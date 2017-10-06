Шансов с двумя детьми у меня нет

Ольга, во-первых, надо взять себя в руки и перестать срываться на малышей. Ты с мужем прожила 5 лет, то есть, твои дети еще в детский сад ходят, а ты уже выискиваешь в них черты ненавистного мужа, испортившего тебе жизнь? Вот просто «стоп». Остановись, включи мозги взрослого человека и подумай, что ты сейчас ломаешь жизнь детям. Ты мстишь им только за то, что сама оказалась такой дурой, что связалась с их отцом. Но дура – ты. А не они. Они будут такими, какими ты их вырастишь. Хочешь, чтобы они были похожи на твоего бывшего мужа? Не вопрос – ты ведь над этим сейчас и работаешь. И не думаешь о том, что счастье, в том числе женское, оно не снаружи, оно идет изнутри. Никто не сделает тебя счастливой, не придет «осчастливливать» тебя со стороны. Не надо ждать, что кто-то красивый и на белом коне приедет тебя спасать от одиночества и скуки. И не надо думать, что этот некто обязательно бы прискакал, если бы ни дети. У меня свекровь, подруга детства и две приятельницы вышли замуж по второму разу в возрасте от 35 лет и выше и имея детей (у подруги был один, но инвалид). И эти вторые браки оказались счастливыми. Причем, двое из четырех родили еще детей в этих браках. Так что, не надо вешать ярлыки – ни на себя, ни на мужчин. Если ты унылая амеба, то при чем тут дети и мужчины? Да, в 30+ лет нужно быть чем-то большим, нежели смазливой деточкой с «незамутненным» мыслями мозгом. Но зато и у тебя самой выбор становится более осознанный и верный. Дети, если хочешь, - это такая идеальная лакмусовая бумажка, которая служит прекрасным идентификатором серьезности отношения мужчины к женщине, матери этих детей. Если не врать и не стесняться того, что ты – мама двух чудесных детей, а с чувством собственного достоинства говорить о них даже с теми мужчинами, от которых у тебя дух захватывает, то вся шушера отфильтровывается очень быстро. Когда ты ведешь себя так, что даешь понять мужчине, что дети составляют важную часть твоей жизни, что для тебя они – данность, и воспринимать тебя нужно «в комплекте», а иначе и начинать не стоит, то сэкономишь массу времени и сил. Но, повторюсь, ты сама должна быть интересной личностью. Мужчина вполне способен полюбить женщину и ее детей, если женщина вызывает у него интерес и восхищение. И вот совершенно не важно, есть ли у нее дети при этом или нет.

Сергей

Ольга, для начала я бы посоветовал тебе постараться успокоться. Для этого можно обратиться к врачу в ближайшую поликлинику и согласовать какой-нибудь препарат на натуральной основе. Новопассит или что-то в этом роде. Нет, безусловно, проблемы под его действием не уйдут, и мысли в голову лезть не перестанут, однако ты станешь несколько спокойнее, и сможешь лучше себя контролировать. Возможно, это позволит тебе начать думать и включать логику, а не эмоции. Да и на детей перестанешь срываться. Ведь они не виноваты в твоих ошибках. Ну, а затем очень советую задуматься о происходящем, своем прошлом и будущем. Только не штампами, а с применением хоть какого-то анализа. Ну, например, ты пишешь, что у тебя не будет рядом близкого человека. А что, он был? Или если бы ты осталась с мужем, он что, вдруг изменился бы и сделался белым и пушстым? Ведь нет. Значит, останься ты рядом с супругом, тебе совершенно точно не светило в будущем вообще ничего хорошего. Совсем. Никогда. А что теперь? А вот теперь возможно всё, поскольку ты свободна. Штамп про то, что никому не нужна женщина с двумя детьми уже много раз обсуждался, и пояснялось, откуда взялся. Поэтому повторяться не буду, лишь еще раз скажу, что это не более, чем «общественное мнение», причем довольно старинное, и не имеющее к современной реальности почти никакого отношения. Доказательств вокруг – хоть отбавляй. Моя мама, например, осталась вдовой с двумя детьми в 36 лет, причем в момент перелома, когда Союз уже подходил к перестройке, а мы жили в маленьком городе. Было очень тяжко. Однако на сегодняшний день она уже более 25 лет живет с человеком, который младше её на 13 лет. Наша семейная знакомая, осталась вдовой с двумя маленькими детьми, да еще и с бешеными долгами. На сегодняшний день она счастливо живет с новым мужем. Хотя какой он новый, если они уже лет семь вместе? И таких историй, если перестанешь заниматься самоедством и просто оглядишься – огромное количество. Так что наличие детей совершенно не мешает нормальному устройству личной жизни. Зачастую как раз наоборот. Единственное, что однозначно вредит – это унылый забитый вид, опущенные руки, и полная потеря интереса к жизни. Вот восстановлением данных элементов и займись. Тебе всего 32 года. В Европе данный возраст вообще считается самым началом взрослого, ответственного периода жизни. Там люди только задумываться о детях начинают, а у тебя уже двое, плюс пусть и не очень приятный, но все-таки опыт и знание реалий. То есть к наиболее интересному и большому периоду ты подготовлена занчительно лучше. Осталось перстать ныть, и стать активной. Понимаю, что дети, ипотека и съемная квартира – это не лучшие сопровождающие легкости бытия. Однако любые проблемы, сколько бы их ни было, имеют свое решение. Главное, не опускать руки. И начать, как мне кажется, нужно с самой себя. Даже в отсутствие свободных финансов, вполне можно заниматься собой. Например, утренняя пробежка никогда не была связана с большими финансовыми и временными затратами, а вот пользы может принести столько, что собирать устанешь. Это банально, но если сделать её регулярной, вне зависимости от обстоятельств, то кроме чисто физических изменений, возникнет еще и удовлетворение от преодоления самого себя. А это очень важно. Смена прически, небольшое изменение гардероба и стиля одежды, запросто внесут нужную струю обновления. Ну, а затем и все остальное подтянется. В общем, еще раз скажу – прекращай ныть и начинай жить. Ты молода, свободна, и впереди целая жизнь.