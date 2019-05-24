Почему мы не можем отказаться от общения?
Мы встретились 10 лет назад, когда я была замужем. Повстречались полтора года, и я ушла от мужа, но не к нему, так как он и не звал, а ушла потому, что разлюбила мужа. После моего развода мы то встречались, то нет в течение года и в конце концов разошлись. Я уехала в другой город, но мы продолжали общаться то телефону (иногда) в течение еще 5-ти лет, встреч не было. Потом я вышла замуж, через два года родила, и связь по телефону опять возобновилась, а потом и встречи раз в 2-3 месяца (он прилетает из другого города на встречу со мной), и так уже год. У меня семья, он один... Не могу понять, почему ни я, ни он не можем отказаться от общения. За все эти 10 лет он пару раз говорил, что хотел бы со мной жить, но не получалось, так как никогда не был уверен во мне. Инициатором всех телефонных разговоров и встреч всегда был он. Со своей стороны могу сказать, что чувства к нему есть. Помогите разобраться.
Мнения наших экспертов
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Алена
Ну, судя по твоему рассказу, он правильно делает, что сомневается в тебе. Вы знакомы 10 лет, и все это время он был инициатором общения, сам шел на контакт, сам ездил к тебе на встречи, сам звонил. Ты же не теряла времени даром: устраивала свою личную жизнь, сменила город, поменяла мужа, родила ребенка. И никакой инициативы. Как принцесса в высокой башне. Хотя, даже она в какой-то момент веревочную лестницу своему принцу спустит. А ты – нет.
В мною очень любимом романе «Гордость и предубеждение» старшая сестра главной героини едва не упустила свое счастье, потому что была слишком сдержанной, чтобы проявить свои чувства к молодому человеку, и его легко убедили в том, что она в нем не заинтересована. Времена сильно изменились, но и сейчас мужчине нужно быть уверенным, что он небезразличен. Вот, интересно даже, что ты ответила ему тогда, когда он сказал тебе, что хотел бы с тобой жить? Что и, главное, как? Очевидно, что твоя реакция не дала ему повода думать, что это желание искренне взаимно.
Но сейчас, как мне думается, самое разумное решение – это волевым усилием поставить точку в этом «романе». Ты ведь не просто второй раз замужем (и не за ним), но еще и мать. И, учитывая вялый интерес к старому знакомому, ничего путного из вашей связи не получится, а навредить ты себе и своей семье можешь очень даже серьезно. Остановись. Уход «туда» уже не изменит ничего к лучшему. Добившись от тебя ответных действий, он перегорит и хорошо, если не начнет отыгрываться на тебе за многие годы игры в одни ворота. Ты для него – не цель, а путешествие к цели. Ему нравится процесс. Результат может разочаровать вас обоих.
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Сергей
Авигайль, на мой взгляд, проблема в том, что ты сама не очень понимаешь, что тебе нужно. Замуж выходила, скорее всего, первый раз по приколу, второй потому, что время подошло, никаких особых чувств не испытывая. Да и к нынешнему любовнику, на самом деле особой тяги нет. Приезжает несколько раз в год, ну и ладно. Ты ему даже не звонишь сама. О каких тогда чувствах может идти речь? Что же касается якобы некой «тяги», то она скорее не к конкретному человеку, а к возможности отдохнуть от нелюбимого супруга без особых последствий.
Что же теперь делать? Наверное, ничего. Мужа ты бросать не станешь, ибо какая ни какая, но уже семья и ребенок. Даже если любовник замуж начнет звать, не пойдешь, поскольку прекрасно понимаешь, что одно дело встречаться с кем-то, и совершенно другое – жить вместе. Да и он вряд ли в ближайшее время созреет на что-то серьезное, ибо также вполне спокойно живет без тебя. То есть особого желания сближаться сильнее, ни у кого не наблюдается. А раз так, то и менять никто ничего не будет. Хотя, изменения могут нагрянуть неожиданно. Если твой нынешний муж узнает о любовнике, то вполне возможно, что придется опять разводиться. И шансы на такой исход, увеличиваются с каждым твоим походом «налево». Это я к тому, что, если нет желания влезать в разбирательства, тяжбы и неизбежные проблемы, лучше прекращай рисковать и изменять супругу. Хотя, безусловно, каждый волен портить себе жизнь по-своему.
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Джей / 24.05.19 06:11Не поняла. Ушла от нелюбимого мужа, чтобы выйти за нелюбимого мужа? Логика??? В вашем случае разводиться нет смысла, с третьим мужем все повторится сначала. Дилемма современной женщины: звать мужика замуж или не звать)))
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Солярская / 24.05.19 05:59Незавершённый гештальт. Вы хотели предложения замужества, его так и не прозвучало за столько лет. Хотел предложить пожить - это, знаете, ни о чём. А вы продолжаете жить мечтами, что он мог бы и позвать замуж, и вас это держит, и мерещится любовь. Чтоб завершить, просто прямо, без экивоков, спросите: отчего он вас не позвал замуж раньше. Не жить. А жениться. И что бы он вам ни ответил, вы услышите завуалированный отказ. А уж дальше - жить станет легче. Вам сказали - нет. А пока не сказали, вас так и будет штормит. С маленьким ребенком на руках - вам это надо?