Устала быть молчаливой тенью при муже

Вероника, на мой взгляд, твой вопрос был бы уместен лет 10 назад. Тогда вы только притирались друг к другу, вырабатывали правила поведения в семье. Вот в то время и стоило обсуждать проблему. Сейчас, когда вы вместе уже столько, сколько некоторые вообще не живут, боюсь, поздно «пить боржом». Да и с чего вдруг? Ведь двенадцать лет тебя все устраивало. Иначе бы вы уже давно разбежались. В то же время, это совершенно не значит, что ты не можешь попробовать что-то изменить. Вот только за последствия я не ручаюсь.

Видишь ли, простыми разговорами, обидами, даже истериками, делу не поможешь. Слишком срок большой. Вы оба привыкли к существующему положению, а потому никто не станет вдруг, ни с того ни с сего, меняться ради другого. Так что если что-то и окажет воздействие, то только нечто радикальное. Например, предложение развестись, если муж не перестанет вести себя как прежде. И если все это будет всерьез, если ты действительно будешь готова на разрыв, то и все окружающее поневоле изменится. Тогда, если муж не захочет развала семьи, ему придется что-то в себе менять. Да и привычное «болото» всколыхнется, появится что-то новое в отношениях. Правда, стоит учитывать и тот факт, что дяденька предпочтет оказаться свободным мужчиной и на самом деле уйдет.