовлетворении.

Существует доказанная связь между уровнем интеллекта и способностью к половому воздержанию. Вынуждена тебя огорчить, но, судя по тому, что ты пишешь, парень твой не семи пядей во лбу. И, честно говоря, я бы посоветовала тебе с ним завязывать. Тот факт, что он еще и позволяет себе тебя бить, уже говорит о том, что он убожество. Можно многое простить человеку, которого любишь, но не рукоприкладство. Потому что это – верный признак того, что тебя не любят, тобой не дорожат, тебя не боятся потерять. Зачем такие отношения? Ты разве нашла себя на помойке?