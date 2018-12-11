Почему он загоняет нашу жизнь в долговую яму?

Живём с молодым человеком один год вместе, отношениям 4 года. Ему 22 года. Жильё снимаем, он служит по контракту, я работаю. Однажды поругались, и он сломал дверь в ванную (пробил ногой), пришлось менять, потратили много денег на это. Параллельно, я чисто случайно выяснила, что он дал другу в армии в долг 11 тысяч. Это сильно ударило по бюджету. В какой-то момент, чтобы расплатиться за квартиру, пришлось взять заем в интернете – 11 тысяч, чтобы вернуть то, что он дал в долг.

Через какое-то время, я опять же случайно узнаю, что он взял какой-то заем на 7000, чтобы отдать какой-то непонятный долг. Я была просто в шоке, т.к. не понимаю, что происходит, и откуда человек наживает долги... В итоге у нас уже 2 займа. Первый оплачиваю я, со своей зарплаты, (там уже накапало 20 тысяч) и по 5 тысяч каждые 2 недели я отдаю. В это время капают проценты по второму займу... Живем понемногу, зажались и экономим. Два дня назад, я узнаю, что он взял в начале ноября заем 5000, непонятно для чего. Потом объяснил, что встречался с друзьями, нужны были деньги...

В общем я вообще в осадке. Не понимаю, для чего я и он зарабатываем, если все деньги уходят на ветер? За это, конечно, обидно. Но самое неприятное, это сам поступок. Когда он давал в долг 11000, нам как раз нужно было платить за квартиру (это мы делаем с его зарплаты), он отправил хозяйке на карту деньги, но не всю сумму. Я не поняла, в чем проблема, и дослала хозяйке остаток. Спросила его, почему так вышло... Тут и всплыло, что у него больше нет денег, он перевёл хозяйке все что было, а 11000 дал другу в армии. Далее, когда он взял 7000, мы уже сидели почти без денег, и узнала я это случайно. Далее, когда моя зарплата ушла на платежи по квартире и питание, и мы снова экономили, он взял 5000. По его словам, он тратил их на то, на что хотел. Я сказала, что мы сидим без денег, я готовлю суп на неделю вперед, а он втихаря берёт ещё какие-то займы и тратит на то, что хочет... Я была просто в шоке...

Я не понимаю, зачем он опускает нашу жизнь в яму. У нас общий доход 65 тысяч (33 его, и 32 мои), и деньги уходят в пустоту, на оплату каких то займов... А главное, меня пугает, что он скрывает от меня, куда ему нужны эти деньги, может у него проблемы какие то... Он ничего не рассказывает, аргументируя, что это его личная жизнь... После таких слов я вообще потеряла дар речи. Посоветуйте, как действовать? Как понять его действия и мысли? Для чего он это делает? Доверие просто пропало, и это страшно! Отношения у нас тёплые, бывает ругаемся по бытовым моментам, измен никогда не было, и даже предпосылок. Просто, в какие-то моменты, человек создаёт проблемы на ровном месте.