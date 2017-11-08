Вдруг, правда, я не успею встретить своего мужчину

Алена

Аня, быть курочкой, для которой главная цель и мечта в жизни – это успеть до 26 лет выйти замуж и родить пару карапузов – не стоит. Твои подруги «обабели» - пожелай им удачи с их заботами и улыбнись. В наше время в отсутствии семьи в 26 лет больше плюсов, чем минусов. И тебе доступно то, что недоступно твоим обабившимся подружкам – ты свободна, ты вольна распоряжаться своим временем на все 100%, ты можешь ложиться спать под утро и проваляться в выходной день до обеда в постели. Ты можешь сорваться с места и отправиться в путешествие, не планируя ничего заранее, не заботясь о том, где остановиться, есть ли там рестораны с нормальной едой (чтобы кормить детей), удастся ли поймать такси с детским креслом, продают ли в тех местах «памперсы» нужной марки… Ты можешь закатывать вечеринки у себя дома, не думая о том, что в 9 часов надо укладывать спать детей. Ты можешь спустить все деньги на шопинг для себя любимой, купить на последние брендовую сумку, а потом неделю до зарплаты питаться кефиром, а не заботиться о том, чем кормить детей. Ты можешь знакомиться, встречаться, перебирать, решать. Все это уже недоступно твоим подругам, которые желают тебе стать такой же, как они. Не завидуй им. Да, в семейной жизни есть свои плюсы. Но далеко не факт, что к тому времени, когда ты, нагулявшись, взяв от холостой жизни все по максимуму, встретишь свою судьбу, твои подруги все еще будут замужем, а не в разводе с детьми и алиментами. Жизнь – дама глумливая. Очень тебе советую отпустить ситуацию и подумать о том, сколько потенциальных возможностей для саморазвития у тебя сейчас есть. Сколько вариантов побаловать себя. Сколько перспектив для того, чтобы заняться тем, что тебе интересно. Прекрати нервничать. Мужчинам, которым нужно молодое мясо, не нужны серьезные отношения, так что, в любом случае такой типаж – не для тебя. А в остальном – мужчина, в первую очередь, ищет женщину, которая бы его вдохновила (не только на трах). А вдохновить кого-то можно только если ты сама увлечена тем, как и чем ты живешь. Вот над этой составляющей своей жизни и советую тебе сосредоточиться.