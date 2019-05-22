Почему моя мама совершенно не скучает по мне?

Алена

Яна, на мой взгляд, ты не совсем правильно трактуешь поведение своей мамы, и ее «черствость» имеет совсем другую, скрытую причину. Разумеется, все может объясняться тем что мама не эмоциональная, ей не нравятся твои истерики и она прекрасно живет без тебя. Но, уверена, это не вообще не так. Начнем с того, что, как ты сама пишешь, твои родители всегда любили тебя и старались дать тебе самое лучшее. Полагаю, что и образование за границей тоже оплачивают они. Так вот, Яна, твоя мама просто боится, что ты со своим «домашним» характером сорвешься и перечеркнешь все, что они для тебя сделали и на что надеялись: возьмешь и, действительно, бросишь учебу, вернешься к маме с папой. Мама боится, что если она станет поддерживать этот твой настрой и будет отвечать, что она тоже очень скучает, то это может стать той последней каплей, которая переполнит чашу, после чего ты однажды решишь, что тебе лучше быть рядом с родителями. То есть, ее «очень скучаю» может стать для тебя аргументом отказаться от учебы и жизни вдали от них. А мама и папа не хотят, чтобы ты из-за сильной привязанности к ним ты лишилась шанса на другую жизнь. Вот поэтому и не показывает мама вида, и сердится, когда ты начинаешь причитать и жаловаться. И своей деланной «черствостью» мама пытается «перерезать пуповину», которая держит тебя до сих пор возле них и мешает стать по-настоящему самостоятельной и взрослой. Подумай об этом.