Сказал, что нам не по пути, но сам не отпускает
Астана, Казахстан, 22 года
21.02.18
Мнения наших экспертов
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АленаНу, если ты не знаешь, зачем тебе это, то какого ответа ты ждешь от тех, кто не знает тебя? Я, конечно, могу тебе рассказать о том, что ты не теряешь надежду, что ты привязана – не столько к парню, сколько к идее красивой сказки про «долго и счастливо» вместе с ним, потому что он уже есть, а кого-то другого придется искать и очаровывать заново. Но, увы, парень твой явно не намерен иметь с тобой это «долго и счастливо», более того, он говорит тебе прямым текстом, что вы разные и вам не по пути. Тогда что? Секс без обязательств, пока он не найдет себе другую. В проигрыше будешь только ты. Я, честно говоря пару раз видела такие вот отношения после отношений. Когда парень уходил от девушки, но не отпускал ее до конца, давая ложные надежды на воссоединение. Результат оба раза был плачевным: девушки просто тратили свое время рядом с этими парнями, а те использовали их, но никогда не имели в виду ничего серьезного с ними, а потом женились на других. Надо так? Думаю, нет. Вывод? Вроде бы, очевидный: ставить точку и говорить «спасибо за все что было, но ты прав, нам не по пути, поэтому я решила поставить точку, потому что хочу найти кого-то другого, кому я буду нужна». Но еще хочу тебе посоветовать, Жанеля, перестать путать прямолинейность с невоспитанностью. Человек, который высказывает другим все, что он о них думает, прямым текстом и без поправки на ситуацию, - это просто плохо адаптированный к жизни в обществе, дурно воспитанный персонаж. Умение оставить свое мнение при себе и не обидеть им другого человека, даже если он тебе не нравится – великое дело. Вместо того, чтобы считать себя крутой честной девчонкой, подумай о том, готова ли ты сама слушать о себе все то, что другие о тебе думают? Особенно, если эти люди для тебя – не авторитет.
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СергейЖанеля, на мой взгляд, ваши отношения могут привести к чему угодно. И в данный момент давать какие-то четкие прогнозы просто нереально. Дело в том, что все имеющиеся недоразумения, ссоры, девиации поведения, связаны с периодом вашего взросления. Да – неприятно. Да – зачастую болезненно. Но, увы, через подобные коллизии вашего возраста в той или иной степени проходят практически все. Это неизбежная примета меняющегося мировоззрения, отношения к жизни. Поэтому как бы ни было неприятно, постарайся сильно не переживать. Через некоторое время, так или иначе, но ситуация разрешится. И зависеть всё будет от ваших искренних чувств и желаний. Если имеющиеся отношения важны для вас обоих, если вы на самом деле хотите быть вместе, то в конечном итоге придете к некоему «общему знаменателю» и, возможно, сыграете свадьбу. Однако возможен и другой финал. Ведь не секрет, что очень долго находиться в неблагоприятной обстановке человек не может. И если ваше общение не начнет приносить какой-то положительный эффект, то станет накапливаться отрицательный. В результате вы окончательно потеряете смысл происходящего, поссоритесь и перестанете общаться. И это тоже хорошо. Что же касается других отношений, то они по мановению волшебной палочки или просто по желанию не возникают. Для того, чтобы найти по-настоящему своего человека, требуется время и довольно широкий круг общения. Кроме того, советую не забывать мудрую фразу: «Для того, чтобы встретиться, сначала нужно попрощаться». И в этой связи, было бы неплохо не терять зря время, а набраться сил и расстаться сейчас. Перестань общаться с парнем. Переживи потерю. Успокойся. А затем начинай заново. Не факт, что тебе самой захочется начинать опять с ним.
Обсуждение 27
Лучшие комментарии
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Стесняется он вас. Это не прямота, а хамство. Вы реально думаете, что ваше мнение кого-то интересует? Мужчине ещё такое можно простить, но женщине ( тем более восточной) ...
21.02.18 06:23 Контекст комментария
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100%Ну раз вы прямой человек, то может стоит быть и с самой собой тоже такой же прямой и честной? Вот вы пишете, что он ищет с вами встречи. Нет, уважаемая, он просто вами пользуется, а у вас не хватает силы воли поставить в отношениях точку и начать наконец уважать себя. А неопределенность в отношениях это и есть проявление неуважения к вам. Он просто держит вас при себе пока не найдет более подходящий вариант.
21.02.18 08:51 Контекст комментария
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хахахаПо всей видимости ГГ считает, что ее личное мнение является истиной в последней инстанции для всех ненароком оказавшихся неподалеку))). Смените принцип " Не могу молчать" на принцип "Думай, что говоришь" и будет вам счастье.
21.02.18 09:19 Контекст комментария
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KoshkaПравда, которую никто не просит, это не правда, а хамство. Примерьте на себя. Понравится Вам, если кто-то будет рубить в лицо: "ой, какая ты стала толстая", ""ой, какая тощая стала"? Человек, который не соблюдает чужих границ, из-за плохого воспитания или по каким-то другим причинам, другим людям просто неприятен.
21.02.18 09:55 Контекст комментария
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Вот точное замечание ! Стесняется он её . Видимо , она настолько не вписалась в его компанию и так хабалисто свою эту "правду " рубит , что ему просто неудобно перед друзьями и близкими.
21.02.18 09:57 Контекст комментария
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Элфи КрексМЧ познакомил вас со своими родителями, но вы им не понравились. С его друзьями рассорились, не вписались в его круг. " Причин много находилось для ссор". На ваш вопрос об отношениях- читай " милый, а когда поженимся?", он ответил с похвальное прямотой:" Нам с тобой не по пути, мы разные"( читай: никогда). Что здесь вообще непонятного?
21.02.18 11:58
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лакитакие отношения иногда приводят к незапланированной беременности. предохраняйтесь.
21.02.18 11:44
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Ellis_@Какие тут могут быть полезные советы , при таком кол-ве информации. Будьте дипломатичнее. Меньше конфликтов. Если нам кто-то дорог, мы не будем сознательно бесить ни его друзей, ни их жён, ни родственников и так далее. Это так, на будущее. Парня этого ещё к тебе тянет. Это временно, конечно. И наверняка он умом понимает, что с такой женщиной будущего нет. Хочется гордиться своей женщиной. А не стыдиться. Поэтому, на будущее, будьте дипломатичнее. И оставьте свою правду при себе. Ведь это и так не более, чем ваше мнение. Это очень неприлично, лезти к кому-то со своим мнением, когда его не спрашивают. Признак плохого воспитания и недержания.
21.02.18 11:04
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Даже не знаю, что можно посоветовать в вашей ситуации, не зная всех тонкостей. Например, эдак дцать лет назад я тоже не смогла промолчать, когда друг моего парня начал буквально хвастаться, что его мать на двух работах работает, и еще приторговывать пытается, а вот он сегодня и не помог ей баулы на рынок отнести, и еще последнюю двадцатку для похода на дискотеку вытащил. Я тогда тоже выдала откровенно, что думаю на этот счет, и мы феерично обменялись матами, и даже чуть не подрались. Но тогда меня даже не напрягло, что мой парень меня не защищает, а вот то, что он согласен с таким положением вещей (мать впахивает, а сынок гордится своей "проворностью" и смеется над ней), уже поставило на нём самом жирный минус. Поэтому я эту ссору в воспоминании оцениваю как лакмусовую бумажку для парня и ничуть не жалею, что так себя вела, а что там у вас за ссоры - оценивайте, думайте, кто же не прав.
21.02.18 10:16
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KoshkaПравда, которую никто не просит, это не правда, а хамство. Примерьте на себя. Понравится Вам, если кто-то будет рубить в лицо: "ой, какая ты стала толстая", ""ой, какая тощая стала"? Человек, который не соблюдает чужих границ, из-за плохого воспитания или по каким-то другим причинам, другим людям просто неприятен.
21.02.18 09:55
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"Я уже не знаю зачем все это?" - дааа, опять эта проклятая неизвестность ! Советов у меня нет , потому , что я реально не поняла историю)) Девы , просветите меня , это как ? Отношения на расстоянии , при этом ссоры, нелюбовь жён друзей (прямая она такая, ага, прям в лицо им правду-матку) и даже (!!!) знакомство с родителями.
21.02.18 09:52
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хахахаПо всей видимости ГГ считает, что ее личное мнение является истиной в последней инстанции для всех ненароком оказавшихся неподалеку))). Смените принцип " Не могу молчать" на принцип "Думай, что говоришь" и будет вам счастье.
21.02.18 09:19
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звездочка )"не могу молчать" порой тоже нужно ) просто нужно понимать цель - я сейчас выскажусь и что будет? если решится какой-то принципиальный вопрос, то уместно. А не так, чтобы впустую выпендриться. В моем любимом детском фильме про Мери Поппинс с Натальей Андрейченко есть персонаж, который хотел с гитарой пойти по свету рассказывать людям про их недостатки, хотел таким образом сделать мир совершеннее. А Мери Поппинс ему говорит - а Вы не думали, что люди сами о себе все знают? )
21.02.18 09:42
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звездочка )Жанеля, ну у тебя и размах - ссориться со всеми, кто оказывается рядом с тобой )) Это ещё уметь надо, да. Это так не умно, потому что по жизни надо обрастать людьми, надо понимать их, надо уметь быть им нужной. Надо, чтобы к тебе тянулись, как к солнышку, а не шарахались от тебя ) Открывай для изучения тему что такое эмоциональный интеллект и будет тебе счастье. Пока что ты ведешь себя как слон в посудной лавке, себе же во вред.
21.02.18 09:08
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100%Ну раз вы прямой человек, то может стоит быть и с самой собой тоже такой же прямой и честной? Вот вы пишете, что он ищет с вами встречи. Нет, уважаемая, он просто вами пользуется, а у вас не хватает силы воли поставить в отношениях точку и начать наконец уважать себя. А неопределенность в отношениях это и есть проявление неуважения к вам. Он просто держит вас при себе пока не найдет более подходящий вариант.
21.02.18 08:51
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ЮликонЖанеля, иногда прямые люди,это просто мало думающие и бестактные хамы, даже если говорят от чистого сердца и во благо адресата. Иногда, нужно понимать, что Ваше "прямое мнение" ни к месту, не в то время, не имеет необходимости быть озвученным и следует придержать свое мнение при себе, чтобы не создавать напряженности. В данный момент Вас жизнь учит быть гибче и держать язык за зубами, потому что Вы пришли в новую компанию и устроили склоку, опозорив своего мужчину. НЕ важно, даже если Вы были правы в своем мнение. Худой мир, лучше хорошей войны. Я бы предложила Вам осознать, что ВЫ были откровенно не правы, извиниться перед своим молодым человеком и работать над своим поведением ради своего мч. В семейной жизни очень много ситуаций, когда тот кто умнее, промолчит, ради благополучия семьи.
21.02.18 08:03
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Проходя мимоБывает, даже лучшей проверенной подруге не решаешься сказать что-то "прямо", чтобы не ранить ее. Если Вам кто-то не нравится, не общайтесь, а рубить правду-матку в полузнакомой компании глупо. Правду надо говорить самой себе. А она в следующем: если у вас после выяснения того, что "вы разные" есть не только дружеские встречи, но и секс, то будьте уверены - пока Вам просто не нашлось замены, Вами банально пользуются. А если Вы встречаетесь и проводите совместно время без секса - может, парень просто не уверен в правильности своего выбора, страшиться делать решительный шаг, зная, что проведя больше 2-х лет вместе, надо переводить отношения на новый уровень. Он пока к этому не готов.
21.02.18 08:32
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Стесняется он вас. Это не прямота, а хамство. Вы реально думаете, что ваше мнение кого-то интересует? Мужчине ещё такое можно простить, но женщине ( тем более восточной) ...
21.02.18 06:23
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Юликондля русских аналогично.я бы была в шоке от такого перфоманса,хотя сама довольно прямой человек и отвечаю за каждое свое слово.
21.02.18 08:05
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Вот точное замечание ! Стесняется он её . Видимо , она настолько не вписалась в его компанию и так хабалисто свою эту "правду " рубит , что ему просто неудобно перед друзьями и близкими.
21.02.18 09:57
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rerfhfxfЭто так мило - гордиться своей прямотой))) И ведь в голову даже не придет, что другие могут рассматривать это как хамство)) Наживем врагов, чтоб жилось веселее! А отношения...я не поняла, зачем о них вообще разговаривать?:)) это какая-то модная фишка, которую я упустила в годы моих разнообразных отношений с мужчинами? Отношения или есть или нет, гармоничные, или такие, которые не следует продолжать.
21.02.18 05:25
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КЛично я нажила пару врагов просто потому что не так посмотрела, мой бывший мч меня возненавидел потому что отказалась играть по его правилам, а на работе в женском коллективе шипение иной раз раздавалось только из-за новой кофточки. Люди иной раз сами вам войну устроят и без вашего участия. Автору надо понять сама она себя накручивает, из-за эго непомерно раздутого, или ей провокации устраивают. А жены друзей... может они из своей компании какую незамужнюю барышню пристроить хотят, а тут значит такая вся прямолинейная к нему приезжает)))
21.02.18 09:58
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ЗеркалоУх ты , одни враги кругом , а в центре К , такая , вся в белом .
21.02.18 11:17
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Кя разве писала "одни враги кругом"? Вы уж лучше автору совет попробуйте дайте, а не моим окружением занимайтесь, а то я что-то ваш комментарий выше не вижу.
21.02.18 11:41
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Кой заминусили мне мои плюсы сверху, не форум а детский сад прям..
21.02.18 11:53
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ЗеркалоЛично я нажила пару врагов / мой бывший мч меня возненавидел / а на работе в женском коллективе шипение иной раз раздавалось только из-за новой кофточки ///- ну по всем фронтам враги , куда ни глянь . вы часом не героиня ?;))
21.02.18 12:36
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ZavoronokНу вот зачем говорить людям в лицо всё, что о них думаешь? Не можешь сказать ничего хорошего - промолчи. Умение держать рот на замке всегда пригодится в жизни.
21.02.18 04:17