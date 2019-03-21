Устала быть молчаливой тенью при муже
Живем с мужем 12 лет. Есть дочь. У нас в семье есть две проблемы: муж не дает денег на хозяйские нужды и ко мне относится предвзято. По поводу денег было много ссор, которые в итоге заканчивались компромиссом, но на следующий день муж отказывался выполнять уговор. По поводу отношения ко мне: я права голоса в решении не имею, все, что скажет он – это безоговорочно должно выполняться. Я устала быть молчаливой тенью, но уйти от него – это очень простой выход. Подскажите, может кто-то как-то с этим справился. Спасибо.
Мнения наших экспертов
-
Алена
Вероника, честно говоря, я не понимаю, как и, главное, ради чего жить с мужчиной, который тебя не уважает от слова «совсем». Но, судя по финалу твоего письма, уйти и перестать унижаться и терпеть унижения – не твой метод. Слишком банально. Ты – как героиня мыльной оперы. Чем больше сложностей сама себе сделаешь, тем интереснее.
К сожалению, у меня нет советов, как сложным путем избавиться от предвзятого, неуважительного отношения взрослого мужика, привыкшего за 12 лет тобой понукать. На мой взгляд, единственный способ решить эту проблему – это перестать жить с таким человеком. Но для тебя это слишком скучно. Революцию устраивать ты тоже не станешь, иначе бы давно это сделала. Что остается? Жить, как жила. Потому что на самом деле ты не хочешь ничего менять.
-
Сергей
Вероника, на мой взгляд, твой вопрос был бы уместен лет 10 назад. Тогда вы только притирались друг к другу, вырабатывали правила поведения в семье. Вот в то время и стоило обсуждать проблему. Сейчас, когда вы вместе уже столько, сколько некоторые вообще не живут, боюсь, поздно «пить боржом». Да и с чего вдруг? Ведь двенадцать лет тебя все устраивало. Иначе бы вы уже давно разбежались. В то же время, это совершенно не значит, что ты не можешь попробовать что-то изменить. Вот только за последствия я не ручаюсь.
Видишь ли, простыми разговорами, обидами, даже истериками, делу не поможешь. Слишком срок большой. Вы оба привыкли к существующему положению, а потому никто не станет вдруг, ни с того ни с сего, меняться ради другого. Так что если что-то и окажет воздействие, то только нечто радикальное. Например, предложение развестись, если муж не перестанет вести себя как прежде. И если все это будет всерьез, если ты действительно будешь готова на разрыв, то и все окружающее поневоле изменится. Тогда, если муж не захочет развала семьи, ему придется что-то в себе менять. Да и привычное «болото» всколыхнется, появится что-то новое в отношениях. Правда, стоит учитывать и тот факт, что дяденька предпочтет оказаться свободным мужчиной и на самом деле уйдет.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 55
Лучшие комментарии
-
Zavoronok 21.03.19 02:06Наверное, стоит понимать так - разводиться не хочу, как перевоспитать мужа? А никак, если уже 12 лет так. Либо развод, либо терпеть дальше.
-
Кейт 21.03.19 05:41Из письма совершенно не понятно, в чем именно у героини проблемы. Предвзято - это на основе заранее принятой точки зрения, без учёта объективных обстоятельств. Как можно ПРЕДВЗЯТО относиться после 12 лет брака, и что именно героиня под этим понимает? Примеры? Это раз. По поводу "не дает денег на хоз расходы" - ноль информации о том, кто в семье является основным добытчиком, раьотает ли автор вообще и за какую зарплату, как поделено бремя семейных расходов. А то там, может, муж из своей зп ипотеку платит, за коммуналку и расходы на ребенка оплачивает, а автор скандалит, что ей шампунь на свои приходится покупать? Я вообще не знаю, как и чего можно советовать при таких вводных. Удивлена, что все первым делом посоветовали разводиться......
-
[email protected] 21.03.19 11:10Дело личное, конечно, я я совершенно не понимаю этих страданий, зачем полностью завистеь от мужа и зачем вообще такой муж? Что за "устала", будь кем хочешь. Если общий быт с мужчиной вести невозможно, то он не годится. Даже любовника-скупердяя никому не пожелаешь. Тут для меня - автор перекладывает ответственность за себя на кого-то. Сама себя загнала в угол и сама сокрушается. А вроде, так просто. Работай и имей деньги. Повернись к себе передом, к мужу задом. Образно. Ну зачем он такой нужен?
-
Персикова 21.03.19 10:07Да , просто так уйти от него - это слишком просто ))) Надо остаться и мстить ему своими страданиями. А , вообще , в чём вопрос ? Как заставить вашего мужа давать деньги ? Я лично не знаю , мне мой просто так даёт . Как вам заиметь право голоса ? Тоже не знаю , у меня оно есть от рождения. Вот реально , что советовать ? Про любовь писать вам бессмысленно , вас это не волнует же, это слишком просто ) Тем более в списке проблем её нет .
-
Koshka 21.03.19 08:21Да все просто. Замуж выскочила, не получив профессию, не работает. Муж не особо много зарабатывает, но считает, что жена - транжира.
-
krazy / 21.03.19 16:29А на что вы живете тогда? Вы его содержите? Очень хитрое письмо. Заменить "на хозяйство" скажем "на помаду" и сразу все становится на свои места - домохозяйка с жадным мужем. Хотяааа смотря что за помада, если при невысоком доходе Tom Ford скупать... Иначе не понятно как у вас так вышло, что вы посадили себе на шею и он еще и выделывается.
-
krazy / 21.03.19 16:50Ну и по теме. Я видела как справлялись, но там жена именно рассталась. Муж пошарил свободный около полугода и потом начал ее назад завоевывать. Она еще долго им крутила и отказывалась жить вместе, пока он пытался доказать, что изменился. Другой человек стал.
-
-
Проходя мимо / 21.03.19 15:51Уйти - слишком простое решение??? Супер!
-
Прелесть / 21.03.19 14:46Вообще о вас ничего не известно. Может муж олигарх и живёте вы во дворце на всем готовом. При том вы можете быть такой бестолочью что ваше мнение всегда вредно. Ну а если вы живёте средне и муж денег не даёт вообще и мнения вашего не учитывает то вы право с большим приветом если просто разойтись для вас не подходит своей банальностью я
-
Саша Пашанин Казань / 21.03.19 13:51Развод последнее дело, оба пожалеете если разведётесь. Столько лет бок обок. Сейчас все разводятся из-за бытовых мелочей. Это не выход из ситуации. Вот Алёна похоже в разводе исходя из её комментария. Ну разведётесь, а дальше..., что дальше? Искать другого мужчину, который будет воспитывать вашего ребёнка? Сейчас это распространённая практика. Не совершайте ошибок. Я считаю что тебе нужно подобрать хороший момент, чтоб он был спокоен. Сесть и поговорит , не спеша всё обдуманно. Донеси до него, чтоб он тебя услышал, осознал всю суть . Потому что мужчины часто всё пропускают мимо ушей. Надо уступать друг другу, находить компромисс. Хочешь быть счастливым, сделай счастливым любимого человека. Это относится как к мужчине , так и к женщине. Гордость, обиды- это всё наростает как снежный ком, чем дальше , тем больше. Надо чаще разговаривать, делиться мыслями. Заниматься общими делами-это сближает. Денег их никогда не хватает. И это не повод для развода. Так жизнь испытывает людей на прочность, кто-то борется, а кто-то сдаётся. Семья-это работа обоих родителей. Удачи тебе, всё будет у Вас хорошо.
-
[email protected] / 21.03.19 14:23"Денег их никогда не хватает". - Как говорила моя любимая Фаина Раневская, миф про то, что женщинам нужны только деньги, придумали мужчины, у которых нет денег. А вообще, не смешно. Если про "Заниматься общими делами-это сближает" - это вы про секс, наверное?))
-
krazy / 21.03.19 16:34А мужчины очень любят когда им доносят всю суть. Вот потрахать ему мозг и он сразу все осознает. Бензопила "Дружба". Вредные советы прям, чтобы быстрее сбежал.
-
-
Никольски / 21.03.19 13:03Да! Мы не ищем легких дорог! Давайте, валите на себя трудности . Ведь так прекрасно их создавать и преодалевать. ))) Если так вырабатываете адреналин, то конечно - уйти слишком просто. Американские горки ! Надо обязательно вступить в бой с ветрянями мельницами.
-
Элфи Крекс / 21.03.19 12:45Когда-то, когда не проводили теста ДНК, а женщина подавала на алименты к сожитель, то суд выяснял, вели ли они общее хозяйство. То есть, покупали ли кастрюли-сковородки, одеяла-подушки,как платили за жилье, продукты.Если женщина доказывала совместные хозяйственные траты, то отношения считались фактическим браком. То есть, если в нашем случае права я, и муж вообще денег не даёт, тратит куда-то, то это никакой и не брак. Если правы те, кто считает, что он даёт, но мало, или не даёт, но сам все покупает, тогда да, брак. Но далеко не самый удачный.
-
[email protected] / 21.03.19 13:00Тут дело даже не в том, чтобы доказывать, есть ли брак. Можно и не в браке жить, хоть с мужчиной, хоть с подругой в совместно снтятой квартире, вести хозяйство. Это понимание где, с кем живёшь, какой у тебя бюджет, как принимаются какие-то решения. Я чётко понимаю какие покупки надо обсуждать с мужем, а какие я делаю сама. Какой смысл быть женой, если ни фи..а не понимаешь, с кем живёшь и на какие живёшь. При высокой культуре семьи каждый бюджет ведётся без таких дрязг. Как требовать от мужа, если у него нет? Или как не дать жене, если надо сковородку или кастрюлю? А не хватает, так иди работай, укрепи бюджет. Устала быть молчаливой, етить. Так не молчи, работай, тётя.
-
-
[email protected] Санкт-Петербург / 21.03.19 12:38Вероника, правы оба эксперта. Как известно, правда у каждого своя. Но Вам решать как поступить в данной ситуации. У меня был такой же опыт, но 20 лет. Поверьте мне, старой обезьяне, Вас ни к чему хорошему такое сожительство не приведёт в моральном плане. Я, в итоге, развелась с таким мужем. И слава Богу! Потом года 2 ходила плакала и сожалела о "хорошем", что было в жизни. А потом начало падать зрение, "полезли" проблемы со всем здоровьем. Я взяла себя в руки и начала злиться на свои сожаления. Выгреблась из этой ямы и счастлива. И мужчина нашёлся понимающий. Короче, мой совет: чем раньше расстанетесь, тем легче потом в жизни устроиться. Желаю удачи и счастья в дальнейшем, и конечно же - здоровья! Вера.
-
ingenue / 21.03.19 12:23очень сложно понять что происходит. есть ли любовь? где живут, какой бюджет?
-
Джей / 21.03.19 12:20Как-то (полгода назад) моя дочь сказала мне: "Вот хорошо выйти замуж за обеспеченного мужчину, у которого всегда есть деньги". На что я ей ответила, что главное не то, сколько мужчина зарабатывает, а то, сколько он готов на тебя потратить. Ещё был момент. Предложила дочери подарить на др Пандору. Она сказала:" нет, Пандору мне подарит мальчик, с которым я буду дружить. Такие вещи должен дарить мальчик." Мне кажется это письмо об этом. Если девочка, девушка, женщина воспитыапется в понятии, что она должна чего-то там просить, то это в будущем и определяет её судьбу. Поэтому одним женщинам попадаются жлобы, а другим - исключительно щедрые мужчины. Кста именно поэтому нередко варианты, когда сама женщина зарабатывает, но при этом все равно просит денег у мужа. Не думаю кста что в данном случае дело в деньгах, дело в подходе, иначе письмо было бы про то, что не зарабатывает, а не про не даёт. Имхо
-
Элфи Крекс / 21.03.19 11:41Два последних письма составлены словно специально так, чтобы ничего нельзя было посоветовать. Вот вчера: в интернете знакомиться плохо, за границей жить невозможно, спортом по здоровью заниматься не могу, перейти на работу, где много мужчин ( преподавать русский язык в техническом колледже, например), не хочу, хочу маникюршей а те, кто советуют отпустить ситуацию, дураки, все равно ничего не получится, никто ни с кем не знакомится. Так и сегодня. В моем понимании люди сразу, начиная жить вместе, договариваться о тратах. Договариваться так, как им обоим удобно, иначе это не совместная жизнь, а одни мучения и стенания. В моем опять же понимании " на хозяйство" - это на еду, стиральный порошок, туалетную бумагу, квартплату, электричество, то есть, на повседневные нужды. Откуда на это всё берутся деньги, если не даёт муж? Значит, на всё зарабатывает жена, а он свои деньги тратит куда-то ещё. Так живут 12 лет. И он ещё ей командует. Вменяемый человек так жить не будет. Она об этом почему-то задумалась через 12 лет. Дошло. Но развод не предлагать. А что тут можно предлагать?
-
Элфи Крекс / 21.03.19 11:58Похоже, у меня фанат появился, который, не читая, что я пишу, сразу, увидев мой ник, лепит минус.
-
Персикова / 21.03.19 12:00Это уже популярность )))
-
-
-
[email protected] / 21.03.19 11:10Дело личное, конечно, я я совершенно не понимаю этих страданий, зачем полностью завистеь от мужа и зачем вообще такой муж? Что за "устала", будь кем хочешь. Если общий быт с мужчиной вести невозможно, то он не годится. Даже любовника-скупердяя никому не пожелаешь. Тут для меня - автор перекладывает ответственность за себя на кого-то. Сама себя загнала в угол и сама сокрушается. А вроде, так просто. Работай и имей деньги. Повернись к себе передом, к мужу задом. Образно. Ну зачем он такой нужен?
-
. / 21.03.19 11:55Ellis, это позиция сильного человека. В письме - страдалица и драматичка (уйти ей не вариант, ей нужен выход с ползущим следом мужем и под овации зала)
-
[email protected] / 21.03.19 14:28Я не сильная)) Я очень мягкая, нежная и ранимая мимоза. Но так как у меня есть всякие потребности, мне нужны деньги))
-
-
-
Персикова / 21.03.19 10:07Да , просто так уйти от него - это слишком просто ))) Надо остаться и мстить ему своими страданиями. А , вообще , в чём вопрос ? Как заставить вашего мужа давать деньги ? Я лично не знаю , мне мой просто так даёт . Как вам заиметь право голоса ? Тоже не знаю , у меня оно есть от рождения. Вот реально , что советовать ? Про любовь писать вам бессмысленно , вас это не волнует же, это слишком просто ) Тем более в списке проблем её нет .
-
Ири Germany / 21.03.19 09:43Можно! Можно любить, но уставать время от времени от жадного мужа! Вот ГГ и спрашивает... совет 1. Все хоз. расходы он должен не только оплачивать, но и организовывать. Посылайте его со списками по магазинам. Или делайте это вместе. 2. Продолжайте говорить и своих чувствах. Как вам больно ощущать его экономию (не называйте это жадностью), предвзятость и что у вас там ещё накопилось. 3. Из фантастики... представляйте своего мужа - щедрым, добрым, чувствительным и т. д. и проговаривайте эти качества про себя! Постоянно - и вы увидите как он начнёт меняться. Замечайте мелочи! Восхищайтесь ими. Не опускайте руки при рецидиве. 4. Не забывайте говорить мужу как вы его любите и им дорожите. Деликатно! Мужчинам очень часто не хватает подтверждения их сущности. Хвалите! И ему захочется делать больше! Для вас и для семьи! 4. Меняйтесь сами. Женщина должна быть пластилином. Мягким. Душевным. Тёплым. А не загнанной всемогущей люшадью. Всё в ваших руках! 5. Всё это из личного опыта и действительно действует!!!!
-
Персикова / 21.03.19 10:09Где вы в письме увидели загнанную всемогущую лошадь ? По каким строкам ?
-
* / 21.03.19 10:46- Муж не даёт мне денег и ни а грош не ставит. Что мне делать? - Хвали мужа, читай аффирмации и будь пластилином, загнанная всемогущая лошадь!
-
-
лара / 21.03.19 09:42кто платит тот заказывает музыку, выходи из тени, зарабатывай и сама заказывай музыку типа командуй
-
Элфи Крекс / 21.03.19 11:44Так он и не платит. На что они живут, если он денег не даёт? Значит, на её деньги.
-
Персикова / 21.03.19 12:08Вариант - живут на его деньги, просто тратит он их сам. Думаю , если бы жили на её доходы , это бы обязательно отразилось в письме.
-
-
-
*** / 21.03.19 09:09мадаме нужен рецепт превращения недоговороспособного, необязательного, жлоботного тиранойда в белого и пушистого котика. Рецепт в студию - выбить дурь из собственной башки.
-
Персикова / 21.03.19 10:13А я бы данного мужа так вот сразу не обвиняла в жлобстве , жадности и остальных грехах. По письму совершенно непонятны причины ограничения в средствах , как и сами расходы, которые он ей ограничивает. Может (скорее всего) они живут на копеечную его зарплату, а героиня уходит в магазин за хлебом , а приходит с новыми туфлями ))) Я , кстати , таких знала. Вообще , это письмо - плод жизнедеятельности малообеспеченных людей , которые из-за копеек грызутся вместо того , чтобы искать способы улучшить своё материальное состояние.
-
[email protected] / 21.03.19 11:20"плод жизнедеятельности малообеспеченных людей , которые из-за копеек грызутся вместо того , чтобы искать способы улучшить своё материальное состояние" - 100% согласна.
-
krazy / 21.03.19 16:45О, я такую знаю. я почти подружилась с мамой одного мальчика, наши малые вместе на одну терапию ходят (А терапия, как крыло самолета стоит, т.е. семьи среднего достатка ужимаются в тратах, малообеспеченные ждут в очереди пока государство оплатит). На время перестал ходить, т.к. мамочка вместо оплаты терапии оплатила чет омолаживающее себе (тоже крыло, но там была скидка и сама не зметила как...)Муж психанул и отменил все кредитки и доступ к счету. Ну и кто ей злой Буратино?
-
-
-
*** / 21.03.19 09:04если дверь простой выход, вылезайте в трубу, или наймите пожарную лестницу и вылезайте в окно.
-
Koshka / 21.03.19 08:22Муж не дает денег? Имейте свои. Или имейте другого мужа, который дает.
-
Джей / 21.03.19 07:54Ну как всегда все понятно.)) Коллеги, а что вообще называют хозяйскими нуждами??)) а то я прям к мужу обратилась с вопросом, а даёт ли он мне на хозяйские нужды)) а то мало ли, живёшь так и не подозревает, что не получаешь на хозяйские нужды)
-
Кейт / 21.03.19 08:05На нужды ХОЗЯЙКИ, как вариант ?? сумочки, салоны, всякое там такое
-
Элфи Крекс / 21.03.19 11:54У нас в семье бабушка не работала. А вела хозяйство. То есть продукты покупала, готовила, платила за квартиру, электричество, телефон, платила приходящей женщине за уборку-стирку и так далее. Дед, мои родители давали на это деньги. Называлось" маме на хозяйство". Не на хозяйство было: одежда, парикмахерская, портниха книги, игрушки, школьные траты, музыкалка нам с братом, ремонт, отпуск, кино, театр. Примерно так.
-
Джей / 21.03.19 12:23Ну если все, что Вы перечислили хозяйские нужды, то по идее семья автора живёт впроголодь, в грязи, носит грязные рваные вещи и не платит за свет. Но письмо имеет место быть, значит за инет платят все-таки.
-
Элфи Крекс / 21.03.19 12:32Примерно так, кстати, закон определяет "haushaltsgeld". Я предположила, что они живут на её деньги, Персикова - что он оплачивает, но денег жене не даёт по избежание нецелевых трат. А может, их вообще родители содержат.
-
-
-
-
Нету ника / 21.03.19 07:37Дорогая Вероника! Примите факт, что Ваш муж - ЖАДНЫЙ человек. Он может говорить про разумную экономию, порядок, рост цен и сокращение потребностей, но все это называется ЖАДНОСТЬ. Жить с жадюгой или нет, решает каждая женщина сама для себя. Переделать жадюгу - НЕЛЬЗЯ. В моем антирейтинге мужских качеств жадность стоит на первом месте. Вы живете 12 лет. Если письмо не фейк, то или продолжайте жить, не скандальте, ибо ничего не изменится. Изменить жадюгу нельзя!!! То, что может измениться, это ВЫ САМИ. Хотите перемен - дерзайте, но по итогу это может привести к разводу и будет очень много "крови". Готовы - вперед!!!
-
Солярская / 21.03.19 05:55Кхм. Что-то не срастается опять в письме. Обычно, если такой командир, а все без права голоса, то живут целиком и полностью на его средства. Или, если не даёт денег на реальные нужды,то жена бесится и в грудь тапком себя стучит, что тащит все и зарабатывает на все сама-сама. Будьте взяли полписьма с одной ситуацией, а другую половину - от другой ситуации пришпандорили. Эх. И обсуждать нечего, по итогу. Эй вы там, наверху? Ну не можете сюжет проработать, сходите за сюжетом к конкурентам, в страну мам, там, на диетс, ещё куда-то...
-
Koshka / 21.03.19 08:21Да все просто. Замуж выскочила, не получив профессию, не работает. Муж не особо много зарабатывает, но считает, что жена - транжира.
-
Солярская / 21.03.19 08:53Т.е.опять на проезд трамваем не хватает?
-
Персикова / 21.03.19 10:17Именно , так и есть. Плоды нищеты. Но , не удивлюсь , если появится героиня и скажет опять , что мы всё не так понял и он ей не даёт на бриллианты и устриц , а она тоже много зарабатывает , но всё тратит на благотворительность.
-
Солярская / 21.03.19 10:58В моем представлении, не даёт на хозяйственные нужды, это на мыло, на порошок. На квартплату... То есть на жизненно необходимое как бы. Не, конечно можно не стирать, за квартиру не платить и быстренько превратиться в вонючих бомжей и быть отрезанными от коммунальных благ. Для меня это так звучит. Но они ж 12 лет живут как-то? Дочь вон родили. Ребенку тоже надо много чего, скоро вон прокладки понадобятся, если не уже... Не, для меня это какой-то тихий ужас, откуда надо удирать теряя тапки. Или да, как вариант, она хочет покупать дорогое, не масс-маркет, а муж сердится, ибо дама не в себе слегка, не по средствам траты.
-
Персикова / 21.03.19 11:13Просто , при ином раскладе , они действительно должны превратиться в грязных бомжей. ну не враг же он сам себе ? В конце концов хознуждами и он пользуется. Моё предположение - его не устраивает как она тратит деньги, которые он дает и он их давать перестает , потом скандалят , договариваются якобы и опять по кругу.
-
-
-
-
-
Элфи Крекс / 21.03.19 12:08Да бывает всё. Она работает, содержит себя, детей, его. Он пропивает свои деньги и бьёт её и детей( это я не про письмо). При этом она не уходит- " как же дети без отца?", а если он загуляет, идёт бить окна разлучнице . Вполне себе вариант.
-
Джей / 21.03.19 12:28Ага, а потом придёт героиня, окажется, что она вся из ся бизнес вумен, но ей принципиально, чтобы муж таки определённые нужды оплачивал со своих. Или они оба крутые до усрачки, но вот кому оплачивать хозяйство непонятно)))
-
Персикова / 21.03.19 12:30А вы как всегда не поняли или завидуете )))
-
-
-