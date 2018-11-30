Пора поставить крест на личной жизни?
Моя проблема в том, что я до сих пор не встретила своего человека. Не знаю, в чём причина. Я не урод, а вполне себе симпатичная девушка, не глупая, умею готовить, добрая, дома тоже не сижу. Звучит как самореклама. Но всё же...
У меня, конечно, раньше были отношения. Даже несколько. Где-то лет в 16 первые завязались. Но после расставания с течением времени я понимала, что это был не мой человек и благодарила бога и свою судьбу, что мы разошлись.
Подруги говорят, что у меня просто нет чёткого плана. В голове я себе не простроила какой должен быть мой мужчина и какими качествами обладать.
Мама, наоборот, говорит, что просто моё время ещё не пришло. Мол всё ещё будет. Просто немного надо подождать. Я ей говорю, что, мол, куда ждать? Я уже и так старая. Мама в 25 встретила моего папу, а в 26 родилась я. И они уже 26 лет вместе. Я бы тоже так хотела, но похоже у меня другой сценарий жизни.
А на работе уже намекают, мол пора замуж, детишек рожать и т.д. Да вот я бы с радостью, но у меня ещё даже парня-то нет.
В общем я не знаю, что мне делать. Жить своей жизнью и тупо ждать или уже не ждать и просто поставить крест на себе и своей личной жизни?
Мнения наших экспертов
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Алена
Мария, если бы девушка по имени Меган Маркл в 25 лет поставила бы на себе крест из-за отсутствия подходящего на роль мужа бойфренда, то, наверняка она бы не стала женой принца в неполные 37 лет. Я понимаю, что ждать еще 12 лет ты точно не хочешь, но ресь не о конкретном сроке, а о том, что иногда стоит просто жить и делать то, что тебе нравится, к чему лежит душа, и испытывать кайф от того, чем занимаешься. А нужный человек придет в твою жизнь сам, потому что позитивные люди притягивают других. И даже если таких как принц Гарри или принц Уильям – двое на всю страну, это не значит, что настоящие «принцы» закончились на этих двух.
Моя однокурсница была одинока до 33 лет, а потом бац – и трое детей, семья, муж. А несколько других к тому моменту успели развестись. Причем, там уже были дети и общее имущество... Так что, не факт, что, кто раньше замуж вышел, тот удачливее.
С другой стороны, если ты чувствуешь дискомфорт от отсутствия парня, то советую навести ревизию в собственной жизни и понять, что в ней можно и нужно поменять. Может, проблема в том, что у тебя очень узкий или очень специфический круг друзей?
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Сергей
Мария, а в чем разница между «Жить своей жизнью и тупо ждать» и «уже не ждать и просто поставить крест на себе и своей личной жизни»? И в том и в другом случае ты продолжаешь жить и чего-то ждать. Поставить крест на себе и свой личной жизни – это как? Сходишь удалишь не использующееся по назначению оборудование? Это я к тому, что не стоит драматизировать и нагнетать обстановку. Мы все люди, все очень разные. Каждый развивается, взрослеет, мудреет исключительно по-своему. И спутника жизни все находят в разное время. Кто-то выходит замуж за первого встречного еще в юности, кому-то удается встретить настоящего партнера уже в более зрелом возрасте. Тут всё дело в подходе к выбору, требованиям, жизненной позиции.
Судя по всему, ты не из тех, кто готов на что угодно, лишь бы заиметь штамп в паспорте. Ну и прекрасно. Значит имеешь представление о том, что тебе нужно, и на мелочи не размениваешься. Что же касается увеличения количества вариантов для встречи с избранником, то, возможно, стоит расширить круг интересов, найти какое-то новое хобби, и еще чаще встречаться с разными людьми. Может быть, даже сменить работу, профессию, место жительства. Ну, а на тех, кто «зудит» по поводу «уже пора», просто не обращай внимание. Когда придет пора, тогда и будет пора.
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Лучшие комментарии
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Никольски 30.11.18 13:03Ерунда какая то. Уже просто жить хорошо. Быть не замужем так же хорошо, как и быть замужем. Иметь или не иметь детей - одинаково хорошо. И количество не важно. Так же как спорить - что лучше блондинка или брюнетка. Важно уже жить и жить счастливо. Замужество само по себе не определяет счастье. Можно выйти замуж в 20 и про страдать всю жизнь, а можно никогда не быть замужем и прожить волшебную жизнь.
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Проходя мимо 30.11.18 08:51Художнику - браво! "на часах уже тридцатник без пяти" - это супер
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Элфи Крекс 30.11.18 09:57Ну вот и хорошо. Разобрали хороших мальчиков щенками, потом они повзрослели, выкинули черновик и женились уже на других.
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metra ташкент 30.11.18 08:46"когда все разводиться начнут". ты имела в виду себя и своего мужа конечно же. вот автор твоего мужа и не упустит. тем более ты говоришь он хороший.
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Апельсиновая 30.11.18 09:42Тыковка, Вы странная баба. По комментариям складывается ощущение, что ментально Вам 7-8 лет, чешете, что думаете.
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Инна / 01.12.18 14:30"А на работе уже намекают, мол пора замуж, детишек рожать и тд"- а может, лучше все же жить своим умом? Странные колллеги на работе- вместо того, чтобы работать, руководят личной жизнью окружающих. Чисто логически- 25 -это еще юность. В Европе люди заключают браки после 35, в районе 40. И это правильно!Гуляйте и радуйтесь жизни пока можете!
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Эффи / 30.11.18 21:41Я не поняла, почему мой коммент удалили, где я рекомендовала знакомиться на сайтах знакомств или с детьми друзей родителей, чтобы было много из кого выбирать?
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Алиса Санкт -Петербург / 30.11.18 21:40Маша, увидела твое сообщение и не смогла остаться равнодушной! Никого не слушай тут! Просто начинай ходить на свидания и когда иы будешь ходить , ты и поймешь какой мужчина тебе нужен! Знакомься на сайтах знакомств ( баду - замечателтный сайт для , чтобы найти новое знакомство ) тебе тут скажут - становись интересной.. будь интересна сама себе, а я тебе скажу ты и так интересна - умеешь готовить , есть увлечения , добра - ты будешь прекрасной матерью. А подруги твои правы только в том, что ты НЕ ДЕЙСТВУЕШЬ! Поэтому срочно заводи анкету на баду или другом хорошем сайте, пиши цель - серьезные отношения и вперед . А кто скажет там одни извращенцы - не правда! Я в течении полугода познакомилась с четырьмя серьезными мужчинами ( для меня в мужчине главное - это доброта, чесность и статусность ), поэтому с мужчинами без образования и хорошей работы я просто не рассмаиривала! И конечно же старше искала! Если мне - 24, то смотрела только от 26-32. Благодаря этим четким критериям я встретила своего принца ( он военный у меня ) и очень счастлива. Поэтому , срочно действуй! Удачи тебе и любви )
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krazy / 30.11.18 18:49Алена неудачный пример про Маркл привела. Она уже была замужем до принца, хехе. До 37 не ждала у окошка. Да и муж был хоть и не роялти, но и далеко не разносчик пиццы. А по теме не ждать. Встречаться и общаться. Опыт общения набирать. Сидеть до тридцати на попе ровно, а потом неожиданно влюбиться и вести себя словно вам 15 - эт жалкое зрелище, поверьте. (А вообще смешно читать про чудесных красавиц, общительных и вообще и одиноких. Вы в пустынях живете, что кругом ни одной мужской особи? Я в жизни не видела реально хорошенькую и приятную женщину и чтобы без мужчин вокруг. А интернет полон таких >_<)
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Прелесть / 30.11.18 16:04Ой умора. Ставить крест на личной жизни. Я первый раз вышла замуж в 18. Второй в 24.Третий в 34. Четвёртый в 35.и тд. Причём с ребёнком начиная с третьего. На личной жизни никогда не надо ставить крест. Жизнь сама поставит крест. Когда время придёт. Все ещё у вас будет. Удачи!
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Алинка Баку / 30.11.18 14:36Привет всем. Героиня так описывает свою жизнь как будто ей не 25 а 40 лет и ждать уже нечего. Вы чего барышня Алла Б.П.смотри за молодого вышла и ничего. И такой же пример с Прохором завел новые отношения с витаминкой которая старше него. Никогда ненужное унывать и думать о ерунде. Конечно и сталкивалась с этим. Мне 27и я недавно вышла замуж.3-4месяца назад. Вы знаете я тоже очень красивая девушка (не хвалюсь) есть образование ,готовить умею и т.д.в жизни не было всяких парней ,не было разгульной жизни и вредных привычек.мне тоже говорили вот уже тебе 25а ты сидишь . Если честно у меня поклонников было очень очень много но я никого нехотела потому что мне в 20лет разбили сердце (бывший жених). После этого я просто нехотела выйти замуж. Короче не буду писать многое просто ваша мама права просто ваша судьба не встретил вас. Мой муж очень очень хороший любит меня очень сильно носит на руках и я очень счастлива с ним. У нас с ним все так быстро закрутилось за три месяца и познакомились и стали встречать и поженились. Не жалею и не буду жалеть. И я вам желаю такого же счастья .не только вам а всем всем ))))желаю всем счастья
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ЭХ / 30.11.18 16:39Как вы по 40-летним проехались :-))) Мне вот - вот 40, завтра я хочу поехать кататься на коньках и да, у меня как 3 месяца новый мужчина (я не замужем). Так что и в 40 лет можно веселиться, влюбляться и радоваться жизни!
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Прелесть / 01.12.18 00:33Неудачные сравнения АБ и Прохора.имхо.
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Инна / 01.12.18 14:33Что за бред! По вашему, 40 лет- это конец жизни.????????? Вообще-то, по сегодняшним меркам, до 50 считатеся молодая женшина. Ну если себя запустить, можно и в 25 быть мешком с навозом, конечно....
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Никольски / 30.11.18 13:03Ерунда какая то. Уже просто жить хорошо. Быть не замужем так же хорошо, как и быть замужем. Иметь или не иметь детей - одинаково хорошо. И количество не важно. Так же как спорить - что лучше блондинка или брюнетка. Важно уже жить и жить счастливо. Замужество само по себе не определяет счастье. Можно выйти замуж в 20 и про страдать всю жизнь, а можно никогда не быть замужем и прожить волшебную жизнь.
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[email protected] / 30.11.18 12:12Разговоры на работе не принимай бкизко к сердцу)) Выйдешь замуж, спросят когда дети. Когда родишь первого, спросят когда второго. Снимешь квартиру, спроисят когда купишь свою. И так далее. Всем рты не закроешь. У меня есть подружки, которые в 30 только с мужьями вообще познакомились. И всё успели.
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лаки / 30.11.18 11:13есть такой принцип японских самураев - умри до сражения, чтобы победить. вот и вы: представьте худший вариант - замуж вы не вышли, детей не родили. прочувствуйте, погорюйте от души, опуститесь на смаое дно печали, а потом - всплывайте. вот нет у вас ни семьи, ни детей - чем будете всю жизнь заниматься? неужели оставшиеся лет 70 будете по этой теме убиваться??) представьте как будете жить, чем себя развлекать, какие приятности себе придумывать - и начинайте так жить, со вкусом к самой жизни, развлекатесь, развивайтесь, учитесь чему-то, читайте, и когда вы поймете, что так жить можно и даже неплохо жить, когда вам будет с самой собой вполне неплохо, тогда вы проще будете знакомиться и больший шанс завести здоровые отношения с подходящим вам мужчиной. а в таком настрое вы пока потенциальная жертва абъюзера, или альфонса какого, ну словом, с таким натсроем ничего путного не выйдет, увы(
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Элфи Крекс / 30.11.18 15:17Вообще принцип хороший. Я, когда предстоит трудный или неприятный разговор, ну прям ноги не идут( некоторых трудности заводят, а я бы без них обошлась), так и представляю: а что будет в самом худшем случае? И сразу как- то успокаиваешься, и аргументы нужные находятся.
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лаки / 30.11.18 16:11да, мне тоже помогает) я на этом принципе второй раз замуж вышла в 34 с ребенком от первого брака, и познакомилась с мужем именно, когда решила что могу жить и одна, но на неподходящего мужчину не соглашусь, да и потом замуж не особо хотела, я там была, я знала, что самое "вкусное" - постоянные отношения, но без быта общего))) но решили пожениться, потому что ребенка решили рожать)
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Солярская / 30.11.18 11:0225 лет!!! Какой ужас!!! Не замужем, детей нет, даже друга нет. Фсе. Жизнь прошла мимо. Пора заворачиваться в белую простыню и отползать в сторону кладбища, не отсвечивая.
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Элфи Крекс / 30.11.18 11:01Мария, в общем- то встретить своего человека - это в достаточной степени элемент случайности, и никто не знает, когда и где это произойдёт. Так что что делать вряд ли кто может посоветовать. А что не делать? Не ходить с унылым лицом( " жизнь не задалась"), не смотреть на всех мужчин глазами, полными надежды, не связывать все дальнейшие планы с появлением " того самого". И постараться не обращать внимание на идиотские советы типа " пора замуж, пора рожать". Вот я частенько в своей жизни, что бы не делала, получала непрошенные советы. Зачем вышла за старого, надо за молодого. Почему один ребёнок, надо больше. Зачем развелась, одна останешься. Когда выходила второй раз замуж, говорили: зачем за немца, у них другой менталитет; зачем за старого; зачем вообще замуж выходить, ты же и так в Германии, жила бы так. Родила второго- зачем, поздно, старородящая( 35). Теперь опять что- то говорят: зачем моложе... зачем то, зачем сё. Люди часто суют нос в чужие дела, просто я с возрастом научилась или не обращать внимание, или, если назойливые, отвечать.
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Персикова / 30.11.18 10:50Мария , вы зациклены на этом и вам кажется , что всем вокруг только и дела есть , почему вы до сих пор не замужем и когда жу это случится. На самом деле, у всех своя жизнь и им всё равно , во сколько лет вы родите своих детей. Мой совет короткий : не надо ждать , надо жить !
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50/50 / 30.11.18 09:18Мария. люди на работе и подруги не желают Вам зла, конечно же. Они просто чешут языками со скуки и любят давать советы. Надо же о чем-то говорить, а тут под боком такая теееема. Прям подруги Маша или Нина визуализировали свою мечту, ага. Или Вы сама достали их своей бедой. Даже психологи говорят, что в поиске мужа всегда есть элемент везения. А вот то, что сидите за печкой/у окошка в ожидании принца это действительно грустно, никто за печку сватов не пришлет. время другое, прекрасное время для расширения границ общения.
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50/50 / 30.11.18 09:21оч хороший совет у Алёны сегодня
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Элфи Крекс / 30.11.18 10:00Но "советы" типа пора замуж, пора рожать дебильные. А то девушка без них не догадается.
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Персикова / 30.11.18 10:48Ей на работе не советуют вроде, а , как она пишет - намекают. Причём , подозреваю , что намёки ей превиделись самой. Есть такие люди, которым кажется , что им постоянно на что-то намекают или , что их обсуждают , осуждают и т.д. , а в реальности никто их проблему даже не замечает. Героиня из девушек , у которых на лбу светится - хочу замуж !
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Элфи Крекс / 30.11.18 11:16На мой скромный взгляд хотеть замуж в 25 лет куда естественный, чем в 37 говорить, что ещё рано и вообще вся такая самодостаточная. А люди любят советами доставать, причём противоположность: зачем короткая юбка- зачем длинная, зачем старый муж - зачем молодой, зачем один ребёнок - зачем трое.
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Персикова / 30.11.18 11:34Элфи , хотеть в 25 лет замуж вполне нормально. Я не спорю. Но , хотеть так, чтобы , кроме этого ни о чём не думать - это ни к чему. Про то , что её кто-то достаёт советами , я в письме не увидела. Мне больше показалось , что она сама загоняется этими мыслями и в глазах окружающих ищет подтверждение своим страхам.
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50/50 / 30.11.18 11:06тут Ромашка давно писала отмазку. мол, уступите своего мужа, я выйду замуж и рожу//////////// думаю, героиня сама допустила ошибку -- спросила совета или поддерживает разговор на эти темы, как только дала слабину, кумушки оседлали любимого коня
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Элфи Крекс / 30.11.18 11:58Девочки, я на своём опыте говорю. Ну, никого я не спрашивала, например, а не родить ли мне ещё. А едва из декрет вышла, уже услышала, что теперь надо бы второго. Или вот приехала в Германию. Городок у нас небольшой, и все приехавшие в одно и то же время пересекались: на курсах, в разных учреждениях. Мы вообще-то изначально ехали семьёй, но не вписался мой муж в заграничную жизнь.И одна тетенька, вот просто по факту моей биографии, стала мне говорить: ой, да как же так, что ты делать будешь, наших-то свободных здесь мало, а немец-то местный на тебе никогда не женится. Я ответила, что пока на эту тему не думала, а когда решу подумать, то обязательно приду к ней посоветоваться. Когда же она от кого- то там узнала, что я вышла замуж именно за "немецкого немца", то остановила меня на улице, чтобы сказать: а зачем ты замуж-то вышла? За немцев выходят, чтобы переехать, а ты же и так в Германии. Жила бы с ним так.
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50/50 / 30.11.18 12:28Элфи, я прекрасно понимаю, о чем Вы) я ж возрастная родящая) иногда слушала и думала, чего человек мне еще посоветует, второго родить и какие окна в новую квартиру поставить)) а мужа надо с утра овсянкой кормить, ну и черт с ним, что он не завтракает и овсянку вообще не ест) ну я после родов была морально ослаблена, без бабушек и так далее) щас если начинается загруз, пользуюсь Литваком)) но и к более уверенному человеку пристают редко, конечно. а чтобы хотя бы выглядеть более уверенно, надо в первую очередь не задавать вопросов и не поддерживать больные темы (это я Марии)
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Персикова / 30.11.18 13:37мой тоже не завтракает с утра и овсянку не признаёт )))
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Элфи Крекс / 30.11.18 15:12И чай-кофе не пьёт?
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Персикова / 30.11.18 15:36Кофе пьёт. А завтракает уже часов в 11 (выходные) или вообще не завтракает ( в будни ) . Но рано обедать любит ))
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50/50 / 30.11.18 16:01угу, пьет натур кофе без сахара, ужинает в 7 и прекрасно себя чувствует. еще и в зал ходит, ну в выходные ест поболе////
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Персикова / 30.11.18 10:59Про элемент везения полностью согласна с психологами . Мне самой просто повезло , вот реально везение . Но моя заслуга в том, что я сразу разглядела в нём то , что мне нужно )))
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Нету ника / 30.11.18 09:14Когда и где ты встретишь своего человека - не знает никто. Любовь нечаянно нагрянет. Кто - то годами планомерно "ищет" - результата нуль. А кто - то находит очень быстро и" случайно". Мир меняется. 25 лет сейчас в МИРЕ - это ещё ребенок. В Европе, например, молодость у человека до 40 лет. Так что равняться на маму с папой точно не стоит. Надо жить своей жизнью и стараться получать от нее удовольствие. То, что все женаты и замужем и вам туда советуют - совсем не показатель счастья. Просто поймите это. И живите свою жизнь по своему сценарию. Удачи!
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Проходя мимо / 30.11.18 08:51Художнику - браво! "на часах уже тридцатник без пяти" - это супер
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Проходя мимо / 30.11.18 08:49Вы самка во вторую очередь. В первую - человек. Развивайтесь, путешествуйте, делайте карьеру. Занимайтесь всем, что Вам интересно.
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metra ташкент / 30.11.18 08:46"когда все разводиться начнут". ты имела в виду себя и своего мужа конечно же. вот автор твоего мужа и не упустит. тем более ты говоришь он хороший.
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Апельсиновая / 30.11.18 09:42Тыковка, Вы странная баба. По комментариям складывается ощущение, что ментально Вам 7-8 лет, чешете, что думаете.
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Элфи Крекс / 30.11.18 09:57Ну вот и хорошо. Разобрали хороших мальчиков щенками, потом они повзрослели, выкинули черновик и женились уже на других.
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