Он хочет спрятать меня от всего мира

Алена

Дина, я думаю, к свадьбе готовиться рано. Вы знакомы всего 7 месяцев, и, по сути, ты его совершенно не знаешь. Тебе кажется, что ты уже выяснила все, что должна была знать про своего молодого человека, и что никаких проблем, кроме его ревности, у вас не возникнет, потому что у вас любовь. Но на самом деле ты просто еще не знаешь, во что выльется эта ревность. Уже то, что твой парень готов применить физическое насилие по отношению к любому парню, с которым ты осмелишься завести общение, - это уже очень тревожный симптом. Если это действительно так, то твое восприятие этого молодого человека как «хорошего из интеллигентной семьи» - это иллюзия. Ревность, которая граничит с паранойей и может вылиться в агрессию – очень опасная вещь. И сначала он будет угрожать тем, с кем ты общаешься, а потом начнет бить по лицу тебя. Но к тому моменту ты уже можешь быть замужем за ним, к примеру, и отступать будет уже сложнее. На мой взгляд, прежде, чем решаться на брак с таким мужчиной, нужно разобраться с тем, что тебе будет дозволено в браке, а что – нет, и решить для себя – стоит ли влюбленность в красивого «хорошего» мальчика из «интеллигентной семьи» того, чтобы обречь себя на жизнь в одиночестве, без друзей (а то, что он заставит тебя прекратить общение и с подругами, особенно незамужними, - это факт), без поддержки, без возможности иметь собственные интересы, хобби, без возможности иметь даже личное пространство. Об этом мало думаешь, пока рядом красивый мальчик, который льет в уши, что любит и готов жениться. Но это осознаешь, когда оказываешься внутри ситуации и понимаешь, что после замужества стало только хуже, потому что теперь у него есть на тебя права, а у тебя нет прав ни на что. Так что, советую прежде, чем испортишь себе жизнь, сесть и подумать, насколько ты готова отказаться от всего, что у тебя было до того, как 7 месяцев назад появился «Он». И очень советую не закрывать глаза на то, что ты сама осознаешь – на его агрессию по отношению к мнимым конкурентам. Потому что бить морду он будет не им в итоге, а тебе – как только получит на это право официально.