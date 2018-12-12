Зачем ему девушки по вызову, если есть я?
Эта ситуация произошла год назад с моим парнем. Не знаю, что дальше делать. Мы начали встречаться год назад, когда он приезжал в отпуск в родной город. Ему 25, мне было 17, сразу влюбилась, первая любовь, первый секс. После дня рождения через 3 месяца я приехала, все хорошо, прошло полгода, и я узнала, что пока я ждала нашей встречи, он смотрел порно, лазил по сайтам знакомств смотрел, как вызвать проституток. Говорит, что смотрел картинки и удовлетворял себя, чтобы не изменять.
Все хорошо. Простила. А потом узнала, что на новый год он снимал квартиру, говорит был один, не знаю, что думать, думаю, вызывал проститутку, потому что в этот день он лазил на этих сайтах. Что делать? Люблю его, да и он говорит, что тоже. Когда ссоримся может ударить. Как быть подскажите?
Мнения наших экспертов
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Алена
Алена, первым делом очень рекомендую тебе сходить к врачу и сдать анализы на заболевания, передающиеся половым путем. Особенно провериться на наличие/отсутствие ВПЧ. Вирус папилломы человека долгое время может вообще не давать о себе знать, так что, учитывая живой интерес твоего парня к проституткам и быстрому сексу, провериться будет не лишним.
Во-вторых, не стоит приравнивать мастурбацию к подвигу во имя любви. Твой молодой человек просто озабочен, и в его пирамиде потребностей сексуальное удовлетворение занимает одно из самых высоких мест. Вокруг полно неженатых, одиноких мужчин, однако они не сидят на порносайтах, не изучают каталоги девочек по вызову, не страдают от спермотоксикоза, и прекрасно выдерживают без секса по нескольку месяцев. Как правило, эти люди заняты более важными делами, и им некогда так много думать о сексуальном удовлетворении.
Существует доказанная связь между уровнем интеллекта и способностью к половому воздержанию. Вынуждена тебя огорчить, но, судя по тому, что ты пишешь, парень твой не семи пядей во лбу. И, честно говоря, я бы посоветовала тебе с ним завязывать. Тот факт, что он еще и позволяет себе тебя бить, уже говорит о том, что он убожество. Можно многое простить человеку, которого любишь, но не рукоприкладство. Потому что это – верный признак того, что тебя не любят, тобой не дорожат, тебя не боятся потерять. Зачем такие отношения? Ты разве нашла себя на помойке?
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Сергей
Алёна, я, конечно, понимаю, что первый мужчина, первая влюбленность – это серьезно. Понимаю, что хочется, чтобы именно этот человек стал тем самым первым и единственным на всю оставшуюся жизнь. Однако давай будем честными. Увы, но так бывает очень редко. В большинстве случаев, для того, чтобы найти того, кто тебе на самом деле подходит, приходится пройти через несколько пустых, порой довольно неприятных и даже болезненных взаимоотношений. Грустно, не спорю. Но в этом нет ничего страшного или неправильного. Ведь именно так люди и учатся разбираться в партнерах и в самих себе, понимать собственные желания, и набираются житейской мудрости. Проще говоря – взрослеют. Поэтому я бы не советовал тебе воспринимать происходящее сейчас, как глобальную трагедию. Просто данный молодой человек – не твой вариант, и он, скорее всего, скоро уйдет.
Ну, а пока, очень рекомендую пользоваться презервативами. Твой приятель, судя по всему, товарищ не особо разборчивый в связях, а потому вполне может наградить тебя таким букетом заболеваний, что потом не будешь знать куда бежать и как спасаться. И никакие противозачаточные таблетки или спирали от этого не спасут. Поверь – это ОЧЕНЬ важно!
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Ваше мнение 4
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Джей / 12.12.18 06:25Вспоминая вчерашнее письмо, радуйтесь, что проститутки не за ваш счет! :-)
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Zavoronok / 12.12.18 01:56Девушка, на помойке себя нашла, что ли? Бьёт и изменяет, надо, чтоб ещё и пить начал? Или и это не поможет? Если мужчина бить начал, надо бежать, теряя тапки, а не рассуждать про неземную любовь.