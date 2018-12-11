Почему он загоняет нашу жизнь в долговую яму?
Живём с молодым человеком один год вместе, отношениям 4 года. Ему 22 года. Жильё снимаем, он служит по контракту, я работаю. Однажды поругались, и он сломал дверь в ванную (пробил ногой), пришлось менять, потратили много денег на это. Параллельно, я чисто случайно выяснила, что он дал другу в армии в долг 11 тысяч. Это сильно ударило по бюджету. В какой-то момент, чтобы расплатиться за квартиру, пришлось взять заем в интернете – 11 тысяч, чтобы вернуть то, что он дал в долг.
Через какое-то время, я опять же случайно узнаю, что он взял какой-то заем на 7000, чтобы отдать какой-то непонятный долг. Я была просто в шоке, т.к. не понимаю, что происходит, и откуда человек наживает долги... В итоге у нас уже 2 займа. Первый оплачиваю я, со своей зарплаты, (там уже накапало 20 тысяч) и по 5 тысяч каждые 2 недели я отдаю. В это время капают проценты по второму займу... Живем понемногу, зажались и экономим. Два дня назад, я узнаю, что он взял в начале ноября заем 5000, непонятно для чего. Потом объяснил, что встречался с друзьями, нужны были деньги...
В общем я вообще в осадке. Не понимаю, для чего я и он зарабатываем, если все деньги уходят на ветер? За это, конечно, обидно. Но самое неприятное, это сам поступок. Когда он давал в долг 11000, нам как раз нужно было платить за квартиру (это мы делаем с его зарплаты), он отправил хозяйке на карту деньги, но не всю сумму. Я не поняла, в чем проблема, и дослала хозяйке остаток. Спросила его, почему так вышло... Тут и всплыло, что у него больше нет денег, он перевёл хозяйке все что было, а 11000 дал другу в армии. Далее, когда он взял 7000, мы уже сидели почти без денег, и узнала я это случайно. Далее, когда моя зарплата ушла на платежи по квартире и питание, и мы снова экономили, он взял 5000. По его словам, он тратил их на то, на что хотел. Я сказала, что мы сидим без денег, я готовлю суп на неделю вперед, а он втихаря берёт ещё какие-то займы и тратит на то, что хочет... Я была просто в шоке...
Я не понимаю, зачем он опускает нашу жизнь в яму. У нас общий доход 65 тысяч (33 его, и 32 мои), и деньги уходят в пустоту, на оплату каких то займов... А главное, меня пугает, что он скрывает от меня, куда ему нужны эти деньги, может у него проблемы какие то... Он ничего не рассказывает, аргументируя, что это его личная жизнь... После таких слов я вообще потеряла дар речи. Посоветуйте, как действовать? Как понять его действия и мысли? Для чего он это делает? Доверие просто пропало, и это страшно! Отношения у нас тёплые, бывает ругаемся по бытовым моментам, измен никогда не было, и даже предпосылок. Просто, в какие-то моменты, человек создаёт проблемы на ровном месте.
Мнения наших экспертов
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Алена
На мой взгляд, тут просто нечего придумывать и играть в семью. Вы живете на одной жилплощади, потому что вам это удобно. Молодому человеку удобно вдвойне, так как при его неспособности жить по средствам и стремлении сорить чужими деньгами, ему просто необходима подушка безопасности. Где бы он сейчас был, если бы не ты? Уж точно не в этой квартире. А может где-то и похуже, чем просто на улице.
А теперь давай подумаем, где была бы ты сейчас, если бы тебе не приходилось все время оплачивать чужие, по сути, долги. Чужие – потому то ты понятия не имеешь, на что ушли те деньги, которые брал в кредит твой сожитель. Все, что ты знаешь, это то, что данные средства потрачены на его личные нужны и его личную жизнь, которая тебя не касается. Определенно, тебя используют, Ирина. Это один из довольно распространенных видов токсичных отношений, и мой тебе совет – выбирайся из них как можно быстрее. Твой парень – болото, и ты в него уже ввязла серьезно. Он не научится жить иначе, пока его не научит этому суровая школа жизни. А пока у него есть ты, он даже не задумывается, где будет брать деньги на еду после очередного займа, растраченного на гулянку «с пацанами».
Так вот, не давай себя пользовать. Держаться за такого мужчину – глупость. Нормальной семьи не будет, потому что, просто поверь, чем старше ты будешь становиться, тем острее и жестче будет вставать финансовый вопрос. В какой-то момент ты можешь обнаружить, что банально тебе страшно заводить ребенка в этом союзе, потому что ты не можешь быть уверена, что тебе удет, на что его кормить и одевать. Более того, Ирина, с таким попутчиком ты сама не сможешь нормально развиваться карьерно. Потому что будешь хвататься за первую попавшуюся работу, за которую платят, не думая ни о карьере, ни о далеких перспективах.
Любовь? Она быстро закончится в таких бытовых условиях. Останутся обида и горечь за несбывшиеся мечты о «семье как у всех». Так что, я бы соскакивала с этого поезда, идущего под откос. То, что делает твой парень – сродни наркотической зависимости. Иллюзия легких денег, а ты своим участием в погашении его долгов только усиливаешь этот эффект.
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Сергей
Ирина, к сожалению, пока ничего утешающего сказать не получится. Видишь ли, вы встречаетесь уже довольно долгое время, причем, год даже живете вместе. За такой срок, по идее, должно было сложиться некоторое взаимопонимание и взаимоуважение, образоваться общность задач и целей, должны были утрястись основные бытовые вопросы, в том числе и финансовые. Но у вас этого нет. Ты не знаешь, что происходит с твоим приятелем, когда и с кем он встречается, на что тратит деньги, которые важны для выживания. Более того, он открыто говорит о том, что у него есть личная жизнь, к которой ты не имеешь никакого отношения. Как-то не похоже такое поведение на партнерское. Про большие чувства я уже и не говорю. Теперь же, в свете последних событий, еще страх и раздражение начали нарастать. Боюсь, при таких условиях, ваша пара недолго сможет продолжать играть в семью.
Что же с этим делать? Наверное, стоит собраться с силами и с мыслями, и серьезно поговорить с парнем. Расставить точки. Объясни ему, что тебя беспокоит, с чем ты не согласна, чего боишься и что планируешь. Заодно спроси, как он сам видит вашу совместную жизнь, какие перспективы рисует. И если парень не захочет обсуждать проблему, если начнет злиться и «давить авторитетом», мол, я мужик и сам буду решать, когда и что делать, а на счет планов вообще предпочтет не говорить, то лучше не придумывай ничего и уходи.
Нет, я не против главенства в семье по гендерному признаку. Однако любой нормальный лидер, всегда, в обязательном порядке на первое место ставит благополучие своих подопечных и всей организации в целом. А для этого нужно общаться, следить за настроениями, часто искать компромиссы и ограничивать самого себя. Если же он живет только собственным хорошо и личными амбициями, не желая вникать в дела и чувства «плебса», то это уже тирания, которая, судя по историческим хроникам, еще никогда и никого до добра не довела. И если твой приятель именно такой, то придется решать, хочешь ли ты жить при откровенном «Домострое», тащить всё на себе и самостоятельно отвечать за всё? И что-то мне подсказывает, что вряд ли. А раз так, то советую не тратить зря время на попытки перевоспитания. Просто уходи. Ну, или не говори потом, что тебя не предупреждали.
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Лучшие комментарии
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Солярская 11.12.18 08:29Ирина. Пора валить. Я ясно выразилась?
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Прелесть 11.12.18 03:34Если парень не обязательный и без ответственный, то даже рассуждать нет смысла. Он вам не нужен.
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Krazy 11.12.18 05:18Два слова - раздельный бюджет. И его долги - это его долги. Почему вы выплачиваете? Я б поняла вы б были 50летней миллионершей, он бой-той 20 лет.
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Солярская 11.12.18 08:38Мальчик должен научиться жить по средствам. По своим средствам. Это первое. А второе - ответ на ваш вопрос "почему так происходит". Потому, что Вас он не любит, не бережет ваши нервы, не опекает, тратит ваши деньги, не собирается отказываться от своих глупых трат, которые перевешивает на вас. И да, это только начало. Сегодня он сломал дверь в съемной хате, а завтра - вам нос сломает. Видите ли, любовь - это не тогда, когда трахают на регулярной основе. Вам этого не объясняли никогда?
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Кееейт 11.12.18 05:19А ВАМ лично оно на кой ляд нужно, вот это вот все? Оне там двери вышибают ногами и набирают кредитов хз на что, а авторка кушает недельный суп и оплачивает его долги. Ауу!!!! Есть кто дома?
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Элфи Крекс / 11.12.18 14:29Что там за дверь была, которую ногой пробить можно? Фанера? Картон? И чтобы такую дрянь поменять, " много денег на это"? По- хорошему вам бы надо было разъехаться. Но финансово вы вряд ли потяните снимать одна квартиру. Тогда - раздельный бюджет. Не выйдет- придётся снимать не квартиру, а комнату, или вдвоём квартиру с подругой. А финансово помогать тому, кто говорить, что не ваше дело, на что кредиты берет - зачем?
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Zavoronok / 11.12.18 13:51А он, случайно, не наркоман?
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Фло / 11.12.18 15:01Мне кажется, скорее игроман.
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Проходя мимо / 11.12.18 12:13Я даже не дочитала письмо! Это не у ВАС долги! Совсем мозгов нет? Вещички в чемодан и бегите! Иногда настолько нелепая ситуация описывается, что очевидно: письмо - фейк. Но если это правда...? Нет, ну нельзя же быть такой дурой???
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[email protected] / 11.12.18 11:47Всю жизнь будешь в долгах как в шлеках с таким идиотом. Без трудов оставит. Делать ноги и срочно.
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50/50 / 11.12.18 10:36Ира, Вы больная?))) ноги в руки и тикать от него. кстати, это не от возраста зависит, двоюродный брат моего мужа (слава богу, по отчиму, не по крови), такие фортеля и в 35 проделывал, имея жену и ребёнка (жену вторую уже, первая выперла его и развелась без присутствия))) у подруг далёкой молодости тоже были подобные мужья и сожители, что приходилось не то что 11 тыщ брать в долг, а Жигули продавать) ну Вы постарались найти похуже себе, да? чтобы на его фоне феей выглядеть, наверное
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лаки / 11.12.18 10:03боже, вам надо было бежать от него, теряя тапки еще при первых признаках. похоже, парень играет((( да в принципе даже не важно, на что он тратит, в любом случае - это не вариант. вам 24 года, не стоит тратить время на бестолкового мальчика оборзевшего, замуж за того идти - идиотизм чистой воды. уходите, не тратьте драгоценное время на такое болото. и на будущее запомните: мужик должен нести деньги в семью, а не из семьи. без вариантов.
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Тыковка / 11.12.18 08:56Ирина, представьте себя в этом союзе через 5 лет (Вам будет около 30): вы все ещё в долгах (или кредитах), в плохих отношениях, работаете с 9 до 5 ради денег на съемную квартиру. Как Вам такое нравится? Другие уже квартирами своими обзаведутся, машины купят, в Кругосветное путешествие съездят, деток заведут и выйдут в декрет на 5-10 лет... Позорище
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Солярская / 11.12.18 08:29Ирина. Пора валить. Я ясно выразилась?
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Солярская / 11.12.18 08:38Мальчик должен научиться жить по средствам. По своим средствам. Это первое. А второе - ответ на ваш вопрос "почему так происходит". Потому, что Вас он не любит, не бережет ваши нервы, не опекает, тратит ваши деньги, не собирается отказываться от своих глупых трат, которые перевешивает на вас. И да, это только начало. Сегодня он сломал дверь в съемной хате, а завтра - вам нос сломает. Видите ли, любовь - это не тогда, когда трахают на регулярной основе. Вам этого не объясняли никогда?
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Солярская / 11.12.18 08:49И потом, рано ему ещё в совместную жизнь. Это я уже так, порассуждать. Он сейчас живёт другими категориями. Он только что отслужил. Что б там по тв ни показывали бы, наша армия не такая золотая и чудесная. Там царят свои волчьи законы, неважно в современной казарме пацаны живут, или в старой палатке, с бельевыми вшами, не мытые месяцами (есть и такое). Хоть там типа и нет дедовщины. Зато другого предостаточно. Одни только дагестанцы или тувинцы в своих землячествах много стоят. Так вот, для него сейчас самое важное - это мужское братство. Это для друга он наизнанку вывернется, залезет в долги, убьёт человека, сядет в тюрьму, но не для вас. Для него период, когда нужна семья, тыл, дети, наступит нескоро.
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Лада / 11.12.18 09:57Так в жизни ещё не раз случится. Не боевое братство, а операция маме, помочь сестре в декрете без мужа или ещё что. Если деньги из общего бюджета - всё надо обсуждать. С аргументами, компромиссами и отработкой своих долгов. А так - хорошее братство за счет любовницы.
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Лада / 11.12.18 07:55Ну, вам 24 и вы ответственная взрослая девушка, которая играет в семью. Ему 22, и он маленький и безответственный, потакающий своим хотелкам и не желающий их с вами обсуждать. Хотите выплачивать маленькому мальчику, который развлекается за ваш счет, его долги вечно?
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Апельсиновая / 11.12.18 07:51И Вы ещё за этого дурачка замуж мечтаете? Чтобы всю жизнь долги оплачивать? Зачем Вы с ним сожительствуете? И при всём при том, клеовчанки, бъюсь об заклад, ГГ проглотит эту дурость и будет тащит его в ЗАГС через пару лет. Взамуж-то пригорает:)))))
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Никольски / 11.12.18 07:22Надо же ! Так мучительно жить в 24 года. Я бы вообще с ним разьехалась . Зачем такой долговой баласт??????
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tortilla / 11.12.18 06:30очень похоже, что у парня игровая зависимость
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Кееейт / 11.12.18 05:19А ВАМ лично оно на кой ляд нужно, вот это вот все? Оне там двери вышибают ногами и набирают кредитов хз на что, а авторка кушает недельный суп и оплачивает его долги. Ауу!!!! Есть кто дома?
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Krazy / 11.12.18 05:18Два слова - раздельный бюджет. И его долги - это его долги. Почему вы выплачиваете? Я б поняла вы б были 50летней миллионершей, он бой-той 20 лет.
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Лада / 11.12.18 08:39Ну, бюджет у них и так по факту раздельный. Про долги согласна, но приведет это всё вместе с раздельным бюджетом к тому, что он свою зп будет спускать хз куда, а питаться и проживать за её счет, она ж не оставит его без еды и платить за жилье тоже будет, из своих. Так что мальчика на вольные хлеба надо вытуривать, и встречаться с ним без совместного житья. А лучше понять, что семейной жизни с ним не получится - мал и безотвествен, пусть гуляет дальше.
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Прелесть / 11.12.18 03:34Если парень не обязательный и без ответственный, то даже рассуждать нет смысла. Он вам не нужен.
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Фло / 11.12.18 01:33А про любовь-то в письме ни слова!
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Апельсиновая / 11.12.18 07:47Так она его и любит (вон, деньгами снабжает, не словом такскать, а делом любовь выражает), а он ее деньги любит:)
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