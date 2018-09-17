Вряд ли он влюбится в меня снова

Ника, честно говоря, судя по используемым «оборотам», тебе до 19-ти лет еще пара классов и два курса. Как-то совсем уж наивно и по-детски выглядят и описание, и вопросы. К указанному тобой возрасту, люди обычно уже более взрослые, и лучше знают, чего хотят и чего сами стоят. Что же касается мнения о ситуации, то, на мой взгляд, единственным верным решением в твоем случае, будет как можно быстрее прекратить любое общение с данным молодым человеком. Да и со всей твоей нынешней компанией тоже. Причем совсем. И дело тут даже не в том, что с ним ты просто совершенно бесполезно теряешь время, поскольку никакого совместного будущего у вас не будет.

Проблема в том, что этот приятель очень негативно влияет, например, на твою самооценку. Судя по тому, что пишешь, молодой человек всего лишь развлекается, интимно общаясь сразу с несколькими девушками, и ни в грош не ставит ни одну из них. То есть никакого уважения, не говоря уже про любовь или что-то хоть как-то похожее, он к вам не испытывает. Использует для личного удовольствия, ну и личный уровень повышает. Мол, вон скольких дур я имею, глядите, завидуйте. И не более того. А ты не просто этого не замечаешь, но даже сознательно приняла роль «одной из», что прямо говорит о крайне низком уровне самолюбия, и продолжаешь его понижать. Зачем? Ты себя настолько не любишь и не ценишь? Нет, я понимаю, что влюбленность, что молодой человек стал первым партнером. Но это ведь не значит, что теперь он волен творить что хочет, а ты обязана всё это терпеть. Более того, просто поверь на слово, мужчины не любят и не ценят легкодоступных и зависимых женщин. А твое поведение сейчас – это сразу и легкодоступность, и зависимость. Или ты считаешь иначе?

В общем, чем дольше ты будешь «няшиться» с данным «кадром», тем хуже для тебя же. Честно говоря, мне даже странно, когда девушка, вместо того, чтобы послать подальше молодого человека за подобное пренебрежение, и искать по-настоящему своего мужчину, продолжает с ним «обжиматься». Может быть, лучше сосредоточиться на учебе, а выпивку в компании и этого «неопределившегося» оставить в прошлом? Хотя, безусловно, каждый волен портить свою жизнь по-своему. Но потом не говори, что тебя не предупреждали.