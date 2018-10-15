Обманом родила от донора, но муж все узнал
Я находилась в непростых отношениях пять лет. Вроде любили друг друга, но все не складывалось. Много ссорились, пробовали жить вместе, но было тяжело из-за постоянных ссор, реально нервяки были, быстро разбегались, а так были пять лет, по сути, гостевые отношения. На словах они были якобы серьезными, со словами любви. Было кольцо и типа помолвка, под моим давлением... Все равно были «качели», но проще как-то было на расстоянии. Много чего было не супер с его стороны, но при этом он ухаживал за моим отцом, когда тот слег... Это предыстория.
В общем, в какой-то момент стало понятно, что вместе гладко не будет, но мне уже было за 35, я его любила, и, по-честному, боялась, пока буду искать другого кандидата, выйдет время родить. Мой мужчина был не против, но он очень много курит, я боялась, что это не супер. 3 года шли переговоры и обещания плавно бросить через два месяца, несколько попыток провалилось, потом стали пробовать хоть так ребенка сделать, с чем есть, я год уговаривала его дойти сдать анализы, и анализы оказались достаточно плохими с точки зрения иметь детей. Лечиться мой мужчина в итоге отказался, заявив, что врачи не правы, а нам надо работать над отношениями, а уж потом дети.
Это было в мои 38,5, детей нет, несколько лет пробовала с ним все это, обида, растерянность, итог – я обратилась к донору спермы, с первого раза все вышло, до рождения ребенка было неясно, от кого он. Мы заключили брак, но все я провернула коряво, он подозревал, сделал тест на отцовство. Не захотел оставлять, как есть, даже по документам, выписать отца из документов по закону можно только через суд. В иске он указал, что мы лишь периодически «близко встречались», ни слова о том, что жили вместе и планировали детей, а также, якобы, что он по срокам понял, что не отец (неправда, разница была один день). Суд переписал его иск практически дословно и это пришлось отнести в ЗАГС и соцзащиту. Унижение, на мой взгляд, огромное, что они читали это все.
После суда мой де-юре супруг хотел продолжить попытки хоть что-то, блин, наладить, может, даже пробовать все же общего ребенка... Но я не могу простить ему, что вынес на люди (суд) и что отрекся от меня, написав, по сути, что мы лишь имели интим... Говорит, якобы писал юрист то, что надо в таких случаях... да, ребенок не его, и это тяжело пережить, но он, говоря, что хочет семью, детей, и не делая ничего для этого, рисковал нашим шансом на общих детей , ну и моим материнством. Действительно я совершила проступок, адекватный последующей расплате судами и позором?
Мнения наших экспертов
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Алена
Вообще, конечно, эту историю надо продавать сценаристам второсортных сериалов. Потому что обычно так себе жизнь испортить может только выдуманная героиня, никак не реальный человек с мозгами. Если уж так хотелось ребенка, зачем донор спермы, есть же ЭКО. Можно было взять сперму у партнера и сделать все искусственным путем. Почему не сделала? Дай догадаюсь: потому что никаких детей он не хотел с самого начала. Потому и заподозрил неладное, потому и тест на отцовство сделал. Все логично. Странно только, что дело дошло до свадьбы все-таки и до признания отцовства, которого не было. И ты спрашиваешь, заслужила ли ты такое унижение? Абсолютно точно – да. Потому что это «унижение» - в твоих глазах. А по факту это – юридическая процедура. И, знаешь, каким бы ни был твой мужчина, твой поступок по отношению к нему – тоже проявление непорядочности. И ни один нормальный мужчина не сможет так запросто простить и принять такой обман. Так что, ты просто получила то, что заслужила, не более.
А теперь подумай о главном: что у тебя в голове? Ты 5 лет цеплялась за гостевые отношения с мужчиной, с которым ты несовместима, причем, как на психологическом уровне, так и на физиологическом. При этом ты «боялась», что ничего лучше не найдешь, а «пора рожать». Зачем? Рожать – чтобы было? Чтобы как все? Но как все – это нормальные отношения, семья взаимное влечение друг другу, общие честные планы на будущее, общее желание иметь детей. А у тебя кроме тикающих биологических часов что было? Как себя надо не уважать, чтобы «обратиться к донору спермы»? Как нужно не верить в саму возможность найти человека, который будет тебя любить, а не сношать время от времени? Чему ты, кстати, обиделась, когда твой «бойфренд» заявил, что вы встречались для интима. Разве это не правда? У вас была семья? Был общий быт? Что тут было терять?
Что теперь? На мой взгляд, «пытаться строить отношения» после 5 лет знакомства, периодического сожительства, обмана, ребенка «от донора», суда с унижениями (обоюдными, поверь) – это потратить остаток своей половозрелой жизни на токсичные и бесперспективные отношения. Твой мужчина однажды встретит другую женщину, в которой ее все будет устраивать, а ты к тому моменту можешь остаться уже с двумя детьми от разных отцов. У тебя сейчас грудной ребенок, как я понимаю, и в свидетельство о рождении прочерк в графе «отец». Выясняй, какие льготы есть у матерей-одиночек и начинай строить свою жизнь, не рассчитывая на мужчину, которому ты не нужна (его поступки красноречиво об этом говорят, просто надо перестать себя обманывать до того, как придет старость).
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Сергей
Мадина, как я понимаю, вы наконец завершили свои абсолютно непродуктивные и никому не нужные отношения. Ну и замечательно. Жаль, конечно, совершенно напрасно потраченного времени, однако лучше поздно, чем никогда. Теперь ты мама, у тебя появились новые цели, задачи и заботы. А раз так, то стоит ли ворошить прошлое? Полагаю, сейчас полезнее сосредоточиться на ребенке и его обеспечении. Что же касается мужчины рядом, то твой бввший полулюбовник недомуж, на роль спутника жизни, ну никака не подходит. Поэтому лучше не пытаться возобновить то, чего никогда не было. Не трать зря еще больше времени. Ищи себе спутника, с которым захочется жить вместе, который не будет вызывать «нервяки». А нынешнему бывшему пожелай всего хорошего и прекращай общаться.
У вас обоих было огромное количество возможностей наладить ваши взаимоотношения и стать настоящей семьей. Вы ими не воспользовались. Теперь ситуация еще больше запуталась и усложнилась, так что шансов на какое-то более менее продуктивное совместное будущее нет вообще. Вот и не занимайтесь ерундой. Что же касается твоего вопроса, то с точки зрения мужчины, ты совершила самый жуткий проступок. Ты обманула. Более того, ты забеременела без его участия. Воспитывать по сути чужого ребенка в таких условиях мужик не будет. Жить с тобой, возможно, и сподобится, но любить твоего отпрыска – никогда. Ну, и зачем тебе весь этот геморрой? Да и тебе его отцовство, на самом деле, не нужно абсолютно. В общем, прекрати вспоминать о том, чего не было, перестань говорить мы, поскольку вас никогда не существовало, и начинай строить новую жизнь.
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Koshka / 15.10.18 08:57Ой, вот давайте на чистоту. Вы не к "донору" обратились, а переспали с другим мужиком? Так ведь? Не знаю, как Вам, лично мне было бы (Ну и было, кстати) мерзко от такого обмана, даже не от измены, а именно от обмана. А о том, кто чего заслуживает, как раз говорят в суде, ну или в мечети (Вы же мусульманка?). Так что все правильно. Теперь о главном. У Вас есть ребенок, о котором Вы мечтали. Вот что сейчас главное! Оставьте в покое мужика, займитесь ребенком. Пусть помогут Вам родственники, настоящий отец ребенка, наконец.
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50/50 / 15.10.18 08:49"Действительно я совершила проступок, адекватный последующей расплате судами и позором?" абсолютно. я считаю, надо было еще жёстче, чтобы в дурной Вашей голове хоть что-то прояснилось. такого феерического идиотизма даже тут давно не было
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Ираида / 15.10.18 08:46В письме возраст 39 лет, а по стилю изложения и по мыслям словно 19. Столько глупостей наделать и главное зачем?. Хоть и три галочки в биографии ГГ поставлены - вышла замуж-родила - развелась. Только счастья этого не принесло . Ребенка нее отменишь и все назад не отмотаешь. Даже не указано в письме сын или дочь, а как вещь приобретенная. Печально одним словом .
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Лада / 15.10.18 08:09Хм, вы обиделись на него за то, что он ваш обман наружу вывел?) Не дал сделать себе большую каку, да еще посмел официально это закрепить через бумажки? Да уж, оригинальная вы дама. А еще представьте, что узнал он спустя годы, любя ребенка, а тут опаньки. И всем жизнь под откос - ему, ребенку, и вам тоже аукнулась бы ваша глупость. А кто был бы виноват? Полно таких историй на самом деле.
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Солярская / 15.10.18 07:28Ох, нифига себе мозгокрутка. Пишите сценарии, авось сможете продать и разбогатеете. Хотя читать вас - ну как через бурелом продираться.
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Krazy / 15.10.18 04:07Вы так стыдливо «донор спермы» и с первого раза. Те вы тупо трахнулись во время овуляции, залетели и решили чужого ребёнка обманом навязать? Была б мужиком я б тоже в темпе от вас сбежала. Ибо фу. А он даже простить пытается.
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Doremi / 15.10.18 04:53Все же хочется надеятся, что героиня имела ввиду искуств. оплодотворение...
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Кейт / 15.10.18 05:24Прямым же текстом героиня пишет: " ОБРАТИЛАСЬ К ДОНОРУ". Не в репродуктивный какой центр. А к донору напрямую)))) по старинке )))))))))
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krazy / 15.10.18 05:55Вот да, как-то написано туманно. По-идее в центр обращаются, а не к донору. И меня особенно умилило, что мадам удивилась, что мужик обиделся. А если обратная история? Он решил, что именно с ней детей не будет, пошел левую тетку "отдонорил", она родила и этого малыша автору обманом (не знаю как, нам женщинам в этом плане больше везет, нас не обманешь), давай люби и воспитывай. А потом нежданчик - дите то не ее.
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Лада / 15.10.18 08:19Бывают подмены в роддоме. Случайные, обычно. И тогда ток-шоу , душераздирающие истории типа "мать 20 лет растила чужую дочь", суды к роддомам и искалеченные жизни. Семьи в шоке, жизнь меняется. А когда отец растит и любит, а потом узнает, что жена его 20 лет обманывала - это почему-то не считается трагедией..
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Автор письма / 15.10.18 08:19Да, без физического контакта все было дело. Таких вариантов сейчас много предлагается.
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Krazy / 15.10.18 09:07И типо из-за этого мошенничество перестало быть таковым. Уж лучше б случайно залетели, тоже непорядочно, но хоть не преднамеренно.
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Автор письма / 15.10.18 08:18Нет, ни тупо ни остро не трахались
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Doremi / 15.10.18 02:32Как говорит отец Андрей Ткачев, да и не только он ( о. В. Головин тоже),"не надо у бога вырывать ребенка прям с кадыком из горла". Бог дал - хорошо, не дал - так надо. В конце концов, можно и усыновить. Но только в нормальных отношениях. А в вашу "семью" ребеночка не надо было. Но видимо общество давило. Вам надо выйти из тех отношений, и теперь сфокусироваться на счастье материнства. Мне кажется а таких ситуациях уместно посоветовать найти хорошего духовника.
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Никольски / 15.10.18 01:15Не надо ничего в жизни делать "коряво". Это Ваша жизнь. И она один раз случается. А у Вас все коряги какие то. Как будто из земли выросла. Пока дочитала, сама чуть в корягу не привратилась. Бррр...
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Zavoronok / 15.10.18 01:07Я так понимаю, вы расстались? Ну и какой тогда смысл выяснять, заслужила, не заслужила? С этим мужиком явно ничего не светит, надо теперь на ребёнке сосредоточиться, а не по мужикам скакать.
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Doremi / 15.10.18 05:02Он еще муж по бумагам, развода нет, только отказался от отцовства, и пытался наладить отношения, но теперь она гордая. Я так поняла. Санта-Барбара, в общем.
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фу / 15.10.18 05:18Кем, где сказано, что скачет по мужикам, как грубо, по-хамски, домыслы, наговоры, фууууу, и это наш так сказать решалО; неудивительно будет, что выделиться отзыв, ...а она и сосредоточена на ребенке, причем всю жизнь..
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