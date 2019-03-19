Меня тревожит образ жизни сына мужа

У нас в семье трое детей. Старший – сын мужа от первого брака. Воспитывают его с 3 лет. Все это время свекровь и свекор постоянно твердили, что ребенка нельзя заставлять что-то делать, одевать его нужно и с ложечки кормить. Итог – кормили и одевали его до 7 лет в прямом смысле. Кроме того, внушили, что он король и бог вселенной. Я поначалу боролась с этим – он же человек, ему в будущем тяжело будет. Но потом устала и плюнула на все. В садике он был голодный, т.к. ждал, что его покормят, но нет – воспитатели не кормили из ложечки. Разговаривала с мужем, пыталась объяснить, что нельзя так. Что его нужно обучать, показывать, что и как делать, где-то заставлять – толку ноль, никаких реакций. Но потом, как и говорила, мне это надоело, т.к. устала.

Сейчас сыну 18 лет. Никакой помощи – играем на компьютере до 3 ночи, спим до 12 дня, поели и пошли на учебу. С учебы пришел – поел и за компьютер. И так каждый день. Ругаюсь, заставляю помогать – никакой реакции. Желание взять ремень и выпороть. Пыталась отключить компьютер, но посмотрев на него стало не по себе – человек как наркоман. А вдруг убьет. Мужу говорила, но он только поорет и все. Дальше дело не идет. Но зато сын исправно просит деньги на проезд. Я считаю, это неправильно – не хочешь помогать, значит никаких денег, иди и работай. Я с 18 лет ни копейки у матери не просила, работала и училась. Кроме того дома пахала. Мне неприятна такая ситуация. Как заставить сына идти самому работать, раз никакой помощи по дому и по хозяйству нет? Как объяснить мужу, что такой образ жизни ребенка – не к добру? Если честно, порой хочется подать на развод и вздохнуть свободно. Но дом на мне, а муж уходить не собирается. Что делать в такой ситуации?