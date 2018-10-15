Обманом родила от донора, но муж все узнал

Я находилась в непростых отношениях пять лет. Вроде любили друг друга, но все не складывалось. Много ссорились, пробовали жить вместе, но было тяжело из-за постоянных ссор, реально нервяки были, быстро разбегались, а так были пять лет, по сути, гостевые отношения. На словах они были якобы серьезными, со словами любви. Было кольцо и типа помолвка, под моим давлением... Все равно были «качели», но проще как-то было на расстоянии. Много чего было не супер с его стороны, но при этом он ухаживал за моим отцом, когда тот слег... Это предыстория.

В общем, в какой-то момент стало понятно, что вместе гладко не будет, но мне уже было за 35, я его любила, и, по-честному, боялась, пока буду искать другого кандидата, выйдет время родить. Мой мужчина был не против, но он очень много курит, я боялась, что это не супер. 3 года шли переговоры и обещания плавно бросить через два месяца, несколько попыток провалилось, потом стали пробовать хоть так ребенка сделать, с чем есть, я год уговаривала его дойти сдать анализы, и анализы оказались достаточно плохими с точки зрения иметь детей. Лечиться мой мужчина в итоге отказался, заявив, что врачи не правы, а нам надо работать над отношениями, а уж потом дети.

Это было в мои 38,5, детей нет, несколько лет пробовала с ним все это, обида, растерянность, итог – я обратилась к донору спермы, с первого раза все вышло, до рождения ребенка было неясно, от кого он. Мы заключили брак, но все я провернула коряво, он подозревал, сделал тест на отцовство. Не захотел оставлять, как есть, даже по документам, выписать отца из документов по закону можно только через суд. В иске он указал, что мы лишь периодически «близко встречались», ни слова о том, что жили вместе и планировали детей, а также, якобы, что он по срокам понял, что не отец (неправда, разница была один день). Суд переписал его иск практически дословно и это пришлось отнести в ЗАГС и соцзащиту. Унижение, на мой взгляд, огромное, что они читали это все.

После суда мой де-юре супруг хотел продолжить попытки хоть что-то, блин, наладить, может, даже пробовать все же общего ребенка... Но я не могу простить ему, что вынес на люди (суд) и что отрекся от меня, написав, по сути, что мы лишь имели интим... Говорит, якобы писал юрист то, что надо в таких случаях... да, ребенок не его, и это тяжело пережить, но он, говоря, что хочет семью, детей, и не делая ничего для этого, рисковал нашим шансом на общих детей , ну и моим материнством. Действительно я совершила проступок, адекватный последующей расплате судами и позором?