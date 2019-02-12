Он сказал, что его семья меня не примет

Ника, не вижу смысла в желании вернуть то, что тебе и не принадлежало. Ты знакома с парнем год, при этом, как я понимаю, практически весь этот год у тебя был другой, а с этим ты сошлась не потому, что вдруг осознала, что лучше него нет на свете, а потому, что, как ты сама написала, тебя «легко уговорить». Только и всего.

Возникает резонный вопрос: зачем тебе парень, который добивался тебя, уговорил и понял, что его интерес к тебе на этом исчерпан? Ты веришь в то, что проблема исключительно в его семье? Наивно. Проблема в том, что он недостаточно тебя любит. Точнее, ты была ему интересна как охотнику лань, пока не подстрелил. А теперь интерес иссяк, а на поверхность вылезли другие вопросы, в том числе и от родни. И стало понятно мальчику, что он свой интерес переоценил, и больше, чем любовницей, он тебя в своей жизни не видит. Надо объяснять, почему?

На мой взгляд, лучшее, что можно сделать, это пожать плечами и постараться забыть это приключение. Ничего особенного не случилось, ты не беременна, он ничего тебе и не обещал. Ему можно даже сказать «спасибо» за то, что не стал продолжать морочить голову. Поступил вполне честно – понял, что ты не подходишь ему, и он не стал тратить твое время на отношения, которые не привели бы к свадьбе, но могли бы привести к нежелательной беременности, например. Так что, спасибо на том, что поступил порядочно. Тебе 19 лет. Просто не надо больше вести себя как девушка, которую «легко уговорить», и все будет в порядке. Слушай свое сердце, а не продавай себя как товар умелому купцу.