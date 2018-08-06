Мой парень сбежал из-за угроз бывшего
Встречалась с парнем долго, 5 с половиной лет. Отношения были так себе, но была привязанность и не могла найти силы, чтоб уйти. В итоге, когда отношения были уже совсем плохи (мой парень уже тупо гулял с другими девушками и слал меня на три буквы), влюбилась в его знакомого и начала с ним общаться. По началу просто жаловалась ему на бывшего, потом уже поняла, что влюбилась по уши. Понемногу у него тоже стало что-то появляться ко мне. И в этот момент я решила уже полностью, с концами уйти из предыдущих отношений, в которых уже, по сути, ничего и не было. Ушла, начала гулять с этим другим парнем, и об этом узнал мой уже на тот момент бывший. Он начал следить за нами и угрожать парню, с которым я гуляю, что сожжет его машину, если тот не перестанет со мной общаться.
Сначала это были только угрозы, а потом он поехал и сломал новому парню нос и вырвал номер у машины. После этой ситуации новый парень сказал мне, что ему все это не нужно, надоело, и общаться он больше не хочет, и закинул меня в «блок» везде. Я была удивлена такой реакции и очень переживала из-за этого.
Через два дня новый парень снова вышел на контакт и сказал, что все это разыграл для того, чтоб старый парень больше не лез к нам. Мы снова начали гулять, общаться, еще больше, чем раньше. И однажды мой бывший нас увидел и снова поехал разбираться к новому парню. После этого новый сказал мне, что нам лучше вообще не видеться пока бывший не отвалит.
Мы не виделись, но общались, я стала замечать, что он стал реже писать, и практически не звонит. И через определенное время он написал смс, что он устал постоянно переживать за свою машину и реально больше общаться не хочет и заблокировал меня уже везде.
Подскажите, что с этим делать, за то время, пока мы гуляли, я поняла, что вообще до этого не любила по-настоящему, я к нему ощутила такой прилив чувств, думала, что уж с бывшим он сможет справиться, а он просто резко бросил меня и все. Очень хочу его вернуть, что делать?
Мнения наших экспертов
-
Алена
Анна, если твой парень не маньяк и не психопат в прямом смысле слова, то проблема в большинстве случаев решается переговорами с бывшим. А если не помогает, то следующий шаг – это заявление в полицию. В корне неправильно – сталкивать лбами «бывшего» и «нового», потому что это, по сути, провокационное бабское поведение, берущее свое начало их глухого средневековья, когда женщина была трофеем, за который мужчины бились. Нередко провоцировали такие разборки сами женщины, порой, невольно, но тем не менее. И тот факт, что твой бывший до сих пор качает права на тебя, говорит о том, что ты не выяснила с ним отношения до конца, на самом деле. В такой ситуации он продолжает считать тебя своим трофеем. И даже если твоему бывшему ты уже давно «фиолетова», он будет петушиться, особенно, если в принципе склонен к проявлению агрессии. Ведь он не тебя хочет вернуть, а просто показывает свою силу и свое превосходство над твоим новым пернем.
И если ты будешь пытаться решать свои проблемы с бывшим с помощью «новых» парней, бывший так и будет проявлять агрессию. Ты же бросаешь ему вызов. Не надо сталкивать мужчин. Твой бывший – твой проблема. Настаивай на встрече и выясняй отношения до конца. Выясни, что ему от тебя нужно, почему он преследует тебя, почему не оставляет в покое, хотя между вами уже ничего нет? Добивайся от него признания того, что ты больше не его девушка, и твой выбор партнера не должен его волновать, потому что ты сама его уже не волнуешь. А если не поможет, ты готова пойти с заявлением в полицию. Потому что членовредительство, нападения на людей и порча чужого имущества – это уже уголовщина.
Что касается твоего нового приятеля, то, судя по твоему рассказу, он, в первую очередь, еще совсем инфантильный пацан, который не умеет принимать взрослые решения и реагировать на конфликтные ситуации по-взрослому. После сломанного носа и сорванного знака нужно было идти в полицию, а не геройствовать. Некоторых «пацанов» могут остановить только законы и перспектива оказаться на нарах. Ну и, честно говоря, то, с какой скоростью он тебя «сливает» всякий раз, говорит о том, что ты не настолько ему нужна, чтобы ради тебя терпеть неудобства. Делай выводы.
-
Сергей
Анна, а для чего тебе такой партнер? Ведь ничего большого и светлого он к тебе не чувствует. Иначе бы не отказался. А раз так, то продолжать подобную связь – это просто впустую тратить время. Для чего? Нет, я понимаю, что молодой человек тебе понравился. Однако он не готов за тебя бороться, не имеет смелости противостоять негативным обстоятельствам. С таким «пассажиром», ничего серьезного создать не получится. Он всегда будет пасовать при сложностях, убегать от ответственности. Значит, ни хорошим мужем, ни правильным отцом стать не сможет. Не думаю, что ради такого человека стоит убивать нервы и здоровье.
Так что лично я считаю, что тебе стоит успокоиться, и некоторое время посвятить себе. Перестань общаться со всеми прошлыми партнерами, причем совсем. Займись учебой, ищи хорошую работу, заведи интересное хобби. Смени район проживания, или даже город. Отстройся от прошлого Мира. Стань другой, стань выше, успешнее, и все, что было, отвалится само собой. Ну, а дальше сама увидишь, как всё изменится.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?