Вроде со мной, но не прочь и с бывшей
Нижний Новгород, 21 год
12.02.18
Мнения наших экспертов
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АленаКатя, на мой взгляд, ты и не менялась с Лерой. Он как обманывал вас обеих, так и продолжает. Ты ведь не знаешь наверняка, какие у них отношения были до тебя, при тебе в качестве запасной любовницы, и сейчас (когда тебе кажется, что ты – любовница основная). Все, что тебе известно о твоем Максиме, он сказал тебе сам. Разумеется, он расскажет только то, что хочет, и найдет объяснение для всего остального. Так что, велики шансы, что сказано тебе не так много правды. Велики шансы, что у Максима и у его Леры – кризис в отношениях, но не настолько серьезный, чтобы говорить о нем родителям, пилить пополам общую квартиру и вести себя как чужие люди на свадьбе его сестры. Конечно, может быть еще вариант, что он соврал тебе по поводу квартиры, и на самом деле она принадлежит только Лере. Но это, в сущности, не имеет значения. Важно то, что ничего серьезного в этих отношениях тебе не светит. Если хочется проверить это ценой потери времени – дерзай. Но я бы не советовала.
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СергейЕкатерина, лично я считаю, что ты совершенно напрасно тратишь время, и тешишься бесперспективными надеждами. Увы, но на мой взгляд, твой приятель пока совершенно не собирается строить что-то серьезное, и потому останавливаться на своей бывшей или на тебе не станет. А раз так, то и ожидать чего-то большого и светлого не стоит. Нет, я понимаю, что тебе хотелось бы заарканить этого представителя членоносцев, тем более, что у него весьма солидное «приданое» в виде половины квартиры. Однако парень тоже все это понимает, и именно поэтому пока ни тебе, ни его прежней приятельнице, ничего не светит. Исходя из собственного жизненного опыта могу сказать, что молодой мужчина, который не может определиться между двумя дамами, чуть раньше или чуть позже, обязательно встретит третью. Такова жизнь. Поэтому, положа руку на сердце, я бы советовал не заниматься ерундой. Увы, но твой нынешний возлюбленный никогда не станет твоим мужем. Вернее, при определённых воздействиях он может сходить с тобой в ЗАГС, но единственной для него ты точно не останешься. А раз так, то для чего весь этот цирк? Нет, безусловно, если в тебе говорит спортивный интерес и хочется «утереть нос» «этой бывшей», то можешь продолжать играть и пытаться добиться, чтобы парень окончательно поставил тебя на место основной подруги. Но стоит ли? На мой взгляд, будет лучше послать парня куда подальше и искать по-настоящему своего мужчину. Хотя, конечно, каждый волен портить себе жизнь по-своему. И ты, как человек достаточно взрослый, вполне можешь потратить еще несколько лет на нынешние непонятные отношения. Однако потом не говори, что тебя не предупреждали.
Обсуждение 17
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прелестьВ любом случае вы не умная. Зачем лезть в незаконченные отношения с советами? Мужчины этого не любят. И не позволяют себе указывать. Вы уже проиграли.
12.02.18 11:36
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не приятнопишется в данном случае слитно!
12.02.18 11:18
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Ellis_@Как долго вы разрешили водить вас за нос. Это просто невероятно и удивительно, сколько времени вам понадобилось, чтобы учуять: что-то подозрительно воняет...
12.02.18 10:52
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КВот мужики плюются на женщины типо "им лишь бы деньги", "да все вы ш****". А сами иной раз продадут себя с потрохами в вечное рабство к не любимой бабе за квадратные метры. Никто квартиру до свадьбы покупать не будет, это деградантом надо быть полным. Если в складчину то покупают после свадьбы чтобы в случае чего делить можно было поровну. Квартира скорее всего девушки..
12.02.18 10:16
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100%Катя, хитрость лис в глупости кур. Вы сами рады обманываться. Его "отмазки" на ваши подозрения примитивны, но вы на них ведётесь как полная дура. И да, вы третья лишняя... Пора бы уже это осознать. Ваши отношения продлятся ровно до тех пор, пока вы не снимите очки и не увидите правду. Либо пока Лера о вас не узнает.
12.02.18 09:36
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KoshkaПоставьте вопрос ребром. Пусть квартиру с "бывшей" продадут, а купите квартиру Вы и Максим. Ну все ясно, короче. На будущее Вам такой совет: не слушайте, а смотрите. О человеке надо судить по его поступкам. У меня все.
12.02.18 09:34
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звездочка )Ну а че, у взрослых тоже так бывает, что мужчина мечется и определиться не может. Фильм "Осенний марафон" как раз об этом. Катюш, да отпусти ты его, бестолковый он, ты же сама это видишь. Таким и останется.
12.02.18 09:30
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Вы, может, Максима и любите, а вот он вас...
12.02.18 08:07
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50/50"Но я же не совсем дура" ну как Вам сказать...
12.02.18 07:24
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ИДИЛИЯУ меня ощущение что автору вешают очень длинную лапшу на уши...Он со своей Лерой даже и не расставался вовсе. Если бы расстался, на свадьбу сестры он бы позвал автора а не "бывшую-нынешнюю"
12.02.18 07:22
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НикаЯ не поняла... А где сейчас живет Максим?
12.02.18 01:22
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ZavoronokЖивёт с одной, встречается с другой. Хорошо, блин, устроился. Надо было сразу сказать:"Когда отношения сойдут на нет, можешь позвонить, если буду свободна, обдумаю". Я бы не стала встречаться с мужчиной, который живёт с другой женщиной, а я, типо, запасная любовница, если регулярная окажет. Даже если уверяет, что не спит с ней, откуда ты заешь? Скорее всего спит, а тебе лапшу вешает, чтоб дала. И сейчас, наверное, встречаются для секс-свиданий, так, чтоб ты не узнала. Думай сама и решай тоже.
12.02.18 01:17
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Катя, ты сколько знаешь этого Максима, у которого есть жена Лена, в чьей квартире он живет? Вероятнее всего эта жена Лена скоро родит. Ты тут как бы в их семейной жизни вообще не при чем.
12.02.18 00:32
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Элфи КрексРодители максима не знают о вас и о том, что он расстался с бывшей. В квартире живёт бывшая. На свадьбу сёстры Максим приглашает бывшую и фотографируется с ней. Простите, а что вы к нему имеете какое- то отношение Максим знает или это просто ваши фантазии?
12.02.18 00:07