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Ему неприятно, что у меня кто-то был, кроме него


Мой парень не может смириться с тем, что он у меня не единственный. Мы вместе уже почти 4 года, я у него была первой, как и он у меня. Когда нашим отношениям было два года и 9 месяцев, он меня бросил. Мне было очень плохо, в первые несколько недель я писала ему смс, просила вернуться, появлялась в тех местах, где был он, но безрезультатно, его это только раздражало. Потом он начал выкладывать фотографии с девушкой, я переживала, но все же надеялась, что между ними ничего нет.

Прошел месяц, я страдала, убивалась, но перестала ему писать и уже смирилась с тем, что у нас ничего больше не будет. Тогда мне написал незнакомый парень, мы начали общаться, потом встретились и у нас начались отношения. Я ничего к нему не чувствовала, но все равно не заканчивала отношения. Он говорил, что любит меня, и мне было жалко его бросать, тем более он всегда ныл о том, как ему не везло в отношениях до меня.

Во время наших отношений он постоянно уламывал меня на секс, но мне было страшно и противно, но в конце концов через полтора месяца наших отношений это случилось. Секс у нас был один раз. После этого мне было очень плохо, я много плакала, я была сама себе противна, все время думала о бывшем, о том, как с ним было хорошо.

В конце концов я решилась расстаться с этим парнем, он пробовал меня вернуть, грозился суицидом, но мне было противно встречаться с ним дальше, я сама была себе противна. Я чувствовала себя так, как будто изменила парню, с которым я уже не в отношениях, но головой понимала, что я не сделала ничего плохого, никому не изменяла, ведь на тот момент я была в отношениях с этим человеком.

Прошла пара месяцев, и получилось так, что мы снова сошлись с бывшим парнем, я была счастлива, естественно, я сразу рассказала ему о том, что у меня был парень, когда мы были не вместе, и о том что у нас с ним был секс, но он сказал что мы уже взрослые, он все понимает и не держит на меня зла, хотя у него во время нашего расставания ничего ни с кем не было. Но! Иногда мы ссоримся по поводу этого, он говорит, что ему очень от этого плохо, что он не может смириться с тем, что мы теперь не единственные друг у друга.

Я предлагала ему расстаться если ему так плохо, но он говорит, что любит меня, и что он в конце концов примет это. Но мне очень плохо, мне стыдно, что у меня кто-то был, я виню себя, часто плачу, да и он часто говорит мне неприятные вещи типа того, что он олень и ему очень не приятно, что во мне был кто-то кроме него.

Я очень сильно переживаю что в конце концов он не сможет с этим жить и бросит меня. Я никогда не встречала такого человека как он, во время нашего расставания я общалась с другими парнями, и никто из них даже пальца его не стоит, мне очень хорошо с ним. Я прошу помочь мне советом. Как помочь ему с этим смириться? И как мне наконец-то отпустить эту ситуацию и не боятся того, что он снова меня бросит, тем более из-за такого?

Алиса, Москва, 18 лет / 06.05.19
Ему неприятно, что у меня кто-то был, кроме него

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Алиса, не советую идеализировать парня. Во-первых, ты, скорее всего, не все о нем знаешь. Прости, но я не верю, что за месяцы, пока вы были не вместе, он целомудренно фоткался с девочкой и просто выкладывал ее фотки у себя в соцсетях. Если там и не случилось секса, то исключительно потому, что девочка «не дала», а не потому, что твой мальчик в тайне надеялся на возобновление отношений с тобой и потому берег свой член. Напомни себе, что не ты, а он тебя бросил в тот раз, и не ты, а он отфутболивал тебя и смотрел на то, как ты унижаешься в попытках его вернуть. Пораскинь мозгами и пойми, что вернулся он к тебе от другой девицы, и если он утверждает, что там у него ничего не было, значит, она его просто отшила, и он побрел к той, что точно примет – к тебе. Но ты оказалась глупой настолько, что еще и «повинилась» перед ним. Именно повинилась – и он понял, что это – то слабое место, в которое он сможет в любой момент тебя бить, если у него будет к тому необходимость. Ему было начхать, с кем ты, еще несколько месяцев назад. Но ты в соплях поведала ему, как низко пала, отдавшись другому, и твой любимый понял, что эта тема – твоя главная уязвимость. И он лупит по ней всякий раз, когда ему это выгодно. На твоем месте я бы понаблюдала, когда он заводит разговор на эту тему. Не удивлюсь, что тогда, когда ему надо чего-то от тебя добиться или получить какие-то привилегии.

    Алиса, я понимаю, что в 18 лет может касаться, что тело – главная твоя ценность, и если ты переспала с парнем, который тебе не очень нравился, то жизнь почти закончилась на этом. Но на самом деле, ты удивишься, - секс вообще не самое важное в настоящих, серьезных отношениях. Он лишь дополнение к ним. И если вы уже несколько месяцев муссируете тему твоего единственного сексуального опыта с другим парнем (при том, что это даже не было изменой, скорее, попыткой завести новые отношения и не быть одной), то, что вообще вы делаете вместе?

    Чтобы парень твой прекратил мусолить эту тему, тебе самой нужно себя полюбить. У тебя был сексуальный опыт с другим парнем. Ну и что? Это просто опыт. Он тебе не понравился, точка. Слезы-то лить зачем? Что такого произошло тогда? Это же был секс по обоюдному согласию. А если твоему первому парню действительно было важно, чтобы он остался у тебя первым и единственным, он бы не бросил тебя. Все остальное – разговоры в пользу бедных. Пусть скажет спасибо, что тот второй оказался не богом в постели, иначе бы ты сама не захотела возобновления прежних отношений. В общем, начни с изменения собственного отношения к произошедшему. Ты оказалась востребованной. Это бесит твоего парня. Вот он и пытается уничтожить твою самооценку, чтобы крепче тебя к себе привязать на ложном чувстве вины.

  • Сергей

    Алиса, на мой взгляд, вы вряд ли сможете наладить взаимоотношения. По крайней мере, пока не повзрослеете и не поумнеете. А это, если и произойдет, то не быстро. Так что скорее всего, в ближайшее время твой приятель доведет ситуацию до абсурда, ты ему в этом активно поможешь, вы еще раз поссоритесь и расстанетесь. Видишь ли, большинство представителей сильной половины человечества весьма болезненно воспринимают присутствие других мужчин у женщин, которых они считают своими, а уж в подростковом возрасте – особенно. Так что на счет смириться – это не ваш вариант. Парень не забудет и не простит. И никакие советы тут не помогут. В связи с этим, советую заранее постараться смириться с расставанием.

    В то же время, на мой взгляд, тебе стоит еще раз прочесть последнее предложение. Именно в нём, по-моему, прекрасно описано всё происходящее, причины твоего «загула», и имеется намек на то, что нужно делать для исправления ситуации в будущем. Ну, например, там имеется информация, что ты боишься. Боишься стать брошенной. О чем это говорит? В первую очередь о заниженной самооценке, как мне думается. Ведь заметь, ты написала именно «он меня снова бросит». То есть присутствует отношение к самой себе как зависимой и несамостоятельной личности. А с чего, позволь спросить, вдруг? Только потому, что влюблена и считаешь своего приятеля идеальным? Или сам парень ведет себя так, что ты оказываешься вечно неправа? Но разве ты бросила парня некоторое время назад? Разве это ты начала выкладывать фотографии с другими парнями? Нет. Это делал твой идеал. То есть, по сути, именно он поставил тебя в такое положение, когда хотелось хоть как-то забыться и отвлечься, ну и доказать самой себе, что достойна чего-то. А теперь товарищ предъявляет какие-то претензии?

    Но хуже всего то, что ты сама считаешь себя виноватой. И вот с этим нужно что-то делать. Учись, развивайся, поднимай самооценку, чтобы уже партнеры боялись потерять тебя. Ну и на будущее, советую не рассказывать никому и никогда, особенно партнерам мужчинам, подробности своего прошлого. Ничего хорошего это не принесет.

Кто из экспертов прав?

Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
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Алена | Сергей
19
6


Ваше мнение 20  

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Лучшие комментарии

  • Лада 06.05.19 07:26
    -
    19
    +
    Кароч, смотрите. Меняем угол зрения на ситуацию, собираем гордость (какая есть) в кучку , прокачиваем мозги. "Сам виноват, ты меня бросил", "я не собиралась оставаться одна, когда ты там с другой", "не напоминай мне о том, что ты меня бросал и уходил к другой, если хочешь отношений со мной". Вот теперь ваши фразы.
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  • Zavoronok 06.05.19 02:53
    -
    19
    +
    Алиса, не будь дурой! Парень вряд ли станет выкладывать фотки с девушкой, если у них нет отношений. Секс у него был, 99%. А тебе можно посоветовать впредь быть умнее и не рассказывать теперешним парням о бывших, даже если сами просят.
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  • Лада 06.05.19 07:00
    -
    18
    +
    Возвела на пьедестал парня, который тебя бросил, а теперь гнобит за последствия своего бросания. А ты перед ним пресмыкаешься. А он, где еще такую дурочку найдет, которая будет без конца извиняться за то, в чем не виновата.
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  • Прелесть 06.05.19 08:54
    -
    17
    +
    С ума сошла. За его отношение к себе когда он тебя бросил и ещё не отвечал на твои обращения, к нему ты ещё и убиваешься? Скажи лишь раз - нефиг бросать то что так дорого для тебя. Мама моя какие драмы. Сдурела девка. Ты на помойке себя нашла? Подними свою самооценку. 18 лет и столько "горя А все потому что возвела себе кумира. Тьфу...
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  • Koshka 06.05.19 07:20
    -
    14
    +
    Наука на будущее. Не надо болтать лишнего. Зачем было докладывать, что было и прошло?
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  • Прелесть / 07.05.19 08:38
    -
    0
    +
    Не понимаю как можно не любить себя. Надо раз и навсегда запомнить что ты достойна только лучшего. Тебя нельзя бросать. Тебя нельзя игнорировать. Тебя нельзя упрекать, обвинять и тд. Нельзя и все. Что значит бояться что тебя бросят? Это значит что ты даёшь рядом место не тому человеку. Ты уже знаешь что он не тот. И зачем то взяла его обратно. А зачем? Да потому что придумала только ты что он лучший. А он обычный г...юк.
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  • Ольга / 06.05.19 12:52
    -
    4
    +
    А я бы не отношалась с таким чувствительным мущинкой, не может придти в себя от мысли, что в вас кто-то был. А если узнает, что ваш гинеколог мужчина, то вообще впадет в депрессию. Зачем так усложнять жизнь?
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  • *** / 06.05.19 11:57
    -
    13
    +
    хочешь над человеком власти - навешай на человека чувства вины (неважно чувства объективного или нет), так навешай чувства вины, чтобы он начал каяться - и он в рабстве, полном распоряжении и подчинении. Вот такая вот нехитрая манипуляция, а эффективность гарантирована. Не попадайтесь.
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  • Никольски / 06.05.19 11:54
    -
    13
    +
    1Не надо заниматься сексом когда страшно и противно. Секс должен быть только в удовольствие. Если противно - ваша интуиция Вам говорит, что это делать не надо. 2 Не надо все все рассказывать мужчинам.Ваша жизнь принадлежит только Вам. 3 Не надо себя Так чувствовать виноватой перед мч. Достаточно, что сама уже огребла "радости" с неприятным парнем. Как сама себя изнасиловала. Нельзя позволять кому бы то не было спекулировать собственными неприятным ощущениями. Вы свободная женщина, наконец. Вы хозяйка своему телу, а не какой-то человек. Мало ли, что ему неприятно . Пусть боится стать Вам неприятным. Девушка, начинайте работу над собой! А то вот так все будет. Мужики голову и крутят, а вы себя по кускаи собирать будите утоните в чувстве собственной вины просто от того что родились на свет. Женщина - хозяйка жизни и центр всех отношений. А вам всего 18 лет и два желторотых "мачо" Вас оба в чувство вины загоняют по свистку. Они Вас жалеть не будут, если Вы сами себя ломанте .
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  • [email protected] / 06.05.19 10:44
    -
    3
    +
    Я бы его на фиК послала. Сам бросил, еще и притензии насчёт верности. Прям сиди у окошка и жди, когда он надумает. Или вообще. И будет теперь мозГ выедать. Нашла по ком страдать. Ты слишком много себе вообразила на его счёт. Он того не стоит совершенно. Вот же клоун, сам с бабами путался, а тут, етить, смириться не может. Пусть вообще радуется, что его приняли обратно. Как ты легко его простила.
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  • Персикова / 06.05.19 10:10
    -
    9
    +
    Не плачь , Алиса , ты стала взрослой ))) Если серьёзно - обоих в сад ! Ты всю жизнь собралась убиваться и бояться ? И знаешь , почему он так гнобит тебя этой темой ? Потому, что не уверен , что тот второй не оказался лучше него в постели. Закомплексованный юнец отыгрывает на тебе свои проблемы. Наберись сил и выдохни. Не будет ничего хорошего в этих отношениях . Он продолжит снисходительно "прощать" и демонстративно "страдать" , а ты как дурочка будешь пресмыкаться перед ним постоянно , чтобы барин простил очередной раз ???
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  • Элфи Крекс / 06.05.19 10:03
    -
    5
    +
    Играется мальчик. Бросил, опять подобрал, сделал виноватой, теперь опять бросит, посмотрит на реакцию...Болтать не надо было на радостях, что снова подобрали.
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  • лаки / 06.05.19 09:29
    -
    5
    +
    согласна сегодня с аленой комментатором, даже и добавить нечего)
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  • *** / 06.05.19 09:27
    -
    2
    +
    держи язык за зубами и не мотыляйся яки известная субстанция в проруби, ушла к другому - ушла и туши свет. Вообще серьезные отношения точно не эти и еще будут.
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  • Прелесть / 06.05.19 08:54
    -
    17
    +
    С ума сошла. За его отношение к себе когда он тебя бросил и ещё не отвечал на твои обращения, к нему ты ещё и убиваешься? Скажи лишь раз - нефиг бросать то что так дорого для тебя. Мама моя какие драмы. Сдурела девка. Ты на помойке себя нашла? Подними свою самооценку. 18 лет и столько "горя А все потому что возвела себе кумира. Тьфу...
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лада / 06.05.19 07:26
    -
    19
    +
    Кароч, смотрите. Меняем угол зрения на ситуацию, собираем гордость (какая есть) в кучку , прокачиваем мозги. "Сам виноват, ты меня бросил", "я не собиралась оставаться одна, когда ты там с другой", "не напоминай мне о том, что ты меня бросал и уходил к другой, если хочешь отношений со мной". Вот теперь ваши фразы.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Koshka / 06.05.19 07:20
    -
    14
    +
    Наука на будущее. Не надо болтать лишнего. Зачем было докладывать, что было и прошло?
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  • Джей / 06.05.19 07:00
    -
    9
    +
    Сопли в шоколаде. Пиписьки отросли, а мозги ещё детские. И зачем было в 16 начинать взрослые игры непонятно. Но зато теперь знаете, как это спать с мч, ничего к нему не испытывая.
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  • Лада / 06.05.19 07:00
    -
    18
    +
    Возвела на пьедестал парня, который тебя бросил, а теперь гнобит за последствия своего бросания. А ты перед ним пресмыкаешься. А он, где еще такую дурочку найдет, которая будет без конца извиняться за то, в чем не виновата.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok / 06.05.19 02:53
    -
    19
    +
    Алиса, не будь дурой! Парень вряд ли станет выкладывать фотки с девушкой, если у них нет отношений. Секс у него был, 99%. А тебе можно посоветовать впредь быть умнее и не рассказывать теперешним парням о бывших, даже если сами просят.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
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