Все мужчины садятся мне на шею

Алена

Марина, из этого замкнутого круга выйти очень просто. Не надо жить и встречаться с теми, кого не любишь. И не надо с ними вести себя так, что каждый мужчина рядом с тобой перестает видеть в тебе женщину, и начинает видеть лишь удобную обслугу. Ты сама слишком усердствуешь в перехвате инициативы, а люди по сути своей ленивы, и если им показать, что какую-то работу они могут делегировать (читай – перевесить) на другие плечи – они это сделают. Это верно и для рабочих отношений, и для личных. Ты выказываешь сильную заинтересованность в отношениях, и пытаешься сразу показать мужчине, какой ты клад, как ты умеешь заботиться о нем, о месте, где живешь. Это принимается. Но мужчина начинает видеть в тебе домработницу, служанку, мамочку (ассоциации с детством и мамой у плиты, у гладильной доски, со шваброй в руках…). Ты перестаешь быть женщиной, которую еще надо заслужить. Ты перестаешь быть сексуальным объектом – не в смысле, что с тобой не хотят заниматься сексом, а в том смысле, что ты перестаешь вдохновлять, завоевывать, стараться тебя заслужить. В тем мужчиной, с которым ты начала жить уже через месяц знакомства – с ним именно это и произошло. Минимум усилий, и ты оказалась доступна уже через месяц, начав обстирывать, кормить, ухаживать за ним. Зачем ему стараться-то? Ты и так уже в кармане. Проблема в том, что ты сама не очень понимаешь, зачем это делаешь. Мужика ты не любишь, он тебя не особо устраивает. Но ты за него цепляешься, как за соломинку. Зачем? Если за этот год, что вы живете вместе, ты пыталась найти вариант получше, но не нашла, - это не значит, что твой вариант – единственный шанс. Ты просто не тех выбираешь. Не нужно выбирать «кучку поменьше». Если мужчина не вдохновляет, не старается ради тебя и отношений – с ним просто не надо жить. Вообще.