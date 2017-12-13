Нормально ли ничего не хотеть?

Алена

Юлия, на мой взгляд, человек должен быть увлечен хоть чем-то в жизни. Не важно, чем, но должен быть интерес, цель. Кто-то увлечен своей работой, кто-то цветами на подоконниках, кто-то танцами, кто-то чтением научной фантастики, кто-то другим человеком, кто-то – собаками и выставками. Цель, интерес, делают жизнь наполненной смыслом. Имея цель, человек имеет драйвер суетиться, развиваться, стремиться к чему-то. Более того, цель делает жизнь осмысленной (причем, даже незначительная цель), но и помогает формировать или входить в круг единомышленников. То есть, находить приятелей, знакомых, друзей, с которыми интересно, с которыми можно разделить свою страсть, хобби, увлечение. Ты интуитивно это понимала, поэтому и пыталась участвовать, как ты пишешь, в «движениях». Проблема состояла в том, что все это не твое. Поэтому и не сложилось. И твое «плавание по течению» - это естественное следствие усталости от ложных целей. Ты пишешь, что «устала доказывать свою позицию», но у тебя ее просто нет. Под красивой фразой скрывается отсутствие цели и интересов. И – да, это не нормально. Обычно интерес к жизни во всем ее многообразии люди развивают, благодаря мамам, папам и прочим важным взрослым, еще в детстве. Почему это прошло мимо тебя – не знаю. Теперь наверстать упущенное можно только работой над собой. Только прислушиваясь к себе, можно понять, чего тебе на самом деле хочется. Только слушая себя, можно решить – подходит тебе партнер, или нет. И не надо довольствоваться тем, что имеешь, по принципу «так сойдет». Потому что прозрение может прийти в самый неподходящий момент, когда половина жизни пройдена, а ты ее всю пропустила, просто потому, что ничего не хотела делать.