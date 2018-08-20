Разорвать союз, или пытаться возродить эмоции?
Год назад я познакомилась с парнем, причём буквально за месяц умудрилась по уши в него влюбиться. Он проявлял интерес, но что-то его все время останавливало. Когда дело доходило до отношений, его «чувств» хватало максимум на недели три, потом он становился другим – безразличным, скрываясь за маской «мне надо разобраться в себе», завершал отношения. Однако, я всегда прощала такое его отношение к себе и ждала возвращения. Каждый разрыв я принимала близко к сердцу и тяжело переживала, так как видеться в одном помещении нам приходилось практически ежедневно.
На данный момент мы встречаемся второй месяц. Проблема заключается в том, что все эти месяца и периоды «коротких отношений» я испытывала огромные чувства к нему, готова была на любой поступок, а сейчас совсем иначе. Понимаю, что человек он хороших, но таких чувств, чтоб глаза горели – нет. В отношениях практически нет эмоций. Да, когда долго не видимся, – скучаю, но как таковых чувств будто не испытываю. Возможно, появился страх «погружаться с головой» в человека. Только вот выяснить причину пустоты в отношениях я не могу. В связи с этим и не знаю, как же лучше поступить: разорвать наш союз или же каким-то способом пробуждать эти самые эмоции?
Мнения наших экспертов
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Алена
Кристина, вероятнее всего, тебе самой не очень интересны стабильные отношения, без резких перепадов и сильных эмоций. В вашей паре тебе нравилась игра в страдания, разрывы, возвращения. И ты подсознательно хочешь именно этого. Ты не знаешь других вариантов, либо тебе они меньше нравятся. Нужно, чтобы была сильная эмоция. А в стабильных отношениях ее нет. Тебе же необходимо страдать, ждать возвращения жертвовать. Ты в эти моменты – героиня красивого дамского сериала «про любовь». Именно поэтому во время коротких воссоединений, ты так остро чувствуешь «любовь» к парню. Но вот, положенные 2-3 недели истекли, а парень не ушел. И ты начала перегорать. Тебе становится скучно от стабильности, и ты начинаешь задавать себе вопрос «а была ли любовь?».
Ответить тебе на этот вопрос никто, кроме тебя, не сможет. Возможно, ты любишь человека, но ваши отношения в виде маятника привели к «гиперстимуляции» чувств. Ты так остро переживала и так сильно эмоционально реагировала на ваши воссоединения и расставания, что период стабильности в отношениях теперь воспринимается как «отсутствие чувств». Знаешь, такой феномен даже описывался в работах психофизиологов. Например, если человека заставить слушать очень громкие звуки, а потом выключить звук, оставив только фоновые бытовые шумы, человеку покажется, что он остался практически в полной тишине. Или, например, если просидеть некоторое время в горячей ванной, то потом будет казаться прохладной вода, которая на самом деле достаточно горячая. Так и у тебя. Столько времени быть в тонусе, переживать, страдать, прощать, и вдруг – все спокойно. Ты же и сама задаешься вопросом, как пробуждать эмоции.
Я не думаю, что тобой движет страх «глубоко погружаться в человека». Это именно привычка определенных взаимоотношений с ним. И, скорее всего, разорвав союз, ты довольно быстро сама захочешь его восстановить.
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Сергей
Кристина, на мой взгляд, в складывающейся ситуации, ты вряд ли что-то сможешь изменить. Поэтому вопрос «как поступить», скорее всего, уже неактуален. Судя по тому, что ты написала, романтика и очарование в ваших взаимоотношениях, увы, прошли. Ты начала задумываться, анализировать, и поняла, что парень не отвечает твоим запросам. Он ведет себя странно, не отвечает «заданным характеристикам», и явно «не тянет» на серьезного партнера. Отсюда и начавшееся взаимное недопонимание с охлаждением чувств. Тем более, что ничего особо серьезного, яркого, светлого, не было. И оно будет только усиливаться.
Нет, понятное дело, что ты, как нормальная женщина, уже успела представить себе и свадьбу, и даже внуков в школу отвела. И именно поэтому пока еще тянешь с неизбежным расставанием. Ведь труднее всего признаваться самому себе в том, что ошибся. Но, давай будем честными, ты сама понимаешь, что ничего серьезного уже не будет. Ну, и для чего тогда тянуть с неизбежным? На мой взгляд, тратить время, нервы и средства на то, что явно не имеет никакого продолжения – это глупость. Так что мой тебе совет – соберись, возьми себя в руки, и скажи парню «пока, пока». Хотя, конечно, можете еще какое-то время поиграть в «невозможное». В конце концов, каждый волен портить себе жизнь как ему заблагорассудится. Но потом не жалуйся.
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