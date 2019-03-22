С кем же я жила 6 лет?

Пишу вам потому, что мне очень плохо. Рассталась с мужем. Хотя... С мужем ли? Мы были в «паксе» 6 лет. Это такое гражданское замужество, но все-таки частично оформленное во Франции. Мы были вместе все время. Вместе учились в институте здесь. Он парижанин. Планировали настоящий брак и детей. Родители его ко мне правда относились холодно. Игнорировали, т.к. я из Украины. В отношениях все было хорошо. Почти ничего не предвещало беды, хотя... Все эти годы он почти не тратил на меня денег. Все покупали всегда вместе, отплачивали даже такси вместе и отдых тоже. Все в квартиру (его квартиру) покупали вскладчину. Сейчас он не хочет отдавать деньги, говорит, что техника уже «самортизировалась». Я съехала на съемную квартиру. Он уже нашел француженку и уже (за 2 месяца) купили с ней вместе большую квартиру. Свою он будет сдавать. Говорит, что с ней ему весело, а я не очень любила с ним «сорти» (выходит в свет), тусить с друзьями. Он очень любил тусить, выпивать с друзьями.

Сейчас мне очень плохо. Каждый месяц он платил за меня налоги. И я ему отдавала 220 евро. Когда начала сейчас платить сама узнала, что налог уменьшили уже 2 года назад из-за того, что у меня стабильная работа и я во Франции уже 10 лет. И он все эти 2 года брал у меня 220, а платил 160. Когда я ему об этом сказала, то он ответил, что платил за меня в ресторанах все это время и покупал подарки своим друзьям от нас вместе и покупки продуктов иногда сам делал... Нет слов просто. Как будто вообще чужой человек. Это не тот человек, с которым я была вместе...

Страшно... Как мне быть дальше? Кажется, что все кончено. Пишу, как в тумане. Не могу отойти. Боюсь, моя работа очень страдает от моего состояния последнее время... Родители мои были за меня так рады. А теперь они просто убиты...