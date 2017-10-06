Шансов с двумя детьми у меня нет
Россия, 32 года
06.10.17
Мнения наших экспертов
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АленаОльга, во-первых, надо взять себя в руки и перестать срываться на малышей. Ты с мужем прожила 5 лет, то есть, твои дети еще в детский сад ходят, а ты уже выискиваешь в них черты ненавистного мужа, испортившего тебе жизнь? Вот просто «стоп». Остановись, включи мозги взрослого человека и подумай, что ты сейчас ломаешь жизнь детям. Ты мстишь им только за то, что сама оказалась такой дурой, что связалась с их отцом. Но дура – ты. А не они. Они будут такими, какими ты их вырастишь. Хочешь, чтобы они были похожи на твоего бывшего мужа? Не вопрос – ты ведь над этим сейчас и работаешь. И не думаешь о том, что счастье, в том числе женское, оно не снаружи, оно идет изнутри. Никто не сделает тебя счастливой, не придет «осчастливливать» тебя со стороны. Не надо ждать, что кто-то красивый и на белом коне приедет тебя спасать от одиночества и скуки. И не надо думать, что этот некто обязательно бы прискакал, если бы ни дети. У меня свекровь, подруга детства и две приятельницы вышли замуж по второму разу в возрасте от 35 лет и выше и имея детей (у подруги был один, но инвалид). И эти вторые браки оказались счастливыми. Причем, двое из четырех родили еще детей в этих браках. Так что, не надо вешать ярлыки – ни на себя, ни на мужчин. Если ты унылая амеба, то при чем тут дети и мужчины? Да, в 30+ лет нужно быть чем-то большим, нежели смазливой деточкой с «незамутненным» мыслями мозгом. Но зато и у тебя самой выбор становится более осознанный и верный. Дети, если хочешь, - это такая идеальная лакмусовая бумажка, которая служит прекрасным идентификатором серьезности отношения мужчины к женщине, матери этих детей. Если не врать и не стесняться того, что ты – мама двух чудесных детей, а с чувством собственного достоинства говорить о них даже с теми мужчинами, от которых у тебя дух захватывает, то вся шушера отфильтровывается очень быстро. Когда ты ведешь себя так, что даешь понять мужчине, что дети составляют важную часть твоей жизни, что для тебя они – данность, и воспринимать тебя нужно «в комплекте», а иначе и начинать не стоит, то сэкономишь массу времени и сил. Но, повторюсь, ты сама должна быть интересной личностью. Мужчина вполне способен полюбить женщину и ее детей, если женщина вызывает у него интерес и восхищение. И вот совершенно не важно, есть ли у нее дети при этом или нет.
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СергейОльга, для начала я бы посоветовал тебе постараться успокоться. Для этого можно обратиться к врачу в ближайшую поликлинику и согласовать какой-нибудь препарат на натуральной основе. Новопассит или что-то в этом роде. Нет, безусловно, проблемы под его действием не уйдут, и мысли в голову лезть не перестанут, однако ты станешь несколько спокойнее, и сможешь лучше себя контролировать. Возможно, это позволит тебе начать думать и включать логику, а не эмоции. Да и на детей перестанешь срываться. Ведь они не виноваты в твоих ошибках. Ну, а затем очень советую задуматься о происходящем, своем прошлом и будущем. Только не штампами, а с применением хоть какого-то анализа. Ну, например, ты пишешь, что у тебя не будет рядом близкого человека. А что, он был? Или если бы ты осталась с мужем, он что, вдруг изменился бы и сделался белым и пушстым? Ведь нет. Значит, останься ты рядом с супругом, тебе совершенно точно не светило в будущем вообще ничего хорошего. Совсем. Никогда. А что теперь? А вот теперь возможно всё, поскольку ты свободна. Штамп про то, что никому не нужна женщина с двумя детьми уже много раз обсуждался, и пояснялось, откуда взялся. Поэтому повторяться не буду, лишь еще раз скажу, что это не более, чем «общественное мнение», причем довольно старинное, и не имеющее к современной реальности почти никакого отношения. Доказательств вокруг – хоть отбавляй. Моя мама, например, осталась вдовой с двумя детьми в 36 лет, причем в момент перелома, когда Союз уже подходил к перестройке, а мы жили в маленьком городе. Было очень тяжко. Однако на сегодняшний день она уже более 25 лет живет с человеком, который младше её на 13 лет. Наша семейная знакомая, осталась вдовой с двумя маленькими детьми, да еще и с бешеными долгами. На сегодняшний день она счастливо живет с новым мужем. Хотя какой он новый, если они уже лет семь вместе? И таких историй, если перестанешь заниматься самоедством и просто оглядишься – огромное количество. Так что наличие детей совершенно не мешает нормальному устройству личной жизни. Зачастую как раз наоборот. Единственное, что однозначно вредит – это унылый забитый вид, опущенные руки, и полная потеря интереса к жизни. Вот восстановлением данных элементов и займись. Тебе всего 32 года. В Европе данный возраст вообще считается самым началом взрослого, ответственного периода жизни. Там люди только задумываться о детях начинают, а у тебя уже двое, плюс пусть и не очень приятный, но все-таки опыт и знание реалий. То есть к наиболее интересному и большому периоду ты подготовлена занчительно лучше. Осталось перстать ныть, и стать активной. Понимаю, что дети, ипотека и съемная квартира – это не лучшие сопровождающие легкости бытия. Однако любые проблемы, сколько бы их ни было, имеют свое решение. Главное, не опускать руки. И начать, как мне кажется, нужно с самой себя. Даже в отсутствие свободных финансов, вполне можно заниматься собой. Например, утренняя пробежка никогда не была связана с большими финансовыми и временными затратами, а вот пользы может принести столько, что собирать устанешь. Это банально, но если сделать её регулярной, вне зависимости от обстоятельств, то кроме чисто физических изменений, возникнет еще и удовлетворение от преодоления самого себя. А это очень важно. Смена прически, небольшое изменение гардероба и стиля одежды, запросто внесут нужную струю обновления. Ну, а затем и все остальное подтянется. В общем, еще раз скажу – прекращай ныть и начинай жить. Ты молода, свободна, и впереди целая жизнь.
Обсуждение 11
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ИраидаДети не просили рожать их на свет особенно от такого "отца". Это было ваше осознанное решение. Часть долгов и платежей за ипотеку можно и маткапиталом погасить.
06.10.17 10:24
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ZavoronokЕсли взнос за ипотеку платили вы, и последующие выплаты тоже (со счёта в банке), то можно отсудить часть квартиры при предоставлении выписки платежей из банка.
06.10.17 09:09
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звездочка )Обычных мужчин много, а достойного мне с двумя детьми не видать.../// Зря Вы так. Достойный это любой здоровый мужчина, без зависимостей. А вот подходящий именно для Вас, созвучный, близкий человек это уже надо иметь везение найти. И да, он может не найтись совсем или найтись не сразу, не быстро после развода. Может найтись, но лично Вы можете оказаться ему не интересны или не нужны. Можно, конечно, себя зажалеть до депрессии, но гарантий на удачное счастливое замужество действительно нет ) Надо жить здесь и сейчас и не отравлять себя авансом сожалениями о том, что неизвестно ещё как все будет складываться. Сейчас у Вас обычная болтанка на сильный стресс, это постепенно пройдет. Поддержите себя чем можете, что Вам обычно помогает. И главное, перестаньте на детей смотреть через образ мужа, даже если они на него внешне похожи и повадки у них как у папы, тогда и раздражать они Вас перестанут. Это может быть сложно первое время, но Вы же взрослый человек, Вы просто обязаны взять себя в руки относительно детей.
06.10.17 09:04
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ДжейТакое ощущение, что Вы не живете, а экзамен сдаете, ведете точный подсчет собственных ошибок и за каждую немилосердно себя наказываете. Только что закончился экзамен семья, и Вы тут же нагружаеие себя новой задачей — "найти достойного человека". Миллионы женщин и мужчин с детьми и без ищут себе спутника жизни, и поаерьте, находят не все, при этом наличие или отсутствие детей не всегда является решающим фактором. Так что эту тему пока отложите, она сейчас не самая актуальная. В конце концов, от того, что нет достойного сейчас не значит, что вернись Вы к мужу, у вас с ним настанет идиллия. Так какой смысл трепать себе нервы??? Насчет образцовости матери, поверьте, было бы гораздо хуже для детей, если бы Вы держали каменную улыбку, не показывали бы свои эмоции, но при этом было бы понятно, и детям в первую очередь, что Вы несчастны. Смените вектор своих эмоций с обвинения на чувство. Что толку обвинять себя в ошибках прошлого, лучше сядьте и попробуйте почувствовать изнутри, что несет Вам развод, освобождение, усталость, разочарование. В конце концов сейчас Вы по крайней мере лишены общества человека, который перестал Вас устраивать. А страхи понятны, просто не спешите с ними бороться, а научитесь с ними жить. В опчем дайте себе время на то, чтобы придти в себя, разберитесь с имуществом, простите себе ошибкм, не требуйте от себя образцовости в отношении детей, и все встанет на свои места. Иначе закончите в клинике неврозов.
06.10.17 07:56
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50/50"Я боюсь, что не смогу никого найти с двумя детьми" ну да, выгонять некого будет, вот грустняк))) одни штаны (отца детей) Вы уже себе нашли, не будучи детной, несчастной и платящей ипотеку. все шансы найти вторые штаны у Вас имеются, не волнуйтесь. поймите, дело не в детях вообще! Вы же ради них замуж и пошли. ведь не для того, чтобы быть любимой, балованной и просто уважаемой в браке женщиной, ибо типаж мужчины к этому не располагал.ну и чтобы не орать на детей, вспоминайте каждый раз, что эти самые дети Вам дают (не потенциальный стакан в старости), не верю, что они только берут)))) статус Вам важен? вот с него и начните, Вы состоялись как мать двоих детей, ради них горы сворачиваете, у Вас есть новые интересные знакомства, Вы проживёте своё детство и молодость но по-другому (как мать дошкольника, школьника и юноши/девушки)
06.10.17 07:55
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50/50и валерьянку, зверобой, триптофан и прочие радости никто не отменял. иногда и поддержать себя надо, а не скатываться в яму. моя гинеколог, мать троих школьников, пропила двухмесячный курс какого-то лёгкого антидепрессанта (название писать не буду, он без рецепта, но идет как антидепрессант (не афобазол, серьезнее). при этом у нее прекрасный муж, карьера, решен квартирный вопрос и тд. ну вот бывает
06.10.17 07:59
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Ольга, мне кажется, что у Вас нервное истощение. Вам есть с кем оставить на время детей - на неделю или даже на месяц? За это время придете в себя, восстановите хоть сколько-нибудь свое душевное равновесие. И не надо думать о будущем, потому что Вы в настоящем пропускаете нечто очень важное. А важное заключается в том, что Вы не слушаете себя, Вам в одиночестве некомфортно. Впечатление, что Вы свои невротические ожидания вешаете на всех подряд, даже вон детям досталось. Голосую все же за обретение себя, дайте себе передышку.
06.10.17 05:40
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IeПерестаньте держать своих детей за болонок, которых можно пнуть, обругать, наорать, когда те "путаются под ногами". На начальника на работе не орете? Ну вот, значит умеете держать себя в руках. Запомните, что обижают слабых как правило люди низкого социального статуса и личной культуры. Ну или социопаты, они вообще всех обижают.
06.10.17 01:38
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IEНу и что касается "достойного мужчины " - чтобы такого встретить, нужно самой такой быть. Подумайте об этом.
06.10.17 01:51
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КоброчкаПодписываюсь. И перестаньте "следить за их развитием". Дети-это не мерило вашего успеха. Любите их и дайте вырасти здоровыми . Пока это похоже на издевательство.
06.10.17 08:49
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