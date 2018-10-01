Он оскорбляет, я дерусь, так и живем

Я в браке 2 года и очень часто ругаюсь с мужем, но проблема в том, что я с ним дерусь. Ситуации и поводы разные, но начало ссор одно: он обзывает меня матом, посылает, а я не могу ему в этот момент ответить тем же острым словцом и, ничего другого не придумав, я начинаю его бить, кулаком, рамкой для фотографий, что под рукой будет, царапаю... В одну из таких ссор, я ударила рамкой с фото по дисплею телевизора и, естественно, разбила хороший телевизор... После таких выяснений отношений я плачу, жалею о содеянном...

Хочу пояснить, что живем мы у меня (с моей мамой), у мужа жилья нет, только в другом городе и с его мамой. В ссорах муж никогда меня не бьет и не отвечает силой, он уходит в другую комнату, в ванну, закрывает дверь. А я иду за ним и продолжаю бить, плакать, говорить как он меня обидел, говорю, что разведусь, пусть уходит, уезжает к маме... У нас есть ребенок, и был один момент, когда мы ссорились, дочь была у меня на руках, он взял дочь с моих рук и кулаком ударил меня сверху по голове, больно и обидно было...Какое-то время мы не ругались, но меня эта ситуация не проучила... Когда слышу мат и оскорбления в свой адрес из уст мужа, я просто зверею, не могу себя контролировать! Мама говорит, что муж ей сказал, что еще раз такое повторится, и он мне хорошенько врежет...