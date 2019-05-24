Почему мы не можем отказаться от общения?

Ну, судя по твоему рассказу, он правильно делает, что сомневается в тебе. Вы знакомы 10 лет, и все это время он был инициатором общения, сам шел на контакт, сам ездил к тебе на встречи, сам звонил. Ты же не теряла времени даром: устраивала свою личную жизнь, сменила город, поменяла мужа, родила ребенка. И никакой инициативы. Как принцесса в высокой башне. Хотя, даже она в какой-то момент веревочную лестницу своему принцу спустит. А ты – нет.

В мною очень любимом романе «Гордость и предубеждение» старшая сестра главной героини едва не упустила свое счастье, потому что была слишком сдержанной, чтобы проявить свои чувства к молодому человеку, и его легко убедили в том, что она в нем не заинтересована. Времена сильно изменились, но и сейчас мужчине нужно быть уверенным, что он небезразличен. Вот, интересно даже, что ты ответила ему тогда, когда он сказал тебе, что хотел бы с тобой жить? Что и, главное, как? Очевидно, что твоя реакция не дала ему повода думать, что это желание искренне взаимно.

Но сейчас, как мне думается, самое разумное решение – это волевым усилием поставить точку в этом «романе». Ты ведь не просто второй раз замужем (и не за ним), но еще и мать. И, учитывая вялый интерес к старому знакомому, ничего путного из вашей связи не получится, а навредить ты себе и своей семье можешь очень даже серьезно. Остановись. Уход «туда» уже не изменит ничего к лучшему. Добившись от тебя ответных действий, он перегорит и хорошо, если не начнет отыгрываться на тебе за многие годы игры в одни ворота. Ты для него – не цель, а путешествие к цели. Ему нравится процесс. Результат может разочаровать вас обоих.