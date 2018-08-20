Разорвать союз, или пытаться возродить эмоции?

Кристина, вероятнее всего, тебе самой не очень интересны стабильные отношения, без резких перепадов и сильных эмоций. В вашей паре тебе нравилась игра в страдания, разрывы, возвращения. И ты подсознательно хочешь именно этого. Ты не знаешь других вариантов, либо тебе они меньше нравятся. Нужно, чтобы была сильная эмоция. А в стабильных отношениях ее нет. Тебе же необходимо страдать, ждать возвращения жертвовать. Ты в эти моменты – героиня красивого дамского сериала «про любовь». Именно поэтому во время коротких воссоединений, ты так остро чувствуешь «любовь» к парню. Но вот, положенные 2-3 недели истекли, а парень не ушел. И ты начала перегорать. Тебе становится скучно от стабильности, и ты начинаешь задавать себе вопрос «а была ли любовь?».

Ответить тебе на этот вопрос никто, кроме тебя, не сможет. Возможно, ты любишь человека, но ваши отношения в виде маятника привели к «гиперстимуляции» чувств. Ты так остро переживала и так сильно эмоционально реагировала на ваши воссоединения и расставания, что период стабильности в отношениях теперь воспринимается как «отсутствие чувств». Знаешь, такой феномен даже описывался в работах психофизиологов. Например, если человека заставить слушать очень громкие звуки, а потом выключить звук, оставив только фоновые бытовые шумы, человеку покажется, что он остался практически в полной тишине. Или, например, если просидеть некоторое время в горячей ванной, то потом будет казаться прохладной вода, которая на самом деле достаточно горячая. Так и у тебя. Столько времени быть в тонусе, переживать, страдать, прощать, и вдруг – все спокойно. Ты же и сама задаешься вопросом, как пробуждать эмоции.

Я не думаю, что тобой движет страх «глубоко погружаться в человека». Это именно привычка определенных взаимоотношений с ним. И, скорее всего, разорвав союз, ты довольно быстро сама захочешь его восстановить.