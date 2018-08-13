Откажусь от алиментов – будет лучше помогать?

Елена, подавай на алименты и даже не думай. Мужчина, который говорит о ребенке, как о собачке, отец, который спокойно заявляет, что будет меньше помогать дочери, если ее мать подаст на алименты, – это ничтожество, которому нельзя верить. Он выторгует у тебя освобождение от алиментов, после чего ты через некоторое время не увидишь ни денег, ни общения, ничего. Нет никаких логических причин отказываться от алиментов, поскольку это – твоя гарантия, что ты хотя бы что-то будешь получать от него. Потому что он явно ищет повод платить тебе как можно меньше.

Если ты откажешься – ты вообще никаких денег от него не увидишь. Да, возможно, он будет давать тебе первое время что-то, но ему это быстро надоест. И, конечно, совсем смешно и грустно слышать угрозу, что он заведет нового ребенка, чтобы насолить тебе и меньше платить за дочку. Неужели ты думаешь, что, если ты откажешься от алиментов, ему что-то помешает завести детей в новом браке? И, будь уверена, если ты подпишешь отказ от алиментов, то, когда у твоего бывшего появится новая жена и новый ребенок, денег ты вообще не увидишь.

Твой муж не любит не только тебя, но и вашу общую дочь. Потому что любящий отец сказал бы своей бывшей жене: «Я, конечно, буду платить алименты, но если дочке что-то нужно, или если тебе будет не хватать ей на вещи, обучение, - обязательно мне говори, я помогу». Любящий отец не боится обязаловки в виде алиментов, а понимает, для чего они существуют, и не станет шантажировать бывшую жену, заставляя отказаться от гарантированных законодательством средств на содержание ребенка. Твой же хочет именно избавиться от этих обязательных выплат, чтобы самому решать – сколько давать денег, да и давать ли вообще. И мой жизненный опыт подсказывает, что обычно заканчивается вторым, после чего следуют непростые судебные тяжбы, где тебе женщине приходится доказывать, что муж не помогал растить ребенка, или помогал крайне мало. Зачем тебе это? Не рискуй. Твой муж уже ведет себя непорядочно.