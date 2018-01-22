Очень боюсь оказаться его игрушкой
Екатеринбург, 23 года
22.01.18
Мнения наших экспертов
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АленаАнна, не слишком ли много планов и выводов, спустя всего 4 месяца отношений. Из которых первый можно просто вычеркнуть, ибо там был «просто секс без обязательств»? Итого: 3 месяца, за которые у вас уже столько всего «интересного» было, что, если б не знать, что речь идет о 3 месяцах, можно было бы подумать, что все эти события тянутся, минимум, год. У вас 9 лет разницы в возрасте, ему уже за 30, в бэкграунде – беспорядочные половые связи и неумение строить отношения (единственная девушка, на которой, с его слов, он хотел жениться, сбежала в другую страну, - да и была ли она вообще?). И ты уже готова строить с этим человеком свое будущее? На каком базисе? Я бы для начала порекомендовала сдать анализы на ЗППП. С такой половой жизнью, как у твоего бойфренда, скорее можно получить букет инфекций, нежели предложение руки и сердца. И таки да, Анна, он тебя использует. Ему 32 года, он уже хорошо знает, какие слова надо говорить 20-летним дурочкам, чтобы они прониклись уважением и не доставали вопросами. Он «закрытый» человек, но это не мешало ему водить баб к себе в квартиру. Не мешало заводить отношения ради секса. Не мешает звонить и говорить «я сейчас приеду тебя трахнуть, а то соскучился уже». Не пытайся задавить свою интуицию, которая кричит тебе, что все это – ненормально. Это действительно ненормально, Анна. И его действительно нужно судить по поступкам, а не по словам. А поступки более чем красноречивы: за 4 месяца «отношений» он установил свои правила игры с тобой, полностью контролирует содержание и дозировку вашего общения и держит тебя на поводке, дабы пользовать, когда приспичит. Даже не надейся, что с ним что-то получится. Проблема не в «закрытости», а в том, что он не видит в тебе ничего ценного, кроме твоей легко доступной вагины.
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СергейАнна, вы общаетесь с молодым человеком всего 4 месяца. Причем не живете вместе, а лишь встречаетесь по возникновению желания. Это очень немного. Узнать друг друга, научиться доверять за такое время практически невозможно. Поэтому я бы пока не советовал тебе делать глобальные выводы. И утверждать, что парень идеален – тоже. Нет, я понимаю, что он пообещал отвезти тебя в Европу на отдых, и даже лекарства принес из ближайшей аптеки. Но это еще не значит, что человек тебе подходит. Просто поверь, что встречаться с кем-то и жить с ним под одной крышей – это разные вещи. Кроме того, судя по письму, вам пока еще только предстоит каким-то образом найти взаимопонимание и научиться уважать друг друга. А это очень непросто. Собственно, нынешние ссоры, недосказанности и недопонимания как раз и говорят о том, что вы активно пытаетесь научиться сосуществовать вместе, но не очень получается. Стало быть, как бы тебе ни хотелось уже чего-то определенного в плане партнера, пока сильно обольщаться не стоит. Нет, я понимаю, что очень хочется замуж, и чтобы дом полная чаша. Однако возможно, для этого придется поискать другого мужчину. Видишь ли, твой приятель уже достаточно взрослый человек, чтобы знать, чего ему хочется. А как представитель сильного пола могу сказать, что мужчина, который реально влюблен в женщину и на самом деле хочет быть с ней, сделает все возможное, чтобы как можно скорее начать жить вместе. Тут дело не только в регулярном сексе, хотя и это важно, но в основном в желании как можно больше времени проводить вместе, чтобы, в том числе, контролировать свою возлюбленную. Ведь чем больше она «пасется» в отдалении, тем выше шансы, что встретит другого «мустанга». Твой же парень проявляет завидное хладнокровье и сильно не переживает из-за того, что вы не вместе. Более того, я уверен, что, если ты предложишь совместное проживание, он найдет способ отказаться. И говорит все это лишь о том, что ничего особо серьезного парень в отношении тебя не чувствует и не планирует. Но как постельную подругу вполне готов тебя использовать. Потому и звонит только когда «соскучится». Не думаю, что с таким отношением у вас получится создать что-то большое и светлое. Так что еще раз предложу не строить больших планов. Ну и попробуй проанализировать все происходящее. И если сама чувствуешь, что все происходящее идет как-то неправильно, если не можешь никак найти взаимопонимание, то, возможно, пришла пора расстаться и не тратить зря время. Иначе только нервы и силы потратишь, да старше на несколько лет станешь, а результат тот же получится – расставание. Ну и зачем?
Обсуждение 16
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***за 4 месяца такой мозговынос? круто.
22.01.18 09:18
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50/50боже, какая замороченная женщина))) кошмар - это секс втроём 10 лет назад, или что?))) реально не смогла до \читать до финала, с моим-то опытом))) один совет - лечите голову, душная женщина-пила
22.01.18 08:56
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ИДИЛИЯАвтор загналась на том, чего еще нет. Очень много претензий к человеку с которым вместе всего 4 месяца. Не 4 года, а 4 месяца! Хватит пилить бедного парня, а то он реально не поймет любит ли он вас. То что звонит всегда и заботиться, это хороший знак. Но то что автор уже хочет слышать "люблю до гроба", это лишнее. Станьте заботливее, тогда и услышите.
22.01.18 07:50
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ДжейЕсть хорошая новость и плохая :-) хорошая заелючается в том, что Вы, Анна, не обделены женской интуицией. Плохая — интуиция Вас не подводит. Вы всем нутром чуете, что парень еще Вас не выбрал как единственную и неповторимую. А если Вы это чувствуете, то зачем начинать жить вместе? Быт это просто быт, от него по большому счету ниче не зависит, все зависит от отношений. Поэтому чего точно не стоит делать — концентрироваттся на прошлом и начинать жить с челоаеком, в котором Вы нене уверены. Что стоит сделать — поговорить откровенно и высказать свои сомнения в том, что стоит начинать жить вместе с мч, который даже предоожения не сделал, а значит относится к разряду неопределившихся. То же самое относится к совместному проживанию на отдыхе. Соглашайтесь ехать только в случае проживания в раздельных номерах. А если у Вас самой на это нет средств, а для мч это дорого, то стоит остаться дома. Зачнм Вам зависимость от в сущности малознакомого мч, да еще в чкжой стране. Ну поссоритесь вы к примеру, и что? У Вас даже не будет возможности уйти в свой номер и закрыть даерь. Да и давать неограниченный доступ к телу мужчине, в котором Вы неуверены не самое разумное. В опчем закрывайте тему прошлого и задумайтесь о настоящем и будущем. Подумайте не о его прошлых отношениях, а о том, что Вас смущает на данный конкретный момент времени. Не ищите в его поведении хорошие признаки или плохие, не спешите оценивать его, а просто в каждой конкретной ситуации ищите именно то, что Вас настораживает. В конце концов то, что он привез Вам лекарства, когда Вы болели, и не взял за них денег — это нормальное мужское поведение, не надо видеть в этом подвига :-)
22.01.18 07:09
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Автор, пройдёт время, лет так 5, и вы пожалеете об этих отношениях. Вам сейчас сложно поверить, но когда-нибудь вы сядете возле окошка с тёплым чаем и зададите себе вопросы в духе «и зачем я повелась на эти отношения?», «зачем нужна была эта нервотрёпка?», «я же видела его плохое отношение, почему терпела?», «меня использовали или показалось?», и основной наверное «а если бы был другой парень, каким бы он был?» И как многие здесь, совершенно не понимаю почему девушки идут на «секс без обязательств»? Вам обоим по 70 лет и уже игры в свадьбу неинтересны? Или у вас или у него огромный капитал и кто-то боитесь за свои деньги? Если нет, тогда «секс без обязательств» - прямое использование))
22.01.18 04:58
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ZavoronokВот зачем ахаться без любви? Человека от животного отличает то, что он чувствовать может. Если нету чувств, зачем сексом заниматься? Потребность такая, что прям невтерпёж? Начинают отношаться по принципу "секс без обязательств и без любви" а потом плачут, что всё, простите, через жопу? Ну так и сами виноваты тогда. В следующий раз, может, умнее будет.
22.01.18 02:07
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РинаВот давно никак не могла понять, почему все говорят, что 3-4 месяца недостаточно для серьезных отношений? Зачем вы это молодым девчонкам втираете? Вот зачем? Мне в 20 лет хватило 3-х месяцев знакомства чтобы принять решение о совместном будущем даже при том, что изначально я была влюблена совсем в другого парня, замуж ради фаты-колечка-теплого местечка совершенно не рвалась, а будущего мужа вообще никак не рассматривала рядом с собой. Он и не гонялся, и не уговаривал меня особо, просто мы стали хорошими друзьями прекрасно друг друга понимали и ладили, а семья оказалась самым лучшим вариантом, чтобы закрепить совместное бытие в статусе кво. Да и детей оба хотели. Завели. Живем уже 15 лет. Не скажу что сильно муж разочаровал, где-то 90-95 % в нем было таким, каким я его и знала, и ожидала, а не неприятными сюрпризами. Когда читаю и слышу, что узнавать друг друга надо годами, не понимаю -- люди глупы, или специально заманивают в сожительства без обязательств и длительные романы с полноценными супружескими обязанностями и на птичьих правах?
22.01.18 01:56
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Юля БакуЕжкин кот! 4 месяца и такой вот ураган из кучи глаголов..Читаю, как вчерашнюю тему..Все вертится перед глазами в хороводе. Герои поменяли имена , а те же самые лица и события...Спасибо, никто не заболел) Просто уехал внезапно.Единственный совет, когда , девушка, Вас так несет в ураган рассказа нам всей этой белиберды- пейте воду.Она заземляет...Пейте воду!
22.01.18 01:31
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Элфи КрексВчерашняя "Алана"?
22.01.18 01:10
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А32 года. Парень??? О_о
22.01.18 01:07
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КАлена прям в ударе:)) день видно плохой был. Но я согласна с тем что чувак в 32 года должен стержень иметь какой-то, а то ни бе ни ме.
22.01.18 01:06
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AxaРедакция прикалывается?
22.01.18 01:05
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По моему опыту, если человек говорит, что над отношениями с вами надо работать - он вас не любит. Все остальное из этого вытекает.
22.01.18 00:57