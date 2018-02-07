Она старше, и я боюсь быть отвергнутым

Алена

Девушка, которая тебе нравится, имеет полное право чувствовать себя взрослее и считать отношения с тобой бесперспективными. И дело тут не в тебе, а в объективных причинах, плюс устоявшиеся стереотипы общества, в котором мы живем. Но, надо сказать, что эти стереотипы далеко не беспочвенны. Тебе «почти 19», что означает, что ты только-только начинаешь делать первые самостоятельные шаги по жизни. Ты, что называется, только «вылетел» из родительского гнезда. Чтобы стать полноценным кормильцем, добытчиком, опорой, тебе нужно еще несколько лет. Даже если ты очень серьезно настроен (как тебе кажется), ты все равно не потянешь сейчас семью. Мало того, твои родители наверняка будут активно против твоего выбора. А девушка не хочет ждать. Ей уже 25, и, полагаю, она здраво прикидывает шансы на роман с тобой: несколько лет на раскачку, ожидания перспектив, а потом бац – ей 30, а тебе 24, и вокруг столько милых девушек моложе ее. Поверь, это нервирует даже очень уверенных в себе женщин. И для нее это будет серьезным аргументом не в пользу романа с тобой. Повторюсь: дело не в тебе, дело «в системе». Или, если хочешь, в математике. Скажем, когда тебе 30, а ей 36 – это уже не проблема. Потому что оба уже достаточно взрослые, достигшие определенного статуса, работающие, и т.д. И оба к этому моменту вполне готовы к созданию семьи и появлению детей. Но в 25 лет девушка еще довольно сильно подвержена влиянию «взрослых», которые задают вопросы: о свадьбе, о семье, о детях (когда? смотри, не затягивай с этим!). И, естественно, она не будет рассматривать мальчишку, который буквально пару лет назад вылез из-за парты, в качестве потенциального мужа. Поэтому я бы советовала тебе просто общаться, с той легкостью, какая возникает тогда, когда ты перестаешь думать о человеке противоположного пола как о потенциальном сексуальном партнере. Просто отпусти все на самотек, не пытайся ей ничего доказывать. Хотя бы потому, что рискуешь увлечься самим процессом и попутать с влюбленностью желание доказать симпатичной взрослой молодой женщине, что ты – супермен.