Разрывать отношения, или помучиться?

Саша, а зачем себя «мучить»? И что должно «поправиться» в ситуации? Бабочки не летают, в зобу дыханье не сперло ни разу от мыслей о парне. На подвиги не вдохновляет. Да и вообще не вдохновляет. Чего зря время теряешь? Зачем выдумываешь какие-то высокие поводы, чтобы перестать с ним видеться? Не понравился, не зацепил. Смотришь на него и видишь – парень из серии «фифти-фифти». Вроде бы одна уже год, пора обзавестись парой. И вроде бы не самый плохой вариант. Если бы не одно «но» - не твой. Когда появляется тот самый, поверь, совсем другие вопросы начинают мучить. И про то, что «погорячились», даже в голову не приходит. А твой случай смахивает на то, что ты сама себя пытаешься уговорить, что все нормально, и твой новый знакомый «вполне сойдет». Не обманывай себя. Не тот. Даже если он объективно очень хороший, порядочный и даже влюблен (хотя про это ты ничего не написала, так что, на это ставку не делаем вообще).

Сергей

Саша, я не совсем понимаю, в чем проблема. Вы общались с молодым человеком в интернете, вроде как нашли какие-то точки соприкосновения, общие интересы, еще что-то. Прекрасно. Понятное дело, что для реальной жизни простой переписки в сети - мало, и вы решили встретиться. Отлично. Ты посмотрела на него, что называется, «в живую», и поняла, что это не твой вариант. Ну и замечательно. Скажи спасибо, предложи остаться хорошими приятелями, и продолжай общаться с парнем как раньше. То есть переписка, лайки, отзывы в соцсетях, и не более того. Что тебя смущает? Что в этом плохого или страшного? Или ты полагаешь, что после нескольких недель общения в интернете, пары походов в кино и посиделок в кафе ты уже обязана выйти за молодого человека замуж? Но это глупость. Нет, я понимаю, что тебе очень хочется сходу, прямо сегодня, найти по-настоящему своего мужчину, с которым можно будет строить дальнейшую жизнь. Однако, увы и ах, но это далеко не всегда получается с первого раза. По крайней мере, лично мне удалось найти свою жену далеко не сразу. Нет, я в курсе, что некоторым людям везет, и они еще в детском саду находят свою пару, после чего живут до самой смерти в любви и согласии. Но таких, по моему опыту, настолько мало, что их можно считать статистической погрешностью или, что более вероятно, вообще выдумкой авторов женских романов. Всем остальным, к сожалению, приходится пройти через некоторое количество «пустых» отношений, несчастных влюбленностей, даже душевных трагедий. Так что не придумывай ничего лишнего. У тебя все нормально. Все мы проходили через неудачные отношения, разрывы с «любимыми», сердечные раны и прочие неприятности. И так до тех пор, пока однажды не встречали на самом деле своего человека. Кроме того, не забывай, что именно в твоем возрасте, люди очень активно и весьма сильно меняются. Это связано с гормональными особенностями взросления организма, «включением» некоторых новых, ранее недоступных функций, и угасанием старых, вышедших еще из подросткового возраста. В связи с этим, у многих людей, в течение всего пары лет, может измениться очень многое. Восприятие окружающего Мира, мысли, чувства, желания, даже осязание с обонянием могут стать другими. И поделать с этим ничего нельзя. Ты растешь. Поэтому я бы посоветовал тебе не паниковать, не нагнетать обстановку и не придумывать невесть что. Просто живи, привыкай к новым возможностям, учись, получай жизненный опыт. Встречайся с молодыми людьми, ищи тех, кто интересен, нарабатывай опыт межполового общения, но без фанатизма и впадания в крайности. Разбирайся потихоньку в самой себе, пытайся понять чего же на самом деле хочешь. Это очень важно. Все остальное само наладится. Увы, взрослеть всегда трудно. А учиться жить во взрослом Мире – тем более. Но мы все через это прошли, и ты пройдешь. Что же касается нынешнего приятеля, то если тебе неприятно общаться с молодым человеком, если ты не видишь его рядом с собой, то не трать зря ни свое, ни его время. Расставайся.