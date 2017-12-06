Почему мужчины так поступают с одинокими матерями?
Россия, 39 лет
06.12.17
Мнения наших экспертов
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АленаВот, честно, ни разу не наблюдала, чтобы именно мужчина, знакомясь с женщиной с ребенком, стремился втереться к ребенку в доверие и бежал знакомиться с родней. При этом много раз видела, как одинокая женщина с ребенком в каждом новом знакомом, который проявлял к ней интерес и тем паче хотел бы с нею встречаться для секса, видела потенциального отца для своего ребенка и пыталась форсировать события. И вполне допускаю мысль, что ты занимаешься тем же самым, но тебе удобнее считать иначе и перекладывать ответственность за это на мужчин. А мужчины от тебя сбегают именно потому, что слишком уж быстро ты берешь быка за рога. Он еще не определился, насколько ты ему дорога и дорога ли вообще, а его уже и с мамой познакомили и с ребенком в зоопарк отправили, мол, привыкай, вливайся, я вот такая, люби мою семью, не стесняйся. И когда очередной мужчина, обалдев от внезапно и скоропостижно свалившегося на него счастья, быта и детей с тещами, сбегает, ты начинаешь вопрошать космос, почему он так поступил. Только забываешь, то сама тому способствовала. Женщина с ребенком и с головой на плечах не станет вводить в семью мужчину, как только с ним познакомилась. Даже если он станет настаивать, что всю жизнь мечтал иметь детей и тещу. Она будет общаться с ним на нейтральной территории, пока не поймет, что все серьезно. Хотя бы потому, что заботится о ребенке и понимает, что не нужно знакомить всех своих мужиков с ним. Так что, не путай причину и следствие. И знакомым своим посоветуй не бежать впереди паровоза. Тогда не придется никому ничего объяснять. Ни детям, ни маме с папой.
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СергейНатали, я не думаю, что стоит делать столь объемные обобщения. Дело в том, что в мире живет огромное количество людей. И все они очень разные. Есть те, кто ведет себя именно так, как ты описала. Но есть и полные противоположности. А уж промежуточных вариантов еще больше. Другое дело, что ты выбираешь определенный, очень похожий друг на друга тип мужчин. Причем постоянно. Ну, и чья тут вина? Кто виноват, что другие мужчины тебя не интересуют? Что же касается вопроса почему твои избранники действуют именно так, как описано, то все довольно просто. Да ты и сама это осознаешь, только почему-то не хочешь признаться. Дело в том, что проще всего добиться расположения человека через наиболее значимые для него маркеры. Это знаем мы все, и все этим пользуемся в той или иной степени, чтобы получить «доступ к телу». А если учесть, что выбираешь ты себе товарищей определенной направленности, то нет ничего странного, что они быстро понимают, что к чему, и действуют соответственно. В принципе, ничего плохого тут нет. Молодые люди хотят произвести на тебя хорошее впечатление, и, понимая, как это сделать проще всего, апеллируют к материнским чувствам. Показывают свою отцовскую составляющую. Плохо то, что на что-то более серьезное их не хватает. Как только появляется понимание реального уровня ответственности, молодые люди сбегают. Что же делать? Для начала я бы предложил перестать искать «отца детям». Убежден, что ты уже достаточно уверенный в себе человек, чтобы понимать, что и без «штанов в шкафу» вполне проживешь. И детям твоим, если уж честно, новый член семьи не особо нужен. Ну, так и прекрати заморчиваться на этом. Ищи единомышленника, соратника, того, кто будет интересен как человек именно тебе, и кто станет интересоваться тобой. Остальное приложится. Не знаешь, что в тебе вообще может кого-то заинтересовать кроме тела? Тогда постарайся научиться чему-то новому, что захватит и заставит стать более активной. Походы, прыжки с парашютом, рафтинг, коньки, ролики, шахматы наконец. Главное перестань сидеть на попе ровно и ждать принца. Делай то, что интересно тебе. Тогда и ты станешь по-настоящему интересной другим.
Обсуждение 16
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лакипросто решайте сама, когда и кого знакомить с ребенком и с родителями и будет вам щастья)) и свом гипотетическим "знакомым" тоже самое посоветуйте - думать своей головой, чтобы не приходилось потом "биться о стену" )
06.12.17 11:29
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Особенно осторожной надо быть, знакомя своего ребенка со своим мужчиной, если ребенок не общается со своим отцом/ отца нет.Знакомить только после уверенности в серьезности его намерений. И своих тоже. А то есть такие матери, которые тупо приводят малознакомых мужиков домой на предмет интима, они меняются каждые несколько месяцев, а ребенок что хочешь, то и думай.
06.12.17 09:10
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звездочка )У меня такого никогда не было, даже странно читать, что это повальное явление. Даже больше - знакомство с моим кругом общения и родственниками регулирую я и никто другой, поэтому если я считаю что-то не уместным или преждевременным, то этого не будет. Натали, а ты сама вообще кто и где в этом процессе? )
06.12.17 08:05
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Потому что мы всегда ходим по граблям и привлекаем один тип людей.
06.12.17 06:15
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ZavoronokКакой пример вы продаёте ребёнку, закомя его (её) со всеми своими мужиками, и о том, какой это шок для него после того, как вас бросили. Вы мама и должны в первую очередь о детях думать, а не о том, как получить штаны в шкаф.
06.12.17 00:51
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АхаЕсли я подпустила к семье мужчину «не узнавшего меня саму», то дура я, а не мужчина. Мало ли кто чего хочет. Ориентируйтесь на свои «хочу/не хочу», тогда и изумляться, и оправдываться (что само по себе глупо) не придётся.
06.12.17 00:43
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Ну и главный вопрос: Зачем женщины все это позволяют? У меня есть знакомая, от первого брака сын. Тыкс она своих мужчин так фильтровала, там чтобы с сыном познакомить она чуть ли не background check проводила. Познакомила последнего после полугода встреч и предложения попробовать пожить вместе.
06.12.17 00:40
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Элфи КрексСо мной часто знакомились, когда я с ребёнком была.А мой второй муж вообще первое время нас только вдвоём всюду приглашал и подарки делал только ребёнку. Считал, видимо,что я от подарка откажусь, а от подаренный ребёнку - нет.
06.12.17 00:58
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Ой, нет. Меня впечатлил рассказ от взрослого мужика о детстве, как он страшно ненавидел всех "новых пап". Так шта я подозреваю, что была бы не меньшим параноиком чем моя подруга =)
06.12.17 01:23
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Элфи КрексПросто я в то время никуда почти без ребёнка не ходила, ну и подходили- в кафе, а парке, в магазине, на пляже. Клго- то отшивала, с кем-то поговорила, с кем-то телефонами обменялись и потом встретилась уже сама. И со вторым мужем общались поначалу так, знакомый, никаких "новых пап".
06.12.17 01:30
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Элфи КрексВаш второй вопрос дублирует первый. Почему втираются в доверие к ребёнку - читайте " жгучая тайна" Стефана Цвейга, там предельно ясно описана подобная ситуация. Почему потом бросают - думаю, в каждом случае естьсвоя причина, бросают ведь не всех одиноких мам и не только их.
06.12.17 00:37
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Юля БакуЯ таких мужчин не встречала. Почему так себя ведут какие то мифологические мужчины сказать не могу..Странный вопрос...
06.12.17 00:33
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Большинство женщин на земле стараются любой ценой захомутать мужчину и плевать хотели на своих детей! Автор, вы не исключение. Все ваши мысли о том, лишь бы был мужик в доме, секс, деньги и было кому выносить мозг. Очередная халявщица, которая не хочет брать ответственность за себя и ребёнка, а старается ее (ту ответственность) на кого-нибудь переложить. Обычно так и бывает, женщина изо всех сил навязывает роль отца, Спасителя, содержателя на того, кому она хоть немного нравится, а со временем и мужчина уходит, и дети. Главное, выбирайте порядочных мужчин хотя бы, ради детей.
06.12.17 00:31