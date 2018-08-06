Мой парень сбежал из-за угроз бывшего

Встречалась с парнем долго, 5 с половиной лет. Отношения были так себе, но была привязанность и не могла найти силы, чтоб уйти. В итоге, когда отношения были уже совсем плохи (мой парень уже тупо гулял с другими девушками и слал меня на три буквы), влюбилась в его знакомого и начала с ним общаться. По началу просто жаловалась ему на бывшего, потом уже поняла, что влюбилась по уши. Понемногу у него тоже стало что-то появляться ко мне. И в этот момент я решила уже полностью, с концами уйти из предыдущих отношений, в которых уже, по сути, ничего и не было. Ушла, начала гулять с этим другим парнем, и об этом узнал мой уже на тот момент бывший. Он начал следить за нами и угрожать парню, с которым я гуляю, что сожжет его машину, если тот не перестанет со мной общаться.

Сначала это были только угрозы, а потом он поехал и сломал новому парню нос и вырвал номер у машины. После этой ситуации новый парень сказал мне, что ему все это не нужно, надоело, и общаться он больше не хочет, и закинул меня в «блок» везде. Я была удивлена такой реакции и очень переживала из-за этого.

Через два дня новый парень снова вышел на контакт и сказал, что все это разыграл для того, чтоб старый парень больше не лез к нам. Мы снова начали гулять, общаться, еще больше, чем раньше. И однажды мой бывший нас увидел и снова поехал разбираться к новому парню. После этого новый сказал мне, что нам лучше вообще не видеться пока бывший не отвалит.

Мы не виделись, но общались, я стала замечать, что он стал реже писать, и практически не звонит. И через определенное время он написал смс, что он устал постоянно переживать за свою машину и реально больше общаться не хочет и заблокировал меня уже везде.

Подскажите, что с этим делать, за то время, пока мы гуляли, я поняла, что вообще до этого не любила по-настоящему, я к нему ощутила такой прилив чувств, думала, что уж с бывшим он сможет справиться, а он просто резко бросил меня и все. Очень хочу его вернуть, что делать?