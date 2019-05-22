Почему моя мама совершенно не скучает по мне?
Меня зовут Яна, мне 18 лет и уже почти 3 года я учусь другой стране. Домой приезжаю 2-3 раза в год, к родителям. Мне нравится моя учеба и моя жизнь здесь, но я очень сильно скучаю по родителям, в отличии от них. Я один ребенок в семье, меня всегда любили, старались дать самое лучшее. Мои родители - как мои друзья, могу им рассказать все, и говорим на любые темы, кроме того, что я скучаю по ним. Особенно остро на такие разговоры реагирует мама. Вот сейчас, 5 минут назад говорила с ней по телефону (не виделись уже 3 месяца, и еще месяц впереди), я говорю, что скучаю, а она: «Господи, сама себе проблемы создаешь, скучает она, взрослый человек уже, сколько можно?» Говорит, что если мне так плохо, и я такой «домушник» то надо бросать всю свою учебу и «валить обратно». Но мне всего-то хочется услышать от нее, что она тоже соскучилась и ждет нашей встречи. Когда меня провожают, я всегда рыдаю на вокзале, ничего не могу с собой сделать, у мамы же даже глаз не дернется. Папа более лояльный в этом плане. Как мне объяснить маме, что мне важно услышать поддержку от нее, если каждый разговор на эту тему заканчивается слезами моими, я просто кладу трубку, а то если она еще узнает, что я плачу, будет мне хуже.
Яна, Люблин, Польша, 18 лет / 22.05.19
Мнения наших экспертов
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АленаЯна, на мой взгляд, ты не совсем правильно трактуешь поведение своей мамы, и ее «черствость» имеет совсем другую, скрытую причину. Разумеется, все может объясняться тем что мама не эмоциональная, ей не нравятся твои истерики и она прекрасно живет без тебя. Но, уверена, это не вообще не так. Начнем с того, что, как ты сама пишешь, твои родители всегда любили тебя и старались дать тебе самое лучшее. Полагаю, что и образование за границей тоже оплачивают они. Так вот, Яна, твоя мама просто боится, что ты со своим «домашним» характером сорвешься и перечеркнешь все, что они для тебя сделали и на что надеялись: возьмешь и, действительно, бросишь учебу, вернешься к маме с папой. Мама боится, что если она станет поддерживать этот твой настрой и будет отвечать, что она тоже очень скучает, то это может стать той последней каплей, которая переполнит чашу, после чего ты однажды решишь, что тебе лучше быть рядом с родителями. То есть, ее «очень скучаю» может стать для тебя аргументом отказаться от учебы и жизни вдали от них. А мама и папа не хотят, чтобы ты из-за сильной привязанности к ним ты лишилась шанса на другую жизнь. Вот поэтому и не показывает мама вида, и сердится, когда ты начинаешь причитать и жаловаться. И своей деланной «черствостью» мама пытается «перерезать пуповину», которая держит тебя до сих пор возле них и мешает стать по-настоящему самостоятельной и взрослой. Подумай об этом.
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СергейЯна, увы, но в данном случае уже ничего сделать не получится. Родителей не переделать. Поэтому придется привыкать, свыкаться с мыслью о том, что внешних признаков повышенного внимания от мамы ты не дождешься. Все люди разные и у каждого свои взгляды, воспитание, характер. Кому-то нужны поглаживания, причем, много и выраженные достаточно явно, другим они почти противны. Вот и вы с мамой оказались разными. При этом, как я понимаю, говорить о какой-то нелюбви к тебе или игнорировании, не приходится. Судя по тому, что ты пишешь, родители активно интересуются твоей жизнью, помогают, чем могут, вы постоянно созваниваетесь и делитесь проблемами. И это здорово. Вот только старшие уже видят в тебе взрослого человека, больше увлеченного своими собственными делами, а ты все никак не можешь повзрослеть, и ведешь себя как маленький ребенок, которому нужны «обнимашки». Наверное, это примета нынешнего времени. Люди взрослеют все позже и позже. И помочь тебе никто не сможет. Тут только время и неизбежный процесс роста расставит все по местам. Так что пока просто потерпи. Еще очень советую как можно больше общаться с другими людьми, завести активное хобби, и заняться тем, что действительно интересно. Тогда на рефлексию просто не останется времени.
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[email protected] / 22.05.19 11:34Еще добавлю. Я когда уехала из дома, тоже в Польшу, мне было без пару месяцев 17. Первые несколько лет было такое интересное состояние, когда я возвращалась в Польшу после каникул. Помню - поезд подьезжает на перрон, я вижу вокзал, и у меня бац и переключка какая-то. Вот я в другой реальности. Как будто в голове что-то перестроилось. И я не могу сказать, что мне так плохо было, нет. Я всеселая, у меня друзья, гульки и всё как у людей обычно, было. Но это такая переключка, автоматически, на другое ощущение себя в других условиях. Вот улицы Кракова, а не Кишинёва. И я слышу другую речь. И я занимаюсь совершенно другими делами, чем дома. И не комната моя, а койка в общаге. И я думаю обо всём сама, а не как дома, что есть мама и папа, и все удобства. В общаге надо резервировать стирки на месяц вперёд, и еду надо покупать и готовить, и никто не спросит, почему так поздно пришла после дискотеки. Совершенно другая жизнь. Но есть и плюсы. Потом привыкаешь и едешь из одного места в другое, как в командировки, без лишний эмоций, а просто собрала чемодан, поехала. Человек ко всему привыкает. Люблин городок небольшой, там одна эта главная улица. Я туда ездила волонтёром в Центр помощи беженцам, раз в месяце на 5 курсе. Такой городок, производящий впечатление, тихого, размеренного. Если ритм Люблина спокойнее, чем тит, к которому ты привыкла, то тоже сложнее привыкнуть. Особенно молодёжи.
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[email protected] / 22.05.19 12:07Кстати, не знаю, писала ли я тут. Моего брата тоже отправили в Польшу на учёбу. Так жеж вернулся через 1,5 года. Он у нас как бумеранг. Его куда не отпраляли, он всё возвращался домой.
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[email protected] / 22.05.19 11:10Твоя мама скучает по тебе, но имей в виду, что она тебя прекрасно знает. Она же мама твоя. Она знает, что у тебя глазки на мокром месте и тебя очень легко разжалобить. Она знает, что если она будет делать уси-пуси на вокзале, то ты будешь рыдать всю дорогу. Знаешь, это как отводить ребенка в сад. Каждая мама подтвердит. Если начнёшь рыдать вместе с ребёнком, когда его оставляешь в саду, он еще больше будет рыдать и мама оттуда не выйдет))) Твоя мама знает, какой будет твоя реакция, если она начнёт рыдать с тобой. И ты сидела бы у календаря, считала бы дни до каникул, живя будущим. А у тебя сегодня жизнь, которая должна быть заполнена интересными событиями. Мне сказали, что когда я уехала на учёбу, мой папа вечерами сидел в моей комнате и несколько недель места себе не находил. Но ничего мне не говорил и не звонил слишком часто. И у меня было так, что когда я болела, я маме не признавалась, потомучто знала, она будет переживать. Подумай про пример из садика - ты мамин ребёнок, которого лишний раз не нужно провоцировать на слёзы.
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Персикова / 22.05.19 11:42Я ждала твоё комментарий )
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Персикова / 22.05.19 11:42Твоё ))))))) Твой , конечно
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[email protected] / 22.05.19 11:46Почему, Света?)))
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Персикова / 22.05.19 11:49Прочитав письмо , вспомнила сразу тебя и подумала, что твой коммент может ей быть полезен . Ты же тоже совсем девочкой оторвалась от семьи и уехала в Польшу учиться .
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[email protected] / 22.05.19 11:59Я была оч смешная морковка. Дитё-дитём. Если бы вы видели, как я паковала чемодан, когда ехала на 1 каникулы домой, на НГ. Все собрала, что было в шкафу)) А как я деньги тратила)) Респект моим родителям, что они на это решились. Я я не знаю, решусь ли я на такое через 10 лет.
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Koshka / 22.05.19 11:47И я ждала. Тем более, тут про Польшу. Хотя в этом контексте страна не играет роли, скучать можно и в соседнем городе.
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Персикова / 22.05.19 11:03Ну я тоже такая мама. Не рыдаю при прощаниях , не страдаю в трубку телефона , не возношу руки к небу при встрече . Что это означает ? Да только то , что у меня устойчивая психика и сильный характер ))) Но , в моменты расставаний (особенно длительных) я тоже переживаю , думаю , волнуюсь , беспокоюсь и так далее . .Яночка , всё , что вы описали совершенно не означает , что мама не любит , не скучает и не переживает. Ещё как ! Но , мама , видимо , имеет хороший стержень , благодаря которому у вас есть возможность и учиться заграницей и приезжать на каникулы и много чего еще.
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[email protected] / 22.05.19 11:17Я думаю, тут дело не в психикие устойчивой и не в характере. Это эмоция, которая в тебе сидит и то, как ты ее проявляешь. Мы все очень разные. И традиции, и так далее.
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Персикова / 22.05.19 11:47Я поставила ))) , это тоже эмоция, с которой я отнеслась к своему выражению. Конечно , мы все разные . Меня эмоции внутри могут разрывать на части , но никто со стороны не заметит этого. Люди могут думать - надо же , она так спокойна ( при каких-то ситуациях) , но они же не знают , что у меня внутри в этот момент происходит. Думаю , и с мамой героини тоже самое. Я просто хочу, чтобы девочка поняла , что не обязательно обнимашки-слёзы-рыдания это проявление любви и наоборот - не всегда спокойное отношение это нелюбовь.
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[email protected] / 22.05.19 12:03А я не такая. Бывает, сердце как на ладони. Иногда эмоциональная, могу расплакаться от фильма, например. Или взрорваться, если вижу несправедливость. А иногда спокойна, как рыба. Но вариант мамы этой девочки - не мой. Я скорее, как сама девочка Яна, чем как ее мама.
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Прелесть / 22.05.19 10:39А кто в доме деньги заработывает? Не мама ли?
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ingenue / 22.05.19 10:29Думаю мама вас любит. просто по другому выражает чувства. или не умеет выражать чувства так как вы. хорошо, что вам в Польше нравится. это самое главное. я очень рыдала когда меня отдавали летом в лагерь. родители приезжали на выходные среди смены и я снова рыдала. хотя в лагере всю неделю не ревела и все было весело и ок. моя мама тоже говорила: ну хоть не приезжай к тебе... лучше не приедем, ты не будешь расстраиваться. а не приезжать в лагерь тоже плохо. ко всем приехали, вкусного привезли, а к тебе нет... вобщем это нужно просто пережить. потом будет своя семья- все будет по другому.
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Koshka / 22.05.19 10:00Вы не написали, сколько еще учиться. В любом случае, стоит стиснуть зубы и получить образование. Второго шанса может не представится. Мама переживает, поверьте. Иначе учились бы Вы в ближайшем ПТУ и жили бы в общаге. Мне кажется, Вам надо больше общаться с другими людьми, не только по учебе. Увлечься чем-то, чтобы не было времени на бесплодную скуку.
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Прелесть / 22.05.19 09:40А вообще говорите маме что вы очень скучаете и любите. Только без драматизма.а то слезы ваши не от скуки а от ваших домыслов. А домыслы не верны.пока сама не станете мамой и не отправите дочь учиться.
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Прелесть / 22.05.19 09:12Я хочу сказать героине что вы никогда не поймете маму пока сама не станете мамой. Моя дочь уехала в Англию стюардессой в 18 тет. Потом учиться в Австралию. Я никогда не плакала. И она тоже. Но как мама скажу что я являлась круглрсуточной электростанцией. Обьяснить это невозможно. Пока сама не станешь мамой. Поэтлму учитесь спокойно и не требуйте того чего понять еще не в силах. Это от лукавого.
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Персикова / 22.05.19 11:05Да , мы многое начинаем понимать , когда сами становимся матерями )
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проходя мимо / 22.05.19 09:07Если вы рыдаете на вокзале - значит ТАМ вам плохо. ПЛОХО. Что должны думать ваши родители? Что отправляют ребенка в концлагерь? Вы ждете слез в ответ на свои. А попробуйте улыбнуться. Может, увидите улыбку в ответ.
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Прелесть / 22.05.19 08:58Ну не все любят рыдать. О чем письмо? Хотите чтобы все были вам подобны? Это пустое.
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Юля / 22.05.19 07:33Ты знаешь у меня мама тоже такая. И этого не переделаешь уже никогда. Придется привыкать!
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Лада / 22.05.19 06:56Думаю, мама так себя "настроила", решила, что ваше удачное будущее это важнее всего и для вас, и для неё. Она скучает, безусловно, но утешает себя тем, что ваша учеба идёт хорошо, вам там нравится - и это главное, и это радость.
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Солярская / 22.05.19 06:13Алена сегодня оптимально разложила, добавить нечего.
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Джей / 22.05.19 01:46Я думаю, мама тоже скучает, только боится дать волю своим чувствам, чтобы не разрыдаться в трубку.
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Элфи Крекс / 22.05.19 01:11Ни фига себе старались дать самое лучшее - в нищую Польшу учиться отправили. Сами поляки валом валят хоть куда-нибудь, хоть чернорабочим на стройку, хоть за бабушкой с Альцхаймером ухаживать, а уж на учёбу повезёт уехать - сплошной праздник. А тут такие мучения ребёнок с 15 лет ради Польши принимает.
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Джей / 22.05.19 01:43Зря Вы так про Польшу. У них очень сильная поддержка государства во всех сферах, рабочих мест много, причём в разных сферах. Наши поляки уезжают в Польшу, получают там образование, потом работу по специальности, довольны.
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Элфи Крекс / 22.05.19 12:20Я пишу про то, что вижу. Вот у нас уже скоро год недалеко от дома какая-то стройка идёт. Дом большой снесли, новый строят, одну улицу перекопали, другую начали. Круглое катить, квадратное тащить, копать-закапывать кто? Пудели, как их тут нехорошие люди называют( по номеру польских машин). Бабушку-дедушку со старческоей деменцией хотят дома оставить. Страховка круглосуточный уход либо не оплачивает, либо мало покрывает. Нанять немку - дорого. Нанимают полек: кров, еда+500-1000 евро. Едут, только выбирай. За уборку немки берут 11-12 евро в час. Польки 8-9. Это всё при сильной поддержке государства во всех сферах и рабочих местах во всех сферах? А так-то да. Помучится ребёнок, поучится, вернётся, пойдёт, как тут писали, с парой высших образований стричь-брить-ногти пилить. Жизнь удалась.
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[email protected] / 22.05.19 12:44Элфи Крекс, про Польшу, специально для вас, я тут живу уже 19 лет. Высшее образование получала тут. В совершенстве владею языком. В каждой стране, в том числе и Польше, есть разные слои населения. И те, которых вы видите - это работяги, которые едут за хлебом. Да, многие поляки уехали на запад. А многие украинцы, например, едут наоборот, сюда. Вы не видите поляков, которые инженеры, биотехнологи, хирургим адвокаты и так далее, потомучто они не едут за границу пилить кому-то ногти. Для сводки - ранкинг лучших и самых востребованных информатиков в мире. Первое место - Китай. Второе - Русски и поляки. Вы просто их там не увидите. Польша была разрушена во время 2 Мировой Войны и они начинают заново. Поэтому, Польша всё еще восстанавливается. Архитектуры Варшавы никогда не вернуть, но они молодцы. Здесь хорошая семейная политика, здесь нет иммигрантов из Африки, как в других странах, и здесь ещё безопасно. Я сама себя содержу с 21 года полностью, чего в Молдове я бы не смогла. Польша - моя страна подземных апельсинов, молодец. Это славянский народ с традициями, их есть за что уважать.
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Koshka / 22.05.19 09:53Образование получит, никто не заставляет оставаться в Польше.
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Zavoronok / 22.05.19 00:55За границей с 15 лет? И пускали без родителей?
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