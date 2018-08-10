Нашу семью разрушил тренинг личностного роста

Ольга, был у меня такой пример перед глазами. Прямо до слез такой же. Трое детей, младшему 2,5 года, жене 35+, не работала больше 10 лет, детей растила, мужу обеспечивала «тылы», причем, честно, без сарказма. И вдруг он ей выдает те же слова: «Я тебя никогда не любил. Наша совместная жизнь была ошибкой». Она ему: «А как же ты со мной столько лет сексом занимался? Как троих детей сделали?» У жены тоже главным вопросом было: как такое возможно, чтобы больше 10 лет прожить, родить троих желанных детей (на третьем настаивал муж, к слову), и заявить, что все было ошибкой? Зачем вообще такое говорить? Сказал бы, что любовь прошла, остыл, но чтобы так… Она тогда едва до ручки себя не довела, не могла ни пить, ни есть, в глазах страх: как жить дальше – без работы, без профессии, с тремя детьми, которых нужно кормить и на ноги ставить. А следом выяснилось, что муж на каких-то там тренингах (нет, не личностного роста, а профессиональных) нашел «настоящую любовь». И новое увлечение уверенно было принято за большое светлое чувство.

Что было дальше? Жена ультимативно попросила мужа съехать, чтобы не трепать друг другу нервы. Но напомнила, что была ль любовь, или нет, не важно, а дети у них общие, и пока она не найдет работу, их обеспечение остается на его совести. Дальше было самое интересное. Муж собрал вещи и уехал на квартиру к «большой и светлой любви». Пожил у нее несколько дней и… приехал домой обедать. А потом попросился на ужин. А потом и вовсе сказал, что хотел бы вернуться, если жена его примет. Почему? Да потому что перепутал он туризм с эмиграцией. Оказалось, что «настоящей» та новая «любовь» выглядела до тех пор, пока в нее стремительно не ворвался быт. И когда тебе 40 лет, и ты больше десятка лет привык жить определенным образом, не задумываясь о многих рутинных проблемах, когда привык, что тебя оберегают от решения многих бытовых мелочей, то выход из этой зоны комфорта гарантированно обеспечивает жесточайшую ломку. И выяснилось, что любит-то он семью, и даже жену, и что «понял теперь, как много значит семья» для него, и что именно теперь он понял разницу между влюбленностью и любовью. В общем, мыльная опера вышла – на премию «Эмми», не меньше. Было это уже больше 6 лет назад. Так вместе и живут. «Любовь всей жизни» забыта, жена теперь – святая женщина, способная простить и принять.

К чему я это рассказываю? Да к тому, что последнее, что тебе сейчас нужно делать – это заниматься самоедством и прекращать попытки понять слова мужа о том, что он никогда тебя не любил. Вранье. Любил. Просто сейчас ему легче поверить в то, что он еще не встретил «настоящую» любовь, нежели в то, что он увлекся другой и перечеркнул 16 лет отношений с тобой. А то, что он не ищет, а уже имеет увлечение на стороне – я не сомневаюсь даже. Тебе он может сколько угодно говорить про поиски, но на самом деле девушка уже есть. Не удивлюсь, если она была на одном с ним тренинге. Это довольно частая история: люди на тренингах роста, попадая в стрессовые, искусственно созданные условия, раскрываясь в процессе тренинга, проникаются симпатией к кому-то из участников группы, и даже влюбляются в них на эмоциях. Обычно в задачи тренера как раз входит отслеживание подобных ситуаций, поскольку это мало того, что мешает работе в группе, так еще и разрушает личную жизнь участников тренинга. Видимо, твоему мужу достался не слишком хороший тренер.

В общем, прекращай панику, нет никакой разницы для тебя, когда твой муж «разлюбил» тебя – с самого ли начала, или в процессе рождения детей, одного за другим. Жить нужно сегодняшним днем. И решать проблемы текущие. Становись взрослой. Не любит – значит, не живет с вами. Потому что это больно, потому что тебе тоже надо в таком случае устраивать свою личную жизнь. Ходи на собеседования и требуй от мужа, чтобы на это время брал детей на себя, потому что тебе нужно трудоустроиться (иначе на что жить?). Стань прагматичной. Эмоции тебе вообще никак не помогут. А дальше уже действуй по обстоятельствам. Но как взрослая, расчетливая женщина, которая должна заботиться о своих детях и о себе. Я более чем уверена, что эта прекрасная чушь про поиски настоящей любви закончится, а вот что будет дальше – это самое интересное, и у тебя есть шанс сыграть во втором акте этой мыльной оперы решающую роль.