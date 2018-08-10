Нашу семью разрушил тренинг личностного роста
Мне через два месяца исполнится сорок лет. Я не знаю как мне жить дальше, две недели назад мой муж сказал мне что не любит меня и никогда не любил... мы прожили вместе 16 лет, у нас трое детей младшему всего 4 года. Для меня это было сильным ударом! Я не умею жить одна, я никогда не работала, занималась семьей, мужем, детьми. Сейчас ненавижу себя за то, что не развивалась, не занималась собой в плане самостоятельности... мне страшно, что будет дальше... ну ладно, разлюбил, но заявить о том, что и не любил… Это очень больно! Говорит, ошибся, думал, что это любовь, а оказалось нет. Предшествовало этому посещение тренингов личностного роста, там он все понял, и перед ним открылся новый мир. Он в поисках любви и серьезных отношений. Поступил так, потому что не хочет меня обманывать... как встать на ноги и научиться жить!? Нет сил от боли и обиды, дышать тяжело!
Мнения наших экспертов
-
Алена
Ольга, был у меня такой пример перед глазами. Прямо до слез такой же. Трое детей, младшему 2,5 года, жене 35+, не работала больше 10 лет, детей растила, мужу обеспечивала «тылы», причем, честно, без сарказма. И вдруг он ей выдает те же слова: «Я тебя никогда не любил. Наша совместная жизнь была ошибкой». Она ему: «А как же ты со мной столько лет сексом занимался? Как троих детей сделали?» У жены тоже главным вопросом было: как такое возможно, чтобы больше 10 лет прожить, родить троих желанных детей (на третьем настаивал муж, к слову), и заявить, что все было ошибкой? Зачем вообще такое говорить? Сказал бы, что любовь прошла, остыл, но чтобы так… Она тогда едва до ручки себя не довела, не могла ни пить, ни есть, в глазах страх: как жить дальше – без работы, без профессии, с тремя детьми, которых нужно кормить и на ноги ставить. А следом выяснилось, что муж на каких-то там тренингах (нет, не личностного роста, а профессиональных) нашел «настоящую любовь». И новое увлечение уверенно было принято за большое светлое чувство.
Что было дальше? Жена ультимативно попросила мужа съехать, чтобы не трепать друг другу нервы. Но напомнила, что была ль любовь, или нет, не важно, а дети у них общие, и пока она не найдет работу, их обеспечение остается на его совести. Дальше было самое интересное. Муж собрал вещи и уехал на квартиру к «большой и светлой любви». Пожил у нее несколько дней и… приехал домой обедать. А потом попросился на ужин. А потом и вовсе сказал, что хотел бы вернуться, если жена его примет. Почему? Да потому что перепутал он туризм с эмиграцией. Оказалось, что «настоящей» та новая «любовь» выглядела до тех пор, пока в нее стремительно не ворвался быт. И когда тебе 40 лет, и ты больше десятка лет привык жить определенным образом, не задумываясь о многих рутинных проблемах, когда привык, что тебя оберегают от решения многих бытовых мелочей, то выход из этой зоны комфорта гарантированно обеспечивает жесточайшую ломку. И выяснилось, что любит-то он семью, и даже жену, и что «понял теперь, как много значит семья» для него, и что именно теперь он понял разницу между влюбленностью и любовью. В общем, мыльная опера вышла – на премию «Эмми», не меньше. Было это уже больше 6 лет назад. Так вместе и живут. «Любовь всей жизни» забыта, жена теперь – святая женщина, способная простить и принять.
К чему я это рассказываю? Да к тому, что последнее, что тебе сейчас нужно делать – это заниматься самоедством и прекращать попытки понять слова мужа о том, что он никогда тебя не любил. Вранье. Любил. Просто сейчас ему легче поверить в то, что он еще не встретил «настоящую» любовь, нежели в то, что он увлекся другой и перечеркнул 16 лет отношений с тобой. А то, что он не ищет, а уже имеет увлечение на стороне – я не сомневаюсь даже. Тебе он может сколько угодно говорить про поиски, но на самом деле девушка уже есть. Не удивлюсь, если она была на одном с ним тренинге. Это довольно частая история: люди на тренингах роста, попадая в стрессовые, искусственно созданные условия, раскрываясь в процессе тренинга, проникаются симпатией к кому-то из участников группы, и даже влюбляются в них на эмоциях. Обычно в задачи тренера как раз входит отслеживание подобных ситуаций, поскольку это мало того, что мешает работе в группе, так еще и разрушает личную жизнь участников тренинга. Видимо, твоему мужу достался не слишком хороший тренер.
В общем, прекращай панику, нет никакой разницы для тебя, когда твой муж «разлюбил» тебя – с самого ли начала, или в процессе рождения детей, одного за другим. Жить нужно сегодняшним днем. И решать проблемы текущие. Становись взрослой. Не любит – значит, не живет с вами. Потому что это больно, потому что тебе тоже надо в таком случае устраивать свою личную жизнь. Ходи на собеседования и требуй от мужа, чтобы на это время брал детей на себя, потому что тебе нужно трудоустроиться (иначе на что жить?). Стань прагматичной. Эмоции тебе вообще никак не помогут. А дальше уже действуй по обстоятельствам. Но как взрослая, расчетливая женщина, которая должна заботиться о своих детях и о себе. Я более чем уверена, что эта прекрасная чушь про поиски настоящей любви закончится, а вот что будет дальше – это самое интересное, и у тебя есть шанс сыграть во втором акте этой мыльной оперы решающую роль.
-
Сергей
Ольга, для начала лучше постараться успокоиться. Нет, понятное дело, что всё произошедшее очень неприятно, весьма болезненно и довольно страшно. Однако ты пока жива, у тебя нет серьезных заболеваний, руки и ноги на месте, имеется жилье, и ты не одна, а, значит, жизнь продолжается. Просто поверь на слово, в нашем Мире есть огромное количество людей, которые готовы поменяться с тобой местами сразу, не задумываясь, и даже с доплатой, поскольку какой бы жуткой ни казалась тебе ситуация, на самом деле она не смертельна. Это я к тому, что паниковать – не стоит. Лучше взять себя в руки и спокойно проанализировать обстановку. Затем очень советую обратиться к юристу и посоветоваться на тему сложившегося положения. То, что твой благоверный случайно так вырос личностно, что вышел из себя и забыл вернуться, еще не значит, что он не обязан содержать хотя бы своих детей. А раз так, то грамотно подготовленные документы и проведенные мероприятия, вполне могут снять с тебя хотя бы часть финансовой нагрузки. Алименты пока еще никто не отменял. Ну и решай, что ты будешь дальше делать с работой.
Конечно, стать ведущим аналитиком какой-нибудь большой корпорации тебе, скорее всего, уже не светит. Но есть масса вариантов менее денежных, но зато более доступных. Например, освоить профессию парикмахера или специалиста по маникюру/педикюру, вполне возможно, причем в довольно короткие сроки и не особо дорого. А дальше только практика и самосовершенствование. Заработки, кстати, у хорошего специалиста, весьма приемлемые. Кроме этих, пришедших первыми на ум, есть еще очень большое количество разных профессиональных направлений, которые и освоить, и начать применять, можно довольно быстро и бюджетно. Тут главное не лениться и не сидеть на попе ровно жалея себя и «свою загубленную жизнь». Я точно знаю, что хорошие пекари, кондитеры, экскурсоводы, и прочее, и прочее, не склонны жаловаться на нищету. Да, не миллионеры, но на жизнь хватает.
Так что хватить страдать и сопли размазывать. Обращайся к юристу, определяйся с алиментами, или просто мужу ставь ультиматум, мол, давай помогай, раз сбежал, а потом иди учись и начинай работать! Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам. Или ты решила, что 40 лет – это уже глубокая старость и пора на пенсию? Если так, то придется менять точку зрения. Данный возраст в наше время, зачастую лишь начало наиболее полноценной, интересной и счастливой жизни. Главное не сидеть и не ждать чего-то свыше. Двигайся! И если не будешь лениться, то через какое-то время всё само собой наладится. Похудеешь, похорошеешь, обретешь уверенность в себе, и, возможно, начнешь отбиваться от бывшего мужа, страстно желающего вернуться к семье. Ну, или не отбиваться. Это уже сама решишь в будущем.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 4
-
Джей / 10.08.18 07:42Не циклитесь на трм, что не любил. Какая сейчас по большому счету разница, что было раньше. Скйчас есиь более насущные вопросы: на кого оформлена недвижка, есть ли у Вас специальность, как разделить на двоих присмотр за детьми, есть ли кто-то, кто может Вам помочь с детьми. сейчас не время для лирики. Надо действовать. К адвокату сходите обязательно, чтобы вообще не остаться с детьми на улице. Вопросы любви потом будете выяснять, кргда все будет налажено. Держитесь! Все решаемо, если решать. Заодно и голову займете. Главное - не переливайте из пустого в порожнее, исходите из того, что есть на данный момент. Удачи!
-
ethernity / 10.08.18 04:17Не зря жёны миллиардеров не сидят дома. Хоть благотворительностью, но занимаются - фонды, встречи, мероприятия... Скажите себе, что закопали личные таланты, а они нужны миру, поэтому обстоятельства вынуждают выйти из раковины и найти себя.
-
krazy / 10.08.18 02:48У вашего мужа кризис среднего возраста. Я б не верила особо в "не любил". Вижу одну распадающуюся пару, они оба активно обесценивают свои прежние чувства. Но я лично помню их 10-5 лет назад, надышаться друг на друга не могли. В мои самые романтичные отношения в подростковом возрасте у меня не было такого. Ну эт лирика. Кидайте детей на него и устраивайте жизнь - идите на курсы, ищите работу, ходите на дейты. Это его дети тоже, вот пусть и ищет выход как именно умудриться сочетать детей и работу. Легко искать "настоящую любовь и серьезные отношения", если все проблемы по воспитанию детей у жены. Пусть попробует с тройным прицепом.
-
krazy / 10.08.18 03:03Добавлю, терпеть не могу особей мужского пола, которые так бросают жен-домохозяек. Сначала значит поддерживают, я б сказала провоцируют, идею, что жена хранительниница очага, а он мамонта добывает. А потом, когда поезд ушел менять образ жизни, карьеру строить и обучаться чему-то новому, опаньки новая любовь и пошла нафик. Так что ненавидеть себя - эт лишнее, вы ОБА строили так свою семейную жизнь. Он вас заставил поверить в свою порядочность и любовь.
-