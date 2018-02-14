Устал от упреков жены, а я - отдушина

Ну, класс. Три месяца знакомы, раз в месяц встречаетесь. То есть, фактически три раза. Ну, допустим, в остальное время вы как-то общались и общаетесь, без встреч. И вот, мужик едет в первый или второй раз к девушке, а она ему – то на телефон ей надо денег закинуть, то продуктами ее холодильник затарить… Что это? Меркантильность? Требование платы за любовь? Может, она с ним за деньги? Ну, то есть, ты понимаешь, что в этой твоей картинки есть обратная сторона и зритель по ту сторону «экрана»? Мне еще любопытна периодичность его приездов к тебе. Почти готова поспорить, что наведывается он к тебе во время критических дней у законной супруги. И дело не только в ПМС, а просто в такие дни не все готовы сексом с менструирующей женщиной заниматься, а ему хочется секса. Как тебе такое объяснение ваших встреч раз в месяц примерно?

Сергей

Анастасия, я бы не рекомендовал тебе продолжать данные отношения. На мой взгляд. ничего, кроме зря потраченного времени и нервов, они не принесут. Дело в том, что мужчина, который влюблен в женщину и имеет желание быть с ней, ни за что не удовлетворится встречами один раз в месяц. И остановить его не сможет ни что. Ни дети, ни жены, ни положение в обществе. То есть говорить о каких-то высоких чувствах между вами просто бессмысленно. Судя по описанию, имеет место быть просто редкий секс по возможности. И ты выступаешь в данном случае всего лишь как доступная для развлечений представительница слабого пола. Не более того. О тебе не нужно заботиться, ты не предъявляешь претензий, и при этом обходишься значительно дешевле, чем любая профессиональная «жрица любви». При таких условиях конечно мужику хорошо с тобой. Именно поэтому он так себя и ведет. И естественно, он будет продолжать к тебе ездить. Ведь это чертовски выгодно. Положил 500 рублей на телефон, повесил лапшу на уши по поводу злодейки жены, и получай удовольствие по требованию, да еще и без всякой угрозы существующему семейному положению. Тут все предельно ясно. Не понятно для чего все это нужно тебе. Ведь с данным персонажем ничего серьезного никогда построить не получится. Судя по тому, что ты пишешь, он полностью зависим от семьи и жены, а потому никогда от них не уйдет, что бы ни пел тебе на ушко в порыве страсти. Более того, я уверен, что при любой угрозе разоблачения, дяденька немедленно исчезнет из поля зрения. Ну и зачем тебе подобный пассажир? Кроме того, давай представим чисто гипотетическую ситуацию, когда он вдруг, под воздействием измененного сознания или «момента истины», который часто связан с приемом больших доз релаксантов, бросает семью и женится на тебе. Практически нереально, но в жизни бывает. Что будет дальше? Полагаешь, вы начнете ездить на курорты и вести непринужденный образ жизни? Нет. В жизни данного мужчины уже есть как минимум ребенок, которому он будет посвящать какое-то время. И этот факт не будет тебя волновать только до первой поездки твоего возлюбленного в прежнюю семью. А потом ты вдруг осознаешь, что кроме тебя, вроде как любимой, есть еще кто-то, любимый не меньше, и требующий весьма большого количества внимания и финансовых вложений. Поверь – это не самое простое для осознания и принятия открытие. Кроме того, ты вдруг вспомнишь, что к ребенку прилагается его мать, то бишь бывшая жена, которая перестала быть мегерой после потери официальной власти, но зато сохранила все привлекательные черты в виде как минимум общей истории, бОльшего жизненного опыта и лучшего понимания твоего бойфренда. Это понимание приведет к неизбежным вспышкам ревности, скандалам, и общему нарастанию напряжения. В результате, вы скорее всего расстанетесь. В принципе – это не так страшно, если не учитывать потерянное время и убитые нервы. Ну и для чего весь этот цирк? В общем, мой тебе совет – прощайся с дяденькой и никогда больше не связывайся с женатыми мужчинами. Хотя, безусловно, можешь попробовать доказать, что я ошибаюсь. В конце концов, я же не провидец. Однако если я окажусь прав, то потом не жалуйся, что тебя не предупреждали.