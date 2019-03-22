С кем же я жила 6 лет?
Пишу вам потому, что мне очень плохо. Рассталась с мужем. Хотя... С мужем ли? Мы были в «паксе» 6 лет. Это такое гражданское замужество, но все-таки частично оформленное во Франции. Мы были вместе все время. Вместе учились в институте здесь. Он парижанин. Планировали настоящий брак и детей. Родители его ко мне правда относились холодно. Игнорировали, т.к. я из Украины. В отношениях все было хорошо. Почти ничего не предвещало беды, хотя... Все эти годы он почти не тратил на меня денег. Все покупали всегда вместе, отплачивали даже такси вместе и отдых тоже. Все в квартиру (его квартиру) покупали вскладчину. Сейчас он не хочет отдавать деньги, говорит, что техника уже «самортизировалась». Я съехала на съемную квартиру. Он уже нашел француженку и уже (за 2 месяца) купили с ней вместе большую квартиру. Свою он будет сдавать. Говорит, что с ней ему весело, а я не очень любила с ним «сорти» (выходит в свет), тусить с друзьями. Он очень любил тусить, выпивать с друзьями.
Сейчас мне очень плохо. Каждый месяц он платил за меня налоги. И я ему отдавала 220 евро. Когда начала сейчас платить сама узнала, что налог уменьшили уже 2 года назад из-за того, что у меня стабильная работа и я во Франции уже 10 лет. И он все эти 2 года брал у меня 220, а платил 160. Когда я ему об этом сказала, то он ответил, что платил за меня в ресторанах все это время и покупал подарки своим друзьям от нас вместе и покупки продуктов иногда сам делал... Нет слов просто. Как будто вообще чужой человек. Это не тот человек, с которым я была вместе...
Страшно... Как мне быть дальше? Кажется, что все кончено. Пишу, как в тумане. Не могу отойти. Боюсь, моя работа очень страдает от моего состояния последнее время... Родители мои были за меня так рады. А теперь они просто убиты...
Мнения наших экспертов
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Алена
Ева, предательство близкого человека – это тяжело. Но в твоем случае его и не было. Ты видела то, что хотела, интерпретировала так, как хотела. Более того, ты игнорировала потребности своего французского бойфренда, хотя понимала, что ему нужны и тусовки, и посиделки с друзьями. Что тебя обижает теперь? То, что он нашел себе подругу, которая находится с ним на одной волне?
Вы не были близкими людьми, он все эти годы демонстрировал тебе совершенно четко: «Я не выбрал тебя, ты просто временная подруга». Мужчина, в какой бы стране он ни жил, будет вкладываться в женщину, которая ему дорога, и с которой он готов разделить жизнь. Твой в тебя не вкладывался. И ты это видела. Но старательно списывала на национальные особенности. И жила на птичьих правах по той же причине – хотелось сказки. Сказки, которую ты старательно транслировала маме и папе все 6 лет. И, конечно, им льстило, что дочь так хорошо устроилась в жизни. Они же не знали подробностей. Что бы сказали твои родители, если б выяснили, что все эти 6 лет ты исправно платила за себя сама, словно жила на съемной квартире с подселением?
Заканчивай хандрить, дорогая. Все не так уж плохо. Тебе всего 29, по европейским меркам ты еще совсем юная особа, в этом возрасте многие только начинают задумываться о серьезных отношениях. Ты уже 10 лет работаешь в Париже. Ты на хорошем счету. Ты рассталась с человеком, который просто тратил твое время на бесперспективные тупиковые отношения. Можно считать, жизнь налаживается. Осталось перестать жевать сопли, не портить себе карьеру и нервы из-за какого-то мужика, переступить и идти дальше. Ты сможешь.
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Сергей
Ева, к сожалению, в данном случае могу лишь посочувствовать. Разрыв отношений с близким человеком – это само по себе тяжело, а если еще и вкупе с откровенным предательством и разрушенными планами, так тем более. Однако, как бы не было горько и больно, но так в жизни бывает. Увы. В то же время, давай признаем, что в любой, даже самой плохой ситуации всегда есть и положительные моменты. В твоем случае они тоже присутствуют. Например, представь, что бы было, если бы всё тоже самое произошло во время твоей беременности, или если бы на руках был новорожденный. Вот это трагедия. Так что не стоит впадать в уныние. Да, неприятно. Но не смертельно. Тебе всего 29 лет. Для Европы – это еще детство. Всё впереди. Зато у тебя уже имеется солидный опыт в строительстве отношений, пусть и не очень приятный, и более зрелое отношение к действительности. Уверен, в следующий раз ты будет выбирать партнера более вдумчиво. А это уже хорошо. Главное сейчас не замыкаться в себе, и почаще общаться с разными людьми. Остальное сделает самый лучший лекарь – время.
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Лучшие комментарии
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Космополит 22.03.19 00:48О, моя тема. Франция одна из стран моего проживания. Автор, Вы себя тешили иллюзиями. Пакс это не брак, а просто излюбленный способ французов уменьшить налоги. Пакс даже между ж и ж подругами заключает и , вообще с кем угодно, сами же знаете. Если Ваш бывший парижанин из обеспеченной и буржуазной семьи, семья Вас не примет с очень высокой веррятностью. Парижане вообще отдельный мир. И сильной любви просто не было с его стороны. У Вас стабильная ситуация в стране. Надо жить дальше, мужчин много, встретите и того кто дейсвительно полюбит.
-
mila 22.03.19 01:54гадкий мужичонка , за каждую копейку.. или цент ?.. торгурется ,понимаю Еву , кстати , очень много похожих омерзительных своей мелочностью историй знаю -именно о французских парах . Ева , расслабьтесь ,он и новую пассию , скорее всего , присмотрел , руководствуясь шкурными интересами . Так и будет прожигать жизнь ,пьянствуя с друзьями лет до 50 , потом ребенка заделает очередной пассии и будет с надменно-кислой мордой с ним общаться ( тоже из реального опыта ).
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Krazy 22.03.19 03:14Да хоть заминусуйтесь. Героиня не маленькая девочка пора соображать. Хорошо каких-нибудь кредитов на неё не оформилось неожиданно.
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Джей 22.03.19 08:22Не расстраивайтесь, зато у Вас есть неоценимый опыт! Поблагодарите судьбу за то, что Вы получили его в 30, а не в 50 и живите дальше. И да, европейцы другие, очень важно начать наконец их понимать, чтобы не было мучительно больно. Всё ещё сложится. А родителям скажите, что теперь Вы свободная и счастливая. В любом случае в Европе возрастной ценз для женщин выше, вот и пользуйтесь плюсами. Удачи!
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krazy 22.03.19 01:04Интересно, почему вашими налогами не вы занимались? Последнее что я доверила б левому хрену - свои налоги. У нас CRA карает страшно за недоплаты и ошибки. Я не знаю вашу систему, но у вас аккаунта не было? И письма не приходили? Как можно было не знать?
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Лада / 22.03.19 12:29Да. Все кончено, кто- то свыше отвел вас от этого чудака на букву м, вы свободны, вы не делите с ним детей и сможете со временем забыть его, как сон, и никаких последствий. Но пока вы следите за его жизнью, ваша рана не зарубцуется. Плюньте ему уже вслед, он не стоит ваших слез, переверните эту страницу, не мусольте ее до бесконечности, ничего хорошего вам там уже не напишут.
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Я / 22.03.19 12:02Знаете,а я бы на эмоциях за такие разговоры и вранье сразу в бизнес плоскость перевела и все бы посчитала.он же экономил налог благодаря вам,экономил.имел секс ,еще какие то блага хозяйственные,услуги прислуги ему в счет,можно,и интим и т.п.а потом дебет с кредитом сведете ему.с большой вероятностью,это он вам должен останется.я понимаю,что в правовом поле ,возможно,во франции этим ничего не добиться,да вы и не станете опускаться до его уровня,но тыкнуть в морду(да и возможно,чайник с пылесосом истребовать самортизированные),чтобы он себя благодетелем не чувствовал, я бы себе в удовольствии не отказала,а потом можно и грустить идти и быть женщиноц,а не бизнесменом ....
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Вера / 22.03.19 11:49А я думаю, что вам очень повезло.правда.Вам больно сейчас,и это нормально.не надо забываться пробовать ,заталкивать куда то внутрь,надо переболеть.возьмите,может,отпуск.общайтесь с родителями и близкими друзьями.Вам очень повезло,что это г..но отвалилось из вашей жизни.я думаю,вы позднее поймете это.уверена,что квартира и что бы там ни было с его новой девой так же пополам,и амлртизоция там тоже будет впоследствии,вы думаете,с другими он будет иной?неа.но это уже ,по счастью,не ваша история.и вы очень много имеете на самом деле,просто находясь внутри травмы этого часто не видно.работа,молодость,заграница,отсутствие иждивенцев и присутствие близких.Сочувствую вам очень,но...переболеете. обязательно.и не надо пускать жизнь и свои достижения коту под хвост изза,возможно, легкомысленного и расчетливого псевдопартнера,сожителя,подселенца,даж не знаю,как его именовать.уж он и его отношения к вам и вашей жизни никак не мерило ваших качеств ,достижений,короче,вашей личности.сделайте выводы для себя и пожелайте ему обрести подходящее ему.молоды вы еще,больнее всего терять иллюзии ,думаю.все у вас сложится я думаю.
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[email protected] / 22.03.19 11:34Какое счастье, что он не Ваш! Господи, спасибо, на коленях, показал, научил и забрал, пока дела не зашли слишком далеко... И дай Боже этой франзуженке хоть крупицу счастья с этим недоразумением. С кем жила 6 лет? Ну да, с Чмом. Но зато вы в Париже, вам 29 лет, идёт весна и всё самое лучшее еще будет. Всё у вас будет, но на будущее, знайте: мужчина, который расчитывает вас как бизнес-партнёра - ни в коем случае. Союз М и Ж это не бухгалтерия. Он должен вас опекать, он должен вас беречь. Баловать. Никогда мужчина не будет ценить даму, с которой расчитывается, как в бизнесе. Я бы сейчас на вашем месте сделала перерыв от женихов. Какая шикарная в Париже весна. Как чудесно, что он отвалил. Смойте это гаУно с себя, благословите его на все 4 стороны и наслаждайтесь. Всё будет прекрасно.
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Солярская / 22.03.19 12:38Да уж, и вправду. 29 лет. Весна. Париж. Молодость. Свобода. Налоги меньше, чем предполагалось. Красота!
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[email protected] / 22.03.19 12:42я вижу сплошные плюсы. Конечно, в душу нагадили, неприятно. Но тут надо выводы сделать и двигаться дальше. Что за мудак, тьфу.
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Koshka / 22.03.19 10:30Что делать? Собрать себя в кучу и жить. Вам 29 лет всего! Впереди все, поверьте. У меня как раз в Вашем возрасте примерно то же самое было. Теперь не то что смешно вспоминать, а просто не вспоминаю.
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Никольски / 22.03.19 09:55Мне кажется, что Вам стоит радоваться. Во первых , при таком состоянии отношений , Вы подставлены под риск оказаться совершенно одной и без работы если попадете в какую ниьбудь сложную ситуацию со здовоьем. Пакс - система при которой разводятся во Франции по заказному письму. Это не бракоразводный процесс. Ему ни что не мешает просто в случае вашего " проблемного состояния " его написать и Вам стать чужим человеком в 15 минут.Во вторых , радостное известие), у вас нет детей! Сейчас бы или плакали, что отобрал детей или, что все забрал у детей и Вас. Это просто Ура! Ангел бережет! Поблагодарите Бога, что " взял деньгами" и идите дальше. Вообще, все отлично складывается , на самом деле. Есть работа, документы и возможность найти нового человека . Таких полу мужчин в Европе полно. Им не уютно с женщинами. Они счастливы с такими же полу женщинами. Вот такой полумыжчина нашел себе такую полуженщину. Не солневаюсь, что она уже составила брачный контракт , собирает все чеки с каждой покупкой на общую жизнь и свои налоги держит под контролем . У ние все под контролем. Будет от него уходить по суду обберет, как щепку. Порадуйтесь и отпустите. Есть такая медитация принятия . Найдите психолога а Париже. Только профессионального. Сейчас в Европе просто гнездо русскоговорящих самозванцев в области психологии и саморазвития. Уже в Италии и Франции натыкалась. В ужасе. Но, есть те кто официально зарегистрированы. У них, как базовое образование - европейский университет . полный курс. И есть свои оф номера регистрации в Европейском регистре. И спросите про эту медитацию. Пройдите и отпустите мерзавца в его жизнь. У Вас, на самом деле все просто отлично. Ангел отвел от Вас проблему на жизнь.)
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Вера / 22.03.19 11:56Вообще,конечно,я в шоке все таки.ладно там квартира пополам и пр,как договорились,всяко бывает.но про налоги откровенное вранье,а еще техника...это ппц.при разводе деляь пополам,если пополам покупали и недоказано иное,а он "самортизировалась",но останется у него?!г...но лысое,простите мой французский.и при чем тут,что он европеец?все что ли европейцы с голым задом на улицу способны выкинуть?
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Солярская / 22.03.19 08:25О, конечно противно и больно, когда тебя так поимели, но девушка, вас могли точно так же поиметь и в родной стране. Ну, считайте это прививкой такой на будущее в плане денег, трат и т.п. А уж налоги, пардон, в любой стране, как можно пускать на самотёк? Бумаги эти надо собирать и хранить лично, мало ли - бывают ситуации, когда надо подтвердить. Так что кто вам виноват в плане налогов? А вдруг он бы их и вовсе не платил? О чем бы вы сейчас плакали?
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Джей / 22.03.19 08:22Не расстраивайтесь, зато у Вас есть неоценимый опыт! Поблагодарите судьбу за то, что Вы получили его в 30, а не в 50 и живите дальше. И да, европейцы другие, очень важно начать наконец их понимать, чтобы не было мучительно больно. Всё ещё сложится. А родителям скажите, что теперь Вы свободная и счастливая. В любом случае в Европе возрастной ценз для женщин выше, вот и пользуйтесь плюсами. Удачи!
-
mila / 22.03.19 01:54гадкий мужичонка , за каждую копейку.. или цент ?.. торгурется ,понимаю Еву , кстати , очень много похожих омерзительных своей мелочностью историй знаю -именно о французских парах . Ева , расслабьтесь ,он и новую пассию , скорее всего , присмотрел , руководствуясь шкурными интересами . Так и будет прожигать жизнь ,пьянствуя с друзьями лет до 50 , потом ребенка заделает очередной пассии и будет с надменно-кислой мордой с ним общаться ( тоже из реального опыта ).
-
krazy / 22.03.19 01:04Интересно, почему вашими налогами не вы занимались? Последнее что я доверила б левому хрену - свои налоги. У нас CRA карает страшно за недоплаты и ошибки. Я не знаю вашу систему, но у вас аккаунта не было? И письма не приходили? Как можно было не знать?
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Krazy / 22.03.19 03:14Да хоть заминусуйтесь. Героиня не маленькая девочка пора соображать. Хорошо каких-нибудь кредитов на неё не оформилось неожиданно.
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Koshka / 22.03.19 10:32У нас попадаешь так, испортишь кредитную историю на всю жизнь.
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Вера / 22.03.19 11:39Просто она доверяла,ведь это нормально и естественно в паре,и это самое плохое.может впоследствии начать "дуть на воду".она его лицо увидела только расставшись с ним.
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Космополит / 22.03.19 00:48О, моя тема. Франция одна из стран моего проживания. Автор, Вы себя тешили иллюзиями. Пакс это не брак, а просто излюбленный способ французов уменьшить налоги. Пакс даже между ж и ж подругами заключает и , вообще с кем угодно, сами же знаете. Если Ваш бывший парижанин из обеспеченной и буржуазной семьи, семья Вас не примет с очень высокой веррятностью. Парижане вообще отдельный мир. И сильной любви просто не было с его стороны. У Вас стабильная ситуация в стране. Надо жить дальше, мужчин много, встретите и того кто дейсвительно полюбит.