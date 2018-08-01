Я не чувствую от мужа абсолютно ничего...
У меня есть муж и ребенок, дочка, почти 3 года. Я очень люблю свою семью и не хочу, чтобы она распадалась, но я уже года два как не чувствую от мужа абсолютно ничего, а особенно последние пару месяцев, он будто другой, чужой, не обращает на меня внимания, не общается. К слову, до этого он от меня не отлипал, обнимал, целовал, писал сообщения, дарил цветы без повода и т.д. У нас сейчас сложноватая жизненная ситуация, мы взяли ипотеку и живем у моих родителей, я в декрете, а он на двух работах (на второй работе он работает 3 месяца, она временная). И каждый раз, приходя домой, он начинает говорить, как его достала его жизнь, все плохо, денег не хватает, работает на двух работах и все равно не может себе ничего позволить. Расслабляется он только перед компьютером, общение со мной ему не интересно. Я говорю, что все это временно, скоро я тоже выйду на работу, да и он-то на второй всего 3 месяца работает, а не 3 года. Я чувствую себя ненужной, нелюбимой, будто виноватой во всех бедах в его жизни. Мне хочется, чтобы, приходя домой, он общался со мной, хоть какое-то внимание мне уделял, а он говорит, что ему не о чем со мной говорить, у него сплошные проблемы в голове и садится за компьютер. Я не готова так жить и не знаю, что мне делать. Боюсь развестись и потом пожалеть об этом.
Мнения наших экспертов
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Алена
Ольга, твой муж устал. «Всего лишь 3 месяца на двух работах» - это можно говорить, глядя на человека со стороны. А для того, кто три месяца именно вкалывает на двух работах – три месяца – это не «всего», а «уже». И это реально тяжело. Ты привыкла к тому, что он вокруг тебя зайчиком скакал, цветы дарил без повода. Но ведь поменялся не только муж, но и вся ваша жизнь. На какие средства цветы? У вас же ипотека. Разве не из-за необходимости на всем экономить и не от нужды твой муж устроился на вторую работу? Ты считаешье, что при наличии ипотеки, которая дается твоему мужу так тяжело, покупка цветов без повода – это крутое вложение «лишних» денег? Может, он потому и страдает, что не может себе ничего позволить, что у него нет этих «лишних» средств? Пока были – тратил их на тебя. А теперь и ребенок маленький (тарты), и ипотека (траты). Не знаю, я бы мужу спасибо за букеты в такой ситуации не сказала. Покрутила бы у виска, пожалуй. Но я не рафинированный романтик, мне букетами любовь доказывать не надо. И муж твой, к слову, любовь к тебе и к вашей семье доказывает каждый день. Только замечаешь ли ты это? Разве то, что он сейчас полностью на себе тянет и тебя, и ребенка, и ипотеку, и до сих пор не выпинал тебя на работу, - это не проявление любви? Букеты нагляднее?
Не крутится вокруг тебя и сообщения не пишет? А у него обе работы непыльные? Есть время на то, чтоб чатиться романтично? Ты попробуй представить себя в шкуре мужика, который вкалывает без продыха, у которого при этом дамокловым мечом висят ежемесячные выплаты по ипотеке и, собственно, обеспечение жены и ребенка едой и вещами хотя бы первой необходимости. Представила? Получится с этого перманентного стресса переключиться на чириканье в вацапе или по смс? Ты сама что-то делаешь для того, чтобы оно возобновилось?
Честно хочешь? По письму судя, ты – потребитель в вашей семье. Ребенку почти 3 года, ты сидишь на попе ровно, ждешь чего-то, при том, что влезли в ипотеку. Нельзя было подождать, пока выйдешь на работу? Нельзя было выйти на работу, не дожидаясь 3 лет? Не знаю, как можно сидеть столько времени дома. У меня первый раз хватило терпения до года и 9 месяцев. Второй раз так и вовсе сделала все, чтобы можно было не прекращать работу даже сидя дома. Понимаю, что не все работы к такому приспособлены. Но точно знаю, что все зависит от желания. Живешь с родителями – уже есть помощники дома. И до сих пор сидишь, цветов и смс-сок ждешь. И недовольна, что муж перестал быть ласковым. Как есть – потребительница. К слову, ребенка официально можно в сад определять с 2 лет и 8 месяцев. И не обязательно ждать 1-го сентября. Но это ж знают те, кому надо очень на работу. А тебе и так хорошо. Муж вкалывает, и ладно. «Всего-то 3 месяца» на второй работе, не развалится, чай.
Про «поговорить не о чем» - из той же оперы, что и твое упорное желание досидеть до 3 лет. О чем вы раньше общались? Что вас свело вместе? На чем держалась ваша пара, пока не было свадьбы, ребенка, ипотеки? Очень часто муж перестает общаться с женой, когда общение с нею сводится к решению бытовых вопросов и к обсуждению бытовых проблем. Ипотека, деньги, покупки, кран протек, лампочки поменять, хлеба купить по пути с работы, на дачу с родителями съездить – помочь там с чем-то, ребенка к врачу свозить, ребенку надо что-то купить... Это все – быт, который убивает общение. О чем ты хочешь разговаривать с мужем по вечерам? Если о чем-то таком, то увы, ему это и впрямь не интересно. Потому что он хочет иметь возможность расслабиться после работы. И потому что ты перестала быть интересной собеседницей, причем, по собственной инициативе.
В общем, прости, что длинно, но спасение утопающих в данном случае – дело рук самих утопающих. Срочно выходи на работу, ищи варианты подработок, чтобы муж не был единственным добытчиком, и вы и впрямь могли себе позволить что-то, кроме погашения ипотеки ежемесячно. Вспоминай что вас объединяло до всех этих проблем, думай, как это восстановить. Прекрати ждать и требовать, чтобы вокруг тебя «вились». Муж тоже достоин и внимания, и признания того, что он – молодец, надежда и опора семьи, любимый и ценимый. Ему станет гораздо легче, если ты дашь ему это ощущение – что он уматывается не зря, что ты это очень ценишь и готова ему помогать. Иначе тебе даже разводиться не придется, он сам сорвется и уйдет.
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Сергей
Ольга, к сожалению, любые отношения, обязательно проходят через кризисы. Ведь все мы люди, все имеем свои слабости и особенности, которые раньше могли быть незаметными, но с годами «вылезают». Кроме того, каждый из нас меняется. Быт, сложности на работе, проблемы со здоровьем, усталость, привычка, наконец. неизбежно оказывают свое влияние на взаимоотношения в паре. И для того, чтобы пройти сложный период и продолжить совместное существование, требуется житейская мудрость, желание идти на компромиссы, наличие взаимопонимания и, самое главное, взаимоуважения. Если это есть, то вы найдете варианты, разберетесь с появившимися сложностями, и сформируете новые правила, после чего продолжите жить уже по ним. К сожалению, это просто описать, но очень непросто сделать. Тут требуется в первую очередь обоюдное желание что-то менять, не меняя главного. Надеюсь, у вас оно есть.
Что же касается непосредственных действий, то в данный момент я бы посоветовал как можно больше разговаривать с мужем, поддерживать его. Возможно, он действительно устает, и ждет от тебя подтверждения того, что его усилия замечены. Если проще, то человеку требуется говорить, что он молодец, что его любят и гордятся им, хотя бы изредка. Нет, я понимаю, что ты тоже хочешь внимания и таких же поглаживаний. Но, видимо, супругу сейчас это нужнее. Поэтому возьми себя в руки, и начни хвалить мужа, причем, по-возможности, искренне. А еще будет неплохо начать искать работу, и приводить себя в порядок. Ребенок у вас уже вполне готов к садику. Так что прекращай кормить мужа обещаниями, и выходи на работу.
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Лучшие комментарии
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звездочка ) 01.08.18 09:08Оля, да елки-палки, как можно не понимать элементарные вещи? Человек выдохся! Я бы в такой ситуации а) ограничила его общение с родителями, потому что общение это отдача энергии. Объяснила бы им, что мужчина очень устает и ему не до пустых разговоров. б) ужином кормила тихо, то есть пока не поест ничем не грузить, просто обнять-улыбнуться. в) при хорошей погоде вместе на прогулку и там расспросить как прошел день, чтобы мужчина выпустил из себя напряжение, утоптать все в землю. Если муж не разгружает голову в разговоре с тобой, значит ты разговариваешь не о том и не так, учись. в) вечером на руку браслет или на шею медальон из камней, дающих энергию (так и просится сердолик). г) массаж д) полноценный достаточный сон мужчине е) баня раз в неделю. Не тот сейчас период, чтобы тебя окружали вниманием в будни, у него ресурсов не остается тебя баловать и надо понимать приоритеты - или ты хочешь романтики, или все-таки квартиру ) Радуйся, что муж у тебя не ленивый и очень ответственный, старается для семьи.
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Солярская 01.08.18 08:34Вместо того, чтоб обнять, похвалить, сделать массаж - претензии.
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Солярская 01.08.18 08:40Вам сейчас действительно надо собраться и не раскисать. Хотя романтику придётся несколько придержать, а включить рациональное. Ипотека на новостройку без ремонта, бетонные стены? Тяжёлый случай. Вы обычная средняя по российским мерам семья малыш подрос, муж обычный работяга, вы не принцесса и не дочь мэра, идите на работу уже. Пусть ребёнок в саду адаптируется. Тем более есть помощь в лице бабушек-дедушек. Или места в саду нет? А платный сад - не вариант? Вы зарабатывать будете больше, чем садик стоит, надеюсь?
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Никольски 01.08.18 15:46Ну если дорога семья- начинайте ей служить. Послужите мужу. Как? Как знаете. Чтоб ему хотелось домой бежать поле двух работ то. И это не только красные труселя и горячительное.. А то он домой весь измотанный, а там фафа надутая " Я тебе больше не интересна" С претензией. И мужчины тоже люди. Они тоже могут уставать на своих работах. И забота ему в таких условиях тоже, как воздух. Видимо ее нет, только от него требуют и ждут внимания.
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Прелесть 01.08.18 13:20Как это вы ничего не чувствуете? Его забота о вас. Его ребёнок у вас есть. Он спит рядом с вами каждую ночь. Включайте чувственность. Свои старания он посвящает вам. Иначе бы давно ушёл. Любовь мужчины в его служении семье. То что стал ныть. Так это от усталости. Хотя есть мужчины которые никогда не жалуются. Но он такой. Принимайте целиком. А если бы не жаловался то у вас никогда бы не родилось желания сюда написать. Так что работайте над собой.
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Никольски / 01.08.18 15:46Ну если дорога семья- начинайте ей служить. Послужите мужу. Как? Как знаете. Чтоб ему хотелось домой бежать поле двух работ то. И это не только красные труселя и горячительное.. А то он домой весь измотанный, а там фафа надутая " Я тебе больше не интересна" С претензией. И мужчины тоже люди. Они тоже могут уставать на своих работах. И забота ему в таких условиях тоже, как воздух. Видимо ее нет, только от него требуют и ждут внимания.
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Элфи Крекс / 01.08.18 15:34"Он от меня не отлипал". Странное выражение в рассказе о любимом человеке. Ну, вот отлип наконец. Так, может быть, поэтому он не хочет с вами разговаривать, потому что знает - никогда вы нужных слов не найдёте. Но ведь говорит, что " у него одни проблемы в голове". А вы, похоже, про проблемы говорить не умеете, хотя чего проще: задавай правильные вопросы и слушай. Цветами не заваливает, сообщения не пишет( вы подросток, впервые получивший мобильник?)... Или вам эта показуха нужна, чтобы родители, у которых живёте, видели: любит он дочку, любит, "не отлипает"?
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Берта / 01.08.18 14:41Ольга, а Вас не посещала мысль, что Ваш муж - тоже живой человек, который может уставать, волноваться, испытывать страх и неуверенность в своих силах и нуждается в поддержке и помощи? Вы, видимо, никогда в жизни на двух работах сразу не пахали, раз пишете, что он в таком графике работает всего 3 месяца, а не три года, и с чего бы ему уставать. Когда целыми днями работаешь, то вечером только и хочется, что сесть где-нибудь в уголке, чтобы никто не трогал, а не развлекать кого-то вместо третей смены. Муж Вам прямо говорит, что денег не хватает, а Вы еще в упрек ему ставите, что цветы Вам не покупает... Попробуйте просто подсчитать, какая сумма каждый месяц необходима Вашей семье на жизнь (ипотека+текущие расходы на Вас, дочь и мужа+расходы на еду, одежду и т.д.), сопоставьте эту сумму с тем, что зарабатывает супруг и подумайте, не лучше ли Вам побыстрее выходить из декрета. И кстати, тот факт, что Ваш муж упахивается на двух работах, оплачивает ипотеку за квартиру, которая будет с Вами в совместной собственности и при этом не гонит Вас на работу вот прям сейчас, уже свидетельствует о его любви и намерении жить с Вами долго и счастливо.
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Sis / 01.08.18 13:46А считаю, что мужчина в этой истории - инфантил. Ну что это - пришёл с работы и уткнулся в комп, и ходи вокруг него на цыпочках и ублажай, он же «устаёт» , потому что «деньги зарабатывает». А она не устаёт? Почему считается, что работа, за которую не платят деньги, менее важна и менее утомительна?
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Прелесть / 01.08.18 13:20Как это вы ничего не чувствуете? Его забота о вас. Его ребёнок у вас есть. Он спит рядом с вами каждую ночь. Включайте чувственность. Свои старания он посвящает вам. Иначе бы давно ушёл. Любовь мужчины в его служении семье. То что стал ныть. Так это от усталости. Хотя есть мужчины которые никогда не жалуются. Но он такой. Принимайте целиком. А если бы не жаловался то у вас никогда бы не родилось желания сюда написать. Так что работайте над собой.
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Прелесть / 01.08.18 12:51Мужчине любящему не нужны ваши деньги. Ему нужна любовь. Поддержка. Забота. Так что включайте заботу о нем на все 100.иначе мужик сломается и уйдёт. Давайте ему больше спать. Больше побыть одному. Хорошо бы на неделю куда улететь. Но это похоже пока не возможно. Значит тихонько на ципочках оберегайте его от любых раздражителей.мужик работает на нескольких работах не в удовольствие а за деньги. Это самый разрушающий стресс. Так что не нойте а включайте сестру милосердия.
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звездочка ) / 01.08.18 09:08Оля, да елки-палки, как можно не понимать элементарные вещи? Человек выдохся! Я бы в такой ситуации а) ограничила его общение с родителями, потому что общение это отдача энергии. Объяснила бы им, что мужчина очень устает и ему не до пустых разговоров. б) ужином кормила тихо, то есть пока не поест ничем не грузить, просто обнять-улыбнуться. в) при хорошей погоде вместе на прогулку и там расспросить как прошел день, чтобы мужчина выпустил из себя напряжение, утоптать все в землю. Если муж не разгружает голову в разговоре с тобой, значит ты разговариваешь не о том и не так, учись. в) вечером на руку браслет или на шею медальон из камней, дающих энергию (так и просится сердолик). г) массаж д) полноценный достаточный сон мужчине е) баня раз в неделю. Не тот сейчас период, чтобы тебя окружали вниманием в будни, у него ресурсов не остается тебя баловать и надо понимать приоритеты - или ты хочешь романтики, или все-таки квартиру ) Радуйся, что муж у тебя не ленивый и очень ответственный, старается для семьи.
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Щукина / 01.08.18 13:47Аргументируйте, зачем сердолик и зачем ему браслеты. И, если сможете, что в землю утаптывать рекомендуете... обоснуйте, пожалуйста.
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звездочка ) / 01.08.18 14:05камни-батарейки - сердолик, красная яшма, нефрит, родонит. Есть и другие, они помягче работают, а сердолик это просто вау, это из личного опыта. На левой руке - работа с собой, на правой - работа с окружающим пространством и людьми, какой у вас запрос на день. Мне, например, целый браслет даже много, я колечками обхожусь или пару бусин под одеждой прикалываю, важен прямой контакт с телом. Да это не секреты, про работу кристаллов информации море ) Литотерапия. А утоптать в землю напряжения и негативные эмоции - мне всегда помогает прогулка быстрым шагом на большое расстояние. Земля все принимает, плюс движение тела не дает этим негативным "зарядам" застрять надолго в нас. Знаю, что мужчины с той же целью с железом в зале работают, но я не любитель.
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Солярская / 01.08.18 08:34Вместо того, чтоб обнять, похвалить, сделать массаж - претензии.
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Солярская / 01.08.18 08:40Вам сейчас действительно надо собраться и не раскисать. Хотя романтику придётся несколько придержать, а включить рациональное. Ипотека на новостройку без ремонта, бетонные стены? Тяжёлый случай. Вы обычная средняя по российским мерам семья малыш подрос, муж обычный работяга, вы не принцесса и не дочь мэра, идите на работу уже. Пусть ребёнок в саду адаптируется. Тем более есть помощь в лице бабушек-дедушек. Или места в саду нет? А платный сад - не вариант? Вы зарабатывать будете больше, чем садик стоит, надеюсь?
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Лада / 01.08.18 07:59Если хотите помочь мужу - выходите на работу. Помощь ему нужна. "Всего три месяца, как на двух работах" // - это Целых три месяца, а не "всего". Вообще отношения проходит определённые этапы, сначала букеты-звонки,потом всё успокаивается, и это нормально. Не видела семьи, где мужья заваливали бы жён цветами и смс-ками. А вот то, что вы не можете с ним поговорить - это плохо. Поговорить - это не вылить своё недовольство жизнью, а сказать друг другу, что вы вместе всё преодолеете, что трудности временны, что вы будете ему помогать, чем сможете, что вы любите его и цените его усилия.
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Becki Sunnyvale / 01.08.18 03:28У нас абсолютно обратная ситуация. Решили что выйдет на работу тот кто больше всего получает. И муж остался дома с 2 дочками. Я вышла на работу когда младшей было 2.5 месяца. И мне былобы очень тяжело если бы муж меня не поддерживал. Если можно ребенка хоть как то отдать в садик то попробуйте или попросите бабушку помочь. Можно няню нанять но это от дохода зависит. Либо можно самой взять еще пару малышей такого же возраста присматривать. Все чуть больше денег будет.