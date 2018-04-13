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Отсутствие ответа он воспринимает как игнор


Когда у нас начинается ссора, пусть даже из-за пустяка, он начинает винить меня. Всегда. Но через некоторое время утверждает, что он виноват, он дурак и т.д. Но все это с таким отвращением звучит, будто он специально это написал, чтоб я успокоилась... Меня это жутко бесит. Я приведу пример нашей ссоры: Как-то раз я его проигнорировала весь день, я тогда жутко зла на него была, позже он меня как бы простил, но при одном условии, что я больше никогда игнорировать не буду (он игнорирование воспринимает как конец отношениям).

И вот через месяц я спросила: «Куда ты идешь?» Он на это ответил, я прочитала и пошла дела делать, а через 5 минут он начал крупными буквами писать, что я опять виновата, все из-за меня, хватит начинать ссору. Но я не понимаю: я прочитала смс, я поняла, куда он идет, ну не написала я «ОК», что с того? Что-то бы изменилось? Может это я не права? Я уже не знаю, что думать...

Лера,
Новосибирск, 19 лет
13.04.18
Отсутствие ответа он воспринимает как игнор

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Лера, твой парень реагирует на происходящее еще очень незрело. Рискну предположить, что ему примерно столько де лет, сколько и тебе. И он просто еще не дорос до взрослых отношений. Он, конечно, строит из себя взрослого самостоятельного мужчину, но по факту – еще мальчишка, и реакции соответствующие. Что делать с этим тебе? Вопрос, на который ответить можешь только ты. Ты можешь мириться с этим и осторожно подстраиваться, пока он не повзрослеет. А можешь распрощаться с ним и найти себе более адекватного парня. С этим у тебя будет еще много проблем, так как он явно больше озабочен процессом, нежели отношениями с тобой. Он пока не особо ценит тебя, его больше волнуют собственные ощущения. Парень пытается подстроить тебя под себя, и совсем не готов подстраиваться под тебя сам. Так что, я бы пока даже не советовала считать вас «парой». Ты, собственно, тоже пока не слишком серьезно смотришь на ваши отношения.

    Твой интерес парнем – это формальность. И он, конечно, это понял. Твое «Куда идешь?» - это какая-то отписка, ведь на его ответ продолжения не последовало. То есть, фактически, тебя не особо интересовало, что он собирается делать, и ответ его тоже не интересовал. Если бы ты реально заботилась о парне, ты бы ему ответила. Но ты относишься к нему точно также, как он к тебе – вы оба формально поддерживаете отношения. До того момента, как у одного из вас появится кто-то третий. Так что, я бы пока вообще не очень сильно вкладывалась в существующие отношения. Вы явно не горит желанием соответствовать ожиданиям друг друга. И явно не особо дорожите друг другом. Скорее всего, ваши отношения изживут себя в ближайшие год-два самостоятельно.

  • Сергей

    Лера, к сожалению, какими-то советами данную ситуацию быстро изменить не получится. Видишь ли, невзирая на то, что вы считаете себя взрослыми, всё уже знающими и умеющими, на самом деле, люди в вашем возрасте пока еще только учатся жить, общаться, строить отношения. И для того, чтобы детское мировоззрение, которое пока и заставляет вас так странно реагировать на, в общем-то, банальные вещи, сменилось сдержанностью, житейской мудростью и взвешенностью, требуется время и жизненный опыт. А опыт этот, увы, нарабатывается в том числе и в ссорах, упреках, страданиях и попытках понять за что, и почему именно меня. К сожалению, наука взрослой жизни никогда и никому не дается легко и просто.

    Поэтому пока могу тебе только посочувствовать и пожелать терпения. Кроме того, очень советую не забывать, что молодые люди и девушки, чаще всего, взрослеют не одинаково. Поэтому зачастую, когда молодая женщина начинает уже вполне по-взрослому оценивать происходящие события и вести себя соответственно, парни того же возраста всё еще остаются совершеннейшими подростками по своим поступкам и мироощущению. В результате возникает естественное непонимание и появляется вопрос: «Что вообще происходит?» Ведь ты ждешь от партнера нормальной реакции на банальную мелкую жизненную ситуацию, а он, вдруг, закатывает глобальную истерику на ровном месте, да еще и объяснить толком не может – зачем. Всё это как раз и есть приметы разных уровней взрослости. Что с этим делать? Ничего. Тут, как мне кажется, лишь два варианта. Либо терпеть и ждать, пока молодой человек подрастет, либо искать кого-нибудь постарше.

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Обсуждение 41  

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Лучшие комментарии

  • Krazy
    «Ок» написать не сложно. Я не люблю когда в воздухе переписка зависает. Непонятно получил собеседник сообщение или нет. Раздражает. И в конце разговора «ручкой помахать» и в начале поздороваться и спросить как дела. Короче элементарная вежливость.
    		 13.04.18 05:15
         
    13
         
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  • Zavoronok
    Как написанное сообщение может звучать с отвращением? Если ты спросила, куда идёшь, он написал, это означает, что вы не вместе сейчас, так как ты узнала тогда, что он уходит куда-то? А если вместе, то он что, немой? Напоминает один анекдот: муж и жена сидят за столом, он ей пишет с телефона "передай соль, пожалуйста" жена также с телефона отвечает "она у тебя под левым локтем",он"спасибо".
    		 13.04.18 09:03
         
    8
         
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  • Koshka
    Кстати, можно было написать не только "ок". Можно было выразить какие-то чувства, например, написать "классно, я тоже хочу туда сходить", если это приятное место, а не больница, конечно. В 19 лет общаться для галочки, даже не знаю, что сказать.
    		 13.04.18 09:14
         
    8
         
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  • Zavoronok
    Лера, а ссоры у вас тоже происходят посредством переписки? Вы вообще вживую видитесь? Общаетесь?
    		 13.04.18 12:52
         
    8
         
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  • Джей
    Самый большой страх человека — быть отаерженным. И Вы своим методом общения постоянно этот страх в парне подпитываете. Вопрос — зачем Вам это? Чтобы проще было управлять??
    		 13.04.18 09:40
         
    6
         
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