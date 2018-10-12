У мужа есть духовная любовь
С мужем мы в браке почти 10 лет. Жили, не скажу, что всегда гладко, но жили. Были и счастливые моменты, и не очень. Когда родилась дочь (сейчас ей 9), муж много времени пропадал с друзьями, пытались строить бизнес. В то время он и загулял. Гулял много, но я не знала. Даже подумать не могла. Узнала лет через 5. Простила... Он изменился. Говорил, что понял, как ошибался. С этого момента наша жизнь очень поменялась. Мы стали жить душа в душу. Он стал совсем другим. Любящим, заботливым. Потом он встал на путь духовного развития. Медитация и все такое. Потом предложил венчаться, родить еще одного ребенка. Но...
3 месяца назад, по работе он познакомился с одной женщиной. Она замужем, но с мужем нет никаких отношений. У ее мужа другая женщина, она в курсе, приняла и отпустила. Просто живут вместе. Мой муж говорит, что между ними необъяснимая связь. Он будто встретил родственную душу. С ней легко, ей можно открыться, она будто его человек. У него чувство, что он знает ее всю жизнь. Самое интересное, у нее к нему те же чувства. Секса у них не было. Это 100 %. Поцелуи, нежности, прогулки да, секса – нет. Говорит, что хочет ее, но они это обсудили, и решили не растрачивать ту энергию, что между ними, на животные инстинкты. В то же время от меня уходить не хочет, говорил, что любит.
Сейчас страсти поутихли, они не встречаются, но постоянно переписываются. Говорит, не может ее оставить. То есть, может, конечно, но будет такое чувство, что оторвется кусок его души.
Я сначала много плакала. Не истерики и скандалы, а просто, когда одна, было очень больно. Пыталась принять, отпустить. Но не могу. Секса с мужем пока нет. Общаемся как друзья. И вроде бы я успокоилась, но... не могу себя обманывать. Болит душа и плачет. Стараюсь не показывать, но нет-нет, да проскакивает мысль негативная. Говорю: «Попробуй с ней». А он не хочет от меня уходить. Говорит, что я всегда буду на первом месте, что любит меня. Но и ее не может вычеркнуть. Тоже, наверное, любит, какой-то своей любовью. Что делать – не знаю. Боюсь извести себя до нервного срыва, потому что мысли все чаще и чаще рисуют неприятные картины, и сны на эту тему стали регулярными. Вот так и живу.
Мнения наших экспертов
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Алена
Боже мой, а ради чего ты «страдаешь»? Секса нет, счастья нет, даже радость и та кончилась. Покоя нет. Время идет. Муж в это время с видом просветленных ходит налево (вот, прости, не верю в поцелуи и платонические бла-бла между людьми, которым слегка под 40, особенно, если после этих встреч у мужика никакого сексуального интереса к жене не возникает). Давай, будем практическими циниками, а? Что тебе лично дает жизнь с таким мужчиной? Ничего, кроме нервотрепки и страха быть брошенной. А в позитивном-то плане что? Ноль. В духовном, может? Тоже ноль. В финансовом? Он тебя содержит? Если нет, тогда опять вопрос: что ты имеешь с того, что твой муж легально имеет «духовную любовницу»? Боишься, что эта история – единственное яркое событие в твоей жизни?
Прости, Наталья, но если ты сама себя не любишь, почему ты решила, что кто-то должен тебя любить? Ты простила мужу измены, причем, многократные. Окей, твой выбор, к тому же, прощение он просил оптом, за прошлые грехи. Но сейчас-то ты зачем терпишь такое над собой надругательство? Почему ты ведешь себя как совершено не уважающая себя женщина, которая готова прощать что угодно, лишь бы ее не бросили? Ты бы своему мужу еще сумку б собрала и отправила «пожить» у духовной подруги, так сказать, подзарядиться. И еще б предложила привозить бельишко на стирку и глажку.
На мой взгляд, тебе нужно вспоминать, что ты себя не на помойке нашла. И мужа пора приводить в чувства. Страдает и сохнет по своей духовной любви – вот пусть к ней и чешет. Со всеми своими чреслами. Очень удобно «духовно» общаться с одной, а бытовуху делить с другой. Отправь его протестить опцию «два в одной». Так чтобы и над чакрами работать умела, и борщ варить. А сама займись чисткой своих собственных чакр и кармы. Ты себе все конкретно попортила, живя 10 лет в таких откровенно токсичных, не приносящих радости бытия, отношениях. Пора учиться любить себя и уважать. А тех, кто не может делать того же – в сад, над чакрами работать.
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Сергей
Наталья, лично я не верю во всякую чепуху вроде необъяснимых связей между мужчиной и женщиной и в долгое «духовное» общение тоже. В приятельские взаимоотношения – верю, в отношения брат – сестра тоже верю. Но не более того. Если же двое сами говорят, что хотят друг друга, но по каким-то «высшим» соображениям не дают волю желаниям, то это либо искренне верующие монахи, либо лжецы. В данном случае, как мне думается, тебя банально «разводят». Полагаю, твой муж нашел себе «левый» отдых в лице некой дамы. И общение у них состоялось полноценное. Ведь раньше он был любителем погулять, вот и принялся за старое. Однако ни уходить из обжитого и удобного места, то есть от тебя, ни, Боже упаси, жениться на этой женщине, он не собирается. Но ведь и объяснить происходящее как-то нужно. Вот и придумал такой «высокоморальный» сюжет. Причем, заметь, теперь мужик вполне легально может ходить на свидания, поскольку ты «поверила» и, по сути, дала добро.
Что с этим делать? Тут выбирать только тебе. Ведь все люди разные, и у каждого человека свои взгляды, собственные предпочтения. Я, например, знаю семью, где муж с женой десятилетиями живут как деловые партнеры, и особо не переживают. Развлекаются сторонними связями кому как на душу ляжет, но не разводятся и вообще считают, что имеют самые честные, а потому прочные отношения. Есть и их полные противоположности, где развод может последовать только за заинтересованный взгляд на «сторону».
В то же время, считаю, что бесконечный ужас гораздо хуже ужасного конца. И если тебя на самом деле тяготит ситуация, если ты не можешь нормально жить и общаться, то расходитесь. Иначе растущее напряжение однажды достигнет критической массы, и рванет. Последствия могут оказаться самыми печальными. А ведь у тебя ребенок. Поэтому лучше взять себя в руки, и объяснить супругу политику партии. Либо он живет с тобой как муж и отец вашей дочери, без всяких возвышенных любовниц, либо чемодан в руки, ключи на холодильник. Ну, а дальше уже посмотришь по обстоятельствам.
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Лучшие комментарии
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Zavoronok 12.10.18 00:43Врезать ему надо тяжёлой чакрой по бесстыжей мантре, чтоб карму безвозвратно испортить и ни один косметолог отреставрировать не смог.
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жужа@ 12.10.18 01:09Зачем так унижаться? Звонить какой то женщине незнакомой, может она вообще не в курсе астральной связи? Выпереть духовного мужа из квартиры и все.
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ethernity 12.10.18 04:16Муж то, муж сё... А Вы где? Переключитесь на своё духовное развитие, предоставив мужу вариться в собственном соку.
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Лада 12.10.18 07:09Кратко говоря, ваш муж оплачивает свой банкет вашими нервами. Очень для него удобно. Задайте себе вопрос, почему вы ему это позволяете. Случай уже не первый и скорее всего не последний. Раньше он скрывал, хотя не очень хорошо, видно, раз вы узнали, а теперь и скрывать перестал. Что потом будет? Предложит секс или сожительство втроём? А вы и это проглотите? Только в подушку поплачете?
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Лада 12.10.18 06:08Три месяца, как познакомились, и жена сразу в курсе всех подробностей офисного романа. Да... с таким мужем - как на вулкане. Вот такой он //"добрый и заботливый"// , ваш махровый эгоист. Я бы поставила ультиматум этому любителю посидеть на двух стульях. И вообще. Вместо того, чтобы жалостливо выслушивать откровения о неодолимых влечениях к другим бабам - устроила бы скандал, только бы заикнулся. С битьем посуды, и возможно морды. Уж слишком вы к нему добрая, а на себя и свои желания плюнули.
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krazy / 12.10.18 17:03100% =) Какая уверенность. Я вот про 100% только о себе сказать могу хехе. А по-теме, самое главное забыли. Как у вас с работой, чья квартира, себя содержать можете? Он подозрительно открыто обо всем говорит - либо пытается вас пнуть на развод, либо понимает что вам некуда с подводной лодки.
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Никольски / 12.10.18 14:33Мне кажется, что муж в своём "духовном развитие" ошибся направлением. По моему он занимается чувственно эротическим упоением. Он этим же занимался и раньше, но без теории. Теперь к ней подкрепил эту "духовность". Мне вас жаль. Вы уже много лет катаетесь на этих эмоциональных качелях. Просто вульгарный потаскун. Из своих странствий по бабам бдля Вас и себя самого из г-на конфетку лепит. Безобразие, конечно. Ну потаскун, ну таскайся в одиночестве и без травм для матери своего ребёнка. Что ж это за любовь такая у вам? Ведь знает, что больно делает. Так не любят. Любить это и береч покой тоже. Духовность и причинение боли близким несовместимы. Я бы рвала бы отношения. Такой полигон боли из вас сделал! Так не любят.
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Ираида / 12.10.18 14:19Черного кобеля не отмоешь до бела. Гулял изменял.. и дальше будет в том же духе продолжать. Если нравиться себя терзать и переживать, страдать смотреть на эту "связь духовную" то просто плыви по течению. А лучше муженьку упаковать чемоданы и в свободный полет отправить ... к духовным сферам и полному бытовому обеспечению.
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Элфи Крекс / 12.10.18 14:02Попыталась ответить внизу про пикапера, но ответ почему- то сразу закрывается. Напишу здесь. Пикапера может привлечь одинокую женщину или женщину, изголодавшуюся по вниманию. Вот гг - вполне. Но её " соперница" - женщина замужняя + женщина, в которую влюблен муж героини. Зачем ей пикапер?
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Элфи Крекс / 12.10.18 13:34Муж влюблен в другую. Она ему и как человек интересна, и как женщину её хочет. ( " Поцелуи, нежности", " говорит, что хочет её"). То,что " секса не было", зависит не от него, а от той женщины. Он ей предлагал ( " они это обсудили и решили") , но она не захотела из своих соображений. Захочет - будет. О жене мужчина совсем не думает, вываливает ей всё, как попутчику в поезде. Мучительно и очень унизительно для жены. Гг, видимо, написала, чтобы её утешили. Нечем тут утешать. И предложенные методы - пикапера нанять, про язву и аллергию мужа другой женщине рассказать- не сработает. Здесь или закрыть такие отношения, как отнимающие жизненные силы, или терпеть. Правда, не исключено, что в конце концов муж сам уйдёт, не к этой так к другой. И ради чего тогда будут все страдания?
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Ерослава / 12.10.18 13:25Дорогие женщины не когда не поздно себя полюбить и быть счастливой.... Эта та ситуация когда чувства вашего мужа угасли к вам и осталась лишь привязанность, а любовь возможно найти и в 30 и в 40 и в 50 лет, он нашел в той женщине видемо уют и покой в душе...что ему так не хватало, видемо дров вы не подкладывали что бы хотя бы что то тлело у вас с мужем... Не страдайте отпустите начните за собой ухаживать и начните жить заного и может найдете свою любовь или же ваш мужчина сного заинтересуется вами... У меня с мужем точно так же было, и мы разошлись, а я стала ухаживать за собой жить как не в чем не бывало при этом беременная была, и не поверите мой муж меня добивался обратно и стал уважать и любить как раньше! Я желаю вам удачи автор
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Iren Николаев / 12.10.18 13:20Да, не забивай ты себе голову.Только хуже себе делаешь. Переключить на: хоби, детей, работу, другого м... Ивсе насладиться.Цхаживай за собой
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кэп / 12.10.18 12:07Мужик берега вообще потерял, нашел тоже подружку. Автор на иждивении однозначно и шляться она ему сама разрешила. Чтобы к ней не лез с сексом, но видно это "духовная подруга" подзадержалась, вот у автора и паника. Пишет, жалуется, ждёт совета как избавится. Короче оба берега потеряли, а точнее просто не знают почему носят статус семья. Один подзаряжается на стороне, вторая тут плачется поддержки хочет, короче оба упыри.
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искусственный разум / 12.10.18 12:01такое действительно происходит и случаетеся. и с мужчинами и с женщинами. в равной степени. мне когда-то очень понравилось одиночество в сети. перечитывал несколько раз. может быть потому что и сам однажды был в такой ситуации. 3 года общения в сети с женщиной. но мы никогда не виделись и не пересекались. разные города и страны. у нее своя семейная жизнь, у меня своя. вполне счастливая кстати. такие отношения очень вдохновляют. но и одновременно думаешь о том, что все могло сложиться иначе с другим человеком. я бы посоветовал автору тоже пообщаться в сети. отпустить ситуацию и немного подумать о себе и своих нуждах.
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Ханума / 12.10.18 12:00продолжаю, Любовью и вашим материальным и социальным положением. Была сама я такого типа ситуации. Уехала с дочкой. Сейчас уже 14 лет замужем за прекрасным человеком. Но все могло бы быть и иначе. Решайте обдуманной. У меня был совсем нестоящий мужик, даже финансово не особо нас обеспечивающий.
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Прелесть / 12.10.18 11:57Если бы женщина имела свою жизнь то муж только бы и следил за ней. А когда она только в рот ему смотрит конечно ему хочется разбавить её внимание другими сферами женщинами интересами. Моё правило всегда одно :не растворяйся в мужике. Они этого не переваривают. Она для него уже потерянный человек. Нет интереса. Поэтому и нет секса. А была б она другая и он бы вёл себя иначе. Всё начинается с себя. И только с себя. Что ей этот развод даст если она такая и останется.
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Ханума / 12.10.18 11:56Всем привет! А мне показалось, что дама мужа просто не хочет с ним никаких отношений. Ей было интересно то, что было, а теперь она рсиютавила переписку. Она замужем, в квартире живет скорее всего и ее муж. И какие там отношения-известно ж только с ее слов. Она может и лукавить А вам я бы посоветовала принять взвешенное решение, найти этакое равновесие между вашей уязвлённой гордостью.
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[email protected] / 12.10.18 11:45И ещё, пардон, я не очень верю в духовную любовь между М и Ж. Людей тянет друг к другу, и остальное уже вопрос времени и обстоятельств. Она живёт с мужем, он со своей женой. Но кинь их в комнату одну и оставь самих…
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*** / 12.10.18 11:37человек пишет открытым текстом "Я сначала много плакала. Не истерики и скандалы, а просто, когда одна, было очень больно." Итак, еенный мужик совершенно осознанно причиняет ей страдания. Совершенно понятно, никакой любви, никаких человеческих отношений тут близко нет, чистый садизм. Хоть бы молчал в тряпочку, а не гнал про духовные материи. Даже письмо читать гнусно.
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Прелесть / 12.10.18 11:22Я опять со своей колокольни - такое помешательство на мужике среднего пошиба меня удивляет. Он сделал то то он пошёл туда то секса у них не было. У нас тоже нет. Кошмар. Не могло ли внимания ему? Нет секса? Заведите любовника. Пусть у вас будет. Он с той общается вы общайтесь с десятью мужикам. Думайте о себе. Чего это все о нем. У вас такая судьба видимо во всем себе отказывать.
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Склифософский / 12.10.18 10:51В отличие от большинства комментаторов я не считаю развод/разъезд однозначной панацеей. Есть разные факторы, которые формируют жизнь героини и её семьи, и далеко не факт, что самый главный из них - верность. Возможно, есть серьёзная материальная завязка, или муж очень активно участвует в бытовых вопросах, и разлад принёс бы серьёзные бытовые проблемы/неудобства. Как человек, живущий с ребенком в Москве один, и не имеющий никаких помощников, я считаю, что любовь для жизни вообще вторична, а вот бытовая помощь - очень важна. И хотя при этом не чувствуешь себя несчастной ни грамма, всё же постоянно быть впряженной в груженую телегу крайне тяжело. И вообще не знаю, что труднее - иметь несчастливые отношения и реальную помощь, чем не иметь несчастий, но за всё отвечать одной.
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[email protected] / 12.10.18 11:00Света, by the way, как там поживает твоя доченька. Как дела, здоровье, уже школа?
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Склифософский / 12.10.18 11:12Все хорошо, школа на след.год.
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*** / 12.10.18 11:22ага, это и называется продаться за печенюшки и колбасу. Проституция.
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Склифософский / 12.10.18 11:27Бред. Печенюшки и колбасу как раз нетрудно организовать себе и без мужа. А вот кто заберет ребенка из школы, если ты задерживаешься на работе? Кто погуляет с собакой, если ты слегла? Кто все купит и принесёт? Кто поможет с ремонтом и т.п. Не говоря уже о том, кто всё это оплатит - ты одна или вы вдвоём. Есть большая разница между тем, чтобы жить одной и жить вместе.
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Элфи Крекс / 12.10.18 13:53Ну, множество женщин как- то справляются. Я разводилась, имея ребёнка, и выходила замуж снова, а после смерти второго мужа создавала отношения уже с двумя детьми. Да и вокруг меня достаточно женщин, кто либо вышел замуж снова, либо живёт с ребёнком/ детьми один, и не чувствует себя такой несчастненькой.
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Склифософский / 12.10.18 14:41Множество женщин справляются именно "как-то". Ваш пример - счастливое исключение из правила. Всё же я знаю гораздо большее количество женщин одиноких, чем живущих вторым/ тем более третьим браком. Я, например, вообще ни разу замужем не была, и за последние 4 года не была практически нигде, кроме дома, работы, дачи и детского сада, потому что мне ребенка не с кем оставить и некого попросить ребенка из сада забрать, если я не успеваю с работы. При этом я совершенно не чувствую себя, как Вы выражаетесь, "несчастненькой", но я себя чувствую ППЦ загнанной, особенно с учётом того, что за это время я дважды теряла работу на длительное время и при этом умудрилась построить дачу и отдать 2 кредита. При этом у меня 3 собаки, которых я очень люблю и мне нравится вся суета, с ними связанная, но бывал инцидент, когда я не могла ходить из-за травмы спины, и кто-то должен был с собаками гулять, а у нас никого нет, кроме меня. Ещё я участвую в разного рода благотворительности, что требует от меня тоже определенного вложения времени, сил и денег. И у меня ещё мама пенсионер. И вот меня реально не оставляет мысль, что будь у меня муж, всё было бы в разы проще и не надо было бы постоянно колотиться. А вот отсутствие любви меня нисколько не огорчает ровно с того момента, как появился ребёнок. Если до появления ребенка я мечтала о любви, то после появления ребенка я стала мечтать о деньгах, отдыхе и помощи. Я не несчастлива, но мне очень трудно. Это просто зарисовка из жизни женщины без мужа. А то прям у всех всё я смотрю аж так распрекрасно, что тошнит читать. Все кругом идейные, принципиальные и гордые. Я считаю, что когда человеку дают советы, есть смысл и последствия этих советов тоже описать.
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Персикова / 12.10.18 15:18Света , дело в том, что не факт , что если есть муж , то все проблемы , тобой описанные , решаются им. Полно семей, где , имея мужа , жена живёт так, будто она одна . Я знаю таких. И я почему-то уверена, что вряд ли в твоём доме задержался бы муж , который откровенно тебе плевал бы в лицо рассказами о других женщинах . Я не считаю , что по каждому поводу надо бежать и писать заявление на развод , но сегодня исходя из описания данного конкретного мужика , который предстал в моём воображении полным г-нюком . я вижу, что она чем дольше это терпит . тем больше проблем себе наживает , а плюсов никаких. Ну , разве только сейчас появится героиня и , как это часто бывало , сообщит нам , что мы не так поняли и муж её вообще няшка и к тому же приносит домой пару мамонтов в неделю и воспитание дочери полностью на нём.
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Склифософский / 12.10.18 15:50Ну да, я уже неоднократно размышляла на тему того, что я может потому и не замужем, что абы какой муж меня не устраивает. И я правда совсем не понимаю тех женщин, которые замужем, но муж из них тянет все соки, сам при этом ничего не вкладывая. Поэтому я такие сценарии вообще не рассматриваю, наверное. Я не знаю, что там у героини с мужем, просто даю совет, что если так, как думаю я, то не стоит делать резких телодвижений. А если так, как думаешь ты, то можно что угодно делать. Но тут такая ситуация, что сколько веревочке не виться, конец всё равно придёт. Либо та баба себе другого найдёт, либо муж другую (но не ту), либо героиня исчерпает свой страдательный ресурс, но ситуация имеет высокий потенциал к саморазрешению.
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Персикова / 12.10.18 16:47Да понятно , что нам не известно истинное положение дел. Но меня сегодня прям завело письмо ))) Света , хорошо , что на свете (прелестная тавтология) есть добрые люди как ты . По цитате красота должна спасти мир , а на мой взгляд - его может спасти доброта.
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50/50 / 12.10.18 15:18женщины без мужей (в основном) не заводят трех собак, не участвуют в благотворительности и не строят дома) с кредитами тоже не особо) а живут, работают, воспитывают ребенка) это гонка за полнотой жизни приводит к усталости и положению белка в колесе. была у меня начальница, которая строила дом родителям просто своей кровью, лечила брата от алко, участвовала в взращивании племянника и так далее. ну и должность, само собой. только своей личной жизни у нее не было от слова совсем, и свадьбы коллег и подчиненных вызывали ухмылку. это замещение на самом деле
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Склифософский / 12.10.18 15:38Фифти, у меня нет гонки за полнотой жизни. Моя жизнь достаточно наполнена и в том случае, если я лежу на диване перед телеком (и это моя совершенно недостижимая мечта вот уже 6 лет). Просто я добрая, и не могу оставить без помощи нуждающихся, находящихся в моем поле зрения (а сама тайно мечтаю, чтобы они все устроились и я от всего освободилась :-)). Ну вот неделю назад ехала с дачи и увидела собачку у дороги посреди леса. Подумала, что мелкаш пожилой чей-то потерялся и его ищут. При ближайшем рассмотрении оказался щенок, очень общительный и голодный, совсем маленький. Выбросили. Что я при этом думаю? Что у меня на это нет ресурса, что я и так заманалась, что я только отдала все долги и тут бы зажить припеваючи, что щенок может оказаться больным и потребовать дорогостоящего лечения, что он - сорри - может оказаться бешеный, что блин пусть он ко мне не подходит и я с абсолютно чистой совестью уеду и не буду нисколько сожалеть, что я уже с февраля забочусь о щенках, которые родились неожиданно для всех в нашем дачном поселке и не могу им найти дом и езжу в такое холодное время года на дачу, чтобы дать им возможность выйти из тесного вольера и побегать по моему участку, что я хочу уже наконец покоя. Но что я при этом вижу? Что вдоль дороги едет много машин, и ни одна из них не остановилась, хотя видим мы из окна одно и то же, что любая из этих машин может малыша сбить насмерть, что даже если его никто не собьет, он всё равно один в лесу не выживет, потому что он слишком маленький, и если я ему сейчас не помогу, то он пропадет и погибнет. И это не потому, что жизнь моя не полна. Она блин переполнена! Но мне жаль малыша, и я взяла его к себе и буду искать ему дом. И у меня примерно по такому сценарию всё происходит.
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Склифософский / 12.10.18 11:29С кем оставить ребенка, если ты хочешь с подружками в кафе? Да пусть даже и на свидание с другим мужиком как гордая разведенная женщина, которая уверена, что и без такого мужа одна не останется? Хаха 3 раза.
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Персикова / 12.10.18 11:36"Когда родилась дочь (сейчас ей 9), муж много времени пропадал с друзьями, пытались строить бизнес. В то время он и загулял. Гулял много" - и где здесь всё , что ты описала? Погулять с ребёнком и прочее ? Полагаю , прогулки после работы с коллегой и их духовные беседы тоже занимают время , когда он жене помогает-то ? Ночью ? Кроме материальной составляющей не вижу больше ничего. Но и тут неизвестно насколько она велика.
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Склифософский / 12.10.18 11:40Я не знаю, что и как у семье и героини. Я просто из имеющегося опыта говорю, что одной может не стать так прекрасно, как все комментаторы обещают. Я совершенно согласна с тем, что жить одна привыкаешь и это перестаёт парить через какое-то время, но вот у этого одиночества есть большой бытовой дискомфорт, про это говорить не принято. А я скажу.
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Персикова / 12.10.18 11:44Ну я не писала, что брось его и будет всё прекрасно . Но жить в постоянном моральном дискомфорте , даже стрессе - тоже счастья мало . не говоря о том , что это прямой путь к болезням годам к 45-50 . Стоит ли такое сосуществование ради того , чтобы быть не одной ?
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50/50 / 12.10.18 11:49ну потом на его же деньги лечиться будет)) "у вас не жизнь, а именины сердца" или как там в "Гараже" было. мне кажется, все уже давно поняли, что существовать в постоянной атмосфере неуважения (неважно где) вредно для здоровья, даже если регулярно бегать до церкви. и если ничего не менять, существование не изменится (искл.форсмажоры тяжелого характера))) всё будет только хуже
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*** / 12.10.18 11:42это значит продаться слесарю, сантехнику, няню, домработнику, столяру и плотнику за их услуги. Оплата вышеперечисленных услуг натурой. Фу, сорри.
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Склифософский / 12.10.18 11:51Ну Вы для начала попробуйте без этого всего обходиться, а потом посмотрим, фу это или не фу.
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Склифософский / 12.10.18 11:32А вот кто будет вас обеих с ребенком содержать, если ты вдруг потеряешь работу? Вопросов лично у меня больше, чем ответов. Я считаю, что иметь мужа, если он в хозяйственном плане пригодный, лучше, чем быть гордой и одинокой.
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Склифософский / 12.10.18 11:59Глупый комментарий и противно читать.
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Солярская / 12.10.18 13:36Я понимаю, о чем ты пишешь. Но такое возможно, когда между людьми хоть и нет той любви, но есть сотрудничество, и человек, от которого ты ожидаешь помощи, надёжный. Тут бесспорно, лучше иметь надёжного компаньона, хоть и спит на стороне, но тут он не устраняется. Но в случае с мужем гг - большой вопрос, насколько он участвовал в их жизни и был надёжен. Тут как раз мне кажется тот случай, когда у него то типа бизнес, то саморазвитие, а в магазин - сама-сама, с простуженным дитем и с температурой, с автокреслом под мышку и вперёд, любимый вечером придет - ему ж кушать нужно приготовить.
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Склифософский / 12.10.18 14:44Солярская, ну вот да, я же тоже делаю какое-то предположение. Если верно то, что муж никак в жизни семьи не участвует, кроме потребления, то конечно нет смысла за него держаться. Лучше, чем сейчас жизнь с ним не будет. Но если он реально "крепкий хозяйственник", мне кажется, есть огромный смысл за него держаться. Таких единицы.
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Элфи Крекс / 12.10.18 13:55О господи, какая безнадега! Из серии " хоть плохонький, но мой".
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Прелесть / 12.10.18 10:51Опять мучаетесь дурью. Зачем мужику придавать значение бога? Зачем рыдать истерики закатывать. Организуйте наконец свою жизнь полную хобби косметологов путешествий новых сфер жизни. И мелкие шаги вашего мужа потеряют свой сакральный смысл.
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Склифософский / 12.10.18 10:32Да, это сложная ситуация. Посоветовать уйти от мужа не могу по разным причинам: во-первых, Вы к этому совершенно не готовы и не склонны, во-вторых, неизвестно ещё, как эта ситуация в дальнейшем развернётся, в-третьих, из письма нет информации о том, как изменится Ваша жизнь в том числе в бытовом и материальном плане при разводе. Из этой ситуации нет простого выхода в любом случае. Если бы Вы были более требовательной и решительной, Ваш муж бы определился значительно быстрее. Но Вы не такая, поэтому в Вашем случае время, я думаю, всё расставит на свои места.
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Персикова / 12.10.18 10:52Ты считаешь , что ради бытовых удобств можно терпеть откровенное унижение ? Время расставить всё на свои места уже было. Это ж давно началось , судя по началу письма.
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Склифософский / 12.10.18 10:571) Я не считаю это унижением. Я считаю это несчастливой жизнью. 2) Героиня сама вообще не способна предпринять резких телодвижений, направленных на создание определенности, значит, ей необходимо дожидаться внешних факторов, которые помогут мужу определиться (отказ другой или наоборот ее согласие или ещё какие-то обстоятельства).
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Персикова / 12.10.18 11:05ей 36 , 10 лет муж гуляет. Сколько ещё ждать , что всё рассосётся ? Эта исчезнет , появится следующая.
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50/50 / 12.10.18 11:09согласна. она в этих бытовых удобствах постоянно несчастна, и даже боится срыва. это ж надо так умудриться жить семейной жизнью)) автор, Вы для чего семью создавали, для страданий или какой-то миссии?)) еще можно воспользоваться советом Прелести, забить (если сможет)
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Склифософский / 12.10.18 11:13А кто вам сказал, что без мужа она перестанет быть несчастной?
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Первсикова / 12.10.18 11:40Если б она была как Прелесть и могла забить , не было бы этого письма. Или оно было бы на другую тему.
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[email protected] / 12.10.18 11:07А я вот гордая и для меня это было бы тоже унижение. Приходит муж и такое вываливает. Ну блин, нашёл кому рассказывать про духовную особенную связь с какой-то дамой. Уж бы там наелся и успокоился. И где мозги. С кем он связь налаживает. Замужняя , не любимая своим же мужем, женщина. Несчастная по-своему. Ищет утешения и одобрения, которого от мужа не получает. И нашли друг-друга, два сапога(( Ду-ра-ки оба. Даже жалко их как-то… Как можно вообще, нет слов… Не, ну его в сад. Их бы в одну квартиру заселить, совет да любовь. Сплошные иллюзии.
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Склифософский / 12.10.18 11:10Ну а вот героиня не гордая! Почему ей нужно делать то, что сделали бы Вы??? Она совсем из другого теста.
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[email protected] / 12.10.18 11:20Я не заставляю никого делать то, что я написала. Я думаю, его иллюзии бы растворились очень быстро, если бы он вкусил этот запретный плод. Или влево, или вправо. И стало бы легче. П.С. Мы с тобой были на Ты))
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Элфи Крекс / 12.10.18 13:46Да неизвестно, что в семье у той женщины. Но в ту он влюблен, та ему интересна, с той нежности и прогулки, ту он хочет, о той думает. А жена тут так, под ногами путается.
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Склифософский / 12.10.18 14:48Вы оперируете категориями, которые в семейной жизни имеют крайне маловажное значение. Супруги - партнёры по бытовым вопросам, и о ком они там мечтают в очереди за селедкой - право слово, вопрос крайне вторичный. Опять же если предположить, что этот муж в жизни семьи не участвует ничем, кроме поедания ужина и оставления грязной одежды постирать, то я тоже считаю, что тогда вообще нет смысла продолжать с ним жить. Надо оценить, что получаешь и что теряешь, и из этого исходить, а не из постулата, что о другой мечтать запрещено.
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