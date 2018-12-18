Я такая плохая, что хочу съехать от свекрови?

Я замужем и у нас есть ребёнок. Я выходила замуж по любви. Мой муж – единственный сын в семье, и родители у него пенсионеры. Хоть отец работает до сих пор. Поэтому мы живем с родителями. Но по мимо моего мужа у них есть две дочки. Одна живет над нами с мужем и двумя детьми.

В последнее время я очень раздраженная и не могу понять в чем дело. Почему все так. Я сейчас в декрете и возможно у меня послеродовая депрессия, но не факт. Дело в том, что я уже устала от жизни со свекровью. Возможно это главная причина.

Она у меня хорошая и свекор хороший. И золовки хорошие. Но не знаю. В последнее время хочется просто выйти и уйти. Муж никогда не задумывался о жизни отдельно от родителей. И я боюсь ему об этом говорить. Ведь свекровь и все вокруг хорошие.

Но мне хочется своего счастья что ли. Хочу быть хозяйкой сама себе. Решать, когда что готовить. Все в доме обустраивать, как мне хочется. Да просто тупо побыть одной иногда. Чтобы никто не заходил в комнату мою (даже хоть и заходят, постучав).

Помогите, пожалуйста. Я такая плохая, что не ценю всего, что вокруг, или это нормально, что я хочу отдельной жизни? И как добиться этого? У нас мужем есть маленькая квартирка, которую сдаем. Дождаться, когда квартира будет пустая, тогда сказать мужу? Что мне делать? Сама запуталась.