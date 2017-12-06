Почему мужчины так поступают с одинокими матерями?

Вот, честно, ни разу не наблюдала, чтобы именно мужчина, знакомясь с женщиной с ребенком, стремился втереться к ребенку в доверие и бежал знакомиться с родней. При этом много раз видела, как одинокая женщина с ребенком в каждом новом знакомом, который проявлял к ней интерес и тем паче хотел бы с нею встречаться для секса, видела потенциального отца для своего ребенка и пыталась форсировать события. И вполне допускаю мысль, что ты занимаешься тем же самым, но тебе удобнее считать иначе и перекладывать ответственность за это на мужчин. А мужчины от тебя сбегают именно потому, что слишком уж быстро ты берешь быка за рога. Он еще не определился, насколько ты ему дорога и дорога ли вообще, а его уже и с мамой познакомили и с ребенком в зоопарк отправили, мол, привыкай, вливайся, я вот такая, люби мою семью, не стесняйся. И когда очередной мужчина, обалдев от внезапно и скоропостижно свалившегося на него счастья, быта и детей с тещами, сбегает, ты начинаешь вопрошать космос, почему он так поступил. Только забываешь, то сама тому способствовала. Женщина с ребенком и с головой на плечах не станет вводить в семью мужчину, как только с ним познакомилась. Даже если он станет настаивать, что всю жизнь мечтал иметь детей и тещу. Она будет общаться с ним на нейтральной территории, пока не поймет, что все серьезно. Хотя бы потому, что заботится о ребенке и понимает, что не нужно знакомить всех своих мужиков с ним. Так что, не путай причину и следствие. И знакомым своим посоветуй не бежать впереди паровоза. Тогда не придется никому ничего объяснять. Ни детям, ни маме с папой.

Сергей

Натали, я не думаю, что стоит делать столь объемные обобщения. Дело в том, что в мире живет огромное количество людей. И все они очень разные. Есть те, кто ведет себя именно так, как ты описала. Но есть и полные противоположности. А уж промежуточных вариантов еще больше. Другое дело, что ты выбираешь определенный, очень похожий друг на друга тип мужчин. Причем постоянно. Ну, и чья тут вина? Кто виноват, что другие мужчины тебя не интересуют? Что же касается вопроса почему твои избранники действуют именно так, как описано, то все довольно просто. Да ты и сама это осознаешь, только почему-то не хочешь признаться. Дело в том, что проще всего добиться расположения человека через наиболее значимые для него маркеры. Это знаем мы все, и все этим пользуемся в той или иной степени, чтобы получить «доступ к телу». А если учесть, что выбираешь ты себе товарищей определенной направленности, то нет ничего странного, что они быстро понимают, что к чему, и действуют соответственно. В принципе, ничего плохого тут нет. Молодые люди хотят произвести на тебя хорошее впечатление, и, понимая, как это сделать проще всего, апеллируют к материнским чувствам. Показывают свою отцовскую составляющую. Плохо то, что на что-то более серьезное их не хватает. Как только появляется понимание реального уровня ответственности, молодые люди сбегают. Что же делать? Для начала я бы предложил перестать искать «отца детям». Убежден, что ты уже достаточно уверенный в себе человек, чтобы понимать, что и без «штанов в шкафу» вполне проживешь. И детям твоим, если уж честно, новый член семьи не особо нужен. Ну, так и прекрати заморчиваться на этом. Ищи единомышленника, соратника, того, кто будет интересен как человек именно тебе, и кто станет интересоваться тобой. Остальное приложится. Не знаешь, что в тебе вообще может кого-то заинтересовать кроме тела? Тогда постарайся научиться чему-то новому, что захватит и заставит стать более активной. Походы, прыжки с парашютом, рафтинг, коньки, ролики, шахматы наконец. Главное перестань сидеть на попе ровно и ждать принца. Делай то, что интересно тебе. Тогда и ты станешь по-настоящему интересной другим.