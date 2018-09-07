Вроде и жениться на ней пора, а сомневаюсь

Евгений, честно говоря, причин происходящего может быть, как минимум две. Первая, на мой взгляд, подразумевает, что твоя приятельница очень циничная и расчетливая девица, которая вертит тобой как хочет, пытаясь добиться собственного благополучия. Пришла, ушла к другому, вернулась, переехала в Москву, снова ушла. Использует, одним словом, тебя эта дамочка как относительно бесплатный транспорт к вершине благосостояния. А ты спокойно на всё соглашаешься. Зачем? Неужели нет никакой гордости? Неужели не противно быть промежуточным вариантом на пути к чему-то большему? Я бы так не смог. Но ведь все люди разные. Может быть, кому-то нравится находиться в подобном состоянии. Что ж, тогда продолжай в том же духе. Кто я такой, чтобы мешать человеку развлекаться? Хотя, как я уже говорил, причин как минимум две. И вторая, как мне думается, более реальна. А состоит она в том, что тебя уже очень давно пытаются подтолкнуть к единственному правильному шагу, который разом снимет все сложности, а ты уже много лет «тупишь», ну или хорошо делаешь вид, что «не понимаешь».

Увы, но в отличие от нас, мужчин, девушки в определенном возрасте начинают стремиться выйти замуж. Им этого реально очень хочется и для них это очень важно. Но согласно традиции, пусть замшелой и никем не используемой, но все-таки традиции, именно мужчина должен сделать предложение первым. Это как бы проверка на серьезность чувств. Мол, если любит, то женится. А как быть, если парень совершенно не стремится к официальным отношениям, и даже не понимает смысла. Вот и приходится нашим подругам изобретать способы воздействия. Например, сообщить своему приятелю, что появился другой человек. Причем заметь, как и всегда в подобных случаях, о наличии взаимных ответных чувств, ни слова не говорится. То есть она просто встретила другого человека. Не полюбила, не понравился, просто встретила. По их идее, по-настоящему влюбленный мужчина, должен от ревности в лепешку разбиться, но вернуть подругу. А самый верный способ для этого – предложить выйти замуж. Ну, понятное дело, если данный факт свершился, то всё само собой «разруливается», и молодые люди, сопровождаемые бессмертным Мендельсоном и толпой родственников, отправляются бороться с запасами алкогольной продукции ближайшего ресторана. Но что делать, если до молодого человека «не дошло», и он хоть и уговаривал, но самого главного так и не предложил? Только уходить. Ведь не объяснять же всю подоплеку произошедшего? А как быть, если при этом чувства никуда не делись? Вот и вернулась, в надежде на то, что получится все-таки добиться желаемого.

Только время идет, годы убегают, ситуация становится критической, а парень так не «додумался». И это при том, что ему уже в открытую говорят, чего ждут. Ну, и о чем это может говорить? Да о том, что как жена данная молодая женщина данному молодому мужчине не нужна. А раз так, значит придется все-таки расставаться, уже всерьез. Вот и ушла твоя подруга в очередной раз. Только теперь уже, вполне возможно, по-настоящему. Что делать тебе? На мой взгляд, искать новую спутницу жизни. Видишь ли, если, прожив столько времени с женщиной, ты не захотел иметь с ней ничего серьезного, если сомневаешься, значит, действительно никаких чувств с твоей стороны нет. А раз так, то не мучай человека. Сам заверши все отношения и пусть она наконец переживет, переболеет, и найдет себе того, кто её по-настоящему полюбит. Ну, и ты начнешь поиск действительно нужной партнерши. Если же чувства есть, если хочешь быть вместе, то кончай заниматься ерундой, купи уже кольцо и иди делать предложение, пока действительно не нашелся кто-то другой. Сам ведь потом ногти по локоть сгрызешь.