Рожать в 18 лет или рискнуть на аборт?
Мне 18, моему молодому человеку 19 (вместе 3 года). Забеременела, по медицинским показаниям аборт делать нежелательно, парень против аборта, я бы рискнула (осенью начало учебы в ВУЗе заграницей). Мнение парня, что ребенок – это не настолько трудно, как я себе представляю, и он возьмет ответственность за его воспитание на себя, пока учусь. Стабильного заработка нет ни у меня, ни у него, есть возможность помогать родителям, но их помощи просить не хочется. С одной стороны, считаю, что родить рано – загубить сразу 3 жизни, с другой, - что это мотивация быть лучше и преуспевать в жизни, потому что есть ответственность перед ребёнком. Рожать или рискнуть на аборт?
Мнения наших экспертов
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Алена
Лилия, в первую очередь, не советую принимать на веру все эти «я буду заботиться о тебе и ребенке» и «я возьму ответственность за ребенка». Парень может искренне говорить об этом здесь и сейчас, но он вообще не представляет себе то, что он обещает. И если ты почитаешь подольше письма в этой рубрике, ты найдешь немало историй, которые начинались примерно также: «Я забеременела, он умолял оставить ребенка, клялся, что будет заботиться, помогать, любить» А дальше варианты от «но когда я была на 7-м месяце и было поздно делать аборт…» до «когда малышу исполнился год/два…» - «он сказал, что устал» или «он сказал, что не нагулялся» или «он сказал, что осознал, что не готов к семейным отношениям»… Вариантов много, результат один: мужчина сбегает от проблем, потому что переоценил и свою любовь к женщине, и свои моральные силы справиться с навалившимся «счастьем» в виде бессонных ночей, младенческих криков, невозможности оттянуться с друзьями, прокутить ночь напролет, или заняться сексом, когда захотелось, а не когда ребенок крепко уснул.
Решение оставлять или не оставлять ребенка принимай сама. Оценивай свои реальные силы и свое реальное желание. Буквально недавно было письмо про девушку, которая под давлением мамы и бойфренда оставила ребенка, и теперь ни одна, ни другой не хотят ей помогать. Так что, рассчитывать лучше только на себя. Парни в нашей женской жизни могут приходить и уходить, а ребенок останется при тебе на всю жизнь. Но никто не в праве ни давать тебе советы, ни давить на тебя, ни принимать решение за тебя в этом вопросе. Потому что жить с любым решением – тебе.
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Сергей
Лилия, а почему Ты вдруг решила, что можешь «повесить» на нас решение о собственном будущем и будущем твоего ребенка? То есть заниматься незащищенным сексом – это твое. Жить легко – это тоже твое. А остальное вам, взрослым? Нет, дорогая, игры кончились. Именно ты позволила себе забеременеть, и именно ты должна принять на себя ответственность за следующий шаг. И именно на тебе будет лежать весь груз принятого решения.
Что же касается твоего вопроса, то очень советую в первую очередь посоветоваться с мамой, а не с молодым человеком. Нет, я допускаю, что он готов принять на себя ответственность. Однако, исходя из моего личного опыта, ребята в таком возрасте, очень приблизительно понимают происходящее, и тем более, заботу о маленьком ребенке. Поэтому лучше подстраховаться, и договориться с родителями, если решишь рожать. Ну, а в дальнейшем советую думать, прежде чем что-то делать. Причем дважды или трижды. Особенно в отношении секса.
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Лучшие комментарии
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krazy 05.06.19 01:14Письмо было недавно, у девушки мама и парень пяткой в грудь били и обещали во всем помогать с ребенком. Она поверила, а зря. Вам не клео нужно, а брак от парня и разговор с обоими комплектами родителей.
-
**** 05.06.19 01:16Да их миллионы - тех, кто пожалели, что родили. Потом на таких детей орут, их бьют, бросают в поликлиниках, хостелах - в лучшем случае, на бабушек. Даже желанные дети порой оказываются непосильной ношей: "ой, я так долго хотела ребенка, и вот он родился, и моя свободная жизнь закончилась, все эти бессонные ночи, кормления, зубы, болезни, сама похожа на пугало, муж изменяет, семья развалилась, работы нет, как содержать... " и др. И об абортах тоже не все жалеют, чего уж греха таить. Легко говорить - "ой, вот сейчас он бы уже в школу пошел" и тп, а как реально бы жизнь повернулась и чего бы пришлось натерпеться за все это время, никто не знает. Но я не советую аборт, не имею морального права - я поддерживаю тех, кто считает, что надо думать самой - нужен ли этот ребенок ей, потянет ли она его одна/с родителями, если парень "даст задний ход", сможет ли совмещать с учебой, какие у нее приоритеты, как вообще к детям отношение и прочая. А то тут у каждого из нас своя правда, а жить с этим придется ей.
-
**** 05.06.19 01:30Тогда бы вся молодость ваша прошла в пеленках, тоже сомнительное удовольствие. Я вообще считаю, что детей стоит заводить только тем, кто прямо кайфует от времени, проведенного с ними, будь то пеленки или задачки по математике. А рожают все подряд, и потом большая часть ноет, как тяжело и надоело. Дети отжирают страшное количество ресурсов - особенно душевных, ну и материальных, понятно (время, физические силы, деньги). Можно, конечно, сбагривать их с младенчества к няням-бабушкам и в ясли-сады, а потом в школу с продленкой, секциями, репетиторами и лагерями, но ясно же, что к родительскому воспитанию это имеет весьма опосредованное отношение.
-
Никольски 05.06.19 00:44Как это? С осени ВУЗ за границей. Сама беременная, денег ни у кого нет. А как жить собираетесь? Как это мч возьмёт воспитание на себя? Он тоже за границу с вами? По моему вам совет у родителей спрашивать. Может быть они лучше эту кашу понимают. Кто куда и как.
-
Прелесть 05.06.19 10:33Люди разные конечно.. Но я свою жизнь предпочитаю строить сама. Честно скажу я не перевариваю чужие советы. Даже ни грамма не нуждаюсь. И я еще считаю что первая беременность должна заканчиваться родами. Но не в свободном полете п а семье с хорошим мужем. А если девочка в 18 лет беременная от парня м которым уже три года то на мой взгляд она его совсем не знает. Потлму что зачем бы она сюда писала. Она бы уже была жена ответственного мужчины. А нет этого. Пустая болтовня и живот. Я промолчу. Это не мой размер...
-
Ещё свежак / 05.06.19 13:50Запорожской области маленького ребенка обнаружили в квартире с телами женщины и повешенного мужчины, сообщает украинская полиция. На шее у ребенка 2016 года рождения обнаружены следы удушения - предположительно, отец пытался повесить и сына, отмечает 061.ua. ДОБАВИТЬ ИСТОЧНИК US СМЕНИТЬ РЕГИОН RU UA BR ВОЙТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ О НАС ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ РЕКЛАМА PRIVACY POLICY НАШЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НАШИ ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ Facebook ВКонтакте Twitter Instagram По вашему запросу ничего не найдено Фото: VK Петля соскочила: малыш провел двое суток в квартире с телами родителей Новости3.06Новости В Запорожской области маленького ребенка обнаружили в квартире с телами женщины и повешенного мужчины, сообщает украинская полиция. На шее у ребенка 2016 года рождения обнаружены следы удушения - предположительно, отец пытался повесить и сына, отмечает 061.ua. «Андрей зарубил Елену, потом повесился сам и ребенка хотел... Петля соскочила и ребенок упал», - передает ТСН слова очевидцев. Андрей с сыном. Фото: VK Малыш провел рядом с мертвыми родителями 1,5-2 суток. К этому времени родственники забеспокоились, что не могут связаться с Еленой и Андреем, и приехали в их квартиру. «Открыли - он висит, она лежит, а малышня кусочек хлеба грызет», - рассказали очевидцы.
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Никольски / 05.06.19 13:18И еще. Когда тебе 18 лет и куча планов и даже есть медицинские показатели - лучше использовать контрацептивы. Ну если половая жизнь началась. Ну не грех поинтересоваться , что делать , что бы не залететь...Все таки не в Пакистане...А то кучи рассказов как ахаться , плезир и то десятое...но пуля пролетела и аха! Девочки, раньше чем познавать искусство секса, познайте все возможные способы контрацепции. Очень может пригодиться!
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Мораль сей басни такова / 05.06.19 12:56Три года прое-сь в своё удовольствие вне брака, теперь пришло время саночки возить. Родишь - намыкаешься, не родишь - тоже намыкаешься.
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СМИ про мать-кукушку / 05.06.19 12:3428 мая в хостел в Котельниках пришла женщина с двумя детьми: мальчиком и девочкой. Посетительница попросила спальное место и, сказав, что забыла паспорт в машине, вышла из помещения. Однако назад так и не вернулась. «Органы опеки сейчас подыскивают для деток надежных родителей. Надо сказать, что от желающих их взять просто нет отбоя. Семьи самостоятельно обращаются в органы опеки, пишут мне в социальные сети», - сказала Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области.
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Персикова / 05.06.19 12:10Что значит заботы о ребёнке он возьмёт на себя ? Конкретика какова ? Почему замуж не позвал ? Идите к родителями и с ними эту тему обсуждайте , а не с нами. Если решите рожать , то это прежде всего на них ляжет , поэтому очень много в вашей ситуации зависит от того , как именно они к этому отнесутся и что посоветуют делать .
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Элфи Крекс / 05.06.19 11:47Я вижу тут два варианта развития сюжета. Первый: вы с мч женитесь, откладываете учёбу на два года( роды-кормление), рожаете. Через два года возвращаетесь к вопросу об учёбе, здесь или за границей- как получится. За два года вообще много воды утечет, может быть, вы решите вообще на другую специальность поступать. Второй вариант, если вам жизненно необходимо поступать именно сейчас - аборт. Аборты делало значительно большее количество людей, и они не бегают с тоской в глазах и не плачут по нерожденному. Есть промежуточный вариант: ваш мч не женится, но вы всё равно, при поддержке родителей( в основном финансовой, так как родители ещё молодые и работают) рожаете. Это если вы очень хотите ребёнка, больше, чем вашу зарубежную учёбу. Ни один вариант не считаю трагическим по типу "всё пропало, всё пропало". Но решать, ещё раз, вам.
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ingenue / 05.06.19 10:46Поверьте мне, НИКОМУ не желателен аборт в 18 лет. У всех одинаковые медицинские показания. У всех есть риск остаться навсегда бесплодной. Это нужно четко понимать, ничаная половую жизнь. Или предохраняемся любыми способами (презервативами, или если сильно переживаете- таблетками) или если беременеем- женимся и рожаем. Об этом предупредить парня. Тогда он без презерватива к вам и не подойдет. Другого не дано. И все это сексуальная революция и прочее современное неразборчивое - пусть этим дураки развлекаются. Самой себе четко дать установку- моя жизнь, мое здоровье, мое будущее и не доспускать таких ситуаций. А теперь уже что... Если аборт, то 50 на 50 бесплодие. если рожать- то всю жизнь угробить. и свою родителей... парень тоже еще тот. брак не предлагает. помощи от него ждать тоже бесполезно... поздно пить боржоми...
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Прелесть / 05.06.19 10:10Я лично считаю что рожать или делать что либо другое в жизни надо только тогда когда ты реально этл хочешь иметь испытать осуществлять в своей жизни. Я отличная мать. И у меня шикарная дочь. И больше детей я никогда не хотела ни рожать ни воспитывать. И я никого никогда об этом не спрашивала. Я не понимаю зачем Вы спрашиваете совершенно посторонних людей о том, о чём знаете сама.
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Элфи Крекс / 05.06.19 10:16Посторонний совет часто спрашивают, чтобы найти подтверждение своему решению.
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Прелесть / 05.06.19 10:33Люди разные конечно.. Но я свою жизнь предпочитаю строить сама. Честно скажу я не перевариваю чужие советы. Даже ни грамма не нуждаюсь. И я еще считаю что первая беременность должна заканчиваться родами. Но не в свободном полете п а семье с хорошим мужем. А если девочка в 18 лет беременная от парня м которым уже три года то на мой взгляд она его совсем не знает. Потлму что зачем бы она сюда писала. Она бы уже была жена ответственного мужчины. А нет этого. Пустая болтовня и живот. Я промолчу. Это не мой размер...
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Никольски / 05.06.19 11:39Согласна. И советовать вообще нечего.
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Никольски / 05.06.19 11:46И да. Тоже не перевариваю чужие советы. Как то даже и не надо. Мне как то все ясно, что делать. Обычно, спрашивают у меня. Ну , а дети - вообще дело личного решения женщины. Хотела рожать - рожала. Перестало хотеться - перестала. Все получились прекрасными сыновьями.) Великолепным мужчинами. Поддерживаю полностью ваше мнение по этим постам.
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[email protected] / 05.06.19 11:47И я плюсую.
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[email protected] / 05.06.19 10:07Это не к нам вопрос. Парень много говорит, а на деле что он сделал? Пока только разговоры. У меня была однокурсница - иностранка, которая приехала на 1 курс беременная. Родила, с ней жил ее муж. Пока она бегала на учёбу и сдавала аэкзамены, он занимался сыном. Потом сына отвезли бабушке - ее маме, а она часто ездила туда-сюда. Ребенка практически до 5 лет растили муж и ее мама. В этом году ее сын закончил школу, они давно переехали всей семьей в Штаты. Но я вам честно скажу - девочка эта удивительная. Амбициозная, очень трудолюбивая, хорошо организованная. Она всегда вовремя сдавала экзамены, курсовые и т.д. Не помню ее на тусовках. Не каждой по зубам такие опыты. Я вообще всегда за жизнь. Но кто мы тут такие, чтобы жизни чужие решать.
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Элфи Крекс / 05.06.19 10:17Два вопроса: муж тоже учился/ работал в Польше? На что они всё жили?
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[email protected] / 05.06.19 10:33Не знаю, на что они жили. Муж не учился и не работал в Польше, они жили в общежитии, им выделили комнату "семейную". Думаю, им помогали родители.
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Элфи Крекс / 05.06.19 10:50Если он не работал, она училась, то родители не помогали, а содержали. Троих детей.
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[email protected] / 05.06.19 10:54Да, вероятно так и было. Откуда деньги у детей в этом возрасте...
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ираида / 05.06.19 09:50Зачем вам рисковать рожая в 18 лет? У вас есть свое жилье(именно свое, а не родителей), образование, место и стаж работы? Думаю, что нет. Посмотрите на цены в детских магазинах - как минимум в первый год нужно от 200 тысяч и выше от коляски за 25 тысяч и более по списку: памперсы (до 2 лет как минимум) кроватка, лекарства, одежда из которой он в первый год вырастает с катастрофической скоростью и дальше расходы будут только возрастать. Резервы на обеспечение такими тратами у вас есть?! ВЫ сами еще ребенок, что за медпоказания, при которых нельзя сделать аборт - мифическое бесплодие после 1 аборта?! Это рожать так рано не желательно! НА МЧ, чтобы они не говорил не рассчитывайте, Как В поговорке"обещать не значит жениться"! Как вы думаете учиться за границей( и к учебу оплачивать будет?!) с младенцем без поддержки - это нереально?!
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ПМ / 05.06.19 09:44"он возьмет ответственность за его воспитание на себя, пока учусь" Ребенок будет жить в его семье, с его родителями?
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Проходя мимо / 05.06.19 09:43Хороший мальчик! Отвечать за ребенка готов, а замуж не зовет! Совмещать ребенка с учебой, да еще и заграницей - забудь! Ребенок - это не "не настолько трудно, как я себе представляю", а в 1000 раз сложнее, чем вы можете представить. Если, конечно, ПОЛНОСТЬЮ не отдать его в руки нянек. Даже сейчас, с памперсами и стиралками-автоматами. Так что отложите мысли об учебе на несколько лет, про заграницу вообще забудьте. Дружите с мамой.
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Н / 05.06.19 09:32Тнст
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Элфи Крекс / 05.06.19 09:31Решать, конечно, вам. Меня смущают некоторые моменты. Почему парень до сих пор в роли парня? Логично было бы, если бы он тут же сделал предложение. Во-вторых, как он себе представляет то, что он возьмёт на себя воспитание ребёнка в ваше отсутствие? Вы поступаете на учёбу, потом приезжаете рожать домой, оставляете грудного ребёнка, не кормите и уезжаете обратно? И видите потом ребёнка два раза в год? А целыми днями с ребёнком парень? И при этом успевает учиться и подрабатывать?
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Наталья / 05.06.19 09:31Рожай. Аборт всегда хуже, что бы тут не написали. Даже когда он по мед.показаниям. Ребенок будет тебя любить больше всех молодых людей. Он тебя поддержит, будет твоей опорой в жизни. Не сразу, конечно. Сначала придется терпеть трудности, но ведь, сделав аборт от трудностей себя не избавишь, это иллюзия. А совесть будет нечиста всю жизнь.
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Элфи Крекс / 05.06.19 10:10Началось в колхозе лето. "Аборт всегда хуже, даже когда он по мед.показаниям". Когда аборт по медпоказаниям, это либо роды угрожают матери инвалидностью( почки откажут, например), либо - чаще- нежизнеспособный плод или с глубокой инвалидностью. Без мозга, например. Вот уж радость для мамы( Либо, не читай! У тебя всё хорошо). Вот уж поддержка и любовь. Мозг, знаете ли, не вырастет.
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))) / 05.06.19 11:21С ума сошла? С чего вы взяли,что ребёнок будет её любить больше всех молодых людей))))))
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Ах / 05.06.19 12:43Очень эгоистичный подход - рожать, чтобы тебя любили и служили тебе опорой.
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Анна / 05.06.19 08:59Я лично знаю двух девушек, которые сделали аборты, потому что было не время, не удобно, другие задачи и пр. У обеих нежелательно по мед. показаниям. У одной искривление матки, у другой не помню, но тоже что то с детородными органами. Так вооооот... Обеим по 32, детей нет и не предвидится... забеременеть не могут никак. В глазах тоска и разговоры - ну что ж, зато я карьеру сделала, зато я путешествовать могу... и все
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Прелесть / 05.06.19 11:29Они и были недоразвитыми. Развитые с тоской а глазах не ходят. Потому что знают, что на свете много сирот, которые дали бы любой хорошей женщине счастье материнства. Это тупой эгоцентризм что ребёнок должен быть только из меня. Это театр.. Отговорка. Если хочешь быть мамой будь ею!
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Элфи Крекс / 05.06.19 11:35А сколько их без абортов с тоской в глазах ходят. И даже без сделанной карьеры и путешествий. Вообще аборты делает большое количество людей, просто они про них направо-налево не рассказывают. А то обязательно кто-то тоску в глазах обнаружит. И скажет: ну и что, что ты в 25-30 двух детей родила. Родила ты в 18, было бы твоему ребёнку уже семь...
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Прелесть / 05.06.19 11:58Согласна. Это то понятно. Все тоску в глазах объясняют черт те чем. Что тпкое материнстао? Это желание заботиться морально душевно материально об одном человеке. Научить укрепить поставить на ноги одного человека. И я это сделаю только при условии что его достанут только из меня. Ну не бред ли? Имхо это тупая ограниченность. Я выбрала заботу о большем количестве нуждающихся людей. И знаю лично много женщин взявшись сирот. Делали они аборт или нет - не повлияло на их решение. Они отдали часть себя детям. Истинно нуждающимся в маме. Тема об абортах популярна только среди недалёких людей. Которым эоть чем то хочется выглядеть лучше.
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Джей / 05.06.19 05:57Ну хорошо, что Вам таки 18, а не 15, это хорошая новость. Денег у вас с мч нет, это плохая новость. Зато родители, как я понимаю, не из бедных, и это хорошая новость. Если есть кому помогать, то риски перенапрячься с ребёнком минимальны. Возможность учиться за границей, вдали от помощников и мч, с маленьким ребенком на руках, выглядит сомнительной. Поэтому, собирайте мозги в кучу, и чешите к предкам, оба, а мч шлите за кольцом. Иначе обещания с его стороны так и останутся обещаниями. Скорее всего мч просто не хочет, чтобы Вы уезжали, и сейчас, как ему кажется готов на все, тока бы не расставаться. Но вот что будет дальше - вопрос. Поэтому, предлагаю оперировать фактами. Кто реально сможет помочь, а кто тока обещает. не профукайте момент понять, ху из ху, и от кого ждать помощи реальной. А в целом не смертельно. Не сирота, на учебу настроены, значит есть шансы прожить достойно. С ребёнком или без.
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NP / 05.06.19 03:57А куда Вы за границу собираетесь?
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Рина / 05.06.19 03:17Пойми простую истину: у ВСЕХ или абсолютного большинства родителей, когда беременность незапланированная, есть иные планы на жизнь -- учеба, карьера, хобби, цели, далеко не все сидят на попе ровно, им нечего делать, и свалившийся на голову ребенок -- единственное развлечение. Так что ты не одинока со своими планами на ВУЗ. И прийдется выбирать. Но знаешь, что очевидно? ВУЗ подождать может, не убежит. Да и дистанционное и заочное обучение никто не отменял. Может ты даже вообще через несколько лет поймешь, что собиралась поступать не на ту для себя специальность. Такое случается сплошь и рядом. Или что еще хуже -- специальность на рынке труда не востребована, и с ней никуда не устроишься. А вот ребенка этого если абортируешь -- его больше никогда у тебя не будет. И покоя на душе, спокойной совести -- тоже. Возможно, что и парня не будет -- далеко не каждый простит, что женщина против его воли сделала аборт. Молодой парень может не потянуть отцовские обязанности? Да, может, к сожалению, такое бывает, хотя каких нибудь 2о-3о лет назад женитьба 18тилетних и рождение у них ребенка считались совершенно нормальными. И любящие отцы из юношей -- тоже бывают. Но открою тебе секрет: и тридцати-, и сорокалетний дядя тоже может из-за младенческих криков хлопнуть дверью, оставив жену с копеечными алиментами. Откуда кому знать, что суждено тебе? Но что того, что суждено, не обойти и не избежать -- очевидно. Прийдет не так, так по другому. В 18 лет не хочешь непланированнного ребенка -- он может забеременеться в сорок, когда уже старших запланированых на ноги поставишь, и только расслабилься пожить для для себя, пока внуков нет, а тут... И что тогда?
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krazy / 05.06.19 01:14Письмо было недавно, у девушки мама и парень пяткой в грудь били и обещали во всем помогать с ребенком. Она поверила, а зря. Вам не клео нужно, а брак от парня и разговор с обоими комплектами родителей.
-
Никольски / 05.06.19 00:44Как это? С осени ВУЗ за границей. Сама беременная, денег ни у кого нет. А как жить собираетесь? Как это мч возьмёт воспитание на себя? Он тоже за границу с вами? По моему вам совет у родителей спрашивать. Может быть они лучше эту кашу понимают. Кто куда и как.
-
Julia / 05.06.19 00:42Не все написала :-) Продолжение. Из личного опыта. Я вышла замуж в 17 лет и тоже все говорили надо учиться, детей рано заводить, разведётесь через год и т.д. Послушала. Этим летом будет 20 лет как мы с мужем вместе, и детей родили когда было за 30. Сейчас только из пеленок вылезли. Очень жалею что не родила тогда, в 18-19. Сейчас бы дети были бы взрослые уже.
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**** / 05.06.19 01:30Тогда бы вся молодость ваша прошла в пеленках, тоже сомнительное удовольствие. Я вообще считаю, что детей стоит заводить только тем, кто прямо кайфует от времени, проведенного с ними, будь то пеленки или задачки по математике. А рожают все подряд, и потом большая часть ноет, как тяжело и надоело. Дети отжирают страшное количество ресурсов - особенно душевных, ну и материальных, понятно (время, физические силы, деньги). Можно, конечно, сбагривать их с младенчества к няням-бабушкам и в ясли-сады, а потом в школу с продленкой, секциями, репетиторами и лагерями, но ясно же, что к родительскому воспитанию это имеет весьма опосредованное отношение.
-
Элфи Крекс / 05.06.19 09:15А я вот этой арифметики никак не понимаю. Родила в 30, к 37 только с пеленками развязалась(? Видимо, двое детей с достаточной разницей в возрасте). Лучше бы родила в 18. Тогда бы развязалась с пеленками в 25. И что? Так и так- семь лет. Чем лучше с 18до 25, чем с 30 до 37?
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) == / 05.06.19 13:55Вы из той категории, что всё не так.
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Julia / 05.06.19 00:36Я пока что не знаю ни одну женщину которая пожалела что родила. Но знаю много кто пожалел что сделали аборт. Да, будет тяжело. Будет очень тяжело. Но все справлялись и вы справитесь. И станете мудрее, сильнее и у вас будет трофей в виде ребенка!
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**** / 05.06.19 01:16Да их миллионы - тех, кто пожалели, что родили. Потом на таких детей орут, их бьют, бросают в поликлиниках, хостелах - в лучшем случае, на бабушек. Даже желанные дети порой оказываются непосильной ношей: "ой, я так долго хотела ребенка, и вот он родился, и моя свободная жизнь закончилась, все эти бессонные ночи, кормления, зубы, болезни, сама похожа на пугало, муж изменяет, семья развалилась, работы нет, как содержать... " и др. И об абортах тоже не все жалеют, чего уж греха таить. Легко говорить - "ой, вот сейчас он бы уже в школу пошел" и тп, а как реально бы жизнь повернулась и чего бы пришлось натерпеться за все это время, никто не знает. Но я не советую аборт, не имею морального права - я поддерживаю тех, кто считает, что надо думать самой - нужен ли этот ребенок ей, потянет ли она его одна/с родителями, если парень "даст задний ход", сможет ли совмещать с учебой, какие у нее приоритеты, как вообще к детям отношение и прочая. А то тут у каждого из нас своя правда, а жить с этим придется ей.
-
Элфи Крекс / 05.06.19 09:58Да не обязательно орут и бросают. Моя бывшая однокурсница очень любит свою дочку, которую родила, когда они с мужем были студентами и жили в общежитии. Правда, оба были постарше автора: ей- 20-21, он учиться поступил после армии и работы, наверно, лет 25. Повторяю, дочку любит, заботилась, как могла в тех условиях. Но когда дочка выросла, она ей все уши прожужжала: предохраняйся, не делай как я, сначала выучить.
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Жалеют еще как / 05.06.19 08:50Знаю много жалеющих, они приговаривают - нарожала на свою голову и т.п. Дети съедают массу ресурсов, роды и беременность изнашивают женский организм.
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жужа@ / 05.06.19 00:30Оооо... пошли советы от экспертов - не верить парню, а верить .... маме! Маме самой может быть ещё нет 40 и ей внук совсем не нужен. В противовес страшилкам от экспертов могу привести так же массу примеров, где семьи с 18 лет живут, растят детей . Это душераздирающий вопрос от 18 летней девочки - делать ей аборт или нет. Пусть сама решает. Лилия, тебе жить .
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Элфи Крекс / 05.06.19 00:48Я тоже могу привести удачные примеры таких молодых родителей. Но там никто и не собирался в вуз заграницу. Заканчивали ПТУ в 18 или техникум в 19 и шли себе работать.
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жужа@ / 05.06.19 01:07Ну значит у героини поворотный момент в ее судьбе. Заграницей беременная первокурсница не выживет, это понятно.
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Наталья / 05.06.19 06:16Мною мама в 18 забеременела. Папе было 19. Оба студенты. Начали сразу подрабатывать. В академ не ходили. Сейчас мне 40, родители всю жизнь вместе. Если аборт по медицинским показаниям нежелателен - то о чем вопрос? Хотите бесплодной остаться?
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Элфи Крекс / 05.06.19 09:23Сорок лет назад другие условия были. Я училась тридцать лет назад. У нас парень был на курсе, которому родители никак не помогали, разве что он, проведя у них лето, чтобы помочь по хозяйству, привозил картошку, грибы и варенье. Так он жил на стипендию (40 рублей) и периодические подработки( вагоны разгружал). Иногда профком помощь выписывал. Общежитие стоило пять рублей в месяц, обед в студенческой столовой -50 копеек. Сегодня всё другое.
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Лада / 05.06.19 09:01Мама то хоть себе ясно представляет, что это такое. А парень, видно, рекламы насмотрелся, где чистые малыши послушно кушают пюрешки из баночек, а плохо спят только детки в неправильных подгузниках)
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