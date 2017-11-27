Все мужчины садятся мне на шею
Краснодар, 27 лет
27.11.17
Мнения наших экспертов
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АленаМарина, из этого замкнутого круга выйти очень просто. Не надо жить и встречаться с теми, кого не любишь. И не надо с ними вести себя так, что каждый мужчина рядом с тобой перестает видеть в тебе женщину, и начинает видеть лишь удобную обслугу. Ты сама слишком усердствуешь в перехвате инициативы, а люди по сути своей ленивы, и если им показать, что какую-то работу они могут делегировать (читай – перевесить) на другие плечи – они это сделают. Это верно и для рабочих отношений, и для личных. Ты выказываешь сильную заинтересованность в отношениях, и пытаешься сразу показать мужчине, какой ты клад, как ты умеешь заботиться о нем, о месте, где живешь. Это принимается. Но мужчина начинает видеть в тебе домработницу, служанку, мамочку (ассоциации с детством и мамой у плиты, у гладильной доски, со шваброй в руках…). Ты перестаешь быть женщиной, которую еще надо заслужить. Ты перестаешь быть сексуальным объектом – не в смысле, что с тобой не хотят заниматься сексом, а в том смысле, что ты перестаешь вдохновлять, завоевывать, стараться тебя заслужить. В тем мужчиной, с которым ты начала жить уже через месяц знакомства – с ним именно это и произошло. Минимум усилий, и ты оказалась доступна уже через месяц, начав обстирывать, кормить, ухаживать за ним. Зачем ему стараться-то? Ты и так уже в кармане. Проблема в том, что ты сама не очень понимаешь, зачем это делаешь. Мужика ты не любишь, он тебя не особо устраивает. Но ты за него цепляешься, как за соломинку. Зачем? Если за этот год, что вы живете вместе, ты пыталась найти вариант получше, но не нашла, - это не значит, что твой вариант – единственный шанс. Ты просто не тех выбираешь. Не нужно выбирать «кучку поменьше». Если мужчина не вдохновляет, не старается ради тебя и отношений – с ним просто не надо жить. Вообще.
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СергейМарина, на мой взгляд, ты совершенно напрасно теряешь время. Если молодой человек не устраивает тебя как партнер, если всего за год жизни с ним ты уже попробовала несколько других вариантов отношений, значит, ничего хорошего в дальнейшем от связи с ним ждать точно не приходится. Кроме того, даже тебе скорее всего понятно, что замуж данный парень тебя звать не собирается. Ну, и к чему тогда весь этот цирк? Ты тратишь время на человека, с которым не может быть общего будущего, да еще и страдаешь при этом от его отношения. Для чего? Лично я считаю, что это совершенно противоестественно. И для начала стоит прекратить заниматься ерундой, признать, что у тебя нет «стабильных отношений», и расстаться. Затем, на какое-то время прекрати гоняться за мужиками. Сосредоточься на работе, займись спортом, найди хобби. Отвлекись, переключись, пойди учиться наконец. Нет, я понимаю, что все вокруг капают на мозг необходимостью замужества. Мол, возраст уже не девичий, чего ты тянешь и прочее. Но давай будем честными: выйти замуж – не напасть, как бы замужем не пропасть. Бежать в ЗАГС с кем попало, лишь бы позвал – изначально проигрышная идея. С таким человеком построить нормальную семью все равно не выйдет, и рано или поздно дело дойдет до развода. Ну, и что хорошего в том, чтобы остаться одной потеряв время, нервы и деньги? Так что лучше просто остановись, оглядись, задумайся. Например, подумай почему ты постоянно выбираешь по сути одинаковых парней, о которых заранее знаешь, что они не то, что нужно? Может быть, ты это делаешь подсознательно, потому, что на самом деле не хочешь пока ничего серьезного? В общем, бросай своего «привычного», но совершенно не нужного приятеля, прекрати суетиться, займись собой, начни учиться чему-то новому. Выдели хотя бы полгода на жизнь без поиска парня. Нет, если сам прилипнет, то ничего страшного, но целенаправленно никого не ищи. Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам.
Обсуждение 5
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А не надо было с незнакомым мужиком на одну территорию сьезжаться. Месяц всего. Вы как бездомный котенок, кто погладил за тем и пошла. Еще по-ходу с другими крутите, те вам вообще пофиг с кем. (Вообще меня прикольнула "хорошая девочка", гуляющая от сожителя. Вы реально думаете те другие вас зауважают?)
27.11.17 03:54
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Юля БакуСтранная логика. Ну тогда не надо покупать новые туфли..Старые более удобны. Кто из знает какая колодка? Надо пересмотреть взгляд на совместное существование. Такая супер пупер мамушка хозяйка Зрелому мужчине маман не нужна. Нужна женшина, а не мамушка. Оставайтесь женщиной. Будет ребенок, станете мамой для него. А не для мужчины.Тем более нельзя закрывать глаза на алкоголь...Нельзя. Если это Вас раздражает, то не пить - условие жить вместе.
27.11.17 03:07
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Элфи КрексКакое вознаграждение вы рассчитываете получить за то, что готовите, обстирываете ( смешно звучит в сегодняшних реалиях) и выслушивает? Это типа обмен такой: я тебя выслушивала, а ты мне за это...Может быть, мужчины чувствуют, что это товарообмен такой, а не искренние отношения? И зачем вы живёте вместе с человеком, которого абсолютно не любите?
27.11.17 02:05
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ZavoronokМышки плакали, кололись, но продолжали упорно жрать кактус. Не становись хорошей девочкой, будь стервой, тогда и парни наглеть не будут.
27.11.17 01:19
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КукуОткройте ип по обслуживанию престарелых и инвалидов. За завещание. Вот это и будет лучшая благодарность за ваши заботы.
27.11.17 00:48