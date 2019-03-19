Меня тревожит образ жизни сына мужа
У нас в семье трое детей. Старший – сын мужа от первого брака. Воспитывают его с 3 лет. Все это время свекровь и свекор постоянно твердили, что ребенка нельзя заставлять что-то делать, одевать его нужно и с ложечки кормить. Итог – кормили и одевали его до 7 лет в прямом смысле. Кроме того, внушили, что он король и бог вселенной. Я поначалу боролась с этим – он же человек, ему в будущем тяжело будет. Но потом устала и плюнула на все. В садике он был голодный, т.к. ждал, что его покормят, но нет – воспитатели не кормили из ложечки. Разговаривала с мужем, пыталась объяснить, что нельзя так. Что его нужно обучать, показывать, что и как делать, где-то заставлять – толку ноль, никаких реакций. Но потом, как и говорила, мне это надоело, т.к. устала.
Сейчас сыну 18 лет. Никакой помощи – играем на компьютере до 3 ночи, спим до 12 дня, поели и пошли на учебу. С учебы пришел – поел и за компьютер. И так каждый день. Ругаюсь, заставляю помогать – никакой реакции. Желание взять ремень и выпороть. Пыталась отключить компьютер, но посмотрев на него стало не по себе – человек как наркоман. А вдруг убьет. Мужу говорила, но он только поорет и все. Дальше дело не идет. Но зато сын исправно просит деньги на проезд. Я считаю, это неправильно – не хочешь помогать, значит никаких денег, иди и работай. Я с 18 лет ни копейки у матери не просила, работала и училась. Кроме того дома пахала. Мне неприятна такая ситуация. Как заставить сына идти самому работать, раз никакой помощи по дому и по хозяйству нет? Как объяснить мужу, что такой образ жизни ребенка – не к добру? Если честно, порой хочется подать на развод и вздохнуть свободно. Но дом на мне, а муж уходить не собирается. Что делать в такой ситуации?
Мнения наших экспертов
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Алена
Юлия, а тебе не все равно? Парню 18 лет, он учится, свободное время проводит за компьютерными игрушками, не приучен помогать по дому, просит денег на проезд. Все? Из письма следует, что все. Не наркоман, не любитель пива, не курит что попало. Висит в компьютере, как большинство ребят его возраста и доживает последние дни без забот. Воспитывать его сейчас – толку не будет. Не давать денег на проезд и не кормить – радикально, поскольку в 18 лет мало кто может заработать себе на жизнь, если учится. Совмещать учебу с работой – это еще надо найти такого работодателя, чтобы согласился взять студента. У вас много таких мест в городе? Если не официант и не вышибала в баре?
Честно скажу, я бы выбрала тактику невмешательства. Тебе трудно готовить на одну порцию больше? Сомневаюсь. Посуду наверняка посудомойка моет. А если нет – предъяви претензии мужу, ты же не посудомойка, а женщина. Научи мальчика пользоваться стиральной машинкой. Покажи ему, как включать утюг. То есть, не обслуживай, как маленького. Пища – единственное, в чем не стоит отказывать. Остальное – сам-сам. И, главное, без скандалов и претензий, мягко, но настойчиво. Привыкнет, приучится. Грязным или мятым ходить не станет. Это возраст такой. Даже со стандартным воспитанием парни в 18 лет еще инфантильны и мысленно не вылезли из коротких штанишек и из-под маминых юбок. Примета времени. Слишком много благ цивилизации. Слишком много соблазнов. Единственное, за что сейчас стоит сразу давать по башке (образно говоря) – это плохая учеба. Если учится нормально – остальным пока можно пренебречь. Еще, правда, помогает армия. Там с ложки не кормят и два раза об одном и том же не просят. Но это как крайняя мера воспитания инфантильных парней. Довольно действенная, к слову.
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Сергей
Юлия, к сожалению, воспитывать человека в 18-ти летнем возрасте уже поздно. Теперь его только собственные ошибки могут хоть как-то изменить, да и то, если готов будет меняться. Так что устраивать истерики – дело совершенно бесперспективное и ненужное. Только еще больше озлобится. Отправить работать – дело хорошее, но, опять же, это возможно только в том случае, если он сам имеет желание. Нет, в принципе, объяснить такую необходимость вполне возможно и без большого согласия пациента. Но для этого требуется, чтобы вы с мужем выступали одним фронтом, чтобы были едины, и чтобы все «побудительные» мотивы исходили из уст отца.
Собственно, именно в этом, как я понимаю, и состоит проблема. Между вами нет особого взаимопонимания, да и просто нормальных отношений не наблюдается, если ты задумываешься о разводе, даже имея двоих детей на руках. Увы, но в данных обстоятельствах ничего и никому ты объяснить не сможешь. А раз так, то вариантов, по-моему, всего два. Либо ты набираешься терпения и ждешь, пока парень сам куда-нибудь не переедет, либо занимаешь непримиримую позицию и начинаешь активные боевые действия за собственные интересы. То есть ставишь мужу ультиматум, мол, разберись с сыном, заставь его делать то-то и то-то, либо расходимся. Не знаю, чем это может в результате закончится, но, по крайней мере, у тебя появится возможность высказать всем все, что ты о них думаешь.
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Лучшие комментарии
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krazy 19.03.19 00:27Зуб даю, ваш муж по дому ничего не делает. Потому мальчик уверен, что не царское это дело по дому шуршать. Детей учат на своем примере, а не ремнем. (А вообще хотелось бы посмотреть как вы будете 18-летнего ремнем. За 15 лет общий язык не найти - талант. Ведь совсем малышом вам достался, не подростком навязали)
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Прелесть 19.03.19 11:29Просто стало жалко денег на проезд. Маленькие деньги в столько драмы. Пора ему увалить из дома? Вывод :ваша программа что в 18 он уйдёт из дома не сработала. Вот вы и нервничаете. Стыдно за вас. Чужих детей надо любить как и своих или не лезть к таким мужикам с детьми.
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Никольски 19.03.19 10:14Неприятная ситуация. С трех лет с вами ребенок живет . За 15 лет не прижился. Как же он четко понимет , что не прижился к маме. Больно думать по каким путям разочарования и детскогот горя отпрошел. Ведь три года то было . У Вас не семья. У Вас двое против троих. В каждой опозиции свой шеф. У кого мама и кого папа. За 15 лет не создать общую семью???? Тут иногда и приемных детей берут и семьей становятся. А Вы 3х летнего ребенка не смогли вырастить так , что бы он на Вас в 18 зверем не смотрел. Ну и ну" И желание у Вас странное. Выпороть проводами. Ну и ну!!" Себя выпороть надо уже" Что же надо сделать с трехлетним ребенком, что бы в 18 лет боятся, что прибьет???? " Вот я, вот он!" Вы друг другу не ровня, на минуточку.У кажлого судьба по разному складывается. И подумаешь деньги на проезд просит.Привык он в просьбах у Вас жить. С детства материнской любви просит . Мне кажется, что Вы ему задолжали. Раз уж замуж за мужчину с ребенком выходили. Ну, а смысл всего поста в последней фразе. " Не люблю мужа и его сына". Надо же с какой мегерой ребенок с 3х лет живет. Все детство в напряжении. Хорошо, что спокойный подросток. Аж только в 18 лет " безобразничать начал". Не пьет, не колется, не курит.Учится. Представляю как бы Вы визжали , если бы он создал бы подростковые проблемы. Сожрали вы парня как следует. Одинокий он . 18 летний одинокий молодой человек выросший с мачехой в семье отца. Раздавили с малетства мужчину. Замуж очень хотелось наверное. Выскочила, а там трава не рости.
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Солярская 19.03.19 10:43Юль. Его задача сейчас учиться, а ваша с мужем - выучить. А когда выучится, тогда и будете работать отправлять. Проезд, простите, вы обязаны ему оплачивать. Что касается воспитания, так это целиком и полностью ваша заслуга, что вырастили, то и получили, разве нет?
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Прелесть 19.03.19 11:49Просит денег на проезд. А почему просит? Это же унижение. Вы сами не даёте каждый месяц денег на проезд. Фу. Как это гадко. Желаю парню воспитать вас ещё лет 5 пока не выучится.вы нуждаетесь в корректировке мозгов. Он Вам поможет. "любите врагов ваших" именно они вам помогут. :-D
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Инга / 19.03.19 19:01Есть такое замечательное место работы - ООО "Яндекс". У компьютерщиков свободный график, оплачивается питание, ДМС со стоматологией. Спать до 12 и потом сидеть весь день за компьютером - это про них :) И зарабатывают сотни тысяч. Если с образованием. Так что не мешайте сыну учиться, загубите парню карьеру. Может быть, он когда-нибудь сможет Вам помогать и будете радоваться, что не заставили его охранником в ночной клуб устраиваться или барменом
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Вера / 19.03.19 18:07Редакция!!!!!Заведите нормального программера, опять кнопка "Показать еще комментарии" не реагирует!
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Елена / 19.03.19 14:34"Я вот тож не понимаю этого, в 18 лет все на заработки. Учиться надо в 18, а не работать, чтобы образование было нормальное, заработки придут." Никакие заработки не придут. Если у мужчины в голове стоит в 18 лет диван и танчики, то в 21 год надеяться на то, что что-то поменяется - очень наивно и глупо. Не очень понимаю, с чего тут все на героиню накинулись. И почему решили, что женщина "должна"? Эту ситуацию легко раскладывать, если сам в таком не оказывался и рассуждаешь "Теоретически". А на практике , мальчик оставшийся без мамы - был все это время под полным покровительством и контролем свекрови. Многие ли из Вас могли свекровь в чем-то переубедить? Я вот не смогла и даже не бралась бы. У мужа тоже сын под таким началом. Ни одного слова сказать нельзя - добрая бабушка - лезет вперед грудью защищать . Потому внук в свои 10 лет весит больше отца. Если родного отца и бабушку не волнует что-то в ребенке, то что может сделать мачеха, даже живя под одной крышей с ним? Ничего. Только пустить по течению. В результате имеет то, что имеет. И выход только один. Пускать в свободное плавание. Учебу вполне можно совмещать с учебой. Активные студенты успешно совмещают подработки с очкой. Ленивые не могут ни во время учебы, ни потом. Еще не видела ни одного ленивого студента, внезапно после получения диплома , начавшего проявлить активность. Автор, если свекровь с мужем в самом начале не дали возможности его растить в общих требованиях, то и ответственность за результаты лежит на них.
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Солярская / 19.03.19 15:14Ну, сейчас он благодаря очной учебе получает пенсию (возможно, это предложение) около 9 т.р., а будет зарабатывать десять, как разнорабочий. Во имя чего, спрашивается? Отношение к учебе меняется. Особенно, если мальчик сходит в армию, очень хорошо вправляет мозги. Так что если у него нет отсрочки, то лучше и не нужно бы. Ну, а если есть, то настраивать только на учёбу, чтоб закончил. Хуже всего бросить курсе на третьем, уйти в армейку, прийти с мозгами, но пенсию уже платить не станут, возраст больше 23 лет. Все, братан, ПФ России тебе больше ничего не должен.
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ЯздесЯ / 19.03.19 18:18Спорить бесполезно. А вы в курсе, что есть специальности , в которых даже нет заочного, медицина та же?Я как человек, в сущности "забивший" с третьего курса на учебу, поскольку вынуждена была выживать, и все-таки окончивший технический ВУЗ даже без троек, скажу вам, что лучше дать возможность выучиться нормально, а не ставить в ситуацию, когда язык на плечо между универом, работой,без малейшей поддержки и помощи в поиске выхода от родителей, вместо каникул пахота. Тем более есть муж и вы, не мать -одиночка,тянущая изо всех сил. Если вы нарожали в нищету, парень не виноват в этом. У вас еще и льготы были всякие как многодетным, и все мало, пусть ишачит идет, 18 ведь! Жестоко и глупо. Многое ,да все можно решить ,если есть семья и взаимоподдержка...а еще мозги,хоть у кого-нибудь старше 18
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Персикова / 19.03.19 18:45ЯздесЯ , полностью с вами согласна !
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Ирина / 19.03.19 18:34Интересно, Вы в ВУЗЕ работаете? Откуда такая статистика о студентах? В моем подчинении много активных молодых специалистов, которые не работали во время учебы. Я сама работала и училась на вечерке, но это вынужденная мера. Я бы такого не пожелала своему ребенку. А сами Вы совмещали работу с учебой?
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Инга / 19.03.19 19:04А где там написано, что парень в танчики играет? Автор даже не вдается в то, чем он по сути занимается. Есть работа удаленная, кстати.
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Инга / 19.03.19 19:32А кстати, куда подевались бабушка и дедушка? Почему не отселить парня к ним? Или они умерли, а квартиру их уже продали? Пока ребенок не живет ОТДЕЛЬНО от родителей, он никогда не станет настолько самостоятельным, как хотелось бы мачехе. Или... сюрприз... начав зарабатывать (из-за пилилова мачехи), он почувствует себя "мужиком" и станет предъявлять свои требования дома как полноценный взрослый. Мачеха сама пожалеет потом. Проще его по-прежнему пилить, безответного, и сваливать на него свои проблемы.
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Персикова / 19.03.19 14:14Какое неприятное письмо. Вы точно про пасынка спросить пришли ? Не про мужа ? А ваши двое какими выросли ? Примеры то у них перед глазами одни и те же, что и у пасынка, как я понимаю...
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Елена / 19.03.19 14:38вполне разными могут. Те требования , которые автор могла выставлять свои детям - к пасынку , скорее всего, не предъявлялись.
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Персикова / 19.03.19 14:48Елена , пример родителей на детей воздействует сильнее , нежели любые требования и слова. Так что бессмысленно требовать от сына того , чего не делает его отец. ???
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Персикова / 19.03.19 14:49??? - были эмодзи )
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krazy / 19.03.19 16:47А вот сфига ли не предьявляла? Мальчик маленький еще был, она ему мамой должна была стать. У мужа брат, тыкс я узнала что он не родной брат мужу несколько лет спутя случайно. Страшно удивилась, тк никакой разницы в отношении к нему и родным сыновьям не заметила. И ему братья и мачеха родные. И это при живой биомаме. (Что кстати не скажешь об отчиме, он вот не смог не своим сыновьям родным стать)
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krazy / 19.03.19 16:50А вообще, вы заметили, что она деньги на проезд жалеет. Проезд! Он на вертолете в универ летает, что это жуткие бабки стоит.
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Персикова / 19.03.19 17:23Я тоже подумала - ведь в 3 годика ребенка получили. Не подростка бунтующего . Про деньги на проезд тоже странно. Если он учится , то на какие деньги ему еще ездить ? Я вообще считаю , что у мальчика-подростка должны быть обязательно небольшие карманные деньги от родителей на всякий случай.
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Солярская / 19.03.19 12:25Если автор письма имеет цель не просто пожаловаться, а именно хочет, чтобы пасынок пошел ей навстречу, ей надо самой, первой, сделать над собой усилие. Для начала, принять, что да - он таким вырос, что его никто не любит на самом деле. Может, осознание в гг хоть какую-то жалость к нему пробудит. А уж когда пожалеет его, тогда и дальше шаги делать проще. Ну сидит он за компом. Ну возьми и принеси ему яблочко, на блюдце, порезанное ломтиками. Обедать позови человечным голосом. Такие мелкие знаки внимания и одобрения. Допустим, за хорошую учебу похвалить. А уж потом можно и помочь в чем-то попросить. Сказать: или пожалуйста сюда, я не могу холодильник подвинуть. Подвинет без вопросов. Насчёт ваших скромных доходов. Это вам надо вместе вечером за столом сесть и записать: доход - такой (папина зарплата+мамина зарплата+ допустим, пенсия, если она есть). Минус расходы необходимые (коммунальные платежи, проезд, бензин, лекарства обязательные кому-то. Чем скромнее бюджет, тем более внимательного отношения он требует. В ваши годы это понятно. А молодежи пока не понятно. Надо, чтоб участвовали. // Вам придётся это сделать, понимаете? Иначе, все может пойти по гораздо более жестокому сценарию, никому не во благо, и вам тоже достанется.
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Прелесть / 19.03.19 12:11А вообще честно говоря сегодня к 18 годам сыну надо бы подарить машину. Пусть не новую. И учёбу финансировать. Для меня это однозначно понятно. Но вы сами то ленивые. Надо было зарабатывать больше если деньги на проезд так много для вас.
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Елена / 19.03.19 14:35о_О ну и обеспечивать до 50 лет, чего уж там мелочиться) потом удивляемся инфантильному поколению.
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Прелесть / 19.03.19 17:48Подарок машины не имеет никакого влияния на инфантильность. Сегодня единицы не имеют машин. Это норма жизни. И девушки ездят на учёту или работу на машине.
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Koshka / 19.03.19 18:08Совершенно верно. Зачем ребенку создавать искуственные трудности, если можно облегчить ему жизнь? Если деньги есть, все покупают. Мне помог дедушка купить первую машину. Правда, я и сама работала. А тут на проезд(!) жалко. И кормят там явно не красной икрой с балыком. Тарелку щей пустых жалко. Так кто виноват? Не студент, а взрослые, которые балду гоняют. Он учится, а чем зарабатывают взрослые на жизнь, не ясно.
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Koshka / 19.03.19 17:56Даже не обсуждается. И с квартирой вопрос должен быть решен. Малогабаритка должна быть, я считаю. На большую квартиру накопит сам. Но это из поколение в поколение передается, мы с Вами знаем. Одни будут за хрущевку давиться вдесятером, а другие и сами заработают, и детям помогут.
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Лара / 19.03.19 12:05Ничего ее не тревожит, а раздражает ребенок
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[email protected] / 19.03.19 11:58Ключевая фраза - "Как объяснить мужу, что такой образ жизни ребенка – не к добру? Если честно, порой хочется подать на развод и вздохнуть свободно. Но дом на мне, а муж уходить не собирается."
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Джей / 19.03.19 12:02Да уж, я тож об эту фразу споткнулась, читала читала и тут бац - а письмо то не про пасынка)
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[email protected] / 19.03.19 12:14Поэтому, для меня это совершенно низкий уровень семьи. От осинки… Дети НЕ ВИНОВАТЫ. Я себе не представляю , чтобы от одного сына требовать меньше или больше, чем от остальных. Мужчин воспитывают, а самый главный мужчина - отец - тюлень. Даже если пацан хороший, его же тупо там испортят в таких условиях. Растят балбесов, как сам папаша.
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Персикова / 19.03.19 14:19Не удивлюсь , если она и мужа пыталась воспитывать , да не вышло )
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Елена / 19.03.19 14:45ситуация, когда со всех требуют по-разному может сложиться из-за того, что над каким-то конкретным ребенком отдельная опека свекров. Если что - родным детям автора бежать некому. Приходится подчиняться. А мальчик может нажаловаться свекрови и уехать. Вот и вся соль. Один раз скандал, второй, на третий - женщина забивает и перестает требовать.
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ПМ / 19.03.19 12:08Да, фраза неожиданная. Дом ДЕРЖИТСЯ на мне (это легко заменяемо) или ЗАПИСАН на меня (твое или совместно нажитое)? Если хочется подать на развод , не обязательно ждать, когда муж СОБЕРЕТСЯ
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Элфи Крекс / 19.03.19 11:56Если парень сирота, то он ведь до 18 лет точно пенсию за мать получал? И шла она в общий бюджет? А совершеннолетние, если они очно учатся, эту пенсию разве не получают? Кроме того, отец какую-то там надбавку получает или налоги платит меньше, не знаю точно по России, когда у него на иждивении учащийся. А тут не что-то парень требует, а денег на проезд. То есть у него вообще карманных денег нет?
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Солярская / 19.03.19 12:01Если сирота и учится на дневном, то получает пенсию до 23 лет. Не бог весть что, но минимум 9 т.р. Я знаю, мой старший получает. // Они просто нищие, и духом и карманом. Вот и все.
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Солярская / 19.03.19 11:54А вообще, живя в своем доме, это надо умудриться спровадить пацана подальше, чтоб на глазах не маячил, пока какие-то дела делаются. Огород вскапывается не сам собой, стройка какая-то постоянно. То воду откачать, то кирпичи перенести, то забор поставить. И дети ужасно любят участвовать во всем этом. Они в четыре года уже лучше родителей знают, как надо дрова в печь в бане закладывать, чтоб горело и не дымило, и когда и как скотину кормить, и как снег чистить. Так сильно бесил ребенок? Я понимаю, конечно, что чужих детей можно не любить. Но тогда и замуж за мужика с ребенком незачем ходить.
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Прелесть / 19.03.19 11:49Просит денег на проезд. А почему просит? Это же унижение. Вы сами не даёте каждый месяц денег на проезд. Фу. Как это гадко. Желаю парню воспитать вас ещё лет 5 пока не выучится.вы нуждаетесь в корректировке мозгов. Он Вам поможет. "любите врагов ваших" именно они вам помогут. :-D
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Солярская / 19.03.19 12:02Вот-вот.
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Вера / 19.03.19 11:44А я вот не буду пропесочивать автора, хотя письмо и выглядит , как от истеричной злой мачехи,это только короткое письмо,видимо, на эмоциях. Парень на деле тоже может быть порядочным увальнем. Мне почему то видится, что автор пыталась растить ребенка как умеет и считает правильным, но зачем ей было бороться со штатом родственников, включая собственного мужа,когда ей этого сделать не дали просто потому, что чужая? Конечно, я думаю, наладить теплые отношения с парнем автор могла, но не сделала, как и его отец,а теперь пожинают плоды оба. Это очень скорбно и распространено,увы, что люди в семьях не умеют разговаривать. Часто я это вижу в семьях,так скажем, не сильно развитых людей и семьях старой формации, где сильно влияние бабушек 1940-50 г.р. Я ,например, считаю, что орать на человека 18 лет и старше не просто не эффективно,а губительно (хотя на маленьких тоже орать нельзя). Вы спросите себя, на каком основании вы позволяете себе повышать голос (это уместно с кем бы то ни было), парень ведь тоже уже может орать и не обязан отчитываться ни перед кем. Орут те, кто не знает человеческого языка, не могут донести и объяснить свою позицию словами, при этом не обвиняя и не обижая другого, а таких много. Так вот, орать смысла нет вообще.И да, надо и в самом деле радоваться, что не нарк и т.п. Если вы хотите результата, надо учиться пониманию и взаимодействию,а не орать и разводиться. А вообще вы представляете, что у парня в голове, как он планирует жить дальше, кем становиться по профессии, вы спрашивали его просто, как человек человека? Вряд ли. Это называется доверительное общение,а этого в семье, видимо, нет,т.к. если бы было, у вас не было б этих скандалов ни с мужем ни с пасынком. Ну уж что имеете, хотя все можно изменить, но это требует работы над собой прежде всего и вам и мужу,а дети подтянутся. Вам кто-то уже писал внизу, думаю, ваша задача с мужем осталась это помочь парню интегрироваться во взрослую жизнь, спокойно, без воплей и ругани и истерии (вы поймите, ИСТЕРИКИ НЕ ПОМОГУТ) , сев,подумав, все спланировав, переговорив спокойно с мужем. Я так понимаю, помощь от парня вы ждете в виде финансового участия ибо 18 лет, ну тогда сядьте все втроем и обсудите, как он может подработать не в ущерб учебе, объясните ему , почему это нужно, а не должен и все тут, потому что у вас так было, это не сработает. Может, устроите его куда или отец, вы ж семья, об этом думайте почаще, у вас же еще двое, а будучи авторитарными и орущими вы своим детям всю психику искромсаете. И еще . Попадался блог дамы Ольги Салий, у нее сын игроман, почитайте, может, что то для себя вынесете,но там у них есть диалог друг с другом.И книгу Ненасильственное общение, ее просто всем надо прочитать, американского автора не помню, гугл поможет. Удачи вам.
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Солярская / 19.03.19 11:59Там никто не будет интегрировать, к сожалению. Она с мужем не заодно. Они каждый сам по себе, и все друг друга бесят. Заложники своей бедности. Даже на проезд денег жалко.
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Прелесть / 19.03.19 12:13Согласна. Именно заложники своей бедности.
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Инга / 19.03.19 19:20Вера всё правильно написала. Автор, одумайтесь, ребенок - это не инвестиция, доход приносит не должен. Мужчина будет работать, если поймет, что это действительно НУЖНО его семье. А Ваш муж так не считает - значит, и не нужно. Женщины часто хотят больше от жизни, чем это необходимо, мнение мужа для посторонних людей здесь важнее.
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Прелесть / 19.03.19 11:29Просто стало жалко денег на проезд. Маленькие деньги в столько драмы. Пора ему увалить из дома? Вывод :ваша программа что в 18 он уйдёт из дома не сработала. Вот вы и нервничаете. Стыдно за вас. Чужих детей надо любить как и своих или не лезть к таким мужикам с детьми.
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[email protected] / 19.03.19 11:34Они пожинают плоды свого недовоспитания. Своего сына тоже можно балбесом воспитать.
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ну и ну / 19.03.19 12:00Точно. А просит не на столовую, приходит голодный с учебы, как же не поесть. всего то на проезд... еду небось тоже жалко
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[email protected] / 19.03.19 12:31Деньги на проезд, питание и т.п. мальчику обеспечить, конечно.
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[email protected] / 19.03.19 10:47Спохватились, ё-маё. 18 лет парню. Это не ваше дело- вопситывать этого мальчика. У него был и есть отец. И вы не авторитет для него, а мозоль, скорее. Ничего вы не добьетесь сами. Много лет утекло с 7 до 18 тоже. Сейчас уже поздно. Я бы денег ему не давала, разве чрто на проезд. Хочешь денег - иди работай по выходным. Надо будет учиться - выучится. Желающему учиться никто и ничего не помешает. Можно и заочно.
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Элфи Крекс / 19.03.19 11:37"Воспитывают его с трех лет". Бедный парень.
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Элфи Крекс / 19.03.19 11:40"Воспитывают"=" Воспитываю".
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[email protected] / 19.03.19 11:48Плохо воспитывали. И с младшими будет то же самое. Некого винить.
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Солярская / 19.03.19 14:30С младшими - не факт. Любили их по разному. Да и дети все разные сами по себе.
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