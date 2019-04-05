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Он оберегает меня от самого себя


Общаемся с парнем 6 лет. Долгое время дружили, на 7 год общения стали встречаться. И все бы хорошо, мы действительно очень любим друг друга (скорее, он полностью уверен в своих намеренья и чувствах, а я в полных сомнениях) и не можем друг без друга. Что бы ни происходило, чудным образом мы все равно опять притягиваемся. Он все эти годы ни пытался меня защитить от себя. Именно поэтому мы долго были в дружеских отношениях. Он мне с самого начала нравился, и я ему, но он специально оберегал как меня, считая, что принесёт мне только вред. Так он утверждал. И действительно, даже в дружеских отношениях он мне принес не мало горя, поступал не очень хорошо по отношению ко мне, обещал что-то, а потом игнорировал меня, попадал в ужасные ситуации, граничащие с риском для жизни, что заставляло меня переживать очень сильно, так как я к нему всегда очень искренне относилась. Я пыталась просто убить в себе чувства к нему. Но в итоге, все равно сошлись, я ничего не могу с собой поделать, и он тоже, есть чувства сильные, и все. Была попытка у меня уже в отношениях закончить это, я не выдерживала морально его приключений (с ним постоянно что-то происходит, какие-то неприятности, не раз был на грани смерти даже, у меня еще часто свои проблемы, и все это меня морально извело, я еще очень эмоциональная и близко к сердцу все воспринимаю, у меня сердце просто разрывается из-за него). Но без него мне не лучше, я уже не представляю своей жизни без него, мне необходимо, чтобы он хоть как-то был рядом.

Часто мне кажется, что наши отношения – это утопия. Меня тянет к этому человеку, я действительно искренне к нему отношусь, он для меня на уровне семьи, он единственный, до этого толком никого и не было, мне хочется с ним быть, заботиться о нем, оберегать, любить, но есть вещи, которые беспокоят меня, и я не все могу принять, что изводит меня...

Во-первых, это проблемы со здоровьем. Они очень серьёзные, он уже еле живой из-за своих приключений в прошлом, и сейчас у него жесткая работа и пока невозможно ее даже бросить (действительно никак). Тот, кого я безумно любила раньше, он исчезает в прямом смысле этого слова. У него частые боли и т.д. Я даже уже не понимаю, может это просто какая-то жалость с моей стороны к нему, какие-то попытки просто спасти всех вокруг, иногда я уже начинаю сомневаться в своих чувствах, тех которые зародилась еще в подростковом возрасте, ведь в начале нашего общения, я действительно его просто жалела и пыталась поддержать и как-то потом стала привязываться и все с этого и началось...потому что на тот момент никого больше не было кроме него. И как дальше с ним что-то строить вообще, строить семью и т.д.?

И ещё, что меня изводит эта одна история, когда он любил меня, но оберегал меня от себя и встречался с другой (эта была сестра жены его брата). С братом они в хороших очень отношениях. И вот у них были очень серьезные отношения. На то время у меня тоже был парень, так как я не знала о его чувствах и вида он не подавал, но у нас ничего с ним не было, просто за ручку в кино ходили. Меня убивает, что он любил меня, а спал с другой. Я очень хочу это забыть, не расстраиваться из-за этого, но не могу вообще никак, я думаю об этом все чаще, и в такие моменты мне вообще не хочется с ним связываться… Сейчас я ему полностью доверяю, но именно та история меня гложет, я не могу это понять и принять... По этой причине я не могу его к себе близко подпустить, у меня чувство, что он меня не достоин, и я пожалею, если это сделаю…

Я думаю, что если бы сейчас он какими-то действиями показывал, что сейчас существую только я и никто другой, я бы успокоилась... Я ему не раз говорила об этом, но действий так и нет, все только на словах... Обещания так и не выполняются... И по итогу я и без него несчастна и с ним несчастна (да, мне хорошо с ним рядом, только с ним так, но помимо этого больше ничего нет, все наши отношения заключаются в том, что он приезжает ко мне иногда, мы немного проводим время вместе и все, и он уезжает). И я снова в одиночестве со всеми проблемами и т. д.. Мне нужен человек, за которым я буду идти, который будет меня мотивировать, вдохновлять, радовать любыми способами, мне очень этого не хватает в жизни. А с ним этого нет, я ищу многое в других людях, потому что этого не хватает с ним. Я пытаюсь его направлять, пытаюсь его уберечь. Не знаю, что дальше с этим всем делать, мы слишком долго знакомы и может это реально просто какая-то привычка, я не могу оставить его никак, я уже пыталась. Как принять, смириться или вообще стоит поставить жирную точку на всех этих отношениях.

Мария, Краснодар, 20 лет / 05.04.19
Он оберегает меня от самого себя

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    За всем этим «красивым» поведением твоего парня кроется дешевое подростковое позерство. Было бы вам по 30+, можно было бы поверить, что мужчина пытается оградить женщину, которую любит, от неприятностей и нужды, в которых погряз сам. Но мальчик, который «оберегает» девушку «от себя», но при этом умудряется «причинить боль», играя в друга, а попутно морочит голову «серьезными отношениями» другой девушке, - это обыкновенный прохвост. Не навешивай на него всю эту романтическую мишуру про самоотверженный подвиг по спасению тебя от него. Тебя к нему тянуло, потому что он манипулировал твоим вниманием и разжигал интерес к себе. Это неплохо работало, когда тебе было лет 15-17, но в 20 лет ты уже начала задумываться о том, что за этим всем, скорее всего, ничего нет. Ни чувств, ни богатого внутреннего мира. Парень попадает в неприятности, гробит здоровье – ты уже задумалась об этом, и это хорошо. Пойди дальше, задай себе вопрос: умный человек будет таким «бедовым»? Успешный человек, человек, который точно знает, чего он хочет и, главное, знает, как он это получит, - будет такой человек заниматься саморазрушением? Будет он причинять страдания людям, которых он любит? Твой парень – пустышка. Просто продолжай развивать критическое мышление, у тебя уже начало получаться. Он «любил» тебя, а спал с другой? Потому что, якобы «оберегал» тебя от себя? А ту девушку он за что так? То есть, пока любит – бережет, а остальных цинично использует? И в чем он тогда хорош? Какой партнер из него может получиться и, главное, как ты поймешь, что он решил быть с тобой, потому что он не может иначе, а не потому, что у него появилась другая недотрога для обработки, и тобой теперь можно пренебречь?

  • Сергей

    Мария, на мой взгляд, ничего экстраординарного сейчас делать не стоит. Полагаю, в ближайшем будущем ситуация сама собой дойдет до абсурда и вы, скорее всего, расстанетесь. Дело в том, что, судя по тому, что ты пишешь, молодой человек пока никак не может повзрослеть, а вот ты умнеешь прямо на глазах. Увы, но это довольно частое явление, поскольку девушки значительно быстрее, чем молодые люди становятся мудрее и старше. Именно поэтому практически никогда школьные влюбленности не приводят к созданию хотя бы постоянной пары, не говоря уже о семьях. Вот и в вашем случае, получается так, что ты уже смотришь на Мир достаточно взрослыми глазами, соответственно понимаешь, что происходит, как и почему, и, самое главное, ты начала осознавать, чего сама хочешь. А вот молодой человек все еще подросток как по восприятию действительности, так и по поступкам. Тебя это начинает раздражать. В то же время, пока еще сохраняется некоторая детская зависимость друг от друга. И это раздражает еще сильнее. В результате, через некоторое время, тебе станет просто неинтересно играть непонятно во что, и вы расстанетесь. И в этом нет ничего страшного. К сожалению или к счастью, но происходящее – лишь естественный шаг с следующему этапу взросления. Так что не переживай и не считай себя виноватой. Ты не должна быть мамой при этом парне. Более того, чем дольше ты будешь пытаться его опекать и изображать из себя квочку, тем хуже ему сделаешь. Ведь таким образом ты просто не даешь ему продолжать свое развитие. В общем, я считаю, что вам пора расставаться. Но можно и ничего не делать. Время само скоро всё расставит по местам.

Кто из экспертов прав?

Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?

Алена | Сергей
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Ваше мнение 7  

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  • Персикова / 05.04.19 08:32
    -
    0
    +
    И чем же таким опасным , без невозможности вырваться, занят наш краснодарский мачо ?))) Не иначе кровью расписался и мамой поклялся . По сути письма - я не смогла даже прочитать его целиком , продраться через ваши вирши оказалось невозможно. В голове вашей каша , про него умолчу, вы и сама понимаете. Надеюсь , что с вашей стороны это просто игра в "опасную связь" и она большей частью в вашем воображении. Если вы просто писали минироманчик, то поработайте над стилем , формой и содержанием )) Тщательнее проработайте образ рокового героя.
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  • Проходя мимо / 05.04.19 08:25
    -
    0
    +
    И какая же у него профессия? Бандюган?
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  • Лада / 05.04.19 08:06
    -
    1
    +
    Ну, в юности один из вариантов нормы влюбиццо в "плохого мальчика". Я вот тоже... было дело) А потом поняла, что моя жизнь состоит из оттаскиваний его от всяких пропастей и врачевании его ран, полученных по полной дурости и пьяни, выслушивании историй про его похождения, и чем меньше уважения у меня к нему оставалось, чем больше я взрослела и умнела, тем больше таяли мои чувства. И пропасти всё равно находились всё новые, и он упорно туда лез, и истории были всё отвратительнее... В общем, приятно, конечно, чувствовать себя умной и незаменимой, спасательницей и всё такое, но поверьте, ваш материнский инстинкт может найти в жизни другое применение, гораздо более лучшее и продуктивное.
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  • Апельсиновая / 05.04.19 07:46
    -
    0
    +
    Барышня, выкиньте этого инвалида чувств и мозга за борт своей жизни. Он ещё лет 10 будет как непотопляемая в проруби субстанция. 20 лет, время профессиональных начинаний, путешествий, поиска половинки. А волочь за собой такие вот чемоданы без ручки это только свою жизнь калечить.
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  • Джей / 05.04.19 07:35
    -
    0
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    О, палата номер 6 (с))) оба больные) всех с пятницей!!))
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  • Саша / 05.04.19 01:04
    -
    2
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    В голове одни опилки. Конечно, у меня тоже самое было в 20 лет.
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