Отсутствие ответа он воспринимает как игнор
Когда у нас начинается ссора, пусть даже из-за пустяка, он начинает винить меня. Всегда. Но через некоторое время утверждает, что он виноват, он дурак и т.д. Но все это с таким отвращением звучит, будто он специально это написал, чтоб я успокоилась... Меня это жутко бесит. Я приведу пример нашей ссоры: Как-то раз я его проигнорировала весь день, я тогда жутко зла на него была, позже он меня как бы простил, но при одном условии, что я больше никогда игнорировать не буду (он игнорирование воспринимает как конец отношениям).
И вот через месяц я спросила: «Куда ты идешь?» Он на это ответил, я прочитала и пошла дела делать, а через 5 минут он начал крупными буквами писать, что я опять виновата, все из-за меня, хватит начинать ссору. Но я не понимаю: я прочитала смс, я поняла, куда он идет, ну не написала я «ОК», что с того? Что-то бы изменилось? Может это я не права? Я уже не знаю, что думать...
Новосибирск, 19 лет
13.04.18
Мнения наших экспертов
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Алена
Лера, твой парень реагирует на происходящее еще очень незрело. Рискну предположить, что ему примерно столько де лет, сколько и тебе. И он просто еще не дорос до взрослых отношений. Он, конечно, строит из себя взрослого самостоятельного мужчину, но по факту – еще мальчишка, и реакции соответствующие. Что делать с этим тебе? Вопрос, на который ответить можешь только ты. Ты можешь мириться с этим и осторожно подстраиваться, пока он не повзрослеет. А можешь распрощаться с ним и найти себе более адекватного парня. С этим у тебя будет еще много проблем, так как он явно больше озабочен процессом, нежели отношениями с тобой. Он пока не особо ценит тебя, его больше волнуют собственные ощущения. Парень пытается подстроить тебя под себя, и совсем не готов подстраиваться под тебя сам. Так что, я бы пока даже не советовала считать вас «парой». Ты, собственно, тоже пока не слишком серьезно смотришь на ваши отношения.
Твой интерес парнем – это формальность. И он, конечно, это понял. Твое «Куда идешь?» - это какая-то отписка, ведь на его ответ продолжения не последовало. То есть, фактически, тебя не особо интересовало, что он собирается делать, и ответ его тоже не интересовал. Если бы ты реально заботилась о парне, ты бы ему ответила. Но ты относишься к нему точно также, как он к тебе – вы оба формально поддерживаете отношения. До того момента, как у одного из вас появится кто-то третий. Так что, я бы пока вообще не очень сильно вкладывалась в существующие отношения. Вы явно не горит желанием соответствовать ожиданиям друг друга. И явно не особо дорожите друг другом. Скорее всего, ваши отношения изживут себя в ближайшие год-два самостоятельно.
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Сергей
Лера, к сожалению, какими-то советами данную ситуацию быстро изменить не получится. Видишь ли, невзирая на то, что вы считаете себя взрослыми, всё уже знающими и умеющими, на самом деле, люди в вашем возрасте пока еще только учатся жить, общаться, строить отношения. И для того, чтобы детское мировоззрение, которое пока и заставляет вас так странно реагировать на, в общем-то, банальные вещи, сменилось сдержанностью, житейской мудростью и взвешенностью, требуется время и жизненный опыт. А опыт этот, увы, нарабатывается в том числе и в ссорах, упреках, страданиях и попытках понять за что, и почему именно меня. К сожалению, наука взрослой жизни никогда и никому не дается легко и просто.
Поэтому пока могу тебе только посочувствовать и пожелать терпения. Кроме того, очень советую не забывать, что молодые люди и девушки, чаще всего, взрослеют не одинаково. Поэтому зачастую, когда молодая женщина начинает уже вполне по-взрослому оценивать происходящие события и вести себя соответственно, парни того же возраста всё еще остаются совершеннейшими подростками по своим поступкам и мироощущению. В результате возникает естественное непонимание и появляется вопрос: «Что вообще происходит?» Ведь ты ждешь от партнера нормальной реакции на банальную мелкую жизненную ситуацию, а он, вдруг, закатывает глобальную истерику на ровном месте, да еще и объяснить толком не может – зачем. Всё это как раз и есть приметы разных уровней взрослости. Что с этим делать? Ничего. Тут, как мне кажется, лишь два варианта. Либо терпеть и ждать, пока молодой человек подрастет, либо искать кого-нибудь постарше.
Обсуждение 41
Лучшие комментарии
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«Ок» написать не сложно. Я не люблю когда в воздухе переписка зависает. Непонятно получил собеседник сообщение или нет. Раздражает. И в конце разговора «ручкой помахать» и в начале поздороваться и спросить как дела. Короче элементарная вежливость.
13.04.18 05:15 Контекст комментария
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ZavoronokКак написанное сообщение может звучать с отвращением? Если ты спросила, куда идёшь, он написал, это означает, что вы не вместе сейчас, так как ты узнала тогда, что он уходит куда-то? А если вместе, то он что, немой? Напоминает один анекдот: муж и жена сидят за столом, он ей пишет с телефона "передай соль, пожалуйста" жена также с телефона отвечает "она у тебя под левым локтем",он"спасибо".
13.04.18 09:03 Контекст комментария
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KoshkaКстати, можно было написать не только "ок". Можно было выразить какие-то чувства, например, написать "классно, я тоже хочу туда сходить", если это приятное место, а не больница, конечно. В 19 лет общаться для галочки, даже не знаю, что сказать.
13.04.18 09:14 Контекст комментария
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ZavoronokЛера, а ссоры у вас тоже происходят посредством переписки? Вы вообще вживую видитесь? Общаетесь?
13.04.18 12:52 Контекст комментария
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ДжейСамый большой страх человека — быть отаерженным. И Вы своим методом общения постоянно этот страх в парне подпитываете. Вопрос — зачем Вам это? Чтобы проще было управлять??
13.04.18 09:40 Контекст комментария
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ВераЭто его проблемы, Лера. Не грузитесь. Современная болезнь, лайкнули не лайкнули. Мужчины мельчают.
13.04.18 21:47
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Клуша НовокузнецкЗдесь ( на Клео) из раза в раз транслируется, что если мужчина не слышит свою женщину - то есть если она что-то говорит, а он считает это ерундой - то это повод задуматься о том, есть ли вообще отношения. Живой пример с обратной стороны. Ну, трудно что ли ответить? Как верно говорит Крэйзи, сложно что ли написать "ОК", если знаешь, что парень болезненно реагирует на молчание? "Может это я не права?" Нет, правы, но правы в том, что этот парень Вам безразличен. Все остальное придумано Вами - за какой надобностью Вам это? - ответить на этот вопрос придется самой.
13.04.18 19:15
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На тему "видно, что сообщение получено". У меня начальник был с милой привычкой позвонить, сходу дать ценные указания/наорать/спросить чего и положить трубку. Те короткие гудки какбе намекают, но блин сколько раз было, что мы начинали в этот момент вопросы ему задавать (по работе надо заметить) Одна из причин смены места работы было, тк раздражало просто дико.
13.04.18 17:56
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Юликонтак видно же месенджерах, прочитано или нет.
13.04.18 15:38
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Юликонэто Крези, про ОК.
13.04.18 15:39
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ZavoronokВ мессенджерах видно только те сообщения, которые не прочитал ты. А прочитал твоё сообщение получатель или нет, ты знать не можешь. Кроме того, может, они не в мессенджере общаются.
13.04.18 16:04
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не умничайМожет они и не в мессенджерах общаются , но и умничать про месенджеры не надо , если ты не в теме. Например в вотсапе , вайбере или телеграмм ты можешь видеть прочитали твоё сообщение или нет (если у клиента не выключена специально эта функция). 1 галочка - ушло, 2 галочки - доставлено, посинели 2 галочки - прочитано.
13.04.18 17:20
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Юликонзависит месенджера вероятно. Whatsapp - синие галочки значат прочитано. Viber просто написано - прочитано. в инстаграмме просмотрено.
13.04.18 17:20
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Специально сейчас залезла посмотрела. У меня текстовые которые через мобильник просто сообщают, что отправлено. Через iMessage что доставлено (но не прочитано) Facebook messenger ничего не пишет. Watsapp птички ставит какие-то, хз что это означает. Другими не пользуюсь, может где-то и ставится значок "прочитано".
13.04.18 17:20
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про Watsapp1 галочка - ушло, 2 галочки - доставлено, посинели 2 галочки - прочитано.
13.04.18 17:21
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Юликону меня рабочий whatsap как раз. серые доставлено не прочитано, синие прочитано.
13.04.18 17:21
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Ну и вопрос на засыпку - "чем сложно послать ОК"? Три движения пальцем.
13.04.18 17:24
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Юликонпредставилась сразу картина, когда не получив от мамы новую игрушку, это героин катался по полу с завываниями, бился головой об углы и всячески привлекал внимание.
13.04.18 15:36
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ПрелестьСлава богу ума хватило не назвать здесь его " мой мч" А подружкам и себе наверняка такое внушила. Сама наврала и сама поверила. Мой совет - завязывай эту мутату. Нервы свои приведи в порядок. А то бесит многое из воображения. Психопаткой станешь если уже не стала.
13.04.18 13:22
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ZavoronokЛера, а ссоры у вас тоже происходят посредством переписки? Вы вообще вживую видитесь? Общаетесь?
13.04.18 12:52
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Ellis_@Игнор - это такой вид наказания. Вот ты такой сякой, я с тобой не-раз-га-ва-риваю! И всё, и хоть ты вешайся. На самом деле, когда люди уже взрослые/зрелые, они фильтруют события - это раз, знают хорошо своего партнёра и его потребности - два, и умеют общаться - три. Например, мой муж не любит, если я задерживаюсь где-то и не предупреждаю. Особенно если я за рулём и еду куда-то в новое место, у него сразу начинаются какие-то непонятные волнения. Всю жизнь хожу как кошка своими дорожками, сколько раз я возвращалась из школы позже, потомучто с подружками в парк или пешком иду. Родители не волновались. А тут - позвони, предупреди,я же волнуюсь. Чего волноваться, я же не маленькая. Бесполезно. Ну, взяла во внимание и звоню. В случае семейных людей, игнор вообще мало возможен. Есть дела, есть обязанности, надо их делать, некогда игнорами заниматься. Ну представьте. Надо договориться, кто пойдёт за дитём в сад или на собрание в школу, а тут молчат оба как рыба об лёд. И лечь спать, спиной повернуться. Останется только демонстративно и молча, пукнуть. ))
13.04.18 11:59
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ЛакиТы ж мои лапушки))) знаю отличный рецепт: перестаньте переписывать, начните РАЗГОВАРИВАТЬ. Я серьезно. Не поверите, но изначально телефоны для этого и использовались!)
13.04.18 10:44
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ДжейСамый большой страх человека — быть отаерженным. И Вы своим методом общения постоянно этот страх в парне подпитываете. Вопрос — зачем Вам это? Чтобы проще было управлять??
13.04.18 09:40
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хахахаА поговорить? Никак?
13.04.18 09:20
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ZavoronokКак написанное сообщение может звучать с отвращением? Если ты спросила, куда идёшь, он написал, это означает, что вы не вместе сейчас, так как ты узнала тогда, что он уходит куда-то? А если вместе, то он что, немой? Напоминает один анекдот: муж и жена сидят за столом, он ей пишет с телефона "передай соль, пожалуйста" жена также с телефона отвечает "она у тебя под левым локтем",он"спасибо".
13.04.18 09:03
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звездочка )ну не написала я «ОК», что с того? Что-то бы изменилось?..../// это те приятные нюансы, которые выражают тепло и отношение к человеку ) сообщения это не только информация, это ещё оттенки и полутона
13.04.18 08:30
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KoshkaКстати, можно было написать не только "ок". Можно было выразить какие-то чувства, например, написать "классно, я тоже хочу туда сходить", если это приятное место, а не больница, конечно. В 19 лет общаться для галочки, даже не знаю, что сказать.
13.04.18 09:14
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звездочка )или пожелать что-нибудь ) даже самое простое "обнимаю" подошло бы
13.04.18 09:21
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Koshka"Через месяц написала" - это понимать так, что месяц вы не общались? Ну и зачем Вам вообще надо знать, что какой-то левый парень про Вас думает и куда он идёт?
13.04.18 08:20
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КейтОтношения по Вконтакту, ну )))
13.04.18 05:45
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«Ок» написать не сложно. Я не люблю когда в воздухе переписка зависает. Непонятно получил собеседник сообщение или нет. Раздражает. И в конце разговора «ручкой помахать» и в начале поздороваться и спросить как дела. Короче элементарная вежливость.
13.04.18 05:15