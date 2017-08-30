У мужа кризис, но как ему помочь?
Москва, 38 лет
30.08.17
Мнения наших экспертов
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АленаНет, ты неправильно поступаешь. Любой человек, который просит помощи, меньше всего ждет и хочет, чтобы ему говорили «хватит ныть!» Он ждет совершенно других слов и поступков. И уж тем более не стоит говорить любимому человеку, дескать «я тебе помогу, а ты меня бросишь и уйдешь к другой». Помимо того, что в этом нет логики, подобные заявления подрывают основу отношений – доверие друг другу. Получается, тебе вполне нормально, когда муж в депрессии, потому что, если у него все будет хорошо, он пойдет найдет себе получше тебя? На мой взгляд, первое, что должен почувствовать человек, который посылает тебе сигналы о помощи, - это безусловную любовь. Говорить «я тебя люблю» через 7 лет совместной жизни, возможно, уже не просто. Но жизненно необходимо. Также как важно обнимать друг друга, просто сесть рядом, обнявшись, и сказать банальное, но очень искреннее: «Мы справимся с этим вместе, обязательно справимся». Мужчине, как правило, не нужно, чтобы женщина решала за него проблемы или физически помогала в чем-то. Ему нужно, чтобы женщина его вдохновляла. В этом и есть помощь. Служить музой для преодоления трудностей. Ободрить, сказать, что веришь в него (и действительно поверить). Эмоциональная помощь ему важнее, чем любое физическое вмешательство. С физикой он сам разберется. Но женщина – это источник внешней энергии, к которой ему нужно периодически подключаться, чтобы подзарядиться. И, кстати, обрати внимание на «денег стало меньше» - возможно, твой муж волнуется как раз по этому поводу? Может, он не вполне уверен, что ты одобряешь то, что происходит сейчас? Может, его гложет чувство ответственности за то, что доходы семьи из-за него снизились? Попробуй обсудить с ним это начистоту. Он может банально комплексовать, что своим желанием уйти в собственный бизнес он понизил уровень жизни семьи. И он не в курсе, что для тебя в этой ситуации все ок. Вот и пытается обходными путями услышать от тебя: «Милый, все отлично, я рада, что ты занимаешься тем, что тебе нравится, нам хватает на жизнь, расслабься».
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СергейИльвира, на мой взгляд, для начла стоит просто поговорить с мужем. «В глазах тоска» - это не диагноз, а всего лишь твое видение ситуации. Дело в том, что любой кризис – это набор довольно точных «хочу - не хочу», «хочу, но не могу», «могу, но уже не хочу». И для того, чтобы что-то начало меняться, требуется осознать, что же конкретно хочется, можется, или наоборот. А как это узнать, если не разговаривать? Причем усадить благоверного на стульчик, сесть перед ним с блокнотом и заставить диктовать чего там у него в голове творится – не получится. Тут нужно будет проявить терпение, и попытаться разговорить человека. Пусть расскажет, что его гложет, поделится своими страхами. Иногда, кстати, этого вполне достаточно, чтобы он начал меняться. Да и ты сможешь что-то советовать уже более осмысленно. Однако увы, но подобный подход в семье редко реализуем. Все заняты, у каждого своих забот полно, особенно когда дети внимания требуют. И коли так, то лучшим способом будет обратиться к психологу и поговорить с ним. Что же касается тебя, то мужу в первую очередь нужна твоя поддержка и уверенность в том, что его любят. Причем для этого много и не нужно. Выдержать принцип пяти объятий в день, столько же раз сообщить о том, как любишь и какой он у вас замечательный, сказать, что все будет хорошо, вы со всем справитесь, поскольку вместе, и уже будет большой плюс. А вот «наезжать» и пытаться «расшевелить» оскорблениями – не стоит. А уж тем более заявлять о том, что не собираешься помогать, поскольку не желаешь тратить силы на потенциального изменника. Ведь тогда получается, что ты ему не веришь, а, значит, и не любишь. Таким способом ты добьешься ровно того, о чем и говоришь.
Обсуждение 75
Лучшие комментарии
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Юля БакуПрочла и подумала....Я бы потратила много сил и времени на любимого и прекрасного в моих глазах человека, даже если бы он ушел к другой. Не задумываясь и без какого либо сожаления ...Я бы наверное бы просто заболела, если бы в глазах у любимого была бы тоска...Наверное, я какая то неправильная женщина...У меня мои дети и мой любимый самое главное..Не будет их не будет и меня..Прям даже и как то сказать нечего , как совет...Я не понима. и не чувствую ничего в вашей ситуации...Прохожу мимо с непониманием.....
30.08.17 12:37 Контекст комментария
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На конкретно заданный вопрос, после прочтения вашего "ну хватить ныть" и так далее, мое мнение - ужасный ответ. Я так не отвечаю ни мужу, ни подругам, ни детям, ни даже практикантам-студентам на работе. Вы нас спрашиваете о мнении, как 10 лет назад, но есть ли один правильный рецепт? Мы все, конечно, разные, но если бы я увидела тоску и усталость, я бы обняла, расцеловала, напомнила бы ему что он умница и красавец, и что я люблю его, и что пылинка на него не сядет и ветер на него не дунет. Потомучто вместе мы горы свернём. И что всё будет замечательно. Плюс я бы попыталась реально помочь. Ну мне кажется, оно так должно быть. А не я тебе не буду помогать, хватит ныть. Если в таком духе будете продолжать, скоро вы ему скажете что-то вроде не купим тебе новый пиджак и туалетную воду, а то вдруг на тебя бабы будут заглядываться. Это просто ужас, простите((( У Малежика песня одна есть классная с философским смыслом. Там есть такая строка в тексте: есть с кем считать деньги, но не с кем считать звёзды. Нет общей энергии, нет дружбы, нет этой связи. Какой надо быть, чтобы уметь быть поддержкой. А вы себя спросите. Вот, например, у вас спад энергии, руки опускаются, или голова трещит от боли. А он вам скажет. Ну Ильвира, ну не хандри, сьешь таблетку, а ещё лучше две, и вообще не мешай мне читать газету. Хорош ответ?
30.08.17 14:10 Контекст комментария
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лакиой, вы, кажется, перечитали клео))) так ляпнуть мужу в лоб, ну вы даете..а что инетресно он вам на это ответил? а на кого еще тратить свои душевлные силы, как ни на близких людей?? не переживайте, они не заканчиваются. если отношения искренние, а не потребительсике, то этой энергии только больше станет и у вас, и у мужа. ему возможно надо, чтобы это вы выслушали без критики и наездов, возможно он когда вслух проговорит, сам поймет в чем дело и куда двигаться дальше. а вы ему: ой, не, иди куда-нить починись, а потом приходи, а то ты мне такой в кризисе не сдался - душевные инвестиции не окупяццо)) ну вы даете))
30.08.17 10:50 Контекст комментария
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KoshkaЕсли бы мне муж сказал:"Я на тебя потрачу время и силы, а ты уйдешь к другому", это была бы его последняя фраза перед разводов.
30.08.17 10:00 Контекст комментария
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ПрелестьЯ тебе не помогу, потому что ты уйдёшь к другой. Кошмар. Он это уже понял, что он Просто заложник ваших ожиданий. Вот скажите честно : Вы верите что он Вас любит? Я нет. Он просто поддался на постоянный секс и ваши манипуляции. Вы не хотите ему помочь. Вы хотите его иметь. Что делать? Понять, что как Бог дал, так же и забрать может. Мораль сей басни такова : пора Вам лично переходить на новые орбиты. Муж уже сигналит что вы завели его не туда. На одной картинке и материи далеко не уедешь. Между вами нет главного. Вы знаете о чем я?
30.08.17 12:56 Контекст комментария
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обсуждение серьезное, тут трудно даже советовать(
31.08.17 12:52
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Очнитесьхттпы://еуту. бе/СкСяаоБНГхИ
31.08.17 12:39
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Ух ты ! Круговорот добра в природе ))) Присоединяюсь мысленно ! По письму : жестковатая вы... и как женщина и как жена. Кризис среднего возраста понятие слишком размытое, чтобы воспринимать его , как обязательное . Кризис может возникнуть в любом возрасте. Вопрос только в какой сфере кризис . В работе , в семье , в себе ? Неужели , вы , как самый близкий человек, не понимаете, не чувствуете, не видите, что именно терзает вашего мужа ? И , неужели , у вас не возникло естественного желания помочь , поддержать или просто утешить словом ? Почему-то вы сразу подумали о себе , точнее о своём положении . Мне стало жаль вашего мужчину.
31.08.17 11:57
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^*^Кризис, блин - надоела баба - помогите ему свалить.
31.08.17 11:07
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))))Какая непозволительная роскошь... кризис среднего возраста ))))
30.08.17 22:41
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.Ильвира,всё когда-то кончается,он сам себе поможет,а вы о себе подумайте.
30.08.17 20:20
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ТютюнЕму вы лично никак не поможете,лошадь сдохла.
30.08.17 19:58
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Ну я бы поинтересовалась, а что на самом деле-то происходит. Ибо "кризис среднего" страшно расплывчато. Что конкретно преодолеть ему надо? Апатию? Пусть железо качает. Секс драйв уменьшился - опять же пусть железо качает и пересмотрит питание. Депрессия - есть врачи. Или его на молоденьких потянуло? Или ему просто все надоело, и мол пусть жена вокруг скачет и ублажает, пока он весь такой непонятый ходит.
30.08.17 19:22
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:) BestАлена-звездочка и Лестница. Не думаю, что гожусь вам в мамы, но хочу вас обнять обеих и сказать, что все плохое пройдет, и все будет хорошо. Вот увидите :)
30.08.17 18:11
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звездочка )как это приятно ) спасибо
30.08.17 18:28
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ЛестницаСпасибо за поддержку, улыбочка) мне стало теплее)) обнимемся все вместе - Алёна, я тебя обнимаю тоже))
30.08.17 19:08
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Юля БакуЛестница и Звездочка. "Все всегда хорошо кончается,А если плохо, то это не конец." Я не помню кто это сказал, но мне кажется правильно. Обнимаю тебя Звездочка. Мы обязательно встретимся у меня. Лестница, много лет назад я поделилась на блоге очень личной историей и Вы меня очень душевно поддержали. Вы наверняка не помните, зато я все помню и много раз перечитывала ваш отзыв. Благодарю Вас и посылаю мое желание на решение ваших проблем...) Я не знаю, ни как Вас зовут, ни где Вы . Но я думаю Ангел найдет. Есть у меня такой небольшой список людей , которые мне не известны, но мне сильно помогли в нужный момент. Список к душе на благодарность... Я попрошу за Вас..Обнимаю Вас дорогие мне женщины.
30.08.17 20:12
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звездочка )и я тебя )
30.08.17 20:12
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НиккиНе нужна мужчине помощь, - он разочарован в семейной жизни, а сказать правду не может.
30.08.17 17:23
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Тю...завел любовницу,денег вас недодаёт, совесть душит ...
30.08.17 16:15
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ЛестницаУ меня муж тоже в кризисе. Он бизнес теряет, то из последних сил пытается вытянуть, то забивает болт и делает только основное. Я дома с детьми, влиять на ситуацию не могу вообще, денег своих у меня нет, я каждый раз не знаю, сможем ли мы заплатить ребёнку за секцию или нет. Второй год вот эта байда, в прошлом году я была вообще как Алена рассказывает - пыль, пофиг на внешний вид и вот это всё. Потом поняла, что скоро я вообще с постели вставать не захочу, а у меня дети. И рядом родители заботушки - давай туда съездим, давай сюда, мы все оплатим и блабла. Вежливо отказываюсь, а сама только и мечтаю, чтоб просто не трогали меня вообще. И с мужем мы друг другу не помощники, когда нет сил на себя, то и другому нечего дать. А уныние заразительно. Так что не вовлекайтесь глубоко, автор. Я против игр в спасательницу. Выслушать, чай налить, пледом укрыть, терапевта подыскать помочь если надо. Но не становиться костылём, мотивация должна прийти изнутри. Надо позволять близким быть несчастными.
30.08.17 15:42
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звездочка )одно из моих открытий - медитации Андрея Ракицкого на ютубе, всякие разные, "Освобождение от душевной боли и страдания" ну просто шарман ))
30.08.17 16:02
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Почему отказываетесь от помощи?
30.08.17 16:08
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лакивот, хороший вопрос...мне кажется, это такой подарок судьбы, кода родители могут и предлагают помощь, почему нет-то?? придет время и им надо будет помочь, или как раз этого хочется избежать?
30.08.17 16:13
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ЛестницаОтветом на этот вопрос могла бы быть многомесячная терапия у специалиста) я не совсем отказываюсь, мои дети это их внуки в конце концов - они что-то им дарят, вкусняшки приносят и тд. Помогают, короче, и я благодарна. Но потом начинается давление, а я сейчас довольно слаба и мне приходится тратить много внутренних ресурсов на вежливое отстаивание границ. Я устаю от этого
30.08.17 16:15
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лакиясно, да не лучший вариант, ну таким предкам можно внуков отдавать на каникулы там, или в поездки, и не чувтсвовать себя обязанным, изымать себя как звено цепочки, эти чисто их общение: внуки и бабушки-дедушки, а вам отдых и передышка, как вариант?
30.08.17 16:24
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ЛестницаС внуками помогают) да они вообще неплохие, а снаружи кажется что прямо идеальные. Очень преданные, всегда помогут - это реально так. Мне иногда кажется, что это я неправильная дочь. Возможно, я не закрыла страницу пубертата)) но и закрывать глаза на свои чувства я тоже не готова. Как-нибудь разберусь обязательно с этим, у меня ведь у самой дети.
30.08.17 16:40
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Лестница, спасибо за ответ, понятно. А сколько твоим детям лет и в какой стране ты живёшь? Тебе нужны срочно свои деньги и тебе нужно вылезти из этой экосистемы, где быт и дети. И очень важно чтобы не все твои деньги уходили на секции и прочее. Тебе надо очень. Может, попробуй себя пока вытащить, если как ты пишешь, сил ни на что нет. Ты же устала зверски. Мало того, что куча работы, ещё и стресс. Кто ж так выдержит долго, как натянутая струна. Мне кажется, ты сейчас застыла на дне океана, а потом оттолкнёшься и полетишь в воздух))) Возможно оторваться от хоть на полставки куда-нибудь? Ну а бизнес сдыхает, так у Стива Джобса он несколько раз сдыхал, его даже попёрли с собственной фирмы. Дональд Трамп был банкротом несколько раз. Ну блин, кто занимается этим, знает же, что нужно всегда быть готовым к неудаче. Главное чтоб ты, муж и дети были здоровы. У моих боссов одна из фабрик сгорела однажды, куча оборудования, товара пошло с дымом. Потом их обокрали. Переживали, со страховочной компанией воевали. А потом их младшая сестра забеременела и врачи поставили ребёнку диагноз печальный, и вдруг их всю семью как отключило. Работа, семья и молитва. Усё. Что это всё херня - бизнесы, деньги. На фоне, ну ты понимаешь. Я тоже посылаю тебе приветы и посыл на новое. Отпусти это, отдай уныние Создателю и скажи: будет как ты решишь. И увидишь, там наверху знают как надо. Напиши нам позже как у тебя дела. И здоровья тебе. И своих денег. И успехов. Держись.
30.08.17 23:43
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Лестницаспасибо тебе, Алина) Да, сейчас стараюсь найти варианты начать зарабатывать самой. Дети 5 и 2, в России мы)) Доча маленькая конечно еще, я так не хотела в садик до 3 хотя бы отдавать, но похоже придется. Пора мне расправлять крылья - правильно говоришь) Спасибо за поддержку, девочки! Так неожиданно и приятно и тепло)) доброго дня вам всем!
31.08.17 10:09
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??вы все полагаетесь только на умирающий бизнес?
30.08.17 22:10
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На конкретно заданный вопрос, после прочтения вашего "ну хватить ныть" и так далее, мое мнение - ужасный ответ. Я так не отвечаю ни мужу, ни подругам, ни детям, ни даже практикантам-студентам на работе. Вы нас спрашиваете о мнении, как 10 лет назад, но есть ли один правильный рецепт? Мы все, конечно, разные, но если бы я увидела тоску и усталость, я бы обняла, расцеловала, напомнила бы ему что он умница и красавец, и что я люблю его, и что пылинка на него не сядет и ветер на него не дунет. Потомучто вместе мы горы свернём. И что всё будет замечательно. Плюс я бы попыталась реально помочь. Ну мне кажется, оно так должно быть. А не я тебе не буду помогать, хватит ныть. Если в таком духе будете продолжать, скоро вы ему скажете что-то вроде не купим тебе новый пиджак и туалетную воду, а то вдруг на тебя бабы будут заглядываться. Это просто ужас, простите((( У Малежика песня одна есть классная с философским смыслом. Там есть такая строка в тексте: есть с кем считать деньги, но не с кем считать звёзды. Нет общей энергии, нет дружбы, нет этой связи. Какой надо быть, чтобы уметь быть поддержкой. А вы себя спросите. Вот, например, у вас спад энергии, руки опускаются, или голова трещит от боли. А он вам скажет. Ну Ильвира, ну не хандри, сьешь таблетку, а ещё лучше две, и вообще не мешай мне читать газету. Хорош ответ?
30.08.17 14:10
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KoshkaТоже в шоке. Кто должен поддержать, как не близкие?
30.08.17 14:25
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Странные вопросы даже, да ещё и с 3 детьми. Казалось бы, тепла должно быть и ласки хоть за край. Даже элементарно в русских народных сказках, далеко ходить не надо. Как эти Василисы Премудрые и Елены Прекрасные своих Иванов в чувства приводили. Что пригорюнился, Сокол мой ясный. Ложись спать, утро вечера мудренее. Ну нельзя жопой поворачиваться к близким.
30.08.17 14:44
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ПрелестьЯ тебе не помогу, потому что ты уйдёшь к другой. Кошмар. Он это уже понял, что он Просто заложник ваших ожиданий. Вот скажите честно : Вы верите что он Вас любит? Я нет. Он просто поддался на постоянный секс и ваши манипуляции. Вы не хотите ему помочь. Вы хотите его иметь. Что делать? Понять, что как Бог дал, так же и забрать может. Мораль сей басни такова : пора Вам лично переходить на новые орбиты. Муж уже сигналит что вы завели его не туда. На одной картинке и материи далеко не уедешь. Между вами нет главного. Вы знаете о чем я?
30.08.17 12:56
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Юля БакуПрочла и подумала....Я бы потратила много сил и времени на любимого и прекрасного в моих глазах человека, даже если бы он ушел к другой. Не задумываясь и без какого либо сожаления ...Я бы наверное бы просто заболела, если бы в глазах у любимого была бы тоска...Наверное, я какая то неправильная женщина...У меня мои дети и мой любимый самое главное..Не будет их не будет и меня..Прям даже и как то сказать нечего , как совет...Я не понима. и не чувствую ничего в вашей ситуации...Прохожу мимо с непониманием.....
30.08.17 12:37
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Лила ТурангаЯ тоже думаю, что что-то сделать можно. Поддержать это же не обязательно, обнять плакать, или по специалистам насильно таскать. Помню, давно у нас в бизнесе были проблемы. Облава со всех сторон. Приезжаю в офис, вижу моего просто прибитого. Сидит и тупит в монитор. Поняла, надо что-то делать. Села за комп. Очень удачно подвернулась поездка в Копенгаген, и по цене замечательно. Удачно, что на выходные. Людям в бизнесе сложно на долго отлучаться. Показала. А у него загорелась надежда в глазах. Цена устроила. Поехали. Пошарохались. Да и я в Данию давно хотела. Приехали, и дальше за работу.
30.08.17 13:00
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звездочка )жаль, меня некому вот так же поддерживать ) считается, что я сильная, потому что я крайне редко жалуюсь или прошу помочь. А вот началась война и вся жизнь сломалась, родители заболели, очень страшно, очень одиноко и вообще. Жуть фиолетовая. Я перестала убирать в квартире, я не могла, мне стало абсолютно все равно пыль или чисто. Смотришь и тебе все равно, вот как Ваш муж в ступоре в монитор. Это продолжалось очень долго, года два. Потом мне в вентиляцию залетела летучая мышь и мне пришлось её вызволять, живая же, а для этого протереть шкаф на кухне сверху, чтобы добраться до вентиляционной решетки. Потом ещё один шкаф протерла, так и пошло дальше, дальше. Хорошо когда есть кому понять тебя, почувствовать и поддержать ) Но иногда это оказывается недоступная роскошь )
30.08.17 13:22
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ЛилаЛеночка. У меня период беременности и первого года ребёнка, все было под откос. А так хотелось, что б все как в сказке. Не вешать нос! Все налаживается рано или поздно. И да, мы чаще сами себе помогаем.) война это ужас, конечно.( сочувствую...
30.08.17 13:29
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звездочка )ну да, кто мало видел - много плачет ) никто не заметил как мне тяжело, потому что надо было много отдавать другим людям, а на себя уже не хватало. Но я уже все отмыла дома ))) и даже кое-что переставила, дополнительно украсила. Сейчас сдала в багетную мастерскую новую вышитую картину, для кухни. Не все ещё у меня хорошо, но уже точно не критично )
30.08.17 13:34
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лакиой, вашу ситуацию с войной и сравнивать нельзя со всякими такими вот бытовыми проблемами, не дай Бог никому, ужас ужасный, держитесь, даст Бог все устаканится, любая война когда-то заканчивается, как бы цинично это не звучало сейчас((
30.08.17 13:56
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звездочка )Лаки, ты бы как отреагировала, если бы у дочки увидела пыль за 2 года? вот в этих всех обстоятельствах. Моя мама пришла как-то со своим ключом без меня что-то взять и потом долго мне рассказывала как она во мне разочарована, что все что они с отцом в меня вкладывали не принесло свои плоды, что она ставила меня в пример младшей какая я хозяйка, а я... Она не спросила что со мной случилось, впрочем она об этом даже не подумала.
30.08.17 14:07
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ЛилаОчень рада за тебя. Большая умница!<3. Будет подходящая тема, напишу про мою новую знакомую итальянку, которая из такой задницы выкарабкалась, в одиночку, плюс с дочкой, что не в сказке сказать, не матом не сформулировать. Не теряет духа. И позитива ей хватает. Все будет хорошо!;)
30.08.17 14:04
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лакисочувствую((( ну я помню по вашим комментам, что с мамой у вас там и раньше непросто было((
30.08.17 14:14
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А я считаю что ты молодец, Алёнка. Что бы ты ни говорила.
30.08.17 14:14
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KoshkaДержитесь. Бывает такой период в жизни, когда только зубы сцепить и выбираться самой. А хочется, чтобы кто-нибудь к груди прижал и сказал:"Я помогу".
30.08.17 14:23
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KoshkaДа, получается, игрушка сломалась, ее и выкинуть можно. Я тоже не понимаю такого. Кто же ещё поддержит, как не близкий человек. А зачем семья тогда, если там нет утешения?
30.08.17 14:21
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***"И как женщина может помочь мужчине? " А правда как??? Где кнопки и каким пальцем на них нажать??? Чего он хочет? денег? секса? внимания типа ути-пути? хочет съездить куда? Проблема выяснить в чем конкретно помощь, для этого вербальный контакт нужен, т.к. среднестатистический человек телепатией не владеет. Ну и узнайте что конкретно нада, ну и если сможете - помогите.
30.08.17 10:56
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лакиой, вы, кажется, перечитали клео))) так ляпнуть мужу в лоб, ну вы даете..а что инетресно он вам на это ответил? а на кого еще тратить свои душевлные силы, как ни на близких людей?? не переживайте, они не заканчиваются. если отношения искренние, а не потребительсике, то этой энергии только больше станет и у вас, и у мужа. ему возможно надо, чтобы это вы выслушали без критики и наездов, возможно он когда вслух проговорит, сам поймет в чем дело и куда двигаться дальше. а вы ему: ой, не, иди куда-нить починись, а потом приходи, а то ты мне такой в кризисе не сдался - душевные инвестиции не окупяццо)) ну вы даете))
30.08.17 10:50
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звездочка )иногда надо "пойти и починиться", а то у нас после войны некоторые потом дома самоубийством жизнь кончают, сами не справляются с пережитым и не понимают что им теперь делать после АТО.
30.08.17 10:59
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лакину про войну я бы не стала додумывать, а по тем крохам объективной инфы, которая есть в письме, мне кажется, муж боится не справиться - в свой бизнес впрягся, а уверенности нет, жена требовательная, строгая, не слушает ничего, а сразу "не ной!", мужик тоскует, что не справится и она его будет презирать, перестанет любить, бросит или что там он еще придумал и затосковал от страхов)
30.08.17 11:09
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звездочка )знаешь, пинать мужа в свой бизнес это большая ответственность на самом пинающем ))) потому что далеко не каждый человек под свой бизнес заточен, мало ли о чем там его жена мечтает.
30.08.17 11:20
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