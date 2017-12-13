Нормально ли ничего не хотеть?
С.-Петербург, 25 лет
13.12.17
Мнения наших экспертов
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АленаЮлия, на мой взгляд, человек должен быть увлечен хоть чем-то в жизни. Не важно, чем, но должен быть интерес, цель. Кто-то увлечен своей работой, кто-то цветами на подоконниках, кто-то танцами, кто-то чтением научной фантастики, кто-то другим человеком, кто-то – собаками и выставками. Цель, интерес, делают жизнь наполненной смыслом. Имея цель, человек имеет драйвер суетиться, развиваться, стремиться к чему-то. Более того, цель делает жизнь осмысленной (причем, даже незначительная цель), но и помогает формировать или входить в круг единомышленников. То есть, находить приятелей, знакомых, друзей, с которыми интересно, с которыми можно разделить свою страсть, хобби, увлечение. Ты интуитивно это понимала, поэтому и пыталась участвовать, как ты пишешь, в «движениях». Проблема состояла в том, что все это не твое. Поэтому и не сложилось. И твое «плавание по течению» - это естественное следствие усталости от ложных целей. Ты пишешь, что «устала доказывать свою позицию», но у тебя ее просто нет. Под красивой фразой скрывается отсутствие цели и интересов. И – да, это не нормально. Обычно интерес к жизни во всем ее многообразии люди развивают, благодаря мамам, папам и прочим важным взрослым, еще в детстве. Почему это прошло мимо тебя – не знаю. Теперь наверстать упущенное можно только работой над собой. Только прислушиваясь к себе, можно понять, чего тебе на самом деле хочется. Только слушая себя, можно решить – подходит тебе партнер, или нет. И не надо довольствоваться тем, что имеешь, по принципу «так сойдет». Потому что прозрение может прийти в самый неподходящий момент, когда половина жизни пройдена, а ты ее всю пропустила, просто потому, что ничего не хотела делать.
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СергейЮлия, как я понимаю, это называется взросление, в результате чего неизбежно происходит переоценка жизненных ценностей, появляются новые желания, стремления, потребности. Ведь все мы растем, обретаем жизненный опыт, мудреем. И начинаем вдумчиво и с опаской относиться к тому, во что раньше бросались без раздумий и с радостным повизгиванием. То есть обязательно меняемся. Вот и у тебя, судя по всему, закончился прежний, считай еще подростковый период, когда ты кидалась на все яркое, модное, активное, когда хотела выделиться, получить все и сразу. Что ж – это закономерно. И нынешняя некоторая апатия – это тоже вполне естественно. Ты просто привыкаешь к новому самоощущению, пытаешься понять, как жить дальше, что делать, к чему стремиться. И не стоит говорить, что нет желаний что-либо делать. Если бы это было так, то ты не писала бы письма, не задавала вопросы. Поэтому не думаю, что стоит паниковать и нервничать. Просто подожди немного. А вот жить с парнем, который находится рядом непонятно зачем – не стоит. Это лишь усложняет ситуацию. Так что единственное, что я могу посоветовать тебе сделать прямо сейчас – это расстаться с молодым человеком. Ведь ничего серьезного с ним ты не планируешь и содержишь данное двуногое членоносное рядом только из соображений привычки. А раз так, то не стоит тратить свое и его время на совершенно бесперспективные отношения. Освободись от всего прежнего. Отдохни. Ну. а затем сама увидишь куда двигаться дальше.