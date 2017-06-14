Разрывать отношения, или помучиться?
Москва, 19 лет
14.06.17
Мнения наших экспертов
-
АленаСаша, а зачем себя «мучить»? И что должно «поправиться» в ситуации? Бабочки не летают, в зобу дыханье не сперло ни разу от мыслей о парне. На подвиги не вдохновляет. Да и вообще не вдохновляет. Чего зря время теряешь? Зачем выдумываешь какие-то высокие поводы, чтобы перестать с ним видеться? Не понравился, не зацепил. Смотришь на него и видишь – парень из серии «фифти-фифти». Вроде бы одна уже год, пора обзавестись парой. И вроде бы не самый плохой вариант. Если бы не одно «но» - не твой. Когда появляется тот самый, поверь, совсем другие вопросы начинают мучить. И про то, что «погорячились», даже в голову не приходит. А твой случай смахивает на то, что ты сама себя пытаешься уговорить, что все нормально, и твой новый знакомый «вполне сойдет». Не обманывай себя. Не тот. Даже если он объективно очень хороший, порядочный и даже влюблен (хотя про это ты ничего не написала, так что, на это ставку не делаем вообще).
-
СергейСаша, я не совсем понимаю, в чем проблема. Вы общались с молодым человеком в интернете, вроде как нашли какие-то точки соприкосновения, общие интересы, еще что-то. Прекрасно. Понятное дело, что для реальной жизни простой переписки в сети - мало, и вы решили встретиться. Отлично. Ты посмотрела на него, что называется, «в живую», и поняла, что это не твой вариант. Ну и замечательно. Скажи спасибо, предложи остаться хорошими приятелями, и продолжай общаться с парнем как раньше. То есть переписка, лайки, отзывы в соцсетях, и не более того. Что тебя смущает? Что в этом плохого или страшного? Или ты полагаешь, что после нескольких недель общения в интернете, пары походов в кино и посиделок в кафе ты уже обязана выйти за молодого человека замуж? Но это глупость. Нет, я понимаю, что тебе очень хочется сходу, прямо сегодня, найти по-настоящему своего мужчину, с которым можно будет строить дальнейшую жизнь. Однако, увы и ах, но это далеко не всегда получается с первого раза. По крайней мере, лично мне удалось найти свою жену далеко не сразу. Нет, я в курсе, что некоторым людям везет, и они еще в детском саду находят свою пару, после чего живут до самой смерти в любви и согласии. Но таких, по моему опыту, настолько мало, что их можно считать статистической погрешностью или, что более вероятно, вообще выдумкой авторов женских романов. Всем остальным, к сожалению, приходится пройти через некоторое количество «пустых» отношений, несчастных влюбленностей, даже душевных трагедий. Так что не придумывай ничего лишнего. У тебя все нормально. Все мы проходили через неудачные отношения, разрывы с «любимыми», сердечные раны и прочие неприятности. И так до тех пор, пока однажды не встречали на самом деле своего человека. Кроме того, не забывай, что именно в твоем возрасте, люди очень активно и весьма сильно меняются. Это связано с гормональными особенностями взросления организма, «включением» некоторых новых, ранее недоступных функций, и угасанием старых, вышедших еще из подросткового возраста. В связи с этим, у многих людей, в течение всего пары лет, может измениться очень многое. Восприятие окружающего Мира, мысли, чувства, желания, даже осязание с обонянием могут стать другими. И поделать с этим ничего нельзя. Ты растешь. Поэтому я бы посоветовал тебе не паниковать, не нагнетать обстановку и не придумывать невесть что. Просто живи, привыкай к новым возможностям, учись, получай жизненный опыт. Встречайся с молодыми людьми, ищи тех, кто интересен, нарабатывай опыт межполового общения, но без фанатизма и впадания в крайности. Разбирайся потихоньку в самой себе, пытайся понять чего же на самом деле хочешь. Это очень важно. Все остальное само наладится. Увы, взрослеть всегда трудно. А учиться жить во взрослом Мире – тем более. Но мы все через это прошли, и ты пройдешь. Что же касается нынешнего приятеля, то если тебе неприятно общаться с молодым человеком, если ты не видишь его рядом с собой, то не трать зря ни свое, ни его время. Расставайся.
Обсуждение 29
Лучшие комментарии
-
LaliСлушайте, девы , оъясните мне , о чем вообще эта писанина ? Что-то меньше недели , "пугающая ситуация " какая-то ,что-то девушка " откровенно озвучила партнеру " , и начали ее " гложить сомнения " . А вот это -" продолжать себя мучить в надежде на поправку ситуации " - что за пассаж ? )) В смысле, в постель она с ним что ли легла через неделю и теперь достает его вопросами на этот счет ? А ,может , автору русский язык подучить, почитать художественную литературу для разнообразия ..так и мысли появятся дополнительные в голове и структурируются ,может ,и излагать их легче будет
14.06.17 00:56 Контекст комментария
-
Mariне пойму , где тут оскорбления или дискриминация ? " живет мифами " - что в этой фразе ? ну , это ее мнение ,оно спорно ,допустим , а ее ниже еще нецензурно зачем-то обозвали ..? Потом послали еще так же , что ,собственно , выдает общий уровень культуры...
14.06.17 02:37 Контекст комментария
-
У детей начались каникулы. Я в этом возрасте после 2 курса пошла работать, столько впечатлений! И свой доход. А тут о чем?
14.06.17 00:20 Контекст комментария
-
КарХа-ха, вся Украина живёт мифами
14.06.17 01:04 Контекст комментария
-
Вы тут сидите круглосуточно в засаде и ждёте , как только кто-то пишет слово Украина или украинец, вы тут как тут ?)) Коршуном бросаетесь нас , "умственно отсталых" клеймить и просвещать ? И не жаль времени ?))
14.06.17 10:59 Контекст комментария
-
Саш, ты как будто пылесос покупаешь. Раздумья длиной в неделю, всё так рационально. Расслабься и плыви по течению. Если будешь каждое знакомство и общение превращать в хождение по мукам, то так и не узнаешь, что такое отношения. Прислушивайся к своим ощущениям.
14.06.17 10:48
-
ОльгаКакая вы замороченная в свои годы, Саша. Ваш ухажёр последний парень в Златоглавой, типа, надо брать, других-то нет? Или вам без мучений неинтересно отношаться)
14.06.17 10:39
-
Мила УсинскСаша, тебе 19 лет, ты о чём? Тебе надо учиться, а не с мужиками встречаться - дружить , общаться, наслаждаться студенческой жизнью.
14.06.17 09:45
-
звездочка )но вот, спустя время, мы решили, что нужно попробовать повстречаться..../// Саша, это искусственная ситуация, поэтому у тебя столько сомнений в голове. Нет притяжения, нет интереса даже на уровне личности и общения. Если с парнем даже просто поговорить и посмеяться интересно и легко, то таких напряжений "а не поспешили ли мы?" не возникает. Тем более, что ты на него смотришь и обнять-поцеловать даже в мыслях не хочется. Он просто тебе не нравится и прежний негативный опыт не при чем.
14.06.17 08:47
-
Ну вот , опять Дом-2 на выезде. Саша, милая, не строят любовь и не строят отношения. Письмо о чём ? Что ты считаешь Отношениями ? Что вас с этим парнем вообще свело и что держит вместе ? Где влюблённость хотя бы ? Пока вижу реально как на картинке - объект для селфи. Чтоб было , что в фейсбук выложить , я типа не одна, у меня парень есть.
14.06.17 07:07
-
Если вопрос стоит именно так - разрывать или помучиться, то разрывать.
14.06.17 05:44
-
ПрелестьВсе очень загадочно. Смотря что вы считаете отношениями.
14.06.17 04:20
-
Для вас парень, как айфон - лишь бы был. Иначе мучительно чувствуй себя вторым сортом. А отсутствие выбора - тоже мучение))) Кругом засада, да?)))
14.06.17 03:28
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
-
Mariне пойму , где тут оскорбления или дискриминация ? " живет мифами " - что в этой фразе ? ну , это ее мнение ,оно спорно ,допустим , а ее ниже еще нецензурно зачем-то обозвали ..? Потом послали еще так же , что ,собственно , выдает общий уровень культуры...
14.06.17 02:37
-
Оспади, негроидная вы наша.
14.06.17 03:11
-
Юликони давно украинцы стали расой ?
14.06.17 07:21
-
maskatТыковка, да успокойтесь, что вы так реагируете? Если бы вас пичкали хм.. новостями с утра и до вечера, вы бы еще не то запели. Одна "новость" про распятого мальчика в Славянске чего стоит, но ведь на полном серьезе с экранов и люди верили...мда. Да и вообще, умственно отсталым людям сложно систематизировать информацию, им легче все обобщить, да и в таком виде до них лучше доходит, так что про мифы это как раз тот случай. Это я о Жуже и кар, если что , хотя может это они просто любят писать х..ню, а в жизни другие.
14.06.17 10:46
-
-
КосмополитАвтор, Вы так и с мальчиком вашим общаетесь? Полутени и полунамеки и ничего не понятно. Прямо ребус для теть :)))) А по сути раз сомнения то не ваше...
14.06.17 01:05
-
LaliСлушайте, девы , оъясните мне , о чем вообще эта писанина ? Что-то меньше недели , "пугающая ситуация " какая-то ,что-то девушка " откровенно озвучила партнеру " , и начали ее " гложить сомнения " . А вот это -" продолжать себя мучить в надежде на поправку ситуации " - что за пассаж ? )) В смысле, в постель она с ним что ли легла через неделю и теперь достает его вопросами на этот счет ? А ,может , автору русский язык подучить, почитать художественную литературу для разнообразия ..так и мысли появятся дополнительные в голове и структурируются ,может ,и излагать их легче будет
14.06.17 00:56
-
У детей начались каникулы. Я в этом возрасте после 2 курса пошла работать, столько впечатлений! И свой доход. А тут о чем?
14.06.17 00:20
-
А почему бы и нет? Возможно, этот парень - очень хороший, порядочный и перспективный человек. Не будешь жалеть потом всю жизнь, что отшила??! Представь себе ситуацию через 20 лет (вы случайно встречаетесь!) и он на майбахе с телохранителями заходит в свой пентхаус! А ты такая с четырьмя детьми от красавчика, который тебя бросил:) А чтоооо????? Таких историй миллион,,,,
14.06.17 00:19
-
Через год забудет как его зовут. И почему сразу Майбах?! Любят наши тетки сказку про Золушку. А может алкаш в майке алкоголичке. Тыковка, Вы вроде с Украины? Там барышни живут мифами, да.
14.06.17 00:24
-
КарХа-ха, вся Украина живёт мифами
14.06.17 01:04
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
-
maskatВо голову заморочили беднягам, одна Украина у них в мыслях. Ну лечись, да и на себя не забывай поглядывать, жертва Россия 24.
14.06.17 10:02
-
-
maskatА ты там была, идиотка? Или все новости из телека?
14.06.17 10:04
-
вернее полное отсутствие культуры
14.06.17 10:42
-
maskatО, пошли новые диагнозы )) Так я вас не обозвала если что , почитайте, вам будет полезно, идиотия другими словами это невежественность, как раз ваш случай, судя по комментариям, что вы здесь оставляете. Идиоту сложно систематизировать информацию, он мыслит шаблонно, все старается обобщить, чтобы легче было выражать мысли. Так что уровень культуры вообще ни при чем, вы опять ничего не поняли, я же говорю, почитайте, может до вас дойдет
14.06.17 10:57
-
-
-
-