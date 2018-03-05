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Он хочет спрятать меня от всего мира


Меня зовут Дина, встречаюсь с очень красивым, хорошим молодым человеком из интеллигентной семьи около 7 месяцев. В нем меня абсолютно все утраивает, он и заботится, и любит очень... Но есть огромный минус – он жутко ревнивый, просто до невозможности. Контролирует каждый мой шаг, запрещает общение с друзьями, однокурсниками из колледжа. Если, не Дай Бог, узнает, что я завела общение с каким-либо знакомым, то даже страшно представить, что он сделает с ним... Пытается оберегать, опекать, иногда это даже раздражает. Планируем свадьбу на осень. Я просто хочу спросить у вас совета: как мне быть? Как вести себя? Он очень меня любит, и я его тоже люблю, у меня иногда складывается впечатление, будто он хочет спрятать меня от всего мира и создать маленький мирок только для него и меня...
Дина,
Россия, 21 год
05.03.18
Он хочет спрятать меня от всего мира

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Дина, я думаю, к свадьбе готовиться рано. Вы знакомы всего 7 месяцев, и, по сути, ты его совершенно не знаешь. Тебе кажется, что ты уже выяснила все, что должна была знать про своего молодого человека, и что никаких проблем, кроме его ревности, у вас не возникнет, потому что у вас любовь. Но на самом деле ты просто еще не знаешь, во что выльется эта ревность. Уже то, что твой парень готов применить физическое насилие по отношению к любому парню, с которым ты осмелишься завести общение, - это уже очень тревожный симптом. Если это действительно так, то твое восприятие этого молодого человека как «хорошего из интеллигентной семьи» - это иллюзия. Ревность, которая граничит с паранойей и может вылиться в агрессию – очень опасная вещь. И сначала он будет угрожать тем, с кем ты общаешься, а потом начнет бить по лицу тебя. Но к тому моменту ты уже можешь быть замужем за ним, к примеру, и отступать будет уже сложнее. На мой взгляд, прежде, чем решаться на брак с таким мужчиной, нужно разобраться с тем, что тебе будет дозволено в браке, а что – нет, и решить для себя – стоит ли влюбленность в красивого «хорошего» мальчика из «интеллигентной семьи» того, чтобы обречь себя на жизнь в одиночестве, без друзей (а то, что он заставит тебя прекратить общение и с подругами, особенно незамужними, - это факт), без поддержки, без возможности иметь собственные интересы, хобби, без возможности иметь даже личное пространство. Об этом мало думаешь, пока рядом красивый мальчик, который льет в уши, что любит и готов жениться. Но это осознаешь, когда оказываешься внутри ситуации и понимаешь, что после замужества стало только хуже, потому что теперь у него есть на тебя права, а у тебя нет прав ни на что. Так что, советую прежде, чем испортишь себе жизнь, сесть и подумать, насколько ты готова отказаться от всего, что у тебя было до того, как 7 месяцев назад появился «Он». И очень советую не закрывать глаза на то, что ты сама осознаешь – на его агрессию по отношению к мнимым конкурентам. Потому что бить морду он будет не им в итоге, а тебе – как только получит на это право официально.

  • Сергей

    Дина, на мой взгляд, к сожалению, ничего хорошего пока у вас не получится. И к свадьбе готовиться, по-моему, рановато. Видишь ли, описанное поведение молодого человека – это классическое проявление незрелости. Он, хоть и выглядит взрослым и разумным, на самом деле, увы, пока еще совершеннейший подросток по своим реакциям и Мироощущению. Такие ребята очень зависимы от чужого мнения, наивны и совершенно не уверены в себе. Отсюда и страхи, выражающиеся как ревность. И быстро измениться он физически не сможет. Тут потребуется время и работа над собой. Ты же, в отличие от парня, уже достаточно взрослая, чтобы смотреть на Мир чуть иначе. Ты учишься, общаешься, и запирать себя в четырех стенах не собираешься. А раз так, то неизбежно будут происходить ситуации, сильно раздражающие твоего возлюбленного. И если пока ты их терпишь, как и посягательства на свою свободу, то через некоторое время все изменится. Начнутся конфликты и ссоры, которые вполне возможно, приведут к расставанию. Так что погоди рассчитывать на скорый поход в ЗАГС. Как бы от этого только хуже не стало. Как себя вести? Ну, на мой взгляд, для начала нужно перестать играть в покорную рабыню. Нет, пускаться во все тяжкие не стоит, однако и ограничивать себя в общении с другими людьми нельзя. Ты взрослый человек, у тебя есть свои желания и потребности. И приносить их все скопом на алтарь ревности – очень неразумно. Поэтому как бы ни было страшно, но стоит начать учить своего молодого человека тому, что он не единственный, с кем ты можешь разговаривать, смеяться, шутить, иметь какие-то общие интересы. И чем раньше ты начнешь отстаивать собственное право на личную жизнь – тем лучше для вас обоих. Боишься, что поссоритесь? Что ж – это вполне возможно. Но лучше, если данная неприятность произойдет сейчас, а не во время свадьбы или через пару дней или месяцев после. Развод – не самая приятная процедура. Да и вариантов для маневра в нынешнем состоянии больше. Так что прекращай потакать комплексам своего парня, и начинай бороться за личное пространство. Если вы на самом деле любите друг друга, то никуда не денетесь. Поругаетесь, побегаете друг от друга какое-то время, не без этого, но затем оба изменитесь, поумнеете и начнете всё уже по-взрослому. Если же не сможете договориться, значит так тому и быть. В этом случае лучше побыстрее окончательно разойтись и не тратить зря время и нервы.

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Обсуждение 4  

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  • Джей
    какая свадьба?! Бегите!.. почитайте об абъюзерах, о насилии, в том числе и психологическом. Это не любовь, это откллонение. Поговорите с родителями, попросите в помощи в том случае, если при словах отрасставании мч начнет угрожать. можете изначально поговорить с мч о том, чтобы отложить свадьбу, увидите его реакцию, думаю это будет неприкрытая агрессия уже в отношении вас лично. Просыпайтесь одним словом, эта история не о любви!
    		 05.03.18 03:51
         
    1
         
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  • Zavoronok
    Можно объяснить парню, что такое уголовный кодекс и сколько он может получить за нанесение побоев разной степени тяжести. Для действительно интеллигентной семьи сын-уголовник станет несмываемым пятном позора. Можно ещё попробовать отвечать тем же - устраивать скандалы и сцены ревности, запретить общение с подругами и однокурсницами, контролировать каждый шаг и чуть что - скандал. Пусть на своей шкуре почувствует, каково тебе приходится, может, тогда поймёт, как это глупо и неприятно. Если не поймёт - решай сама, готова ли ты на замужество на его условиях или нет.
    		 05.03.18 01:02
         
    2
         
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  • Ника
    А он уже что-нибудь плохое с кем-нибудь из вашего окружения в приступе ревности сделал? А то может он блефует? Типа кричит на каждом углу, что всем пасть порвет, а сам как в анекдоте- я в доме хозяин! Сказал не вылезу из-под кровати, значит не вылезу.
    		 05.03.18 00:22
         
    0
         
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