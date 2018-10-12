У мужа есть духовная любовь

С мужем мы в браке почти 10 лет. Жили, не скажу, что всегда гладко, но жили. Были и счастливые моменты, и не очень. Когда родилась дочь (сейчас ей 9), муж много времени пропадал с друзьями, пытались строить бизнес. В то время он и загулял. Гулял много, но я не знала. Даже подумать не могла. Узнала лет через 5. Простила... Он изменился. Говорил, что понял, как ошибался. С этого момента наша жизнь очень поменялась. Мы стали жить душа в душу. Он стал совсем другим. Любящим, заботливым. Потом он встал на путь духовного развития. Медитация и все такое. Потом предложил венчаться, родить еще одного ребенка. Но...

3 месяца назад, по работе он познакомился с одной женщиной. Она замужем, но с мужем нет никаких отношений. У ее мужа другая женщина, она в курсе, приняла и отпустила. Просто живут вместе. Мой муж говорит, что между ними необъяснимая связь. Он будто встретил родственную душу. С ней легко, ей можно открыться, она будто его человек. У него чувство, что он знает ее всю жизнь. Самое интересное, у нее к нему те же чувства. Секса у них не было. Это 100 %. Поцелуи, нежности, прогулки да, секса – нет. Говорит, что хочет ее, но они это обсудили, и решили не растрачивать ту энергию, что между ними, на животные инстинкты. В то же время от меня уходить не хочет, говорил, что любит.

Сейчас страсти поутихли, они не встречаются, но постоянно переписываются. Говорит, не может ее оставить. То есть, может, конечно, но будет такое чувство, что оторвется кусок его души.

Я сначала много плакала. Не истерики и скандалы, а просто, когда одна, было очень больно. Пыталась принять, отпустить. Но не могу. Секса с мужем пока нет. Общаемся как друзья. И вроде бы я успокоилась, но... не могу себя обманывать. Болит душа и плачет. Стараюсь не показывать, но нет-нет, да проскакивает мысль негативная. Говорю: «Попробуй с ней». А он не хочет от меня уходить. Говорит, что я всегда буду на первом месте, что любит меня. Но и ее не может вычеркнуть. Тоже, наверное, любит, какой-то своей любовью. Что делать – не знаю. Боюсь извести себя до нервного срыва, потому что мысли все чаще и чаще рисуют неприятные картины, и сны на эту тему стали регулярными. Вот так и живу.