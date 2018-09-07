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Вроде и жениться на ней пора, а сомневаюсь


Помогите разобраться в ситуации. С девушкой встречались с институтского времени – 3,5 года. Было много хорошего и плохого. Семью планировали, было много планов на жизнь. Но через какое-то время она предложила расстаться, мол, якобы встретила другого человека. Я отговаривал, просил одуматься! Расстались с ней на 8 месяцев, потом она позвонила, сказал, мол, давай увидимся. Увиделись. Она просила прощения, мол, не срослось – он оказался негодяем. Я простил ее. Прожили с ней мы вместе 2,5 года (жильё у меня есть и машина тоже). Запланировали переезд в Москву. Мне предложили работу. Я продал квартиру – это был первоначальный взнос. Переехали.

Она стала сильно давить на брак, мол, возраст (ей, как и мне, 28), и что пора узаконить отношения. Я понимаю, что мы с ней давно и надо жениться, но та давняя история не даёт покоя – почему она ушла? Почему вернулась? Ее родители обо мне хорошего мнения. В Москве все уже пошло не так. Она сказала, что пока поживёт у родственников, и я заметил в ВК ей ставит лайки мужик, на мой вопрос сказала, что это знакомый. Мы с ней видимся – ходим в кино, я занят покупкой жилья сейчас и что делать со всей этой ситуацией – не знаю. Есть сомнения. Что посоветуете?

Евгений, Екатеринбург, 28 лет / 07.09.18
Вроде и жениться на ней пора, а сомневаюсь

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Посоветую отпустить и забыть. Ты сомневаешься не сейчас, в все годы отношений. Иначе еще 3,5 года назад сделал бы ей предложение. Но ты не уверен. И дело не в том, что она ушла и вернулась, а в том, что ты ее недостаточно любишь, чтобы хотеть на ней жениться. Ты не боишься ее потерять. Почему она ушла, а потом вернулась? Тебе же дали ответ: там не срослось, парень оказался негодяем. Что это значит? Она сравнила и поняла, что ты лучше, что она хочет быть с тобой. И вроде бы можно было на этом успокоиться и дать отношениям второй шанс. Но ты опять начал тянуть кота за хвост. Почему? Правильно, потому что ты не уверен, что она для тебя – хороший вариант. И она это чувствует, и тоже пытается что-то с этим сделать.

    К примеру, девушка жирно намекает тебе, что вы уже много лет вместе (в общей сложности, получается, 6 лет – это реально очень много), и что ей уже 28, и ей бы замуж и рожать. А ты как гномик в домике: ничего не слышу, ничего не вижу. Девушка уже даже ушла от тебя к родственникам (думаешь, ей там хорошо?), разумеется, в надежде, что ты ее остановишь или хотя бы позовешь назад, соскучившись и поняв, что любишь. Ты ничего этого не сделал. Вывод? Она не сильно-то тебе и нужна. И если завтра она скажет, что выходит замуж за того знакомого из ВК, ты не ринешься ее отвоевывать, отговаривать и спешно предлагать свои руку и сердце взамен. Наоборот, ты облегченно вздохнешь и скажешь «я так и знал». И останешься горд собою.

  • Сергей

    Евгений, честно говоря, причин происходящего может быть, как минимум две. Первая, на мой взгляд, подразумевает, что твоя приятельница очень циничная и расчетливая девица, которая вертит тобой как хочет, пытаясь добиться собственного благополучия. Пришла, ушла к другому, вернулась, переехала в Москву, снова ушла. Использует, одним словом, тебя эта дамочка как относительно бесплатный транспорт к вершине благосостояния. А ты спокойно на всё соглашаешься. Зачем? Неужели нет никакой гордости? Неужели не противно быть промежуточным вариантом на пути к чему-то большему? Я бы так не смог. Но ведь все люди разные. Может быть, кому-то нравится находиться в подобном состоянии. Что ж, тогда продолжай в том же духе. Кто я такой, чтобы мешать человеку развлекаться? Хотя, как я уже говорил, причин как минимум две. И вторая, как мне думается, более реальна. А состоит она в том, что тебя уже очень давно пытаются подтолкнуть к единственному правильному шагу, который разом снимет все сложности, а ты уже много лет «тупишь», ну или хорошо делаешь вид, что «не понимаешь».

    Увы, но в отличие от нас, мужчин, девушки в определенном возрасте начинают стремиться выйти замуж. Им этого реально очень хочется и для них это очень важно. Но согласно традиции, пусть замшелой и никем не используемой, но все-таки традиции, именно мужчина должен сделать предложение первым. Это как бы проверка на серьезность чувств. Мол, если любит, то женится. А как быть, если парень совершенно не стремится к официальным отношениям, и даже не понимает смысла. Вот и приходится нашим подругам изобретать способы воздействия. Например, сообщить своему приятелю, что появился другой человек. Причем заметь, как и всегда в подобных случаях, о наличии взаимных ответных чувств, ни слова не говорится. То есть она просто встретила другого человека. Не полюбила, не понравился, просто встретила. По их идее, по-настоящему влюбленный мужчина, должен от ревности в лепешку разбиться, но вернуть подругу. А самый верный способ для этого – предложить выйти замуж. Ну, понятное дело, если данный факт свершился, то всё само собой «разруливается», и молодые люди, сопровождаемые бессмертным Мендельсоном и толпой родственников, отправляются бороться с запасами алкогольной продукции ближайшего ресторана. Но что делать, если до молодого человека «не дошло», и он хоть и уговаривал, но самого главного так и не предложил? Только уходить. Ведь не объяснять же всю подоплеку произошедшего? А как быть, если при этом чувства никуда не делись? Вот и вернулась, в надежде на то, что получится все-таки добиться желаемого.

    Только время идет, годы убегают, ситуация становится критической, а парень так не «додумался». И это при том, что ему уже в открытую говорят, чего ждут. Ну, и о чем это может говорить? Да о том, что как жена данная молодая женщина данному молодому мужчине не нужна. А раз так, значит придется все-таки расставаться, уже всерьез. Вот и ушла твоя подруга в очередной раз. Только теперь уже, вполне возможно, по-настоящему. Что делать тебе? На мой взгляд, искать новую спутницу жизни. Видишь ли, если, прожив столько времени с женщиной, ты не захотел иметь с ней ничего серьезного, если сомневаешься, значит, действительно никаких чувств с твоей стороны нет. А раз так, то не мучай человека. Сам заверши все отношения и пусть она наконец переживет, переболеет, и найдет себе того, кто её по-настоящему полюбит. Ну, и ты начнешь поиск действительно нужной партнерши. Если же чувства есть, если хочешь быть вместе, то кончай заниматься ерундой, купи уже кольцо и иди делать предложение, пока действительно не нашелся кто-то другой. Сам ведь потом ногти по локоть сгрызешь.

Кто из экспертов прав?

Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?

Алена | Сергей
3
8


Ваше мнение 10  

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  • 50/50 / 07.09.18 09:23
    -
    2
    +
    "Я понимаю, что мы с ней давно и надо жениться" не надо жениться, когда "надо жениться"))) с сомнениями и таким настроем - не надо!
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  • звездочка ) / 07.09.18 08:36
    -
    3
    +
    Вот где вы такие беретесь? Писать на женские болтушки это новый мужской способ принять решение? Очень оригинально. И очень слабо. За столько лет отношений тебе уже все давно понятно про женщину - какая она и как тебе с ней. Мы, чужие вам обоим люди тут при чем?
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    • звездочка ) / 07.09.18 08:58
      -
      1
      +
      Цитата: Понять, твое или не твое, очень просто - попробуй посмотреть на себя. Рядом с этим человеком ты - это ты или ты не ты? Если ты - ты, если не стараешься изображать кого-то, если не боишься высказать, что не нравится, если не ломаешь себя до хруста костей, а балдеешь от жизни и расцветаешь, то все в порядке.
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  • Zavoronok / 07.09.18 07:49
    -
    1
    +
    Возможно, дело в том, что ты её до конца так и не простил. Давно, ещё в студенческие годы была свидетелем одной истории. Парень встречался с девушкой, планировали свадьбу, но она ему изменила и сама же в этом призналась. Он её вроде как простил, продолжили встречаться, но жениться он передумал.
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    • Zavoronok / 07.09.18 08:18
      -
      2
      +
      Может, ей надо узаконить отношения сейчас, до покупки квартиры. Свою ты продал и если сейчас женишься, новая квартира будет считаться совместно нажитым имуществом и будет делиться при разводе. Из письма не особенно ясно, купил ты квартиру или ещё нет.
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  • Лада / 07.09.18 07:18
    -
    1
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    Ну вы там уж определитесь наконец, нужна она вам в качестве жены или нет. Кто за вас решит, Клео?) а квартиру покупаете в ипотеку, если про первоначальный взнос говорите?..
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    • звездочка ) / 07.09.18 08:38
      -
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      +
      Лада, я с Вами. ППЦ какой-то, слов нет от возмущения.
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      • Лада / 07.09.18 08:56
        -
        0
        +
        Тут ещё особенность мужиков в том, что они не умеют писать про чувства и эмоции. Только про дела и слова. И нам, девочкам, не всё понятно из-за этого. Что он чувствует к ней? Что она чувствует к нему? И про квартиру непонятно. Если вдвоём ипотеку - это одно. Если он из своих средств - это другое.
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  • Koshka / 07.09.18 07:02
    -
    0
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    А зачем? Пусть остается все как есть. Будет уходить, приходить, Вы будете отпускать, принимать. Свободные отношения. Вы, кстати, тоже не зацикливайтесь на одной.
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  • Апельсиновая / 07.09.18 06:53
    -
    1
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    Алена - в точку!
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