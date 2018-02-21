Сказал, что нам не по пути, но сам не отпускает

Алена

Ну, если ты не знаешь, зачем тебе это, то какого ответа ты ждешь от тех, кто не знает тебя? Я, конечно, могу тебе рассказать о том, что ты не теряешь надежду, что ты привязана – не столько к парню, сколько к идее красивой сказки про «долго и счастливо» вместе с ним, потому что он уже есть, а кого-то другого придется искать и очаровывать заново. Но, увы, парень твой явно не намерен иметь с тобой это «долго и счастливо», более того, он говорит тебе прямым текстом, что вы разные и вам не по пути. Тогда что? Секс без обязательств, пока он не найдет себе другую. В проигрыше будешь только ты. Я, честно говоря пару раз видела такие вот отношения после отношений. Когда парень уходил от девушки, но не отпускал ее до конца, давая ложные надежды на воссоединение. Результат оба раза был плачевным: девушки просто тратили свое время рядом с этими парнями, а те использовали их, но никогда не имели в виду ничего серьезного с ними, а потом женились на других. Надо так? Думаю, нет. Вывод? Вроде бы, очевидный: ставить точку и говорить «спасибо за все что было, но ты прав, нам не по пути, поэтому я решила поставить точку, потому что хочу найти кого-то другого, кому я буду нужна». Но еще хочу тебе посоветовать, Жанеля, перестать путать прямолинейность с невоспитанностью. Человек, который высказывает другим все, что он о них думает, прямым текстом и без поправки на ситуацию, - это просто плохо адаптированный к жизни в обществе, дурно воспитанный персонаж. Умение оставить свое мнение при себе и не обидеть им другого человека, даже если он тебе не нравится – великое дело. Вместо того, чтобы считать себя крутой честной девчонкой, подумай о том, готова ли ты сама слушать о себе все то, что другие о тебе думают? Особенно, если эти люди для тебя – не авторитет.