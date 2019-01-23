Может, поверить, что ничего не было?
Мой молодой человек, с которым мы встречаемся больше года, сказал мне, что поехал помогать бабушке на выходные. Я ему не поверила и решила проверить его телефон, оказалось, что он был у бывшей и еще остался у нее на ночь. Когда я попросила у него комментарии по этому поводу, он стал кричать, что у них ничего не было, и он просто приехал ее поддержать так, как она поссорилась с парнем. Они выпили и просто вместе лежали в одной кровати смотрели телевизор. Я в это не поверила! Хотела с ним расстаться, но я его очень сильно люблю, а сейчас терзают сомнения: вдруг и правда ничего не было. Он говорит, что я сама виновата, потому что взяла его телефон. Не знаю, что делать, верить в то, что ничего не было, или расстаться с ним.
Мнения наших экспертов
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Алена
Вне зависимости от того, залезла ты в его телефон, или нет, проблема не в тебе, а в парне. Он тебе соврал, сказав, что «поедет к бабушке». Потратил выходные на другую девушку. Причем, позволь заметить, он к ней поехал провести выходные дни. То есть, версия, что брошенной девочке понадобилась срочная поддержка друга, вообще не прокатывает. Они выбрали для встречи уикенд. Они его спланировали и приятно провели время вдвоем. А как провела те выходные ты?
Если бы там все было чисто, он сказал бы тебе, что поддерживает приятельские отношения с бывшей – это во-первых. Во-вторых, если бы ничего не испытывал к ней, предложил бы встретиться втроем, уточнив у тебя, насколько это для тебя нормально (и если нет, то отказался бы от идеи). В-третьих, в таком возрасте парни не морочат себе голову проблемами бывших подружек, будучи сами в отношениях, которые их устраивают. Так что, по всем пунктам получается, что твой парень повел себя как мужчина, который не прочь расслабиться с бывшей подружкой, воспользовавшись тем, что она в расстроенных чувствах и жаждет утешения.
Что делать? Хороший вопрос. Тебя уже обманывают. И это только начало.
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Сергей
Марина, я понимаю, конечно, что людям нужно верить. Особенно любимым. Однако всему есть предел. Видишь ли, я тоже был молодым человеком и влюблялся. Так вот, по собственному опыту могу сообщить, что при наличии действительно любимой девушки, молодого человека проблемы его бывших возлюбленных «не колышут» совершенно. Он увлечен другой дамой, а потому больше сосредоточен на ней и на том, чтобы ее не увели «под шумок». Нет, безусловно, если будет высказана какая-то просьба, то парень поможет, по мере сил. Однако совершенно точно, он не будет для этого врать своей возлюбленной, придумывая поездку «к бабушке», и уж никак не поедет к другой девушке пить вино и «лежать» с ней в одной постели, утешая всю ночь по поводу ее расставания с каким-то другим парнем. Это бред. В смысле действительно любящие молодые люди себя так точно не ведут. Так что, если очень хочется, ты, конечно, можешь поверить в белые и пушистые взаимоотношения своего приятеля, но я бы не рекомендовал этого делать. Безусловно, каждый взрослый человек волен портить себе жизнь, как ему заблагорассудится. Только не говори потом, что тебя не предупреждали.
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Ваше мнение 7
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Джей / 23.01.19 06:04Какая разница, было не было, главное - вы друг другу не доверяете. Остальное - детали))
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Krazy / 23.01.19 04:22Было дело я с парнем (мужиком скорее) всю ночь резалась в Mario Carts и прочие видео игры. Заказали пиццу и пиво. Так что запросто могло быть все невинно. НО он вас обманул. И она как ни крути бывшая.
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Прелесть / 23.01.19 00:55Если в жизнь вошло вранье - сразу на выход. Без комментарий. Это уже конец.
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жужа@ / 23.01.19 00:50Очень смешно на счёт выпили и просто лежали в одной кровати и смотрели телевизор ))))) при том, что уже наврал, что поехал к бабушке ))) Девушка, в следующий раз когда полезете в чужой телефон, ясно отдавайте себе отчёт : а что я буду делать с полученной информацией если она окажется нелицеприятной?
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Тыковка / 23.01.19 00:49А бабушка там тоже была?
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жужа@ / 23.01.19 00:50Это пять))))
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Никольски / 23.01.19 00:33Да можно, конечно, поверить. Если очень хочется. Дело даже не в верить или нет. Просто парнишка манипулятор. Врет, кричит и говорит, что "виновата сама". Был бы не манипулятор можно было бы как то серьёзно задуматься "верить или нет". А тут проблема более тревожная. Мне кажется, что если манипулятор, то рвать надо как можно быстрее. А то голову заеружит, так, что опомниться не успеете, как в ловушке будите сидеть.