Отсутствие ответа он воспринимает как игнор

Лера, твой парень реагирует на происходящее еще очень незрело. Рискну предположить, что ему примерно столько де лет, сколько и тебе. И он просто еще не дорос до взрослых отношений. Он, конечно, строит из себя взрослого самостоятельного мужчину, но по факту – еще мальчишка, и реакции соответствующие. Что делать с этим тебе? Вопрос, на который ответить можешь только ты. Ты можешь мириться с этим и осторожно подстраиваться, пока он не повзрослеет. А можешь распрощаться с ним и найти себе более адекватного парня. С этим у тебя будет еще много проблем, так как он явно больше озабочен процессом, нежели отношениями с тобой. Он пока не особо ценит тебя, его больше волнуют собственные ощущения. Парень пытается подстроить тебя под себя, и совсем не готов подстраиваться под тебя сам. Так что, я бы пока даже не советовала считать вас «парой». Ты, собственно, тоже пока не слишком серьезно смотришь на ваши отношения.

Твой интерес парнем – это формальность. И он, конечно, это понял. Твое «Куда идешь?» - это какая-то отписка, ведь на его ответ продолжения не последовало. То есть, фактически, тебя не особо интересовало, что он собирается делать, и ответ его тоже не интересовал. Если бы ты реально заботилась о парне, ты бы ему ответила. Но ты относишься к нему точно также, как он к тебе – вы оба формально поддерживаете отношения. До того момента, как у одного из вас появится кто-то третий. Так что, я бы пока вообще не очень сильно вкладывалась в существующие отношения. Вы явно не горит желанием соответствовать ожиданиям друг друга. И явно не особо дорожите друг другом. Скорее всего, ваши отношения изживут себя в ближайшие год-два самостоятельно.