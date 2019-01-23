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Может, поверить, что ничего не было?


Мой молодой человек, с которым мы встречаемся больше года, сказал мне, что поехал помогать бабушке на выходные. Я ему не поверила и решила проверить его телефон, оказалось, что он был у бывшей и еще остался у нее на ночь. Когда я попросила у него комментарии по этому поводу, он стал кричать, что у них ничего не было, и он просто приехал ее поддержать так, как она поссорилась с парнем. Они выпили и просто вместе лежали в одной кровати смотрели телевизор. Я в это не поверила! Хотела с ним расстаться, но я его очень сильно люблю, а сейчас терзают сомнения: вдруг и правда ничего не было. Он говорит, что я сама виновата, потому что взяла его телефон. Не знаю, что делать, верить в то, что ничего не было, или расстаться с ним.

Марина, Москва, 23 года / 23.01.19
Может, поверить, что ничего не было?

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Вне зависимости от того, залезла ты в его телефон, или нет, проблема не в тебе, а в парне. Он тебе соврал, сказав, что «поедет к бабушке». Потратил выходные на другую девушку. Причем, позволь заметить, он к ней поехал провести выходные дни. То есть, версия, что брошенной девочке понадобилась срочная поддержка друга, вообще не прокатывает. Они выбрали для встречи уикенд. Они его спланировали и приятно провели время вдвоем. А как провела те выходные ты?

    Если бы там все было чисто, он сказал бы тебе, что поддерживает приятельские отношения с бывшей – это во-первых. Во-вторых, если бы ничего не испытывал к ней, предложил бы встретиться втроем, уточнив у тебя, насколько это для тебя нормально (и если нет, то отказался бы от идеи). В-третьих, в таком возрасте парни не морочат себе голову проблемами бывших подружек, будучи сами в отношениях, которые их устраивают. Так что, по всем пунктам получается, что твой парень повел себя как мужчина, который не прочь расслабиться с бывшей подружкой, воспользовавшись тем, что она в расстроенных чувствах и жаждет утешения.

    Что делать? Хороший вопрос. Тебя уже обманывают. И это только начало.

  • Сергей

    Марина, я понимаю, конечно, что людям нужно верить. Особенно любимым. Однако всему есть предел. Видишь ли, я тоже был молодым человеком и влюблялся. Так вот, по собственному опыту могу сообщить, что при наличии действительно любимой девушки, молодого человека проблемы его бывших возлюбленных «не колышут» совершенно. Он увлечен другой дамой, а потому больше сосредоточен на ней и на том, чтобы ее не увели «под шумок». Нет, безусловно, если будет высказана какая-то просьба, то парень поможет, по мере сил. Однако совершенно точно, он не будет для этого врать своей возлюбленной, придумывая поездку «к бабушке», и уж никак не поедет к другой девушке пить вино и «лежать» с ней в одной постели, утешая всю ночь по поводу ее расставания с каким-то другим парнем. Это бред. В смысле действительно любящие молодые люди себя так точно не ведут. Так что, если очень хочется, ты, конечно, можешь поверить в белые и пушистые взаимоотношения своего приятеля, но я бы не рекомендовал этого делать. Безусловно, каждый взрослый человек волен портить себе жизнь, как ему заблагорассудится. Только не говори потом, что тебя не предупреждали.

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