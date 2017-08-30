У мужа кризис, но как ему помочь?

Алена

Нет, ты неправильно поступаешь. Любой человек, который просит помощи, меньше всего ждет и хочет, чтобы ему говорили «хватит ныть!» Он ждет совершенно других слов и поступков. И уж тем более не стоит говорить любимому человеку, дескать «я тебе помогу, а ты меня бросишь и уйдешь к другой». Помимо того, что в этом нет логики, подобные заявления подрывают основу отношений – доверие друг другу. Получается, тебе вполне нормально, когда муж в депрессии, потому что, если у него все будет хорошо, он пойдет найдет себе получше тебя? На мой взгляд, первое, что должен почувствовать человек, который посылает тебе сигналы о помощи, - это безусловную любовь. Говорить «я тебя люблю» через 7 лет совместной жизни, возможно, уже не просто. Но жизненно необходимо. Также как важно обнимать друг друга, просто сесть рядом, обнявшись, и сказать банальное, но очень искреннее: «Мы справимся с этим вместе, обязательно справимся». Мужчине, как правило, не нужно, чтобы женщина решала за него проблемы или физически помогала в чем-то. Ему нужно, чтобы женщина его вдохновляла. В этом и есть помощь. Служить музой для преодоления трудностей. Ободрить, сказать, что веришь в него (и действительно поверить). Эмоциональная помощь ему важнее, чем любое физическое вмешательство. С физикой он сам разберется. Но женщина – это источник внешней энергии, к которой ему нужно периодически подключаться, чтобы подзарядиться. И, кстати, обрати внимание на «денег стало меньше» - возможно, твой муж волнуется как раз по этому поводу? Может, он не вполне уверен, что ты одобряешь то, что происходит сейчас? Может, его гложет чувство ответственности за то, что доходы семьи из-за него снизились? Попробуй обсудить с ним это начистоту. Он может банально комплексовать, что своим желанием уйти в собственный бизнес он понизил уровень жизни семьи. И он не в курсе, что для тебя в этой ситуации все ок. Вот и пытается обходными путями услышать от тебя: «Милый, все отлично, я рада, что ты занимаешься тем, что тебе нравится, нам хватает на жизнь, расслабься».