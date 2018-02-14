Устал от упреков жены, а я - отдушина
Россия, 23 года
14.02.18
Мнения наших экспертов
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АленаНу, класс. Три месяца знакомы, раз в месяц встречаетесь. То есть, фактически три раза. Ну, допустим, в остальное время вы как-то общались и общаетесь, без встреч. И вот, мужик едет в первый или второй раз к девушке, а она ему – то на телефон ей надо денег закинуть, то продуктами ее холодильник затарить… Что это? Меркантильность? Требование платы за любовь? Может, она с ним за деньги? Ну, то есть, ты понимаешь, что в этой твоей картинки есть обратная сторона и зритель по ту сторону «экрана»? Мне еще любопытна периодичность его приездов к тебе. Почти готова поспорить, что наведывается он к тебе во время критических дней у законной супруги. И дело не только в ПМС, а просто в такие дни не все готовы сексом с менструирующей женщиной заниматься, а ему хочется секса. Как тебе такое объяснение ваших встреч раз в месяц примерно?
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СергейАнастасия, я бы не рекомендовал тебе продолжать данные отношения. На мой взгляд. ничего, кроме зря потраченного времени и нервов, они не принесут. Дело в том, что мужчина, который влюблен в женщину и имеет желание быть с ней, ни за что не удовлетворится встречами один раз в месяц. И остановить его не сможет ни что. Ни дети, ни жены, ни положение в обществе. То есть говорить о каких-то высоких чувствах между вами просто бессмысленно. Судя по описанию, имеет место быть просто редкий секс по возможности. И ты выступаешь в данном случае всего лишь как доступная для развлечений представительница слабого пола. Не более того. О тебе не нужно заботиться, ты не предъявляешь претензий, и при этом обходишься значительно дешевле, чем любая профессиональная «жрица любви». При таких условиях конечно мужику хорошо с тобой. Именно поэтому он так себя и ведет. И естественно, он будет продолжать к тебе ездить. Ведь это чертовски выгодно. Положил 500 рублей на телефон, повесил лапшу на уши по поводу злодейки жены, и получай удовольствие по требованию, да еще и без всякой угрозы существующему семейному положению. Тут все предельно ясно. Не понятно для чего все это нужно тебе. Ведь с данным персонажем ничего серьезного никогда построить не получится. Судя по тому, что ты пишешь, он полностью зависим от семьи и жены, а потому никогда от них не уйдет, что бы ни пел тебе на ушко в порыве страсти. Более того, я уверен, что при любой угрозе разоблачения, дяденька немедленно исчезнет из поля зрения. Ну и зачем тебе подобный пассажир? Кроме того, давай представим чисто гипотетическую ситуацию, когда он вдруг, под воздействием измененного сознания или «момента истины», который часто связан с приемом больших доз релаксантов, бросает семью и женится на тебе. Практически нереально, но в жизни бывает. Что будет дальше? Полагаешь, вы начнете ездить на курорты и вести непринужденный образ жизни? Нет. В жизни данного мужчины уже есть как минимум ребенок, которому он будет посвящать какое-то время. И этот факт не будет тебя волновать только до первой поездки твоего возлюбленного в прежнюю семью. А потом ты вдруг осознаешь, что кроме тебя, вроде как любимой, есть еще кто-то, любимый не меньше, и требующий весьма большого количества внимания и финансовых вложений. Поверь – это не самое простое для осознания и принятия открытие. Кроме того, ты вдруг вспомнишь, что к ребенку прилагается его мать, то бишь бывшая жена, которая перестала быть мегерой после потери официальной власти, но зато сохранила все привлекательные черты в виде как минимум общей истории, бОльшего жизненного опыта и лучшего понимания твоего бойфренда. Это понимание приведет к неизбежным вспышкам ревности, скандалам, и общему нарастанию напряжения. В результате, вы скорее всего расстанетесь. В принципе – это не так страшно, если не учитывать потерянное время и убитые нервы. Ну и для чего весь этот цирк? В общем, мой тебе совет – прощайся с дяденькой и никогда больше не связывайся с женатыми мужчинами. Хотя, безусловно, можешь попробовать доказать, что я ошибаюсь. В конце концов, я же не провидец. Однако если я окажусь прав, то потом не жалуйся, что тебя не предупреждали.
Обсуждение 32
Лучшие комментарии
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Если бы малознакомый человек, которого я крайне редко вижу, попросил бы меня купить еды, я бы тоже у спросила - а что конкретно купить? Девушка, учитесь не додумывать за взрослых людей и не присваивать им свои мысли.
14.02.18 00:58 Контекст комментария
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Элфи КрексЭто что, ДР в день св.Валентина приводиться решила? " Отношений серьёзных не было.А тут три месяца назад появился мужчина". Ра0 противопоставляет не серьёзным отношениям, значит с ним серьёзные. " мы встречаемся 1 раз в месяц". Т.о., вы три раза встретились? А раньше от вас всегда после первого раза убегали?! Да-с, классное письмо.
14.02.18 00:57 Контекст комментария
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Zavoronok"Отношений серьёзных не было, встречи, секс" а в этих что особенного? Тоже встречи, секс. Или влюбилась в этот раз? Много непонятного в письме для дельных советов, поэтому дам только один общий - хочешь серьёзных отношений, не связывайся с женатиками.
14.02.18 01:18 Контекст комментария
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Прелесть какая. Раз в месяц называть отношениями. Особо порадовало, что думает с кем быть - левой незнакомой тетей или женой с ребёнком. Дилемма однако :)
14.02.18 01:43 Контекст комментария
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Юликонвероятно жена такая же корыстная женщина, тоже просит закинуть денег на телефон, купить еды ребенку, заплатить за квартиру, а он так устал от этих упреков :))
14.02.18 08:32 Контекст комментария
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Ellis_@Нет слов...
14.02.18 11:19
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Что за тема для 14 февраля? Понимаю, что не особо праздник, но всё-таки...
14.02.18 10:43
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Помню много лет назад здесь была девушка , не могу вспомнить её ник . Так вот она была любовница-содержанка практически профи ))) И нам рассказывала, чем её положение лучше нашего и и т.д. Вот , пожалуй она могла бы вам дать совет , но давно тут не появляется. Подозреваю , что первый совет , который она вам бы дала , это найти другого содержателя ))) Этот - "усталый" семейный нищеброд , которому хочется иметь левый секс раз в месяц , но денег не хватает делать это с широтой души , видимо потому, что этой самой широкой души у него и нет. Собственно , вы хорошая пара - у него нет души и средств , у вас нет ума.
14.02.18 10:31
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хахахаХа ха ха!
14.02.18 10:13
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100%Нет, он не жадный ))))) Он прощупывает почву на предмет вашей стоимости ))) Потянет, чи дешевле не изменять жене ))))
14.02.18 10:11
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***не всякая дырка есть отдушина
14.02.18 09:59
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ИДИЛИЯЗамашки принцессы которую имеют, как шл*ху подзаборную и еще что то ей должны?)
14.02.18 09:37
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звездочка )Настя, с размахом в тратах ухаживают те, кто а) щедры по характеру и б) не стеснены в средствах. Не на ту лошадку ты поставила )) Там жена может не досчитаться 500 рублей семейного бюджета и поинтересоваться куда делись. Ресторан так же. И все остальное так же. Ему даже просто три цветочка купить не заметно сложно, а ты - ресторан )))
14.02.18 08:52
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звездочка )вообще холодильник и продукты это тема ) я не люблю когда нужно четко конкретизировать покупки, хотя понимаю, что у них так голова устроена, что лучше вручать список. Но все-таки семейный быт и роман это как небо и земля, мне нравится когда хотя бы на стадии романа мужчина сам соображает что купить в гости, чем он хочет угостить даму и что съесть сам. Но это такие мужчины, которые вообще во всем хорошо соображают и на женщину в решениях опираться им не нужно.
14.02.18 09:23
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ZavoronokВ ресторане их могут заметить и доложить жене. Женатые мужчины в люди с любовницей не выйдут, разве если им совсем на жену плевать.
14.02.18 09:54
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звездочка )возможно ) хотя не очень похоже, что его окружение по ресторанам ходит.
14.02.18 10:02
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50/50"Женатые мужчины в люди с любовницей не выйдут," да конечно)) ну, в деревне Васюки, где одно кафе, может и не выйдут
14.02.18 10:22
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ЮликонДевы, ну прямо дом советов нужно иметь, чтобы купить еды по дороге к любовнице. нарезки, оливок, пару стейков, коробку конфет, фрукты это не дюже сложный для мозговой деятельности набор. но вероятно дядя приходить за сексом, а не за ужином.
14.02.18 10:30
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50/50Юль, я бы сказала, что это ежу понятно. а всё какие-то отмазки выдумывают. в век соцсетей народ стал более диким, что ли, и от этого наивным
14.02.18 10:34
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звездочка )мне не понятно зачем пополнять телефон на 500 рублей ) объясните зачем столько на связь нужно
14.02.18 10:45
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50/50на месяц. а что непонятно?
14.02.18 10:48
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звездочка )да много для телефона ) потому и не понятно
14.02.18 10:57
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звездочка )мне на украинскую мобильную связь в нормальном пакете услуг хватало в пересчете 100-150 рублей в месяц, но даже местный донецкий оператор у нас столько в месяц не стоит, как ты говоришь
14.02.18 11:01
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50/50Алён, при чем тут донецкий оператор? и укр.мобильная связь? ты межгородом пользуешься, мобильным интернетом? есть тарифы, за которые списывают каждый месяц. зайди на Билайн, МТС и Мегафон, почитай содержание услуг и расценок
14.02.18 11:12
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+интернет в телефоне
14.02.18 11:13
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звездочка )ну... почти понятно ) хотя если у автора самой средств не очень хватает, можно и скромнее связью пользоваться ))
14.02.18 11:22
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50/50500 рублей - это немного
14.02.18 11:25
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Как я понимаю , встречи раз в месяц при начале "рОмана" три месяца назад - это 3 раза виделись ?))) Первая встреча интересно как случилась ? В магазине познакомились ?
14.02.18 10:46
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50/50"Что это? Жадность?" и жадный тратится когда ему надо. а "Ваш" не хочет. не хочет он с Вами в ресторан, закидывать на телефон и встречаться чаще раза в месяц. пишу и не верю, что пишу и объясняю. Вы вменяемая вообще?))
14.02.18 08:38
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Юликонвероятно жена такая же корыстная женщина, тоже просит закинуть денег на телефон, купить еды ребенку, заплатить за квартиру, а он так устал от этих упреков :))
14.02.18 08:32
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Прелесть какая. Раз в месяц называть отношениями. Особо порадовало, что думает с кем быть - левой незнакомой тетей или женой с ребёнком. Дилемма однако :)
14.02.18 01:43
-
Zavoronok"Отношений серьёзных не было, встречи, секс" а в этих что особенного? Тоже встречи, секс. Или влюбилась в этот раз? Много непонятного в письме для дельных советов, поэтому дам только один общий - хочешь серьёзных отношений, не связывайся с женатиками.
14.02.18 01:18
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Элфи КрексПриводиться= приколоться.
14.02.18 00:58
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Если бы малознакомый человек, которого я крайне редко вижу, попросил бы меня купить еды, я бы тоже у спросила - а что конкретно купить? Девушка, учитесь не додумывать за взрослых людей и не присваивать им свои мысли.
14.02.18 00:58
-
Элфи КрексЭто что, ДР в день св.Валентина приводиться решила? " Отношений серьёзных не было.А тут три месяца назад появился мужчина". Ра0 противопоставляет не серьёзным отношениям, значит с ним серьёзные. " мы встречаемся 1 раз в месяц". Т.о., вы три раза встретились? А раньше от вас всегда после первого раза убегали?! Да-с, классное письмо.
14.02.18 00:57