 
 
На главную
 
 
  Приcлать свой вопрос

Почему моя мама совершенно не скучает по мне?


Меня зовут Яна, мне 18 лет и уже почти 3 года я учусь другой стране. Домой приезжаю 2-3 раза в год, к родителям. Мне нравится моя учеба и моя жизнь здесь, но я очень сильно скучаю по родителям, в отличии от них. Я один ребенок в семье, меня всегда любили, старались дать самое лучшее. Мои родители - как мои друзья, могу им рассказать все, и говорим на любые темы, кроме того, что я скучаю по ним. Особенно остро на такие разговоры реагирует мама. Вот сейчас, 5 минут назад говорила с ней по телефону (не виделись уже 3 месяца, и еще месяц впереди), я говорю, что скучаю, а она: «Господи, сама себе проблемы создаешь, скучает она, взрослый человек уже, сколько можно?» Говорит, что если мне так плохо, и я такой «домушник» то надо бросать всю свою учебу и «валить обратно». Но мне всего-то хочется услышать от нее, что она тоже соскучилась и ждет нашей встречи. Когда меня провожают, я всегда рыдаю на вокзале, ничего не могу с собой сделать, у мамы же даже глаз не дернется. Папа более лояльный в этом плане. Как мне объяснить маме, что мне важно услышать поддержку от нее, если каждый разговор на эту тему заканчивается слезами моими, я просто кладу трубку, а то если она еще узнает, что я плачу, будет мне хуже.
Яна, Люблин, Польша, 18 лет / 22.05.19
Почему моя мама совершенно не скучает по мне?

Оцените тему материала по шкале от 1 до 5. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Яна, на мой взгляд, ты не совсем правильно трактуешь поведение своей мамы, и ее «черствость» имеет совсем другую, скрытую причину. Разумеется, все может объясняться тем что мама не эмоциональная, ей не нравятся твои истерики и она прекрасно живет без тебя. Но, уверена, это не вообще не так. Начнем с того, что, как ты сама пишешь, твои родители всегда любили тебя и старались дать тебе самое лучшее. Полагаю, что и образование за границей тоже оплачивают они. Так вот, Яна, твоя мама просто боится, что ты со своим «домашним» характером сорвешься и перечеркнешь все, что они для тебя сделали и на что надеялись: возьмешь и, действительно, бросишь учебу, вернешься к маме с папой. Мама боится, что если она станет поддерживать этот твой настрой и будет отвечать, что она тоже очень скучает, то это может стать той последней каплей, которая переполнит чашу, после чего ты однажды решишь, что тебе лучше быть рядом с родителями. То есть, ее «очень скучаю» может стать для тебя аргументом отказаться от учебы и жизни вдали от них. А мама и папа не хотят, чтобы ты из-за сильной привязанности к ним ты лишилась шанса на другую жизнь. Вот поэтому и не показывает мама вида, и сердится, когда ты начинаешь причитать и жаловаться. И своей деланной «черствостью» мама пытается «перерезать пуповину», которая держит тебя до сих пор возле них и мешает стать по-настоящему самостоятельной и взрослой. Подумай об этом.

  • Сергей

    Яна, увы, но в данном случае уже ничего сделать не получится. Родителей не переделать. Поэтому придется привыкать, свыкаться с мыслью о том, что внешних признаков повышенного внимания от мамы ты не дождешься. Все люди разные и у каждого свои взгляды, воспитание, характер. Кому-то нужны поглаживания, причем, много и выраженные достаточно явно, другим они почти противны. Вот и вы с мамой оказались разными. При этом, как я понимаю, говорить о какой-то нелюбви к тебе или игнорировании, не приходится. Судя по тому, что ты пишешь, родители активно интересуются твоей жизнью, помогают, чем могут, вы постоянно созваниваетесь и делитесь проблемами. И это здорово. Вот только старшие уже видят в тебе взрослого человека, больше увлеченного своими собственными делами, а ты все никак не можешь повзрослеть, и ведешь себя как маленький ребенок, которому нужны «обнимашки». Наверное, это примета нынешнего времени. Люди взрослеют все позже и позже. И помочь тебе никто не сможет. Тут только время и неизбежный процесс роста расставит все по местам. Так что пока просто потерпи. Еще очень советую как можно больше общаться с другими людьми, завести активное хобби, и заняться тем, что действительно интересно. Тогда на рефлексию просто не останется времени.

Кто из экспертов прав?

Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?

Алена | Сергей
7
4


Ваше мнение 33  

Оставить комментарий
  • [email protected] / 22.05.19 11:34
    -
    2
    +
    Еще добавлю. Я когда уехала из дома, тоже в Польшу, мне было без пару месяцев 17. Первые несколько лет было такое интересное состояние, когда я возвращалась в Польшу после каникул. Помню - поезд подьезжает на перрон, я вижу вокзал, и у меня бац и переключка какая-то. Вот я в другой реальности. Как будто в голове что-то перестроилось. И я не могу сказать, что мне так плохо было, нет. Я всеселая, у меня друзья, гульки и всё как у людей обычно, было. Но это такая переключка, автоматически, на другое ощущение себя в других условиях. Вот улицы Кракова, а не Кишинёва. И я слышу другую речь. И я занимаюсь совершенно другими делами, чем дома. И не комната моя, а койка в общаге. И я думаю обо всём сама, а не как дома, что есть мама и папа, и все удобства. В общаге надо резервировать стирки на месяц вперёд, и еду надо покупать и готовить, и никто не спросит, почему так поздно пришла после дискотеки. Совершенно другая жизнь. Но есть и плюсы. Потом привыкаешь и едешь из одного места в другое, как в командировки, без лишний эмоций, а просто собрала чемодан, поехала. Человек ко всему привыкает. Люблин городок небольшой, там одна эта главная улица. Я туда ездила волонтёром в Центр помощи беженцам, раз в месяце на 5 курсе. Такой городок, производящий впечатление, тихого, размеренного. Если ритм Люблина спокойнее, чем тит, к которому ты привыкла, то тоже сложнее привыкнуть. Особенно молодёжи.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • [email protected] / 22.05.19 11:10
    -
    3
    +
    Твоя мама скучает по тебе, но имей в виду, что она тебя прекрасно знает. Она же мама твоя. Она знает, что у тебя глазки на мокром месте и тебя очень легко разжалобить. Она знает, что если она будет делать уси-пуси на вокзале, то ты будешь рыдать всю дорогу. Знаешь, это как отводить ребенка в сад. Каждая мама подтвердит. Если начнёшь рыдать вместе с ребёнком, когда его оставляешь в саду, он еще больше будет рыдать и мама оттуда не выйдет))) Твоя мама знает, какой будет твоя реакция, если она начнёт рыдать с тобой. И ты сидела бы у календаря, считала бы дни до каникул, живя будущим. А у тебя сегодня жизнь, которая должна быть заполнена интересными событиями. Мне сказали, что когда я уехала на учёбу, мой папа вечерами сидел в моей комнате и несколько недель места себе не находил. Но ничего мне не говорил и не звонил слишком часто. И у меня было так, что когда я болела, я маме не признавалась, потомучто знала, она будет переживать. Подумай про пример из садика - ты мамин ребёнок, которого лишний раз не нужно провоцировать на слёзы.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Персикова / 22.05.19 11:03
    -
    1
    +
    Ну я тоже такая мама. Не рыдаю при прощаниях , не страдаю в трубку телефона , не возношу руки к небу при встрече . Что это означает ? Да только то , что у меня устойчивая психика и сильный характер ))) Но , в моменты расставаний (особенно длительных) я тоже переживаю , думаю , волнуюсь , беспокоюсь и так далее . .Яночка , всё , что вы описали совершенно не означает , что мама не любит , не скучает и не переживает. Ещё как ! Но , мама , видимо , имеет хороший стержень , благодаря которому у вас есть возможность и учиться заграницей и приезжать на каникулы и много чего еще.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • [email protected] / 22.05.19 11:17
      -
      0
      +
      Я думаю, тут дело не в психикие устойчивой и не в характере. Это эмоция, которая в тебе сидит и то, как ты ее проявляешь. Мы все очень разные. И традиции, и так далее.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Персикова / 22.05.19 11:47
        -
        0
        +
        Я поставила ))) , это тоже эмоция, с которой я отнеслась к своему выражению. Конечно , мы все разные . Меня эмоции внутри могут разрывать на части , но никто со стороны не заметит этого. Люди могут думать - надо же , она так спокойна ( при каких-то ситуациях) , но они же не знают , что у меня внутри в этот момент происходит. Думаю , и с мамой героини тоже самое. Я просто хочу, чтобы девочка поняла , что не обязательно обнимашки-слёзы-рыдания это проявление любви и наоборот - не всегда спокойное отношение это нелюбовь.
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • [email protected] / 22.05.19 12:03
          -
          0
          +
          А я не такая. Бывает, сердце как на ладони. Иногда эмоциональная, могу расплакаться от фильма, например. Или взрорваться, если вижу несправедливость. А иногда спокойна, как рыба. Но вариант мамы этой девочки - не мой. Я скорее, как сама девочка Яна, чем как ее мама.
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
          • Персикова / 22.05.19 13:23
            -
            0
            +
            Расплакаться от фильма тоже могу . И вспылить могу , если что-то сильно возмутило. Но вот серьезные вещи , касающиеся близких и семьи обычно переношу без внешних проявлений эмоций , мобилизуюсь что ли )
            ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть / 22.05.19 10:39
    -
    0
    +
    А кто в доме деньги заработывает? Не мама ли?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ingenue / 22.05.19 10:29
    -
    0
    +
    Думаю мама вас любит. просто по другому выражает чувства. или не умеет выражать чувства так как вы. хорошо, что вам в Польше нравится. это самое главное. я очень рыдала когда меня отдавали летом в лагерь. родители приезжали на выходные среди смены и я снова рыдала. хотя в лагере всю неделю не ревела и все было весело и ок. моя мама тоже говорила: ну хоть не приезжай к тебе... лучше не приедем, ты не будешь расстраиваться. а не приезжать в лагерь тоже плохо. ко всем приехали, вкусного привезли, а к тебе нет... вобщем это нужно просто пережить. потом будет своя семья- все будет по другому.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Koshka / 22.05.19 10:00
    -
    4
    +
    Вы не написали, сколько еще учиться. В любом случае, стоит стиснуть зубы и получить образование. Второго шанса может не представится. Мама переживает, поверьте. Иначе учились бы Вы в ближайшем ПТУ и жили бы в общаге. Мне кажется, Вам надо больше общаться с другими людьми, не только по учебе. Увлечься чем-то, чтобы не было времени на бесплодную скуку.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть / 22.05.19 09:40
    -
    4
    +
    А вообще говорите маме что вы очень скучаете и любите. Только без драматизма.а то слезы ваши не от скуки а от ваших домыслов. А домыслы не верны.пока сама не станете мамой и не отправите дочь учиться.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть / 22.05.19 09:12
    -
    3
    +
    Я хочу сказать героине что вы никогда не поймете маму пока сама не станете мамой. Моя дочь уехала в Англию стюардессой в 18 тет. Потом учиться в Австралию. Я никогда не плакала. И она тоже. Но как мама скажу что я являлась круглрсуточной электростанцией. Обьяснить это невозможно. Пока сама не станешь мамой. Поэтлму учитесь спокойно и не требуйте того чего понять еще не в силах. Это от лукавого.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • проходя мимо / 22.05.19 09:07
    -
    1
    +
    Если вы рыдаете на вокзале - значит ТАМ вам плохо. ПЛОХО. Что должны думать ваши родители? Что отправляют ребенка в концлагерь? Вы ждете слез в ответ на свои. А попробуйте улыбнуться. Может, увидите улыбку в ответ.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть / 22.05.19 08:58
    -
    3
    +
    Ну не все любят рыдать. О чем письмо? Хотите чтобы все были вам подобны? Это пустое.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Юля / 22.05.19 07:33
    -
    1
    +
    Ты знаешь у меня мама тоже такая. И этого не переделаешь уже никогда. Придется привыкать!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лада / 22.05.19 06:56
    -
    1
    +
    Думаю, мама так себя "настроила", решила, что ваше удачное будущее это важнее всего и для вас, и для неё. Она скучает, безусловно, но утешает себя тем, что ваша учеба идёт хорошо, вам там нравится - и это главное, и это радость.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Солярская / 22.05.19 06:13
    -
    1
    +
    Алена сегодня оптимально разложила, добавить нечего.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Джей / 22.05.19 01:46
    -
    0
    +
    Я думаю, мама тоже скучает, только боится дать волю своим чувствам, чтобы не разрыдаться в трубку.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Элфи Крекс / 22.05.19 01:11
    -
    0
    +
    Ни фига себе старались дать самое лучшее - в нищую Польшу учиться отправили. Сами поляки валом валят хоть куда-нибудь, хоть чернорабочим на стройку, хоть за бабушкой с Альцхаймером ухаживать, а уж на учёбу повезёт уехать - сплошной праздник. А тут такие мучения ребёнок с 15 лет ради Польши принимает.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Джей / 22.05.19 01:43
      -
      1
      +
      Зря Вы так про Польшу. У них очень сильная поддержка государства во всех сферах, рабочих мест много, причём в разных сферах. Наши поляки уезжают в Польшу, получают там образование, потом работу по специальности, довольны.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Элфи Крекс / 22.05.19 12:20
        -
        1
        +
        Я пишу про то, что вижу. Вот у нас уже скоро год недалеко от дома какая-то стройка идёт. Дом большой снесли, новый строят, одну улицу перекопали, другую начали. Круглое катить, квадратное тащить, копать-закапывать кто? Пудели, как их тут нехорошие люди называют( по номеру польских машин). Бабушку-дедушку со старческоей деменцией хотят дома оставить. Страховка круглосуточный уход либо не оплачивает, либо мало покрывает. Нанять немку - дорого. Нанимают полек: кров, еда+500-1000 евро. Едут, только выбирай. За уборку немки берут 11-12 евро в час. Польки 8-9. Это всё при сильной поддержке государства во всех сферах и рабочих местах во всех сферах? А так-то да. Помучится ребёнок, поучится, вернётся, пойдёт, как тут писали, с парой высших образований стричь-брить-ногти пилить. Жизнь удалась.
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • [email protected] / 22.05.19 12:44
          -
          0
          +
          Элфи Крекс, про Польшу, специально для вас, я тут живу уже 19 лет. Высшее образование получала тут. В совершенстве владею языком. В каждой стране, в том числе и Польше, есть разные слои населения. И те, которых вы видите - это работяги, которые едут за хлебом. Да, многие поляки уехали на запад. А многие украинцы, например, едут наоборот, сюда. Вы не видите поляков, которые инженеры, биотехнологи, хирургим адвокаты и так далее, потомучто они не едут за границу пилить кому-то ногти. Для сводки - ранкинг лучших и самых востребованных информатиков в мире. Первое место - Китай. Второе - Русски и поляки. Вы просто их там не увидите. Польша была разрушена во время 2 Мировой Войны и они начинают заново. Поэтому, Польша всё еще восстанавливается. Архитектуры Варшавы никогда не вернуть, но они молодцы. Здесь хорошая семейная политика, здесь нет иммигрантов из Африки, как в других странах, и здесь ещё безопасно. Я сама себя содержу с 21 года полностью, чего в Молдове я бы не смогла. Польша - моя страна подземных апельсинов, молодец. Это славянский народ с традициями, их есть за что уважать.
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Koshka / 22.05.19 09:53
      -
      2
      +
      Образование получит, никто не заставляет оставаться в Польше.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok / 22.05.19 00:55
    -
    0
    +
    За границей с 15 лет? И пускали без родителей?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Джей / 22.05.19 01:45
      -
      3
      +
      Ну так а как дети уезжают учиться в школы за границу. Так и уезжают, в последних классах школы. Это хороший вариант в плане будущего, тока сложный в плане эмоционально-психологическом.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий

Предыдущий вопрос

Все вопросы

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору