Откажусь от алиментов – будет лучше помогать?
Мнения наших экспертов
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Алена
Елена, подавай на алименты и даже не думай. Мужчина, который говорит о ребенке, как о собачке, отец, который спокойно заявляет, что будет меньше помогать дочери, если ее мать подаст на алименты, – это ничтожество, которому нельзя верить. Он выторгует у тебя освобождение от алиментов, после чего ты через некоторое время не увидишь ни денег, ни общения, ничего. Нет никаких логических причин отказываться от алиментов, поскольку это – твоя гарантия, что ты хотя бы что-то будешь получать от него. Потому что он явно ищет повод платить тебе как можно меньше.
Если ты откажешься – ты вообще никаких денег от него не увидишь. Да, возможно, он будет давать тебе первое время что-то, но ему это быстро надоест. И, конечно, совсем смешно и грустно слышать угрозу, что он заведет нового ребенка, чтобы насолить тебе и меньше платить за дочку. Неужели ты думаешь, что, если ты откажешься от алиментов, ему что-то помешает завести детей в новом браке? И, будь уверена, если ты подпишешь отказ от алиментов, то, когда у твоего бывшего появится новая жена и новый ребенок, денег ты вообще не увидишь.
Твой муж не любит не только тебя, но и вашу общую дочь. Потому что любящий отец сказал бы своей бывшей жене: «Я, конечно, буду платить алименты, но если дочке что-то нужно, или если тебе будет не хватать ей на вещи, обучение, - обязательно мне говори, я помогу». Любящий отец не боится обязаловки в виде алиментов, а понимает, для чего они существуют, и не станет шантажировать бывшую жену, заставляя отказаться от гарантированных законодательством средств на содержание ребенка. Твой же хочет именно избавиться от этих обязательных выплат, чтобы самому решать – сколько давать денег, да и давать ли вообще. И мой жизненный опыт подсказывает, что обычно заканчивается вторым, после чего следуют непростые судебные тяжбы, где тебе женщине приходится доказывать, что муж не помогал растить ребенка, или помогал крайне мало. Зачем тебе это? Не рискуй. Твой муж уже ведет себя непорядочно.
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Сергей
Елена, на мой взгляд, в данном случае стоит просто включить логику. Давай будем честными и признаем, что действительно любящий и желающий общения с ребенком отец, сам будет готов выплачивать алименты и еще заплатить сверху, лишь бы ему не препятствовали видеться с отпрысками. Если же начинается торговля, появляются какие-то условия, значит, никакого желания у дяденьки нет. А раз так, стало быть, и качество общения, когда происходят встречи, просто не может быть хотя бы нормальным. Ну и для чего тогда весь этот цирк? Лично я считаю, что при подобных «раскладах», лучше вообще не встречаться. Смысла нет. Только хуже для всех.
Что же касается алиментов, то ни в коем случае не отказывайся от них. Видишь ли, судя по описанию, твой бывший муж в любом случае через какое-то время прекратит приезжать. И если у тебя не будет законных прав, то денег больше ты не увидишь никаких. Уверен, раз разговор идет о новой семье и ребенке там, значит, новая жена взяла дело в свои руки и именно с её «подачи» начались разговоры об отказе от алиментов. Поэтому как только ты напишешь отказ, дяденька исчезнет насовсем. И никакой помощи больше не будет. Оно тебе надо?
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Лучшие комментарии
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doremi 13.08.18 01:27Здравствуйте, хотела проголосовать за обоих Алёну и Сергея, но нельзя. Поэтому вибрала Сергея из-за краткости. Муж автора - расчётливый подонок. Ни в коем случае не идти у него на поводу, даже если он оформит свои обещания на бумаге. Интересно, как он разбрасывается детьми - заведу, не заведу .... как котят.
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Koshka 13.08.18 07:43Какой бред, извините! С таким мужем не надо общаться Вам, найдите юриста, пусть юрист защитит Ваши и ребенка интересы.
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жужа@ 13.08.18 02:08Автор, Вам надо не на Клео писать ( получать отзывы типа муж мерзавец, козел, подонок), а обращаться к адвокату, так как Вы похоже ничего не понимаете. Можно конечно же отказаться от алиментов (25% от официального заработка если у мужа один ребёнок) но заключить договор, по которому муж вне зависимости от его доходов будет ежемесячено выплачить на содержание ребёнка тысяч 100, а может 300. Это как договоритесь! ))
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Прелесть 13.08.18 08:12Алименты это всего 25 % если он за эту сумму торгуется как идиот, то обязательно подайте на алименты. Ничего большего он Вам никогда не даст.
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Персикова 13.08.18 09:46Тот , кто готов был бы дать своему ребёнку больше , чем причитается алиментами , тот вообще не стал бы разводить эти разговоры - просто давал бы. Ваш бывший -жмот высшей категории и просто мерзкий тип. Подавайте на алименты , хоть что-то от него поимеете. в противном случае будете выпрашивать каждую копейку, если вам реально понадобится.
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Элфи Крекс / 13.08.18 11:26Бред какой-то. То есть он в новой семье "заведет" ребёнка только для того, чтобы уменьшить размер алиментов?! А если бывшая жена на алименты не подаст, то он обязуется, что в новой семье детей не будет? И с ребёнком грозится не общаться? Да зачем ребенку нелюбящий его отец с покупным общением? Забыть такого как страшный сон. И обязательно на алименты подать.
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Вера / 13.08.18 10:54Елена, отказываются от алиментов наториально. Этого делать не нужно! Посмотрите насколько он сдержит слово, нет, тогда подавайте. Если не ошибаюсь за три прошедших года можно получить. Если он состоятельный, пусть сейчас даст за три года ))) скажите, заодно его проверите ))) просто знайте закон и общество на стороне матери и ребенка.
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Вера / 13.08.18 10:38Елена, мужчины, собственно как и женщины, то бишь человек, разные. Вы же не один год с ним прожили и лучше нас (совета нашего хотите знать) знаете его. Все зависит от того какой он человек, какая степень его подлости. Для порядочных мужчин алименты унизительны, как недоверие их отцовским,мужским качествам, недоверие их финансовой способности, своего рода предательство. Мой сосед вполне небедный человек, при встрече с ребенком, одевает, всякие отдыхи за границу возит и т.д., а бывшей не хочет давать, оформил самую низкую зарплату (сторожем в семейной фирме). Еще знаю молодого человека, вполне неплохого, от гражданского брака у него есть дочь. Он всегда присутствует финансово и в других ключах в ее жизни. С матерью дочки изначально был такой договор, и она сама не хотела алиментов по бумажке, с ее слов чтобы не портить биографию дочки. в законном браке родились двое, жизнь не сложилась, та подала на алименты, получает 33% как положено на двоих, без расчета на третьего, всегда плачет, что это копейки (я с ней знакома), что мог бы больше давать, как дочке, что в курсе как он ей ни в чем не отказывает.. говорит, что сама загнала себя в рамку, хотела по закону,получает то, что хотела, освободила его от всех других обязательств. В какой-то степени это так, опять-таки зависит от мужчины. Алименты до 18, а дальше денег нужно будет больше учеба в ВУЗе, свадьба... машина, квартира.. Отец душевно задетый из-за алиментов, просто не захочет помогать дальше. Очень длинно, извините, в общем, если вы ему доверяете и верите в его обещания, то лучше по-человечески, думаю он оценит.
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Персикова / 13.08.18 10:47"Отец душевно задетый из-за алиментов" - Вера , ну это очень смешно)))) Ну прям рана на сердце - алименты.
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Элфи Крекс / 13.08.18 11:18"Не захотела алиментов, чтобы не портить биографию дочке". Чего?????
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звездочка ) / 13.08.18 10:23Наверное, ситуация станет понятной, если он объяснит чем или в решении каких вопросов ему мешают официальные алименты. Я не думаю, что здесь вопрос непосредственно денег, здесь что-то другое.
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Zavoronok / 13.08.18 10:03Палка о двух концах. Потом мужик может подать на алименты в старости, и дочь обяжут платить.
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Персикова / 13.08.18 09:46Тот , кто готов был бы дать своему ребёнку больше , чем причитается алиментами , тот вообще не стал бы разводить эти разговоры - просто давал бы. Ваш бывший -жмот высшей категории и просто мерзкий тип. Подавайте на алименты , хоть что-то от него поимеете. в противном случае будете выпрашивать каждую копейку, если вам реально понадобится.
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Вера / 13.08.18 10:47Персикова, впервые с вами не соглашусь, ему же нужно донести до нее свою точку зрения. Спросите мужей своих, дамы, что они испытают, подайте вы на алименты. Унижение, ответят они, уверена.
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Персикова / 13.08.18 10:56Вера , ничего унизительного нет , когда люди делают это нормально , без скандалов и склок. А , если мужик начинает торговаться , да еще при этом упоминать будущего нового ребёнка в качестве угрозы , это не мужик в нормальном смысле этого слова. И заметьте , его желание общаться после развода с ребёнком зависит не от его любви , а от того , как он сторгуется с мамой. Он угрожает тем , что не будет общаться с ребенком . Это предмет для торга у нормального мужчины ? То есть тогда его любовь к сыну тут же закончится ? Это нормально ? Вот это унизительно , а не алименты. Я поэтому и пишу , что этот конкретный папаша - м...дак и ничего после развода она от него не получит , поэтому пусть хоть алименты будут от такого отца.
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Koshka / 13.08.18 11:06Унижение - сделать то, что положено законами страны? Пусть тогда катит куда-нибудь, где действуют законы джунглей. Нормальный человек сделает так, как в законе написано, а если естььденежки, то и еще добавит. Ну или в банк положит до совершеннолетия/квартиру купит. Для нормального мужчины родной ребенок не может стать чужим, что бы ни было с женой. А тут мы видим мужичонку с низким нищебродским мышлением.
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Элфи Крекс / 13.08.18 11:32Что же такого унизительного в помощи ребёнку? У меня, помню, сотрудник сам подал на развод, что- то там скверное с женой вышло, так сам в бухгалтерию написал, чтобы четверть зарплаты на дочь перечисляли. И с дочкой всегда распрекрасно общался, только с условием,чтобы на его или нейтральной территории.
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Прелесть / 13.08.18 08:12Алименты это всего 25 % если он за эту сумму торгуется как идиот, то обязательно подайте на алименты. Ничего большего он Вам никогда не даст.
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Никольски / 13.08.18 09:34Вот именно!
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Koshka / 13.08.18 07:43Какой бред, извините! С таким мужем не надо общаться Вам, найдите юриста, пусть юрист защитит Ваши и ребенка интересы.
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жужа@ / 13.08.18 02:08Автор, Вам надо не на Клео писать ( получать отзывы типа муж мерзавец, козел, подонок), а обращаться к адвокату, так как Вы похоже ничего не понимаете. Можно конечно же отказаться от алиментов (25% от официального заработка если у мужа один ребёнок) но заключить договор, по которому муж вне зависимости от его доходов будет ежемесячено выплачить на содержание ребёнка тысяч 100, а может 300. Это как договоритесь! ))
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жужа@ / 13.08.18 02:10Да, и что значит отказаться от алиментов? На них можно не подавать. Но подать потом года через три на весь период. Идите к адвокату, короче говоря.
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doremi / 13.08.18 01:27Здравствуйте, хотела проголосовать за обоих Алёну и Сергея, но нельзя. Поэтому вибрала Сергея из-за краткости. Муж автора - расчётливый подонок. Ни в коем случае не идти у него на поводу, даже если он оформит свои обещания на бумаге. Интересно, как он разбрасывается детьми - заведу, не заведу .... как котят.