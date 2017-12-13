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Нормально ли ничего не хотеть?


Я не могу понять, правильно ли так жить, как я живу сейчас? Я сейчас плыву по течению. Раньше была ярой сторонницей какого-то движения, то чайлд-фри, то вегетарианства, то за погоней за хорошей жизнью, то за саморазвитие, то за спорт… И ни на чем не остановилась. Живу, как карта ляжет. Я устала сопротивляться и доказывать свое мировоззрение. Появилась банальная лень. Сейчас ничего не интересует, но есть парень. Однако, у меня нет своего мнения даже насчет этого: нужны мне отношения или нет. Но я согласна на то, какой он партнер. Не знаю, устраивает он меня, или нет, но я согласна. С работой смирилась, с зарплатой смирилась, смирилась, что у меня нет желания что-либо делать, смирилась со своим внутренним состоянием, похожим на безразличие. Будь, что будет, как говорится. Я как непробивной камень стала, отвечаю своей жизни «Да», на все что она мне предоставляет... Нормально ли это – не хотеть чего-то большего и при этом оставаться в апатии при мыслях о своем будущем?
Юлия,
С.-Петербург, 25 лет
13.12.17
Нормально ли ничего не хотеть?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Юлия, на мой взгляд, человек должен быть увлечен хоть чем-то в жизни. Не важно, чем, но должен быть интерес, цель. Кто-то увлечен своей работой, кто-то цветами на подоконниках, кто-то танцами, кто-то чтением научной фантастики, кто-то другим человеком, кто-то – собаками и выставками. Цель, интерес, делают жизнь наполненной смыслом. Имея цель, человек имеет драйвер суетиться, развиваться, стремиться к чему-то. Более того, цель делает жизнь осмысленной (причем, даже незначительная цель), но и помогает формировать или входить в круг единомышленников. То есть, находить приятелей, знакомых, друзей, с которыми интересно, с которыми можно разделить свою страсть, хобби, увлечение. Ты интуитивно это понимала, поэтому и пыталась участвовать, как ты пишешь, в «движениях». Проблема состояла в том, что все это не твое. Поэтому и не сложилось. И твое «плавание по течению» - это естественное следствие усталости от ложных целей. Ты пишешь, что «устала доказывать свою позицию», но у тебя ее просто нет. Под красивой фразой скрывается отсутствие цели и интересов. И – да, это не нормально. Обычно интерес к жизни во всем ее многообразии люди развивают, благодаря мамам, папам и прочим важным взрослым, еще в детстве. Почему это прошло мимо тебя – не знаю. Теперь наверстать упущенное можно только работой над собой. Только прислушиваясь к себе, можно понять, чего тебе на самом деле хочется. Только слушая себя, можно решить – подходит тебе партнер, или нет. И не надо довольствоваться тем, что имеешь, по принципу «так сойдет». Потому что прозрение может прийти в самый неподходящий момент, когда половина жизни пройдена, а ты ее всю пропустила, просто потому, что ничего не хотела делать.

  • Сергей

    Юлия, как я понимаю, это называется взросление, в результате чего неизбежно происходит переоценка жизненных ценностей, появляются новые желания, стремления, потребности. Ведь все мы растем, обретаем жизненный опыт, мудреем. И начинаем вдумчиво и с опаской относиться к тому, во что раньше бросались без раздумий и с радостным повизгиванием. То есть обязательно меняемся. Вот и у тебя, судя по всему, закончился прежний, считай еще подростковый период, когда ты кидалась на все яркое, модное, активное, когда хотела выделиться, получить все и сразу. Что ж – это закономерно. И нынешняя некоторая апатия – это тоже вполне естественно. Ты просто привыкаешь к новому самоощущению, пытаешься понять, как жить дальше, что делать, к чему стремиться. И не стоит говорить, что нет желаний что-либо делать. Если бы это было так, то ты не писала бы письма, не задавала вопросы. Поэтому не думаю, что стоит паниковать и нервничать. Просто подожди немного. А вот жить с парнем, который находится рядом непонятно зачем – не стоит. Это лишь усложняет ситуацию. Так что единственное, что я могу посоветовать тебе сделать прямо сейчас – это расстаться с молодым человеком. Ведь ничего серьезного с ним ты не планируешь и содержишь данное двуногое членоносное рядом только из соображений привычки. А раз так, то не стоит тратить свое и его время на совершенно бесперспективные отношения. Освободись от всего прежнего. Отдохни. Ну. а затем сама увидишь куда двигаться дальше.

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