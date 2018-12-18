Я такая плохая, что хочу съехать от свекрови?
Я замужем и у нас есть ребёнок. Я выходила замуж по любви. Мой муж – единственный сын в семье, и родители у него пенсионеры. Хоть отец работает до сих пор. Поэтому мы живем с родителями. Но по мимо моего мужа у них есть две дочки. Одна живет над нами с мужем и двумя детьми.
В последнее время я очень раздраженная и не могу понять в чем дело. Почему все так. Я сейчас в декрете и возможно у меня послеродовая депрессия, но не факт. Дело в том, что я уже устала от жизни со свекровью. Возможно это главная причина.
Она у меня хорошая и свекор хороший. И золовки хорошие. Но не знаю. В последнее время хочется просто выйти и уйти. Муж никогда не задумывался о жизни отдельно от родителей. И я боюсь ему об этом говорить. Ведь свекровь и все вокруг хорошие.
Но мне хочется своего счастья что ли. Хочу быть хозяйкой сама себе. Решать, когда что готовить. Все в доме обустраивать, как мне хочется. Да просто тупо побыть одной иногда. Чтобы никто не заходил в комнату мою (даже хоть и заходят, постучав).
Помогите, пожалуйста. Я такая плохая, что не ценю всего, что вокруг, или это нормально, что я хочу отдельной жизни? И как добиться этого? У нас мужем есть маленькая квартирка, которую сдаем. Дождаться, когда квартира будет пустая, тогда сказать мужу? Что мне делать? Сама запуталась.
Мнения наших экспертов
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Алена
Аниса, все-таки придется тебе учиться разговаривать с мужем не только на отвлеченные темы. Тем более, что желание жить отдельно от группы родственников – нормально и оправдано.
Во-первых, желание отделиться и жить самостоятельно – это не попытка сбежать от плохих родственников. Птенцы, вырастая, покидают родительское гнездо. Дети, становясь взрослыми, в норме, тоже оставляют родителей и отправляются в автономное плавание по жизни. И никто не упрекнет детей в том, что они захотели почувствовать себя по-настоящему взрослыми. И твое желание отделиться от родителей – это не оскорбление их, ни в коем случае.
Но для начала тебе нужно заручиться помощью собственного мужа. И как бы тебе ни хотелось, а придется ему рассказать о причинах твоего желания. Потому что, если он не поддержит твой порыв, то, все напрасно. А уж как все это организовать и на какие «рычаги» надавить – думаю, ты и сама лучше посторонних знаешь.
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Сергей
Аниса, в том, что тебе хочется жить собственной жизнью нет ничего странного или противоестественного. Это совершенно нормально, особенно в нашем сегодняшнем Мире. А учитывая тот факт, что у вас имеется собственная отдельная квартира, то тем более. Так что вопрос уезжать или нет от родственников, на мой взгляд, даже стоять не должен. Конечно уезжать. Другое дело, что между тобой и мужем нет никакого взаимопонимания. Вот это действительно проблема. И в первую очередь нужно решать именно её. Иначе никакое отдельное жилье не поможет.
Видишь ли, если ты боишься делиться с мужем своими желаниями, значит, и в остальных вопросах между вами нет ничего общего. А это до добра не доведет. Так что на мой взгляд, тебе стоит как можно больше, чаще и откровеннее общаться с супругом. В том числе и на тему отдельного проживания. Учись говорить о собственных желаниях, проблемах, неприятностях. В противном случае, через некоторое время недосказанности и нереализованные желания или «задавленные» неудовольствия прорвутся, и начнется кошмар.
Что же касается страха оказаться плохой, то мой тебе совет – борись с ним. Дело в том, что человек, который боится отстаивать собственное мнение, никогда не будет уважаем ни кем. Ведь это означает, что он сам ничего не хочет, не может и ни к чему не стремится. Такой идеальный слуга. Оно тебе надо?
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Zavoronok / 18.12.18 00:27Было похожее письмо на 21.11.18. Там много полезных советов накидали, пусть Аниса почитает.
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жужа@ / 18.12.18 00:20Если бы письмо было бы из России, то можно было бы посоветовать сказать мужу, что двух хозяек на кухне не бывает, а уж трёх (как у вас) это просто абсурд, и посоветовать свалить в свою квартиру. Но живя в Узбекистане с мужем, который "никогда не задумывался о жизни отдельно от родителей", искать на русских сайтах советы не вариант. Может родители его проклянут, если он уедет ? Или сын обязан жить с родителями до их смерти…..Другая культура!