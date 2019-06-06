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Он без меня не справится, пропадет!


С мужем мы вместе были почти 10 лет, из которых 5 живем вместе и вот почти 2 года в браке. Год назад я забеременела, но сложилось так, что на 6 месяце отправили на прерывание, у малыша были серьезные патологии. Пока была беременна, мы постоянно ругались, все из-за того, что он все свое свободное время проводил с друзьями. После аборта все стало еще хуже. У меня депрессия, а он гуляет. Подали на развод, я думала, сойду с ума, ходила к психологу. В тот момент казалось, я теряю все. В итоге первая пошла на контакт, забрали заявление, пожили около месяца раздельно и стали жить дальше, но уже не было тех ошибок, которые мы оба делали до этого случая. Все стало прекрасно. Опять забеременела, 31 неделя сейчас!

Правда, у мужа есть один порок – это алкоголь! Забывает обо всех и обо всем, когда стопку опрокинет. Каждый год кодировка! Постоянно из этой грязи его тащила – то я, то друзья. Жалко его, человек вроде нормальный, но никакой надежности нет. Я думала, что периодические запои с битьем машины и порчей имущества – это самое страшное!

Но в начале марта после очередного срыва взяла в руки его телефон, а там переписка с девушкой! Он с ней встречался, прикрываясь спортзалом и встречами с друзьями. Увидела раз, даже сначала не поверила, что это было, он говорил, что это просто друг. Через две недели история повторилась, тут уже скрывать было нечего (я в его телефоне вместо ее имени написала «любимая»), поэтому он рассказал о сексе с ней, говоря при этом, что большего от нее не надо и он прерывает отношения!

Видно, что он зашел в тупик, пьет и продолжает встречаться с ней. Я даже пошла на контакт с ней, у нее муж, ребенок, семья, в общем, а с ним ей просто весело время проводить, и для большего он ей не нужен! Он это понимает, может, поэтому пьет, но продолжает ходить к ней! Я собрала его вещи, отобрала ключи от моей квартиры, в которой мы живем.

Как же одиноко одной день и ночь, сердце разрывается, кусок в горло не лезет, но пихаю. У меня будет ребенок! Это единственное, что спасает! Как дальше жить, не знаю. Он постоянно приходит, звонит, орет под окнами, чтоб я дверь открыла. Вчера приходила его мама, плакала и говорила, что муж уходить совсем и разводится не хочет, что без меня ему плохо. Как вычеркнуть его из своей жизни, не знаю. Люблю. Жалко его как человека. Он у меня хороший, порядочный, без меня он не справится!

Виктория, Череповец, 33 года / 06.06.19
Он без меня не справится, пропадет!

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Виктория, мне нравится твой оптимизм: муж пьет так, что даже друзья волнуются, бегает по бабам, в пьяном виде бьет машину (он что – за руль садится или так, душу отводит битой по фарам?), крушит мебель, плюет на твое беременное положение, начхал на твои чувства и ушел в загул, когда тебе было хуже всего, и… та-да!.. он у тебя «хороший, порядочный» человек. Обалдеть. Как тебе это удалось?

    Я имею в виду, как ты смогла убедить себя, что твой муж – хороший и без тебя пропадет? Ты хоть понимаешь, что он-то как раз без тебя совершенно нормально справится. Это у тебя есть страх одиночества. Страх остаться без мужчины. Причем, периодически у тебя случаются приступы здравого поведения взрослой независимой женщины. Например, тебя хватило на то, чтобы подать на развод, а потом выгнать этот пьяный балласт из дома. Однако страх пересиливает всякий раз. Подчиняясь ему, ты уже один раз пошла на попятный. Что в итоге получила? То, что хотела? Сомневаюсь, что пьющий и изменяющий беременной жене муж – это то, что ты рисовала себе в мечтах. Хочешь дать ему еще один шанс? Валяй. Но просто помни, что не ты ему нужна, а он тебе. И что это ты себя убедила, что он без тебя не справится. Почему? Да потому что ты даже самой себе не готова признаться, что ты предпочитаешь жить с таким мужиком, нежели вообще без какого-то. И выдумываешь оправдания для его пьянства и измен.

    Знаешь, думаю, закончится это все тем, что ты пустишь его назад, родишь, и бессонными ночами, сидя у детской кроватки, будешь читать в его телефоне переписки с девицами, пока он дрыхнет. Или же будешь ждать его из очередного загула. Люди не меняются. А твоего мужа уже проверила судьба на вшивость. Результат печальный.

  • Сергей

    Виктория, насколько я понял из письма, твой муж пьет, ломает имущество, изменяет, и при этом ты его называешь нормальным, даже хорошим и порядочным? Ну, если так, то прекрати издеваться над этим прекрасным человеком и открой наконец дверь. Тем более, что все равно именно так и поступишь через какое-то время. Ведь «он без тебя не справится».

    Увы, некоторым людям недостаточно один раз наступить на грабли, чтобы убрать их и больше этого не делать. Есть те, кто, даже зная, где лежит эта «засада», регулярно продолжают по ней ходить. А еще есть любители, которые их специально раскладывают, чтобы потом мужественно бороться с последствиями. Им это нравится. И ты, судя по всему, относишься как раз к последним.

    Коли так, то кто я такой, чтобы мешать тебе развлекаться? Продолжай. Только на всякий случай, заранее, присмотри поблизости какой-нибудь медицинский пункт. Полагаю, когда любимый муж перейдет от битья машин и мебели к твоей личности, это не будет лишним. Ну и совет вам да любовь, как говорится. Ребенка только жаль. Все-таки воспитываться в семье, где у мамы с папой столь романтические отношения – то еще удовольствие.

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  • Zavoronok / 06.06.19 01:24
    -
    4
    +
    Слишком много противоречий для дельных советов. Пьющий и гулящий мужчина - хороший и порядочный? А плохой тогда какой? Или для Гг и такой сгодится, лишь бы был? Ну тогда пусть пускает обратно и живёт дальше долго и счастливо.
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