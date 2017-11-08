Вдруг, правда, я не успею встретить своего мужчину
С.-Петербург, 26 лет
08.11.17
Мнения наших экспертов
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АленаАня, быть курочкой, для которой главная цель и мечта в жизни – это успеть до 26 лет выйти замуж и родить пару карапузов – не стоит. Твои подруги «обабели» - пожелай им удачи с их заботами и улыбнись. В наше время в отсутствии семьи в 26 лет больше плюсов, чем минусов. И тебе доступно то, что недоступно твоим обабившимся подружкам – ты свободна, ты вольна распоряжаться своим временем на все 100%, ты можешь ложиться спать под утро и проваляться в выходной день до обеда в постели. Ты можешь сорваться с места и отправиться в путешествие, не планируя ничего заранее, не заботясь о том, где остановиться, есть ли там рестораны с нормальной едой (чтобы кормить детей), удастся ли поймать такси с детским креслом, продают ли в тех местах «памперсы» нужной марки… Ты можешь закатывать вечеринки у себя дома, не думая о том, что в 9 часов надо укладывать спать детей. Ты можешь спустить все деньги на шопинг для себя любимой, купить на последние брендовую сумку, а потом неделю до зарплаты питаться кефиром, а не заботиться о том, чем кормить детей. Ты можешь знакомиться, встречаться, перебирать, решать. Все это уже недоступно твоим подругам, которые желают тебе стать такой же, как они. Не завидуй им. Да, в семейной жизни есть свои плюсы. Но далеко не факт, что к тому времени, когда ты, нагулявшись, взяв от холостой жизни все по максимуму, встретишь свою судьбу, твои подруги все еще будут замужем, а не в разводе с детьми и алиментами. Жизнь – дама глумливая. Очень тебе советую отпустить ситуацию и подумать о том, сколько потенциальных возможностей для саморазвития у тебя сейчас есть. Сколько вариантов побаловать себя. Сколько перспектив для того, чтобы заняться тем, что тебе интересно. Прекрати нервничать. Мужчинам, которым нужно молодое мясо, не нужны серьезные отношения, так что, в любом случае такой типаж – не для тебя. А в остальном – мужчина, в первую очередь, ищет женщину, которая бы его вдохновила (не только на трах). А вдохновить кого-то можно только если ты сама увлечена тем, как и чем ты живешь. Вот над этой составляющей своей жизни и советую тебе сосредоточиться.
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СергейАнна, чисто теоретически, в жизни может произойти вообще что угодно. Однако делать глобальные выводы из расставания с молодым человеком и издевательских пожеланий подруг, все-таки не стоит. И выписывать себе удостоверение почетного пенсионера в 26 лет – тоже. Нет, безусловно, если ты сядешь на попу ровно, срочно решишь заесть горе тоннами булочек, нарастишь килограмм 20-30-60 жира, перестанешь следить за собой, и превратишься в бесполое желеобразное нечто непонятного возраста, то шансы встретить по-настоящему своего человека довольно сильно снизятся. Хотя, судя по тем же американцам, все равно не до нуля. Но ведь ты не собираешься обрастать «дополнительными украшениями»? Уверен, что нет. А раз так, то и паниковать не нужно. Все мы разные, и у каждого свой путь. Кому-то удается встретить постоянного спутника в ранней молодости, кому-то для этого требуется обрести жизненный опыт и мудрость. И, кстати, нет никаких четких определений для понимания, что лучше. Свои плюсы и минусы есть в любом случае. Поэтому лично я считаю, что ничего ужасного с тобой не происходит. Судя по тому, что отношения с мужчинами у тебя были, причем довольно близкие и продолжительные, можно с уверенностью утверждать, что и в будущем обязательно будут, ну, если только мужики не вымрут как класс в ближайшей перспективе. Другое дело, что подходить к выбору партнера теперь лучше с умом. Но в этом тебе как раз и поможет имеющийся опыт. Что же касается возраста, то просто поверь на слово, очень немногие мужчины ищут «кого помоложе». В большинстве мы – точно такие люди, как и вы и ищем в первую очередь любимую женщину, а сколько ей годиков – не особо важно. Однако исходя из опыта и банальной логики, давай будем честными и признаем, что проще всего налаживать коммуникацию с относительными ровесниками. Потому и разница в возрасте среди партнеров, в подавляющем большинстве случаев – не сильно великая. Так что никуда твой мужчина не денется. Но чтобы встретить его, просто сидеть и ждать – не лучший вариант. Как говорил один мудрый человек: «Каждая мечта тебе дается вместе с силами, необходимыми для ее осуществления. Однако, тебе, возможно, придется ради этого потрудиться». Становись активней, выбирайся «в люди», как можно больше общайся, учись, увлекайся. Ведь чем интереснее твоя жизнь, тем больше вокруг интересных людей, которые могут заинтересоваться тобой. А остальное само приложится.
Обсуждение 49
Лучшие комментарии
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Юля БакуДа надо дружить с интересными подругами, а не с " бабьем".В сад их всей толпой. Вот у меня тоже такие подружки в юности были.. И в 25 вокруг меня заохали." Вот и не выйдешь замуж! " Даже в гости перестала одна приглашать " Ты одна, а мы все парами. Зачем нам в компании одинокая дама" Это ее со мной последний разговор такой был..Трубку я больше не брала. Правда, когда я вышла замуж-офигела и все задружиться с семьями пыталась..Выгоду муженку искала.. 90 годы были. Самые стремные.. Не заморачивайтесь так кручиной, а то дров наломаете " Лишь бы взял".У каждого есть судьба и пара..) Где то Вас очень ждут!Уверена!)
08.11.17 02:53 Контекст комментария
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Тут вон японка под 70 лет (сегодня показывали) убивала несколько своих мужей ради наследства, в совокупности около 9 млн баксов. И кто-то ж брал её в жены на протяжении всей жизни, и даже под 70-летие))) Причём, всё состоятельные дядьки-то... А вы боитесь. Мало ли, кому что подружки сказали. Крупные специалистки???
08.11.17 02:55 Контекст комментария
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А подруги , которые дважды сходить успели , не ноют ?))) Я к тому. что ваша позиция - тоже крайность . Вот у меня правильно , а у подруг фигня )
08.11.17 08:11 Контекст комментария
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звездочка )Я помню свои панические атаки, что работу не найду ) Это был 2008 год, кризис, нас сократили всем отделом. Но я свято верю, что во всех вопросах главное - внутреннее состояние и ход мыслей, а мир подтянется )) Поэтому я тогда просто села вязать, это мой лучший антистресс ) Через 1,5 месяца меня работа нашла сама. Второй раз уже вовсю война шла и город опустел, но работа опять меня сама нашла. Пришлось поучиться на курсах, чтобы подойти по требованиям, но сам факт. Аня, с такой высокой тревожностью знакомиться просто нельзя. Что хочешь делай, чтобы а) стать спокойной и жизнерадостной, б) чтобы тебе хотелось не тупо замуж, а любви с подходящим тебе мужчиной. Этого достаточно.
08.11.17 09:30 Контекст комментария
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KoshkaАнна, может, для начала Вам сменить круг общения? Дело не в том, что подруги замужем, дело в том, что они Вам пытаются навязать свое мышление да еще Вас и попрекают. У меня был такой период в молодости (страшно длинный, года 2-3!), когда у подружек были уже семьи и дети, а я даже серьёзно не встречалась. Но они меня не упрекали, а приглашали в компании, где можно было познакомиться с друзьями их мужей.
08.11.17 08:12 Контекст комментария
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КобраЕзжайте лучше в долгий хороший отпуск куда нибудь куда всегда хотели, или займитесь тем о чем всегда мечтали... Такой загон до добра не доведет. Восстанавливайте свою женскую энергию, с нынешним настроем ничего хорошего не притянется, разве что поймаете сову и натянете ее на глобус.
08.11.17 15:26
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СОФИЯ ВЕРГАРАВлюбиться можно и в 78, дальше уже сложнее.
08.11.17 15:21
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Элфи КрексеУдивительно, как противоречива жизнь. Пару дней назад тётенька 36 лет всерьёз доказывала, что она имеет право именоваться молодой девушкой, а сегодня такое тухлое письмо от действительно молодой девушки. Дорогая Анна, родить ребёнка вы можете хоть в сорок, выйти замуж хоть в 70, писать подобные письма хоть всю жизнь. Но 26-летней больше не будете. Не теряйте драгоценного времени, используйте приоритеты молодости и своего свободного положения. Образование, карьера, спорт, языки, путешествия- все это в разы легче для молодой и свободной. Если, конечно, вашей жизненной целью не является возможность в 55 поставить в инет форточку с права внуками. А подруг-ровесниц с детишками - подальше. Разошлись ваши интересы, новых заходите, энергичных, молодых, спортивных.
08.11.17 14:57
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ДжейКстати, насчет вашего расставания, воспринимайте его тоже как часть плана по подготовке к засужеству. Расстались с неподходящим чкловеком! Тады и тыканья подруг по другому будете воспримать)
08.11.17 14:36
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Перечитала ещё раз письмо , и мне кажется , Анна, что подруги тут ни при чём. То , что они вам в ДР пожелали выйти замуж и детей, это скорее ответ на именно ваш загон на эту тему. Вы сама об этом только и думаете и , видимо , об этом только и говорите. И , факт того , что у подруг есть мужья и дети , давит на вас еще сильнее. И вот вы уже видите в их поздравлениях подтекст , которого , возможно , и нет ? В общем , ваши это тараканы , вам с ними и бороться ))
08.11.17 13:20
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вераНе зацикливайтесь, наслаждайтесь жизнью, тем более, что у вас уже были отношения. Все наладится. Успеется.
08.11.17 12:19
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KatyaПлохо в Питере с мужиками в нашем возрасте - это факт. Неженатых мало и они избалованы вниманием. У меня три подруги в Москву уехали к мужьям, одна нашла мужа из Казани и "перевезла" сюда. Если отчаялась, то попробуй тоже в Москву поехать на заработки (работу там найти легче, ЗП выше, в любом случае не потеряешь ничего :)
08.11.17 12:07
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Элфи КрексВ деревне Пинькина Губа плохо с мужиками- спились или уехали. В Иваново плохо с мужиками - текстильный городок. В Питере плохо с мужиками... Может быть, это с бабами что- то не то?
08.11.17 15:17
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Ellis_@Моя любимая подруга, которую я называю своей планетой, временно отдалилась от меня. Конечно, я за ней скучаю. Хотелось бы ее чаще, больше. Но я ее не трогаю, и не настаиваю на более частых встречах. Я вся в заботах о доме, муже, детях. Это понятно. Она ушла с головой в работу и путешествия. Моя планета будет прекрасной женой и мамой. И меня очень печалит то, что пока в ее жизни не сложилось с семьёй. Конечно, жаль, что она еще не мама, потомучто она была бы шикарной мамой. Ну а у нас с ней была бы ещё одна общая волна и дополнительные темы, поводы для радостей, праздников и т.д. Но вслух я об этом не говорю никогда. Я только тихо могу молиться за нее. Поэтому желаю ей молча. Она и сама всё знает. И я всё знаю. Но тихо надеюсь, всё у нее будет, когда там, наверху, решат. Пока так.
08.11.17 11:56
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НетуникаДорогая героиня: 1) таких подруг в сад 2) если вы по правде переживаете, что не замужем, то помогайте сама себе: я бы разделила это на 3 части: А) Заботьтесь о своем внешнем виде и здоровье (фигура, прическа, макияж, стиль в одежде и тд) Б) Заботьтесь о своих мозгах (учите иностранные языки, читайте, ходите в театр и на выставки, посещайте заграницы) В) Заботьтесь о своем времени - досуге (ходите гулять, в спортзал, на курсы, в бары, на какие-то тематические штуки, типа сборы любителей итальянской кухни или выставки ретро-машин и тд) так как когда придет время встретить вашего любимого, он точно обратит свое внимание на красивую, ухоженную и стильную девушку, с которой есть о чем поговорить. Как - то так... Обратите ваши "минусы" (по мнению подруг) в свою пользу!!!
08.11.17 11:40
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Ellis_@Аня, у меня совет такой. Как ни звучит странно, но старайся сейчас поменьше тусить с замужними-с 2 детьми. И тем более, если они такое ляпают в день рождения. У вас уже совсем разные интересы. Это не значит, что не нужно с ними общаться. Просто побольше тусить с подобными себе - свободными. И поменьше с семейными. Не за чем тебе сейчас греться у чужого костра и не за чем тебе слушать такие пожелания. Можно подумать стоит очередь из супер-пупер женихов, а ты отмахиваешься. Ну сейчас так. Завтра будет новый день. Короче - расширяй круг общения. Возраст у тебя прекрасный, замуж лучше выйти позже, но удачно, чем рано потомучто надо. Или потомучто любовь-морковь и ничего кроме. Кто не хочет строить замков на песке, а на прочном фундаменте, не порит горячку. Всё будет в положенное время. Можно помочь себе и зарегиться на сайтах знакомств, сейчас это очень в трэнде. Если даже жених не нарисуется, а вдруг какая-то новая интересная тусовка нарисуется. Удачи.
08.11.17 11:18
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лакивот с предложением не тусить с замужними детными пожалуй соглашусь - ни героине от этого толку, да и подружки своим заняты. будут на ней свое самомнение "прокачивать", ей только самооценку понижать, не-не, пару раз в месяц встретилась и ладно, потом сблизаться, когда и героиня замуж выйдет а выти выйдет, если истерить не начнет и кидаться с воплями "возьмите меняяя!!") от таких заполошных мужики сбегают, еще не сблизившись даже))
08.11.17 11:38
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KoshkaЯ согласна, что с этими подружками стоит расстаться. Но замужние с детьми все же разные бывают. Эти конкретные тётки- не подруги. Они видят, что героиню беспокоит, а бьют по больному.
08.11.17 11:55
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Ellis_@Я не знаю какая пользя от таких пожеланий. Это пуки в воздух и шпильки в жопу, пардон. Больше пользы будет, если у мужа есть неженатые друзья хорошие, и познакомить. А ещё лучше - пусть девочки незамужние не тратят выходные на чаепития у детных подруг, чесслово. Идите лучше на выставку, в театр, в люди, куда угодно. Расширять круг общения, горизонты.
08.11.17 12:27
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лакинууу насчет расстаться я думаю перебор..если расставаться с каждым, кто тебя в больное тыкнул, так лучше вообще из дому не выходить и не разговаривать)) может они реально искренне желали) вообще странно, я думала это наше поколение такое было - до 25 не вышла - фсе, ппц, но вижу и современные девы те же временные рамки ставят))) могли бы лет 5 уже накинуть, чо уж)
08.11.17 12:33
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Ellis_@Я тоже думаю, про эти расстаться - перебор. Зачем расставаться. Можно же общаться, просто временно изменить формат. Я написала вверху - я сейчас реже вижусь с моей любимой подругой. Ну я понимаю, что так сейчас лучше для неё. Чего ей сидеть у меня полдня и смотреть как я на горшок младшую сажу, бегаю за ней, уговаривая одеться или ложу спать. У нас режим, у нас скучная для других суета. Хорошая дружба, качественное общение не сойдёт на нет, если есть желание общаться. Дружба - отношения. Как и в любви, бывают вспышки и бывает штиль. Это не конец света. Про замуж до 25. У меня столько знакомых вышло замуж к 30 и всё успели.
08.11.17 12:41
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KoshkaА зачем нужны подруги, которые в больное тыкают? Для примера, допустим, у девушки кривые ноги (или ей кажется), а подружки ей каждый раз при встрече: "Прикрыла бы свои кривые ножки длинной юбкой". Или "Молодец, эти брюки скрывают твои кривые ноги".
08.11.17 13:15
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Мне кажется , никто ей не тыкал. Ну пожелали замуж , так она может все уши им прожужжала своими "проблемами" на эту тему. Вот и пожелали то , чего ей хочется. Как вариант. Я ж тех подруг не знаю)))
08.11.17 13:24
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Ellis_@Света, верное замечание. Вполне может и такое быть. Если ГГ сама эти тему постоянно жужжит, так может, ей и пожелали исполнения самого заветного желания.
08.11.17 13:44
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Элфи КрексСо словами "иначе потом не успеешь"? У меня есть полная приятельница, которая всех своим похудением задолбала, но я не пожелают ей в др похедеть, а то в гроб не поместиться.
08.11.17 15:31
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звездочка )Я помню свои панические атаки, что работу не найду ) Это был 2008 год, кризис, нас сократили всем отделом. Но я свято верю, что во всех вопросах главное - внутреннее состояние и ход мыслей, а мир подтянется )) Поэтому я тогда просто села вязать, это мой лучший антистресс ) Через 1,5 месяца меня работа нашла сама. Второй раз уже вовсю война шла и город опустел, но работа опять меня сама нашла. Пришлось поучиться на курсах, чтобы подойти по требованиям, но сам факт. Аня, с такой высокой тревожностью знакомиться просто нельзя. Что хочешь делай, чтобы а) стать спокойной и жизнерадостной, б) чтобы тебе хотелось не тупо замуж, а любви с подходящим тебе мужчиной. Этого достаточно.
08.11.17 09:30
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Двоякая ситуация. С одной стороны, за абы кого нельзя, жалеть будешь. Тут выбираючи-перебираючи и то спустя n лет бывают конфликты (а это неизбежность даже в любящей паре), а без любви совсем все тухло будет. С другой, да, чем старше, тем труднее встретить своего человека. Никто не нравится. По крайней мере, про себя могу сказать что в 32 года мне никто не нравится. И не потому что я замужем, а потому что с опытом видишь недостатки сразу. Просто переборчивой становишься. Я бы в 32 вообще бы замуж не вышла - одно гуано, причем объективно они не хуже тех что были в 20, просто "уже все заведомо известно и нафуй не нужно". По молодости можно выйти замуж и меняться вместе с мужем, вылепливаться с ним в единое целое (не путать с растворяться!!!), в 30 уже свои устоявшиеся мировоззрение, которое уже трудно переломить. Подружек-пердушек, само собой, в сад. Ну а самой сложа руки не сидеть, живите полной жизнью, не чурайтесь знакомств и судьба придет Вам на встречу:)
08.11.17 08:51
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50/50Апельсинка, ты уже давно такая, а не после 30)
08.11.17 09:18
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КобраВот странно! Мне и в 50 попадаются классные, интересные мужчины на которых просто все встаёт... чисто теоретически, тк я замужем. И в 30, и в 40 попадались.... Я замужем (второй раз вышла в 40, после развода с первым мужем в 38 была одна полгода, никуда не рвалась, второй сам пришел) . В моем окружении всегда есть 2-3 человека с которыми мы, будучи свободными, могли бы что-то начать. И думаю, что если будет нужно, мне и в 70 попадется интересный мужчина . Но просто я их искренне люблю и мне с мужчинами легко. Кстати, мама моя овдовела в 62, очень горевала, но вышла второй раз замуж в 67, за очень хорошего, заботливого, интересного и состоявшегося человека, ровесника. Если все не так.... Может стоит пересмотреть отношение к мужчинам? Я часто вижу что когда мужчину пытаются использовать, а не любить, он закрывается и защищается-и не всегда красиво.... Им сложнее красиво выходить из неприятных ситуаций, поэтому то что вы назвали г.ом может просто быть защитной реакцией. Они тоже люди.
08.11.17 15:44
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ИраидаВыйти замуж не напасть - замужем бы не пропасть! Если нет опыта и культуры построения отношений - то ужзамужневтерпеж ничего хорошего не приносит - только расстроенные нервы. Очень мудрые слава. Я вышла в 34, а в 35 лет первого ребенка родила, в 38 второго. Часто если девушка до 30-ти не вышла - то начинается прессинг со стороны "подруг и доброжелателей" - не вышла, не родила - ай-ай-ай как плохо!!! Есть еще одна хорошая поговорка: "Собаки лают, а караван идет!" Вперед с улыбкой на лице.. на встречу счастью( не только с мужчиной вариантов масса)
08.11.17 08:23
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KoshkaАнна, может, для начала Вам сменить круг общения? Дело не в том, что подруги замужем, дело в том, что они Вам пытаются навязать свое мышление да еще Вас и попрекают. У меня был такой период в молодости (страшно длинный, года 2-3!), когда у подружек были уже семьи и дети, а я даже серьёзно не встречалась. Но они меня не упрекали, а приглашали в компании, где можно было познакомиться с друзьями их мужей.
08.11.17 08:12
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СофьяЯ вышла замуж в 45 лет. А все подруги, которые в 25 желали мне поскорее выйти замуж, уже давно развелись и ноют "тебе хорошо, у тебя муж"
08.11.17 06:34
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спасибо вамбальзам на душу
08.11.17 06:41
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А подруги , которые дважды сходить успели , не ноют ?))) Я к тому. что ваша позиция - тоже крайность . Вот у меня правильно , а у подруг фигня )
08.11.17 08:11
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50/50первый раз замуж в 45?))) ну знаете, счастье-то на любителя)
08.11.17 09:12
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Софье ?А детей в 46 рожали ?
08.11.17 10:56
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Тут вон японка под 70 лет (сегодня показывали) убивала несколько своих мужей ради наследства, в совокупности около 9 млн баксов. И кто-то ж брал её в жены на протяжении всей жизни, и даже под 70-летие))) Причём, всё состоятельные дядьки-то... А вы боитесь. Мало ли, кому что подружки сказали. Крупные специалистки???
08.11.17 02:55
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Юля БакуДа надо дружить с интересными подругами, а не с " бабьем".В сад их всей толпой. Вот у меня тоже такие подружки в юности были.. И в 25 вокруг меня заохали." Вот и не выйдешь замуж! " Даже в гости перестала одна приглашать " Ты одна, а мы все парами. Зачем нам в компании одинокая дама" Это ее со мной последний разговор такой был..Трубку я больше не брала. Правда, когда я вышла замуж-офигела и все задружиться с семьями пыталась..Выгоду муженку искала.. 90 годы были. Самые стремные.. Не заморачивайтесь так кручиной, а то дров наломаете " Лишь бы взял".У каждого есть судьба и пара..) Где то Вас очень ждут!Уверена!)
08.11.17 02:53
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ИДИЛИЯТакие же подружки. Ну выйдете вы замуж и что? Потом пока ипатека, пока то. Я вообще придерживаюсь мнения, что детей надо рожать когда вы оба хотите и когда оба нагулялись. Я в свои 29 еще не нагулялась и о "последних вагонах" даже думать не собираюсь, хотя все подруги уже второго ждут.
08.11.17 07:10
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KoshkaВот 100 плюсов Просто!
08.11.17 08:05
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KatyaДа, жизнь разводит людей. Если интересы с подругами не совпадают, нужно расставаться с ними. Даже если никто никому не завидует, то всё равно уже нет смысла общаться - на разных языках разговариваете. Комментарий Алены очень правильный
08.11.17 12:09
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LoraАвтор, в жизни все бывает, но в целом и в общем так и есть. Сразу после института разбирают большинство парней ликвидных. К 30-ти годам еще можно какие-то варианты найти, после 30-ти шансы резко падают. Это все знают, ничего нового сейчас не написала. У меня есть знакомые, которым за 30-ть...мужчин для них нет, всех хороших ровесников уже разобрали еще в институте или сразу после окончания. ИМХО.
08.11.17 02:46
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Джейо, непопулярное мнение на клео :-))) плюсуюсь. После 30ти сложнее, прежде всего потому, что в голове у женщины происходят необратимые изменения и замуж уже не так и хочется))) во-вторых, да, с каждым годом количество неженатого ликвида уменьшается. Одни женяцо, другие разводяцо, третьи не планируют женицо, сами 35-40 летние смотрят на 25 летних. Да, это немодное сейчас мнение, но это так. И мои наблюдения за подругами и знакомыми, некоторые из которых уже второй раз замужем, некоторые глубоко и надолго замужем первый раз, некоторые — самодостаточные за 35, с неплохим доходом и недвижкой— не могут найти пару. Потому что остаются либо дедушкив либо мальчики, либо 40летние которые сами не знают че хотят. Психовать не стоит, но реально планировать замужество стоит, подумать, какого мужа хотите, какого не хотите. Самое время, имхо)) а все эти "вся жизнь впереди, 26 — не возраст" оставьте для тех кто сам хорошо замужем)) так что да, подруги вам добра желают — факт.
08.11.17 10:30
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лакисоглашусь адын в адын, кроме предлодения про подружек - чет они явно на фоне ГГ решили покарсоваться, ща начнут ее "убогую" жалеть, не-не, тут стоит ограничить общение, ну если только они не пообщеают знакмить ГГ с холостыми друзьями мужа, я щитаю)
08.11.17 11:42
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KoshkaВот-вот, и я об этом.:)
08.11.17 12:02
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ДжейВопрос в восприятии) если тараканы внутри то они и без подруг активизируются ьез участия подруг))
08.11.17 12:27
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