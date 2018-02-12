Вроде со мной, но не прочь и с бывшей

Катя, на мой взгляд, ты и не менялась с Лерой. Он как обманывал вас обеих, так и продолжает. Ты ведь не знаешь наверняка, какие у них отношения были до тебя, при тебе в качестве запасной любовницы, и сейчас (когда тебе кажется, что ты – любовница основная). Все, что тебе известно о твоем Максиме, он сказал тебе сам. Разумеется, он расскажет только то, что хочет, и найдет объяснение для всего остального. Так что, велики шансы, что сказано тебе не так много правды. Велики шансы, что у Максима и у его Леры – кризис в отношениях, но не настолько серьезный, чтобы говорить о нем родителям, пилить пополам общую квартиру и вести себя как чужие люди на свадьбе его сестры. Конечно, может быть еще вариант, что он соврал тебе по поводу квартиры, и на самом деле она принадлежит только Лере. Но это, в сущности, не имеет значения. Важно то, что ничего серьезного в этих отношениях тебе не светит. Если хочется проверить это ценой потери времени – дерзай. Но я бы не советовала.

Сергей

Екатерина, лично я считаю, что ты совершенно напрасно тратишь время, и тешишься бесперспективными надеждами. Увы, но на мой взгляд, твой приятель пока совершенно не собирается строить что-то серьезное, и потому останавливаться на своей бывшей или на тебе не станет. А раз так, то и ожидать чего-то большого и светлого не стоит. Нет, я понимаю, что тебе хотелось бы заарканить этого представителя членоносцев, тем более, что у него весьма солидное «приданое» в виде половины квартиры. Однако парень тоже все это понимает, и именно поэтому пока ни тебе, ни его прежней приятельнице, ничего не светит. Исходя из собственного жизненного опыта могу сказать, что молодой мужчина, который не может определиться между двумя дамами, чуть раньше или чуть позже, обязательно встретит третью. Такова жизнь. Поэтому, положа руку на сердце, я бы советовал не заниматься ерундой. Увы, но твой нынешний возлюбленный никогда не станет твоим мужем. Вернее, при определённых воздействиях он может сходить с тобой в ЗАГС, но единственной для него ты точно не останешься. А раз так, то для чего весь этот цирк? Нет, безусловно, если в тебе говорит спортивный интерес и хочется «утереть нос» «этой бывшей», то можешь продолжать играть и пытаться добиться, чтобы парень окончательно поставил тебя на место основной подруги. Но стоит ли? На мой взгляд, будет лучше послать парня куда подальше и искать по-настоящему своего мужчину. Хотя, конечно, каждый волен портить себе жизнь по-своему. И ты, как человек достаточно взрослый, вполне можешь потратить еще несколько лет на нынешние непонятные отношения. Однако потом не говори, что тебя не предупреждали.