Она старше, и я боюсь быть отвергнутым
Москва, 19 лет
07.02.18
Мнения наших экспертов
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АленаДевушка, которая тебе нравится, имеет полное право чувствовать себя взрослее и считать отношения с тобой бесперспективными. И дело тут не в тебе, а в объективных причинах, плюс устоявшиеся стереотипы общества, в котором мы живем. Но, надо сказать, что эти стереотипы далеко не беспочвенны. Тебе «почти 19», что означает, что ты только-только начинаешь делать первые самостоятельные шаги по жизни. Ты, что называется, только «вылетел» из родительского гнезда. Чтобы стать полноценным кормильцем, добытчиком, опорой, тебе нужно еще несколько лет. Даже если ты очень серьезно настроен (как тебе кажется), ты все равно не потянешь сейчас семью. Мало того, твои родители наверняка будут активно против твоего выбора. А девушка не хочет ждать. Ей уже 25, и, полагаю, она здраво прикидывает шансы на роман с тобой: несколько лет на раскачку, ожидания перспектив, а потом бац – ей 30, а тебе 24, и вокруг столько милых девушек моложе ее. Поверь, это нервирует даже очень уверенных в себе женщин. И для нее это будет серьезным аргументом не в пользу романа с тобой. Повторюсь: дело не в тебе, дело «в системе». Или, если хочешь, в математике. Скажем, когда тебе 30, а ей 36 – это уже не проблема. Потому что оба уже достаточно взрослые, достигшие определенного статуса, работающие, и т.д. И оба к этому моменту вполне готовы к созданию семьи и появлению детей. Но в 25 лет девушка еще довольно сильно подвержена влиянию «взрослых», которые задают вопросы: о свадьбе, о семье, о детях (когда? смотри, не затягивай с этим!). И, естественно, она не будет рассматривать мальчишку, который буквально пару лет назад вылез из-за парты, в качестве потенциального мужа. Поэтому я бы советовала тебе просто общаться, с той легкостью, какая возникает тогда, когда ты перестаешь думать о человеке противоположного пола как о потенциальном сексуальном партнере. Просто отпусти все на самотек, не пытайся ей ничего доказывать. Хотя бы потому, что рискуешь увлечься самим процессом и попутать с влюбленностью желание доказать симпатичной взрослой молодой женщине, что ты – супермен.
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СергейАлексей, к сожалению, почти все мы в тот или иной период проходим через подобные твоим неприятности. Невозможность найти нормальный контакт с понравившимся человеком, дурацкое поведение, иногда странные выходки, жуткая ревность, вспышки агрессии, затем депрессии и, как результат, самоедство, когда остаешься с собой наедине – это всё совершенно нормальное и абсолютно естественное проявление нашего периода взросления. Дело все в том, что твой организм пока еще развивается. Меняется гормональный фон, растут ткани, образуются новые связи в мозгу. Таким же изменениям подвергается и все остальное. Однако, как бы это ни было печально, чаще всего, тело взрослеет быстрее, чем психика. И когда внешне молодой человек уже выглядит как взрослый, когда желания и возможности вполне созрели, управляющая всем этим богатством система продолжает находиться в подростковом возрасте и заставляет вести себя соответствующе. Отсюда и неуверенность, перепады настроения и прочие радости. Что с этим делать? Взрослеть, набираться жизненного опыта, умнеть. Как? Ну, тут каждый справляется по-своему. Кто-то нагружает себя учебой, кто-то работой, кто-то идет в армию, способов много. Главное не впадать в уныние и не делать совсем уж больших и непоправимых глупостей. Я имею в виду варианты суицидальных попыток или ухода в пьянство. Увы, но такое тоже случается. Всё остальное, просто поверь на слово, само собой образуется через некоторое время. Так что учись, работай, займись спортом, найди какое ни будь новое интересное хобби, и старайся как можно больше общаться с разными людьми. Что же касается влюбленности в нынешнюю знакомую, то вряд ли это настоящее чувство. К сожалению, пока больше похоже на привязанность к более зрелой женщине как к некоему идеалу, имеющему очень мало связи с реальностью. Так довольно часто происходит в юности. Молодые люди влюбляются во что угодно, вплоть до портретов. И это тоже нормально, поскольку именно таким образом тренируется умение любить. Только постарайся не придавать всему происходящему слишком большое значение. Скорее всего, через некоторое время все само собой изменится. Ты немного подрастешь, наберешься опыта, начнешь смотреть на Мир более взрослыми глазами, и прежние чувства исчезнут, а на их место придет уже что-то более зрелое и серьезное. И направлено оно будет скорее всего уже на совершенно другого человека. В общем, не горюй. Все через подобное проходили, и ты обязательно пройдешь.
Обсуждение 27
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***приятно читать про незамутненные меркантилизмом и ложной семейщиной чувства. Герой, влюбляйтесь любите и наслаждайтесь.
07.02.18 09:58
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Юля БакуДля мальчика 19 лет очень много самоанализа и помпезности текста с примесью штампов. Как то не верю в письмо парня 19 лет...И еще "большая разница в социальном статусе" - это про что? Я не понимаю, что имеется ввиду. Какая то каша, простите! Ну подымайте свой социальный статус - если вы такой парень " не бездельничаю". И с Вами станет интересно, а не только Вам с ней. Если письмо реальное. А то конючите, " Мне интересно с ней. " Хочу дорогую игрушку! Отказа не перживу! - Ну и капризуля же ВЫ!!! По девченочьи.У меня так бывает. Вот "прибьется" ко мне какая нибудь дама "на подружится" - типо "А мне интересно с тобой" И не знаешь как ей обьяснить, что мне с ней скучно и мысли ее и чувства не интересны.. Избегаешь звонков, не собиваешься с " девченками"., отвечаешь на всеможные послания с мультяшками и эфирным мусором... " Я занята"- НЕЕЕЕЕТ. Конючит и конючит, и липнет и линет. До головной боли. И вдруг АЛЛИЛИЯ. " Я все поняла. Ты плохой друг!!!" И начинавется мое заплевывание среди общих знакомых ее "великой " личностью.. .Сидишь и думаешь " Как же ты скучнаяяяяяяяю До зевотыыыыыы" Отстаньте от человека и займитесь собой! А то иш какой развеликий и ноющий. А то сомнениями он себя разьедает. Станьте интересным и Вам не нужно будет ныть на женском блоге.
07.02.18 09:27
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звездочка )как по мне, то отвержение травма не слабее, чем измена ) если объект любим
07.02.18 09:38
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ЮляЭто когда извращенная любовь.Любить же можно и издалека, особенно если обьект любви не давал и не дает никакой надежды.Кто же мешает переживать великую и чистую любовь?Радуйся, что она у тебея есть и люби..На самом деле стимул жить... А травмироваться от "отвержения" человека , который тебя не любит- это вопрос не к любви, а к собственному эгу.Наверное, класс - добиться и мытьем и катаньем "любви" от человека, который тебя не любит и страдает от тебя. Я иногда читаю " Он меня добился" или " Я ее добился" и думаю "Вот ужас то!!!!" Насилие в принципе.. О каком счастье люди говорят? Один другому навязался силой. У меня такие молодые люди или навязчивые подруги вызывают отвращение..и только его..
07.02.18 10:11
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звездочка )не согласна с тобой ) желание быть вместе абсолютно естественное и действия, ведущие к этому, тоже нечто естественное. Я бы ещё поняла, если бы ты написала по этой ситуации "неразделенная любовь", но извращенная?
07.02.18 10:31
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ЮляОна вообще в нашем мире извращенная. И очень давно.. Такой продукт потребления..На ней делают уже открыто бизнес.Все. Одне и теж фразы " Я люблю конфеты" и " Я люблю тебя"..Как можно стремится к "быть вместе " с человеком , который тебя не любит?"
07.02.18 10:42
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Как можно быть вместе? Можно. Если понимать любовь не как безусловную категорию, а "за что-то", то это "что-то" всегда можно заиметь, причем в большем количестве и лучшего качества. На мой взгляд это из той же серии, что "люблю конфеты" - что определено Вами как извращение...понятия. И я с этим согласна.
07.02.18 11:00
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50/50Юля +1000000, и добавить нечего
07.02.18 09:44
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звездочка )Алексей, у самураев есть принцип умереть заранее. То есть всегда есть хороший вариант развития ситуации, а есть плохой, вот его надо мысленно прожить и заранее примириться с ним. Когда потерять больно (живое терять всегда больно), но это не страшно, ты почувствуешь уверенность и опору на самого себя, ты не будешь вести себя как малолетний эмоциональный придурок ) С девушкой сейчас никаких разговоров про ваши отношения не веди, ещё рано. Не задавай вопросов, ответы на которые сейчас только усложнят ваше общение. Терпи ) Просто будь рядом, дай ей время перестать замечать разницу в возрасте и потянуться к тебе, это произойдет само собой. Судя по твоему письму, по стилю изложения и рассуждениям, у тебя есть все шансы на отношения.
07.02.18 09:22
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ЕленаЖенщина писала. Мужчины, тем более молодые парни, не используют такие слова и обороты...
07.02.18 09:03
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Юликонпросто вопрос, как мальчик в 19 лет, набрал так много опыта быть отвергнутым ?
07.02.18 08:53
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"Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает"... (с)
07.02.18 08:42
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НикаМой брат в 16 лет переехал к женщине 23 лет. Пошел в вечернюю школу и стал работать на укладке асфальта. Они прожили 10 счастливых лет. Потом она его бросила из-за того, что он был бесплоден. В 25 он женился на дочере врача, который его лечил. Она от него залетела :) . Сейчас 2 -го родили. Высшее образование он тоже получил. Но учисля на платном.
07.02.18 07:03
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Юликонистория для дамского сериала просто , чтобы душу разрывало и сердце плакало. только арифметика не сходиться. 16+10 = 26 лет. а на дочери врача он женился в 25.
07.02.18 08:56
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Удивительная математика: когда тебе 10, а кому-то 16 - то между вами пропасть, когда тебе 19, а кому-то 25 - пропасть становится значительно меньше. Мотайте на ус - надо просто подождать, никого не терять, продолжать общаться и не пытаться доказывать, что Вы уже взрослый и способный на более серьезные отношения, надо просто стать им.
07.02.18 06:01
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Но и гарантии никто не даст, что тогда её сердце примет его. Хотя в принципе с тобой согласна.
07.02.18 08:52
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ZavoronokКлуше. Девушка может не захотеть ждать и выскочит замуж за другого. 25 лет не 18, в таком возрасте обычно хочется замуж и ребёнка.
07.02.18 10:03
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И что? Парню силой сейчас вести ее в загс? Или так - на "всякий случай" -прервать всякие отношения, а то вдруг ничего не получится?... Ей, возможно, хочется одного, ему, возможно, хочется другого - но они общаются, значит оба что-то в этом находят. И смысл лишать себя этого - основываясь на предполагаемых событиях будущего, которые могут быть, а могут не быть. Тем более - вот я сейчас пишу - и понимаю, что этот текст с одной стороны еще секунду назад был будущим, а теперь уже стал прошлым. Если об этом подумать в каком-то глобальном смысле - то есть только миг, когда ты живешь (настоящее) - так надо им и жить.
07.02.18 10:27
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Karina Ростов-на-ДонуВот могу поспорить на деньги, что это письмо писала женщина, причём так лет за сорок, в не молодой парень ;)
07.02.18 02:15
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Знаете, женщине в 25 от мужчины нужно совсем не то что девочке 17 лет от парня. Я не про замужество даже. Но вы для неё откровенно дитё ещё. Тут рыбы нет. Разве что просто развлечься.
07.02.18 01:15