Он без меня не справится, пропадет!

С мужем мы вместе были почти 10 лет, из которых 5 живем вместе и вот почти 2 года в браке. Год назад я забеременела, но сложилось так, что на 6 месяце отправили на прерывание, у малыша были серьезные патологии. Пока была беременна, мы постоянно ругались, все из-за того, что он все свое свободное время проводил с друзьями. После аборта все стало еще хуже. У меня депрессия, а он гуляет. Подали на развод, я думала, сойду с ума, ходила к психологу. В тот момент казалось, я теряю все. В итоге первая пошла на контакт, забрали заявление, пожили около месяца раздельно и стали жить дальше, но уже не было тех ошибок, которые мы оба делали до этого случая. Все стало прекрасно. Опять забеременела, 31 неделя сейчас!

Правда, у мужа есть один порок – это алкоголь! Забывает обо всех и обо всем, когда стопку опрокинет. Каждый год кодировка! Постоянно из этой грязи его тащила – то я, то друзья. Жалко его, человек вроде нормальный, но никакой надежности нет. Я думала, что периодические запои с битьем машины и порчей имущества – это самое страшное!

Но в начале марта после очередного срыва взяла в руки его телефон, а там переписка с девушкой! Он с ней встречался, прикрываясь спортзалом и встречами с друзьями. Увидела раз, даже сначала не поверила, что это было, он говорил, что это просто друг. Через две недели история повторилась, тут уже скрывать было нечего (я в его телефоне вместо ее имени написала «любимая»), поэтому он рассказал о сексе с ней, говоря при этом, что большего от нее не надо и он прерывает отношения!

Видно, что он зашел в тупик, пьет и продолжает встречаться с ней. Я даже пошла на контакт с ней, у нее муж, ребенок, семья, в общем, а с ним ей просто весело время проводить, и для большего он ей не нужен! Он это понимает, может, поэтому пьет, но продолжает ходить к ней! Я собрала его вещи, отобрала ключи от моей квартиры, в которой мы живем.

Как же одиноко одной день и ночь, сердце разрывается, кусок в горло не лезет, но пихаю. У меня будет ребенок! Это единственное, что спасает! Как дальше жить, не знаю. Он постоянно приходит, звонит, орет под окнами, чтоб я дверь открыла. Вчера приходила его мама, плакала и говорила, что муж уходить совсем и разводится не хочет, что без меня ему плохо. Как вычеркнуть его из своей жизни, не знаю. Люблю. Жалко его как человека. Он у меня хороший, порядочный, без меня он не справится!