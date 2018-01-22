Очень боюсь оказаться его игрушкой

Встречаемся с парнем 4 месяца. Первый месяц это были несерьезные отношения, основанные лишь на постели, но они переросли в стабильные, как только я поняла, что влюбилась в него (ему 32). Если бы не внезапная влюбленность, я бы ни за что не согласилась с ним встречаться. Парень серьезных отношений не искал вовсе, флиртовал со многими, звал к себе в гости домой. Репутация соответствующая, объясняет тем, что специально создал такой образ. Недавно сказал, что прошлые отношения – запретная тема, чтобы я больше не докапывалась. До тех пор, как предложил встречаться, узнала, что ходил на свидание с другой, предлагал помощь по соцсетям девушке, в то время как мне подобного не было предложено. И когда мне это надоело, я ушла. Но уйти он мне не дал, умолял дать шанс, говорил, что дурак, что все переосмыслил. И мы начали встречаться. Но мне все же казалось, что что-то идет не так, что зачем был этот секс, если случились отношения, мне казалось это неправильным... мы часто ссорились... Например, когда я узнала, что у него был секс втроем (давно, до меня), он мне опротивел. Сейчас он этого не хочет. Затем я заболела, он мне купил все лекарства, дал все, что мне было необходимо. Но и когда весь тот кошмар остался в прошлом году, я все равно его пилю, хочу услышать, что я единственная, самая лучшая и т.д. Когда я его так спросила, он всерьез задумался, и молчал... На следующее утро я уехала, сказала, что нам надо взять тайм-аут, чтобы разобраться. Но он все равно скучал и писал. Он был честен, говорил, что, возможно, нет тех самых чувств потому, что сдерживает себя, потому что на одной любви отношения строить нельзя. Был негативный опыт с девушкой, на которой хотел жениться и любил ее, но она внезапно уехала в другую страну. И опыт разведенных друзей, говорит, сдерживает его. Сказал, что есть шанс, надо просто работать над отношениями, а с любовью его не торопить. Мол, надо ещё пожить вместе, быт значит очень много. И в то же время говорил, что уже готов к семейной жизни... Я была сильно влюблена, да и после прошлых отношений с тиранией понимаю разницу, что человек абсолютно неконфликтный, то, что мне нужно, у нас общие интересы, он амбициозен, разносторонний, интересное общение, нам хорошо и весело вместе, секс замечательный. Но вот недавно он написал, что очень соскучился, больше ждать не может, хочет заняться любовью по приезду, а я ищу подвох, что меня используют... и опять непонимание… Он говорит, что он закрытый человек, и судить надо не по словам, а по действиям. Он очень заботится, наверное, такого ещё никогда я не получала от парня. Внимание, подарки, всегда куда-то ходим, всегда обо мне в первую очередь думает, поддерживает неимоверно, каждый вечер звонит, и в течение дня всегда получаю внимание. И меня в нем все более чем устраивает, для меня он идеален. Строит планы на совместные поездки летом и на проживание за рубежом (он платит). Когда гуляли с друзьями, те не верили, что он наконец с девушкой. Вот такая история. Проблема в том, что всегда хочу услышать то, чего он не говорит. Потому что закрытый или ещё почему-то. И я продолжаю пилить, везде ищу подвохи, чувствую неуверенность в нем. Возможно, потому что он сам по себе такой человек, очень сомневающийся. Даже отвечает на обычные вопросы, спустя время, когда все полностью обдумает. Очень боюсь быть игрушкой, устала от своих же пилежек, и в то же время не могу перестать это делать. Бросать не хочу, ломать себя и его то же. Надеюсь на ваши понимание и помощь, заранее спасибо.

Анна,

Екатеринбург, 23 года

22.01.18

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