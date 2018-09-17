Вряд ли он влюбится в меня снова
Когда мне было 18, встречалась с парнем на 1,5 года младше. Во всем первый. Через три месяца разошлись и почти полгода не общались. И вот недавно пришёл с извинениями, мол, «отношений я не хочу, но общаться с тобой очень желаю». В общем, опять начали разговаривать, выпивать в компании, и он, понятное дело, начал лезть с поцелуями. Я ему сразу сказала, что пообжиматься я не против, но ничего больше не будет. На том и решили. Но теперь проблема в том, что я запуталась: обнимаемся и «няшимся», как влюблённые (то есть гладит, перебирает волосы хотя знает, что ничего не будет), даже на трезвую, вместе с тем рассказывает о том, с кем спал, иногда даже слишком показушно. В итоге я и прекращать это не хочу, и не знаю, что делать, ведь вряд ли он влюбится в меня снова.
Мнения наших экспертов
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Алена
Ника, а зачем тебе все это? Скучно жить? Мальчик, которому еще нет 18 лет, тискает тебя в компании подвыпивших приятелей, и ты послушно даешь себя мять, как курица – петушку. Не хватает телесных ощущений? Что, кроме «обнимашек», вы делаете с твоим мальчиком? Ведете интересные беседы? Ходите в кино, по выставкам и концертам? У вас есть общее хобби, о котором вам не надоедает разговаривать? Полагаю, что нет. Так почему ты так бездарно тратишь время?
Зачем тебе парень, который просто самоутверждается возле тебя? Он рассказывает тебе истории про то, с кем он переспал, и ты слушаешь весь этот бред, все эти пошлые фантазии юнца, который просто пытается произвести на тебя впечатление в силу своего не слишком развитого интеллекта. Ему скоро 18, а он до сих пор не знает, что девушек надо впечатлять не списком сексуальных побед (которых, я уверена, у него вообще нет, поэтому он с тобой и тискается в надежде на большее), а планами на будущее, перспективами, которые у него вырисовываются. Мальчик, который думает только о том, как переспать с кем-нибудь, выпить в компании и пообжиматься, - пустой сосуд. Какие перспективы с таким могут быть? Пока мама с папой содержат? А потом?
Не трать время на такие связи, даже если тебе кажется, что ты контролируешь ситуацию, на самом деле, ты вообще ею не управляешь. Тебе надо выгребать из этой зависимости. Она ничего тебе не даст, кроме дна, на которое ты постепенно опускаешься с такими связями.
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Сергей
Ника, честно говоря, судя по используемым «оборотам», тебе до 19-ти лет еще пара классов и два курса. Как-то совсем уж наивно и по-детски выглядят и описание, и вопросы. К указанному тобой возрасту, люди обычно уже более взрослые, и лучше знают, чего хотят и чего сами стоят. Что же касается мнения о ситуации, то, на мой взгляд, единственным верным решением в твоем случае, будет как можно быстрее прекратить любое общение с данным молодым человеком. Да и со всей твоей нынешней компанией тоже. Причем совсем. И дело тут даже не в том, что с ним ты просто совершенно бесполезно теряешь время, поскольку никакого совместного будущего у вас не будет.
Проблема в том, что этот приятель очень негативно влияет, например, на твою самооценку. Судя по тому, что пишешь, молодой человек всего лишь развлекается, интимно общаясь сразу с несколькими девушками, и ни в грош не ставит ни одну из них. То есть никакого уважения, не говоря уже про любовь или что-то хоть как-то похожее, он к вам не испытывает. Использует для личного удовольствия, ну и личный уровень повышает. Мол, вон скольких дур я имею, глядите, завидуйте. И не более того. А ты не просто этого не замечаешь, но даже сознательно приняла роль «одной из», что прямо говорит о крайне низком уровне самолюбия, и продолжаешь его понижать. Зачем? Ты себя настолько не любишь и не ценишь? Нет, я понимаю, что влюбленность, что молодой человек стал первым партнером. Но это ведь не значит, что теперь он волен творить что хочет, а ты обязана всё это терпеть. Более того, просто поверь на слово, мужчины не любят и не ценят легкодоступных и зависимых женщин. А твое поведение сейчас – это сразу и легкодоступность, и зависимость. Или ты считаешь иначе?
В общем, чем дольше ты будешь «няшиться» с данным «кадром», тем хуже для тебя же. Честно говоря, мне даже странно, когда девушка, вместо того, чтобы послать подальше молодого человека за подобное пренебрежение, и искать по-настоящему своего мужчину, продолжает с ним «обжиматься». Может быть, лучше сосредоточиться на учебе, а выпивку в компании и этого «неопределившегося» оставить в прошлом? Хотя, безусловно, каждый волен портить свою жизнь по-своему. Но потом не говори, что тебя не предупреждали.
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Лучшие комментарии
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Zavoronok 17.09.18 00:55Начни рассказывать ему, с кем была, с кем спала и посмотри на реакцию. Много нового и интересного узнаешь, и про себя в том числе.
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Koshka 17.09.18 07:45Читать противно. Какого Вам продолжения надо? Чтобы драл по пьяни?
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Солярская 17.09.18 12:08Не, я понимаю: гормонами накрывает. Петтинг, то-сё. Ну с ним то зачем? Больше никто не тискает? Так приятно быть одной из общипанных курочек? Парни как бы ухаживать должны, шоколадку дарить, розочку, выделять из толпы. А так... ерунда какая-то противная.
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Склифософский 17.09.18 10:01Ой, ну вот она молодость, доверчивость))). У парня гормональный вброс, ему ахаться не с кем, он рассчитывает на то, что рано или поздно героиня "даст". А любовь с ней ему совершенно не нужна. Ему нужна подруга, которая "такой хороший друг, которого даже можно ахнуть". Не майтесь дурью - обниматься и целоваться стоит с тем, с кем есть отношения, а не с тем, кому нужен секс, и всё равно с кем.
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Krazy 17.09.18 01:11Девушко, бросайте выпивать. Ну понятно иногда случайно не рассчитала, все бывает. А вот так вот регулярно нетрезвая, вам ваша внешность вообще не дорога? Плюс неприятности всякие словить можно, мало ли желающих воспользоваться?
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Настасья Петровна / 17.09.18 19:24Уровень малолетней ш***вы в сельском клубе. Госпидя, такое стыдно даже самым близким рассказать, а не то что на форум писать.) И прав Сергей, на 19 лет не катит. Такое впечатление, что 15-летка к бабушке в деревню приехала, встретила там хлопца, который её на прошлых каникулах тр***ул (пардон!), и понеслаааась... Культурный отдых!))) Мда, я сегодня тоже некультурная, уж простите.))) Но сие послание - это просто что-то невероятное.)) Хороший совет дали девочке - с мамой поговорить. Пусть объяснит ей наконец элементарные вещи...
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Солярская / 17.09.18 12:08Не, я понимаю: гормонами накрывает. Петтинг, то-сё. Ну с ним то зачем? Больше никто не тискает? Так приятно быть одной из общипанных курочек? Парни как бы ухаживать должны, шоколадку дарить, розочку, выделять из толпы. А так... ерунда какая-то противная.
-
*** / 17.09.18 11:53"когда мне было 16-ть лет и я копил на новенький мопед" достали письма - детский бред
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Склифософский / 17.09.18 10:01Ой, ну вот она молодость, доверчивость))). У парня гормональный вброс, ему ахаться не с кем, он рассчитывает на то, что рано или поздно героиня "даст". А любовь с ней ему совершенно не нужна. Ему нужна подруга, которая "такой хороший друг, которого даже можно ахнуть". Не майтесь дурью - обниматься и целоваться стоит с тем, с кем есть отношения, а не с тем, кому нужен секс, и всё равно с кем.
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[email protected] / 17.09.18 09:52На трезвую ..((( Эх, не туда дорога. Ну что же, продолжайте няшиться, если так сильно надо. От наматывания волос на палец ещё никто не забеременел.
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Никольски / 17.09.18 09:35Мне кажется, что Вам, девушка, побольше читать. Такая ерунда. Да и осознанности побольше. 18 лет всего. Подождите внутренней зрелости. И не пейте и не общайтесь с мужчинами, которые пьют выпивают. Это всегда кончается очень плохо. Путь в никуда.
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Лада / 17.09.18 07:55Девушка, начинайте ценить себя, у вас самый благодатный возраст для этого. То, что вы описали - нездорово. Не надо позволять мальчику так себя с вами вести, слушать и поощрять эти фантазии или не фантазии, тискаться с ним, кто вас ни на грош не уважает.
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Koshka / 17.09.18 07:45Читать противно. Какого Вам продолжения надо? Чтобы драл по пьяни?
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Прелесть / 17.09.18 01:51Больше пейте, случайно забеременейте, родите и он вас точно полюбит.
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Krazy / 17.09.18 01:11Девушко, бросайте выпивать. Ну понятно иногда случайно не рассчитала, все бывает. А вот так вот регулярно нетрезвая, вам ваша внешность вообще не дорога? Плюс неприятности всякие словить можно, мало ли желающих воспользоваться?
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Zavoronok / 17.09.18 00:55Начни рассказывать ему, с кем была, с кем спала и посмотри на реакцию. Много нового и интересного узнаешь, и про себя в том числе.
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[email protected] / 17.09.18 09:53А-ха-хахахахах..))))
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Олю / 17.09.18 14:05Сарафанное радио инфру разнесет по району, гулять будет не с кем или нарасхват...(( Ника с мамой поговори. Во всем первый, не значит лучший.
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