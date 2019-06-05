Рожать в 18 лет или рискнуть на аборт?

Лилия, в первую очередь, не советую принимать на веру все эти «я буду заботиться о тебе и ребенке» и «я возьму ответственность за ребенка». Парень может искренне говорить об этом здесь и сейчас, но он вообще не представляет себе то, что он обещает. И если ты почитаешь подольше письма в этой рубрике, ты найдешь немало историй, которые начинались примерно также: «Я забеременела, он умолял оставить ребенка, клялся, что будет заботиться, помогать, любить» А дальше варианты от «но когда я была на 7-м месяце и было поздно делать аборт…» до «когда малышу исполнился год/два…» - «он сказал, что устал» или «он сказал, что не нагулялся» или «он сказал, что осознал, что не готов к семейным отношениям»… Вариантов много, результат один: мужчина сбегает от проблем, потому что переоценил и свою любовь к женщине, и свои моральные силы справиться с навалившимся «счастьем» в виде бессонных ночей, младенческих криков, невозможности оттянуться с друзьями, прокутить ночь напролет, или заняться сексом, когда захотелось, а не когда ребенок крепко уснул.

Решение оставлять или не оставлять ребенка принимай сама. Оценивай свои реальные силы и свое реальное желание. Буквально недавно было письмо про девушку, которая под давлением мамы и бойфренда оставила ребенка, и теперь ни одна, ни другой не хотят ей помогать. Так что, рассчитывать лучше только на себя. Парни в нашей женской жизни могут приходить и уходить, а ребенок останется при тебе на всю жизнь. Но никто не в праве ни давать тебе советы, ни давить на тебя, ни принимать решение за тебя в этом вопросе. Потому что жить с любым решением – тебе.