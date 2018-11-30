Пора поставить крест на личной жизни?

Моя проблема в том, что я до сих пор не встретила своего человека. Не знаю, в чём причина. Я не урод, а вполне себе симпатичная девушка, не глупая, умею готовить, добрая, дома тоже не сижу. Звучит как самореклама. Но всё же...

У меня, конечно, раньше были отношения. Даже несколько. Где-то лет в 16 первые завязались. Но после расставания с течением времени я понимала, что это был не мой человек и благодарила бога и свою судьбу, что мы разошлись.

Подруги говорят, что у меня просто нет чёткого плана. В голове я себе не простроила какой должен быть мой мужчина и какими качествами обладать.

Мама, наоборот, говорит, что просто моё время ещё не пришло. Мол всё ещё будет. Просто немного надо подождать. Я ей говорю, что, мол, куда ждать? Я уже и так старая. Мама в 25 встретила моего папу, а в 26 родилась я. И они уже 26 лет вместе. Я бы тоже так хотела, но похоже у меня другой сценарий жизни.

А на работе уже намекают, мол пора замуж, детишек рожать и т.д. Да вот я бы с радостью, но у меня ещё даже парня-то нет.

В общем я не знаю, что мне делать. Жить своей жизнью и тупо ждать или уже не ждать и просто поставить крест на себе и своей личной жизни?