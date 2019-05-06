Ему неприятно, что у меня кто-то был, кроме него

Мой парень не может смириться с тем, что он у меня не единственный. Мы вместе уже почти 4 года, я у него была первой, как и он у меня. Когда нашим отношениям было два года и 9 месяцев, он меня бросил. Мне было очень плохо, в первые несколько недель я писала ему смс, просила вернуться, появлялась в тех местах, где был он, но безрезультатно, его это только раздражало. Потом он начал выкладывать фотографии с девушкой, я переживала, но все же надеялась, что между ними ничего нет.

Прошел месяц, я страдала, убивалась, но перестала ему писать и уже смирилась с тем, что у нас ничего больше не будет. Тогда мне написал незнакомый парень, мы начали общаться, потом встретились и у нас начались отношения. Я ничего к нему не чувствовала, но все равно не заканчивала отношения. Он говорил, что любит меня, и мне было жалко его бросать, тем более он всегда ныл о том, как ему не везло в отношениях до меня.

Во время наших отношений он постоянно уламывал меня на секс, но мне было страшно и противно, но в конце концов через полтора месяца наших отношений это случилось. Секс у нас был один раз. После этого мне было очень плохо, я много плакала, я была сама себе противна, все время думала о бывшем, о том, как с ним было хорошо.

В конце концов я решилась расстаться с этим парнем, он пробовал меня вернуть, грозился суицидом, но мне было противно встречаться с ним дальше, я сама была себе противна. Я чувствовала себя так, как будто изменила парню, с которым я уже не в отношениях, но головой понимала, что я не сделала ничего плохого, никому не изменяла, ведь на тот момент я была в отношениях с этим человеком.

Прошла пара месяцев, и получилось так, что мы снова сошлись с бывшим парнем, я была счастлива, естественно, я сразу рассказала ему о том, что у меня был парень, когда мы были не вместе, и о том что у нас с ним был секс, но он сказал что мы уже взрослые, он все понимает и не держит на меня зла, хотя у него во время нашего расставания ничего ни с кем не было. Но! Иногда мы ссоримся по поводу этого, он говорит, что ему очень от этого плохо, что он не может смириться с тем, что мы теперь не единственные друг у друга.

Я предлагала ему расстаться если ему так плохо, но он говорит, что любит меня, и что он в конце концов примет это. Но мне очень плохо, мне стыдно, что у меня кто-то был, я виню себя, часто плачу, да и он часто говорит мне неприятные вещи типа того, что он олень и ему очень не приятно, что во мне был кто-то кроме него.

Я очень сильно переживаю что в конце концов он не сможет с этим жить и бросит меня. Я никогда не встречала такого человека как он, во время нашего расставания я общалась с другими парнями, и никто из них даже пальца его не стоит, мне очень хорошо с ним. Я прошу помочь мне советом. Как помочь ему с этим смириться? И как мне наконец-то отпустить эту ситуацию и не боятся того, что он снова меня бросит, тем более из-за такого?