Он оскорбляет, я дерусь, так и живем
Я в браке 2 года и очень часто ругаюсь с мужем, но проблема в том, что я с ним дерусь. Ситуации и поводы разные, но начало ссор одно: он обзывает меня матом, посылает, а я не могу ему в этот момент ответить тем же острым словцом и, ничего другого не придумав, я начинаю его бить, кулаком, рамкой для фотографий, что под рукой будет, царапаю... В одну из таких ссор, я ударила рамкой с фото по дисплею телевизора и, естественно, разбила хороший телевизор... После таких выяснений отношений я плачу, жалею о содеянном...
Хочу пояснить, что живем мы у меня (с моей мамой), у мужа жилья нет, только в другом городе и с его мамой. В ссорах муж никогда меня не бьет и не отвечает силой, он уходит в другую комнату, в ванну, закрывает дверь. А я иду за ним и продолжаю бить, плакать, говорить как он меня обидел, говорю, что разведусь, пусть уходит, уезжает к маме... У нас есть ребенок, и был один момент, когда мы ссорились, дочь была у меня на руках, он взял дочь с моих рук и кулаком ударил меня сверху по голове, больно и обидно было...Какое-то время мы не ругались, но меня эта ситуация не проучила... Когда слышу мат и оскорбления в свой адрес из уст мужа, я просто зверею, не могу себя контролировать! Мама говорит, что муж ей сказал, что еще раз такое повторится, и он мне хорошенько врежет...
Мнения наших экспертов
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Алена
Алена, ты и твой муж классно развлекаетесь. Причем, несмотря на солидный 30-летний возраст, ни он, ни ты взрослеть не собираетесь. Оба – инфантильные, глупые переростки, не готовые ни взрослеть, ни брать на себя ответственность за свою жизнь. 30 лет живете при мамах, это, знаешь ли, сказывается. Есть тылы, есть за кого спрятаться и кем прикрыться. Жилье есть, причем, у обоих, так что, вполне можно продолжать играться в двух подростков-переростков. Материться, кидаться, портить родительское имущество. Вот, я уверена, живи вы на свои полностью, и на съемной квартире со строгой хозяйкой, тебе бы в голову не пришло швыряться предметами интерьера, потому что получила бы счет и предписание выселиться за 24 часа. А так-то – мама, родной человек, все стерпит. Причем, ни маму, ни дочку тебе не жаль. Потому что игра с мужем – экшен затягивающий. А больше, как я понимаю, у вас и нет развлечений.
То, что тебе это нужно – не вызывает сомнений. Если бы ситуация тебя не устраивала, ты бы уже выгнала мужа и подала бы на развод. И ни ребенок, ни перспектива выбивать алименты тебя бы не испугали. Но тебе нужен адреналин, и ты его получаешь от ссор с мужем. Не будет ссор – жизнь твоя будет скучна и уныла. Поэтому ты даже не пытаешься начать реагировать на маты мужа как-то иначе. Вы играете одну и ту же пьесу по известному вам сценарию. И пока в ответ на его оскорбления ты будешь кричать, кидаться и драться – ничего не изменится. Правда, подозреваю, что мама права, и муж твой однажды врежет тебе как следует. Потому что женщина, которая раз за разом распускает руки, постепенно перестает восприниматься как женщина и на нее перестает действовать правило «женщин не бьют».
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Сергей
Алёна, лично мне в описываемой ситуации больше всего жаль вашего ребенка. Дочь явно не понимает, что происходит. Она просто боится, и чем дальше, тем больше. Ведь для неё вы оба самые значимые люди, а потому любой конфликт между вами, тем более связанный с явной агрессией, вызывает сильную эмоциональную реакцию. А чуть позже, немного повзрослев, девочка еще и чувство вины начнет испытывать. И это пока вы с мужем играете, развлекаетесь, получаете удовольствие. Ну, и что в результате вырастет из такого ребёнка? Согласись, вряд ли получится что-то стабильное, спокойное и уравновешенное. Это я к тому, что тебе, как матери, лучше задуматься, стоит ли продолжать в том же духе.
В большую любовь между тобой и супругом я, уж извини, не верю. Ну не может быть реальных светлых чувств между людьми, которые оскорбляют друг друга как словесно, так и физически. Так не лучше ли решить все вопросы, просто разойдясь по разные строны? Хотя бы ради ребенка? Это и проще, и честнее. Нет, безусловно, вы взрослые люди, и вполне можете портить собственную жизнь роно так, как вам захочется. Но ведь при этом, вы уже – родители. А раз так, то хоть кто-то обязан, наконец, повзрослеть и стать хотя бы мало-мальски ответственным. Семьи ведь все равно нет. Ну, так и прекратите заниматься ерундой и портить жизнь себе и окружающим.
Договоритесь друг с другом о посещениях, встречах с ребенком и разойдитесь. Просто поверь, что приходящий папа, гораздо лучше живущего постоянно рядом, но при этом не могущего наладить нормальное общение с мамой.
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Ваше мнение 4
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Рина / 01.10.18 01:25Ребенка хоть пожалей, дура! Она не виновата, что ты себе не того мужа выбрала. Тебе нужен был или высококультурный эстет, матом не ругающийся от слова совсем, или звероподобный альфач, который на первую же выходку без всякой ругани врезал бы так, что руки против него распускать больше никогда не захотелось бы. А ты вышла за нечто среднее между этими двумя, и мучаются теперь все...
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Никольски / 01.10.18 01:43Не надо быть высококультурным эстетом, что бы не ругаться матом. На земле есть просто люди не употребляю щие в речи мат. Это, на самом деле, просто. Ировень общей культуры. И он не ограничивается только "здравствуйте, извините, до свидания". И, кстати, есть тусовки высококультурных эстетов, которые не употребляют мат, а по их собственным словам " на нем разговаривают".
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Zavoronok / 01.10.18 01:10Пипец полный. Можно посоветовать развлекаться, когда ребёнка рядом нет, жалко девочку очень.
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Апельсиновая / 01.10.18 01:0030 лет, ума нет. Вообще не понятно, чего автор от нас хочет. В чем вопрос-то? Как не звереть? Ну таблетки есть успокаивающие. Почему муж матерится? Ну потому что ему это нравится и ты об этом знала, чего бесишься не понятно. Как развестись? В ЗАГСе заявление написать.