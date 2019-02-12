Он сказал, что его семья меня не примет
Познакомилась с мальчиком-армянином (Рома) год назад, все это время общались как друзья (даже как просто знакомые), так как у меня все это время был парень. После того, как я с ним рассталась, Рома начал мне часто звонить, писать, звать гулять. Конечно же, я сначала и не хотела, но меня легко уговорить. В итоге мы встретились, и он мне рассказал, как ждал меня весь год. Вскоре мы начали встречаться. Все было хорошо, даже очень, но однажды он мне говорит, что мы больше не сможем быть вместе, что его не поймут в семье, и лучше будет сейчас расстаться, чем потом. Типа «зачем тратить твое время, если у нас с тобой будущего не будет, максимум что будет это свидания и все». Что мне делать? Я хочу его вернуть!
Мнения наших экспертов
-
Алена
Ника, не вижу смысла в желании вернуть то, что тебе и не принадлежало. Ты знакома с парнем год, при этом, как я понимаю, практически весь этот год у тебя был другой, а с этим ты сошлась не потому, что вдруг осознала, что лучше него нет на свете, а потому, что, как ты сама написала, тебя «легко уговорить». Только и всего.
Возникает резонный вопрос: зачем тебе парень, который добивался тебя, уговорил и понял, что его интерес к тебе на этом исчерпан? Ты веришь в то, что проблема исключительно в его семье? Наивно. Проблема в том, что он недостаточно тебя любит. Точнее, ты была ему интересна как охотнику лань, пока не подстрелил. А теперь интерес иссяк, а на поверхность вылезли другие вопросы, в том числе и от родни. И стало понятно мальчику, что он свой интерес переоценил, и больше, чем любовницей, он тебя в своей жизни не видит. Надо объяснять, почему?
На мой взгляд, лучшее, что можно сделать, это пожать плечами и постараться забыть это приключение. Ничего особенного не случилось, ты не беременна, он ничего тебе и не обещал. Ему можно даже сказать «спасибо» за то, что не стал продолжать морочить голову. Поступил вполне честно – понял, что ты не подходишь ему, и он не стал тратить твое время на отношения, которые не привели бы к свадьбе, но могли бы привести к нежелательной беременности, например. Так что, спасибо на том, что поступил порядочно. Тебе 19 лет. Просто не надо больше вести себя как девушка, которую «легко уговорить», и все будет в порядке. Слушай свое сердце, а не продавай себя как товар умелому купцу.
-
Сергей
Ника, есть такие понятия, как здравый смысл и гордость. Полагаю, сейчас стоит вспомнить о них. Нет, я понимаю, что тебе понравился молодой человек. Ухаживать такие ребята умеют, да и с финансами у них обычно все в порядке. Понимаю, что ты себе успела понапридумывать много чего светлого и счастливого, и теперь отказываться от всех этих воздушных замков довольно обидно. Однако, как бы ни было неприятно, стоит взять себя в руки и признать, что тебя просто «отставили». Увы, так иногда бывает со всеми нами без исключения. Пытаться «все вернуть» в данных условиях – это однозначно позорить саму себя, причем совершенно бестолково. Ну, вот представь, что ты встречалась с парнем, потом он тебе надоел, ты его «отшила», но он продолжает попытки сблизиться. Ходит под окнами, письмами и цветами забрасывает, встречает, где ни попадя, за руки хватает, даже плачет. Что ты будешь чувствовать? В лучшем случае жалость и брезгливость. Правильно? А еще раздражение и злость.
Вот и твой приятель сейчас точно в такой же ситуации. Тебе прямым текстом сказали, что отношения закончены. Какие для этого были подобраны аргументы – не суть важно. Главное, что с тобой больше встречаться не хотят. Данный факт сам по себе довольно неприятен, ибо является ударом по самолюбию, а уж пытаться в таких условиях «вернуться» – это однозначно опускать саму себя еще ниже. А уж какие разговоры за спиной могут пойти – вообще песня. Ведь одно дело, когда в ответ на подобное заявление, девушка гордо и молча уходит, как бы говоря, мол, «ну и дурак». Тут поневоле задумаешься, может, и правда дурак? И совершенно другое, когда она всеми силами пытается навязаться, вернуть расположение, унижается, просит, рыдает, бегает везде как собачка за хозяином. В таких условиях никаких других мыслей кроме «как же от нее отделаться», уже не будет. Да и окружающие, любящие позубоскалить, только рады будут посмеяться над влюбленной дурочкой, у которой никакого достоинства.
Так что, на мой взгляд, тебе не стоит никого возвращать. Это не твоя проблема, что родственники парня не одобряют его выбор, а он не хочет им противиться. Кроме того, получается, что никаких серьезных чувств с его стороны не было и нет, раз имеются более весомые обстоятельства, чем ваши отношения. Что ж, раз так, пожелай ему всего хорошего, скажи, что он молодец, поскольку слушается маму, и пусть и дальше так поступает. Затем вычеркни данный персонаж из жизни и иди дальше. Это просто не твой человек.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 34
Лучшие комментарии
-
Прелесть 12.02.19 02:10Сказка про белого бычка. Он ждал год чтобы попробовать и сообщить что его семья тебя не примет. Ты все равно хочешь вернуть такую дрянь?
-
Zavoronok 12.02.19 00:22Ника, он хочет расстаться, вот и приплёл родню. Уважительная причина вроде. Скажи ему, пусть мама ему и дальше сопли вытирает и указывает, что и как делать, не готов он ещё к самостоятельной жизни. Спрашивается, зачем было год ждать тебя? Чтоб сообщить, что родня не примет? Почему тогда сразу не сказал? Попользоваться хотел, а когда надоела, сказал про родню. Посылай его лесом, он не стоит твоих переживаний.
-
Zavoronok 12.02.19 00:56Так уже послал, только вежливо. Будет навязываться, пошлёт грубо.
-
krazy 12.02.19 02:34Вот не надо вам это. Точно говорю. Куча проблем, ненужных переживаний и перманентное состояние холодной войны. Ищите парня без национальных заморочек.
-
Настасья Петровна 12.02.19 02:27Уговорил-таки девку, ах, прохвост!!!))))) А если серьёзно - то когда любят, находят возможности и с семьёй сблизить, и прочие преграды подвинуть. К тому же армяне - христиане, не мусульмане. Следовательно, не такая уж это и проблема. А если в этой семье и проблема (представим гипотетически) - то и слава Богу, что она прошла мимо вас. Роль невестки "не из наших" незавидна. Без защиты мужа (а её бы и не было) заклюют, или сбежишь рано или поздно. В общем, улыбнитесь и идите вперёд.) Тут ловить нечего.
-
Artificialintellect / 13.02.19 13:23Какое детство! Ничего страшного в этом нет. Просто период взросления еще продолжается, знакомство с жизнью. Уроки жизни. В следующий раз будет дуть на воду.
-
Элфи Крекс / 13.02.19 11:41Редакция, почему не открываются комментарии к новому письму?
-
Ольга / 13.02.19 07:23У меня золовка в Армении живет уже 30 лет. Армяне Христиане, живут по всему миру и женятся, выходят замуж не только за армян.Тут, как все уже прокомментировали , дело в его голове, а не в его родне, это удобная ему отговорка, чтобы вас отшить и самому вроде,как не виноватым остаться. Даже хорошо, что это быстро произошло, только радоваться надо. Пока завоевать одни слова были, а теперь уже совсем по другому запел, как только цели добился. В любом случае быть замужем за армянином не просто, язык знать надо, обычаи соблюдать.
-
сара / 12.02.19 15:45А где Звездочка Алена? Она интересно писала.
-
Элфи Крекс / 12.02.19 14:00Вот уж про сопли я бы ни за что не стала говорить. Я бы обязательно подыграла. " Как жаль, что нам приходится расстаться. Да, обстоятельства сильнее нас, и я никогда не позволю себе встать между тобой и твоей семьёй, семья - это святое. Но моё сердце никогда не забудет тебя". Вот такое он от русской девушки в жизни не ожидает. А про сопли или ещё что там брошены ему говорили - это так обыденно.
-
Элфи Крекс / 12.02.19 14:01Ой, не туда улетело! Это в конце должно было быть.
-
[email protected] / 12.02.19 14:09Обойдётся без: " моё сердце не забудет тебя".
-
Элфи Крекс / 12.02.19 14:25Нетушки. Гулять так гулять.
-
El / 12.02.19 14:39А может: моей семье тебя вообще лучше не показывать, Ромчик.
-
Персикова / 12.02.19 14:50моей семье тебя вообще лучше не показывать, Ромчик. - аххххххха , это пять !
-
El / 12.02.19 15:03Свет, ну я это не понимаю, это что, автора мама под забором нашла, что это там за Рома такой, принц армянских Князей. А девушке связь с таким, на самом деле, позор для ее чести. Не надо нам ни Рому, ни его родословную. Обойдёмссси. Для меня эти отговорочки - лапша. Перефразируя Вишневского: а ей, едва он был таков, смахнуть лирическую пудру, со своих девичьих мозгов.
-
-
-
-
-
-
Zavoronok / 12.02.19 23:12Он сделал ей больно. Зачем тешить его самолюбие фразой "моё сердце тебя не забудет"? Можно подумать, он такой необыкновенный и лучше уже не встретится? По мне, так надо уколоть побольней напоследок. Хоть слабое, но всё ж утешение.
-
Элфи Крекс / 12.02.19 23:55Он её не оскорбил, постарался расстаться красиво. Зачем плевать ему в след?
-
Zavoronok / 13.02.19 00:34А перед тем, как встречаться, он не знал, что родня не примет? А то навешал лапши на уши, затащил в постель, а потом "родня не примет". Вот зачем начинать отношения без перспектив? Жила себе девушка, не тужила, он ей наплёл и про то, что ждал, и про любовь неземную, уговорил встречаться, а потом, когда она влюбилась, "родня не примет, надо расстаться".
-
-
-
Прелесть / 13.02.19 14:48Я считаю вообще своим долгом оставить прекрасный след о себе. И расставаясь так воспеть его, что он всю жизнь каждый месяц пытался бы вернуться. Никакой правды о нем.. Ни за что. Это моё кредо. Всю жизнь. Загадка для него. И все ясно для себя.
-
-
Персикова / 12.02.19 13:42Ох уж эти сладкоголосые армянские парни ))) Я выросла в Краснодаре , где их четверть населения. Что говорить , умеют они красиво девушкам песни петь в уши . Вот только у вас не оказалось , к сожалению , достаточно опыта , чтобы понять , что это просто песни. На мой взгляд , у вас есть проблема , которая и в будущих отношениях приведет вас к тому же , что и сейчас , если вы не поймете, что вам надо измениться. Не им, а вам. И эта проблема вот здесь "но меня легко уговорить" .
-
[email protected] / 12.02.19 13:48Они там что, изучают специально литературу, где как в сказке про 1000 и одну ночь, у девушек губы сладкие как мёд, а сиси зрелые как сочные дыни, а лицо белое как.. эх, уже неважно, когда было про сиси. И от вида этой красоты, у них кружится голова вместе с чалмой, и даже верблюд знает, как его душа грустит без любимой. И от этого быстрее бежит по пустыне. К тебе, к тебе, любимая. И я буду ждать тебя год, и даже всю жизнь. Только дай себя поцеловать, а то умру на месте.
-
-
[email protected] / 12.02.19 13:04Армянский мальчик вешает лапшу на уши и рассказывате про то, как он год ждал, чтобы потом сделать умозаключение, что его семья тебя не примет. Где логика?
-
Персикова / 12.02.19 13:43Он ей сказал ровно то , что она хотела услышать )
-
-
Рояль / 12.02.19 12:51Всё здесь очень хорошо написали про национальные заморочки и т.д. Ника, теперь надо легко уговорить себя саму, что оно тебе не надо. Хоти лучшего, а не абы чего;)
-
Элфи Крекс / 12.02.19 12:38В данном случае вам нужно принять во внимание только информацию, а не разбираться в причинах. Экзамен переносится на 16-ое. В пятницу, с 10до 12, не будет горячей воды. Рома больше не встречается с Никой. Если экзамен переносится на 16ое, значит, шестнадцатого вам надо быть в 317 аудитории на экзамене. А почему перенесли, улетел ли преподаватель в Караганду или с лестницы свалился, картошкой подавился, не важно. Так и здесь. Совершенно иррелевантно, почему он не хочет больше с вами встречаться. Он назвал причину, которая показалась ему приличной. Хотите - принимайте её, хотите - придумайте свою. Суть - с вами он встречаться не будет. Он пошёл своей дорогой, вы идите своей, а не бегите за ним следом.
-
Джошуа / 12.02.19 11:17Советую почитать книгу "Просто вы ему не нравитесь". Писал американец, но очень много дельных советов. Если любит, всегда рад женщину видеть и слышать. А если нет, ищет отговорки. Скорее всего, парень охладел. Может взять таймаут?
-
Zavoronok / 12.02.19 10:00Когда любят - ищут возможности, когда нет - отговорки.
-
Солярская / 12.02.19 09:40Уговорил на несколько прогулок, съездил по ушам "ждал тебя год", только уговорилась на большее, как тут раз - и всё. )) Молодость на то и дана, чтоб понять и разобраться, кто и что для тебя приемлемо, а что - нет. У парня уже и заготовка сработала, так и будет ее юзать в разных вариантах, типа "такую, как ты я ждал всю жизнь", а через пару месяцев "извини, мы армяне". Женится он лет в тридцать, родители ему найдут хорошенькую девочку, дочку друзей, лет на десять-двенадцать моложе, посадит ее возле плиты на кухне и родит троих детей один за другим. А до той поры "извини, мы армяне". Имей ввиду, он не один такой. Учись оценивать людей по их поступкам и отношению к тебе не на словах, а на деле. Вернуть не получится, хоть тебе сейчас и страдается. Не все, что немедленно хочется, должно сбываться. В первую очередь, это не нужно тебе самой.
-
Элфи Крекс / 12.02.19 12:58В обществе существуют определённые ритуалы. И подразумевается, что другие люди их тоже знают. Когда говорят" до свидания", никто не спрашивает: А когда оно у нас будет". Когда угощают в гостях, говорят: спасибо, было очень вкусно, а не " какая гадость эта ваша заливная рыба" или " а этот салат твоя жена делает неправильно, в него нужно ещё добавить тертое яблочко". "Моя семья тебя не примет", " Я понял, что недостоен тебя", " Я тебя намного старше, поэтому ты не должна тратить на меня свою драгоценные юность" - ритуальные фразы. Возможность донести информацию: мы больше не встречается. Ритуальный ответ: я тебя никогда не забуду, спасибо за всё хорошее, прощай. И всё. Всё!
-
-
Лада / 12.02.19 08:10Год ждал, хо-хо) да, эти ребятки умеют красиво по ушам ездить)
-
krazy / 12.02.19 02:34Вот не надо вам это. Точно говорю. Куча проблем, ненужных переживаний и перманентное состояние холодной войны. Ищите парня без национальных заморочек.
-
Настасья Петровна / 12.02.19 02:27Уговорил-таки девку, ах, прохвост!!!))))) А если серьёзно - то когда любят, находят возможности и с семьёй сблизить, и прочие преграды подвинуть. К тому же армяне - христиане, не мусульмане. Следовательно, не такая уж это и проблема. А если в этой семье и проблема (представим гипотетически) - то и слава Богу, что она прошла мимо вас. Роль невестки "не из наших" незавидна. Без защиты мужа (а её бы и не было) заклюют, или сбежишь рано или поздно. В общем, улыбнитесь и идите вперёд.) Тут ловить нечего.
-
Прелесть / 12.02.19 02:10Сказка про белого бычка. Он ждал год чтобы попробовать и сообщить что его семья тебя не примет. Ты все равно хочешь вернуть такую дрянь?
-
Koshka / 12.02.19 00:37Не ждите, пока пошлет лесом.
-
Zavoronok / 12.02.19 00:22Ника, он хочет расстаться, вот и приплёл родню. Уважительная причина вроде. Скажи ему, пусть мама ему и дальше сопли вытирает и указывает, что и как делать, не готов он ещё к самостоятельной жизни. Спрашивается, зачем было год ждать тебя? Чтоб сообщить, что родня не примет? Почему тогда сразу не сказал? Попользоваться хотел, а когда надоела, сказал про родню. Посылай его лесом, он не стоит твоих переживаний.