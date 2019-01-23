Может, поверить, что ничего не было?

Вне зависимости от того, залезла ты в его телефон, или нет, проблема не в тебе, а в парне. Он тебе соврал, сказав, что «поедет к бабушке». Потратил выходные на другую девушку. Причем, позволь заметить, он к ней поехал провести выходные дни. То есть, версия, что брошенной девочке понадобилась срочная поддержка друга, вообще не прокатывает. Они выбрали для встречи уикенд. Они его спланировали и приятно провели время вдвоем. А как провела те выходные ты?

Если бы там все было чисто, он сказал бы тебе, что поддерживает приятельские отношения с бывшей – это во-первых. Во-вторых, если бы ничего не испытывал к ней, предложил бы встретиться втроем, уточнив у тебя, насколько это для тебя нормально (и если нет, то отказался бы от идеи). В-третьих, в таком возрасте парни не морочат себе голову проблемами бывших подружек, будучи сами в отношениях, которые их устраивают. Так что, по всем пунктам получается, что твой парень повел себя как мужчина, который не прочь расслабиться с бывшей подружкой, воспользовавшись тем, что она в расстроенных чувствах и жаждет утешения.

Что делать? Хороший вопрос. Тебя уже обманывают. И это только начало.