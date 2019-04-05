Он оберегает меня от самого себя

Общаемся с парнем 6 лет. Долгое время дружили, на 7 год общения стали встречаться. И все бы хорошо, мы действительно очень любим друг друга (скорее, он полностью уверен в своих намеренья и чувствах, а я в полных сомнениях) и не можем друг без друга. Что бы ни происходило, чудным образом мы все равно опять притягиваемся. Он все эти годы ни пытался меня защитить от себя. Именно поэтому мы долго были в дружеских отношениях. Он мне с самого начала нравился, и я ему, но он специально оберегал как меня, считая, что принесёт мне только вред. Так он утверждал. И действительно, даже в дружеских отношениях он мне принес не мало горя, поступал не очень хорошо по отношению ко мне, обещал что-то, а потом игнорировал меня, попадал в ужасные ситуации, граничащие с риском для жизни, что заставляло меня переживать очень сильно, так как я к нему всегда очень искренне относилась. Я пыталась просто убить в себе чувства к нему. Но в итоге, все равно сошлись, я ничего не могу с собой поделать, и он тоже, есть чувства сильные, и все. Была попытка у меня уже в отношениях закончить это, я не выдерживала морально его приключений (с ним постоянно что-то происходит, какие-то неприятности, не раз был на грани смерти даже, у меня еще часто свои проблемы, и все это меня морально извело, я еще очень эмоциональная и близко к сердцу все воспринимаю, у меня сердце просто разрывается из-за него). Но без него мне не лучше, я уже не представляю своей жизни без него, мне необходимо, чтобы он хоть как-то был рядом.

Часто мне кажется, что наши отношения – это утопия. Меня тянет к этому человеку, я действительно искренне к нему отношусь, он для меня на уровне семьи, он единственный, до этого толком никого и не было, мне хочется с ним быть, заботиться о нем, оберегать, любить, но есть вещи, которые беспокоят меня, и я не все могу принять, что изводит меня...

Во-первых, это проблемы со здоровьем. Они очень серьёзные, он уже еле живой из-за своих приключений в прошлом, и сейчас у него жесткая работа и пока невозможно ее даже бросить (действительно никак). Тот, кого я безумно любила раньше, он исчезает в прямом смысле этого слова. У него частые боли и т.д. Я даже уже не понимаю, может это просто какая-то жалость с моей стороны к нему, какие-то попытки просто спасти всех вокруг, иногда я уже начинаю сомневаться в своих чувствах, тех которые зародилась еще в подростковом возрасте, ведь в начале нашего общения, я действительно его просто жалела и пыталась поддержать и как-то потом стала привязываться и все с этого и началось...потому что на тот момент никого больше не было кроме него. И как дальше с ним что-то строить вообще, строить семью и т.д.?

И ещё, что меня изводит эта одна история, когда он любил меня, но оберегал меня от себя и встречался с другой (эта была сестра жены его брата). С братом они в хороших очень отношениях. И вот у них были очень серьезные отношения. На то время у меня тоже был парень, так как я не знала о его чувствах и вида он не подавал, но у нас ничего с ним не было, просто за ручку в кино ходили. Меня убивает, что он любил меня, а спал с другой. Я очень хочу это забыть, не расстраиваться из-за этого, но не могу вообще никак, я думаю об этом все чаще, и в такие моменты мне вообще не хочется с ним связываться… Сейчас я ему полностью доверяю, но именно та история меня гложет, я не могу это понять и принять... По этой причине я не могу его к себе близко подпустить, у меня чувство, что он меня не достоин, и я пожалею, если это сделаю…

Я думаю, что если бы сейчас он какими-то действиями показывал, что сейчас существую только я и никто другой, я бы успокоилась... Я ему не раз говорила об этом, но действий так и нет, все только на словах... Обещания так и не выполняются... И по итогу я и без него несчастна и с ним несчастна (да, мне хорошо с ним рядом, только с ним так, но помимо этого больше ничего нет, все наши отношения заключаются в том, что он приезжает ко мне иногда, мы немного проводим время вместе и все, и он уезжает). И я снова в одиночестве со всеми проблемами и т. д.. Мне нужен человек, за которым я буду идти, который будет меня мотивировать, вдохновлять, радовать любыми способами, мне очень этого не хватает в жизни. А с ним этого нет, я ищу многое в других людях, потому что этого не хватает с ним. Я пытаюсь его направлять, пытаюсь его уберечь. Не знаю, что дальше с этим всем делать, мы слишком долго знакомы и может это реально просто какая-то привычка, я не могу оставить его никак, я уже пыталась. Как принять, смириться или вообще стоит поставить жирную точку на всех этих отношениях.