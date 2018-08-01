Я не чувствую от мужа абсолютно ничего...

Ольга, твой муж устал. «Всего лишь 3 месяца на двух работах» - это можно говорить, глядя на человека со стороны. А для того, кто три месяца именно вкалывает на двух работах – три месяца – это не «всего», а «уже». И это реально тяжело. Ты привыкла к тому, что он вокруг тебя зайчиком скакал, цветы дарил без повода. Но ведь поменялся не только муж, но и вся ваша жизнь. На какие средства цветы? У вас же ипотека. Разве не из-за необходимости на всем экономить и не от нужды твой муж устроился на вторую работу? Ты считаешье, что при наличии ипотеки, которая дается твоему мужу так тяжело, покупка цветов без повода – это крутое вложение «лишних» денег? Может, он потому и страдает, что не может себе ничего позволить, что у него нет этих «лишних» средств? Пока были – тратил их на тебя. А теперь и ребенок маленький (тарты), и ипотека (траты). Не знаю, я бы мужу спасибо за букеты в такой ситуации не сказала. Покрутила бы у виска, пожалуй. Но я не рафинированный романтик, мне букетами любовь доказывать не надо. И муж твой, к слову, любовь к тебе и к вашей семье доказывает каждый день. Только замечаешь ли ты это? Разве то, что он сейчас полностью на себе тянет и тебя, и ребенка, и ипотеку, и до сих пор не выпинал тебя на работу, - это не проявление любви? Букеты нагляднее?

Не крутится вокруг тебя и сообщения не пишет? А у него обе работы непыльные? Есть время на то, чтоб чатиться романтично? Ты попробуй представить себя в шкуре мужика, который вкалывает без продыха, у которого при этом дамокловым мечом висят ежемесячные выплаты по ипотеке и, собственно, обеспечение жены и ребенка едой и вещами хотя бы первой необходимости. Представила? Получится с этого перманентного стресса переключиться на чириканье в вацапе или по смс? Ты сама что-то делаешь для того, чтобы оно возобновилось?

Честно хочешь? По письму судя, ты – потребитель в вашей семье. Ребенку почти 3 года, ты сидишь на попе ровно, ждешь чего-то, при том, что влезли в ипотеку. Нельзя было подождать, пока выйдешь на работу? Нельзя было выйти на работу, не дожидаясь 3 лет? Не знаю, как можно сидеть столько времени дома. У меня первый раз хватило терпения до года и 9 месяцев. Второй раз так и вовсе сделала все, чтобы можно было не прекращать работу даже сидя дома. Понимаю, что не все работы к такому приспособлены. Но точно знаю, что все зависит от желания. Живешь с родителями – уже есть помощники дома. И до сих пор сидишь, цветов и смс-сок ждешь. И недовольна, что муж перестал быть ласковым. Как есть – потребительница. К слову, ребенка официально можно в сад определять с 2 лет и 8 месяцев. И не обязательно ждать 1-го сентября. Но это ж знают те, кому надо очень на работу. А тебе и так хорошо. Муж вкалывает, и ладно. «Всего-то 3 месяца» на второй работе, не развалится, чай.

Про «поговорить не о чем» - из той же оперы, что и твое упорное желание досидеть до 3 лет. О чем вы раньше общались? Что вас свело вместе? На чем держалась ваша пара, пока не было свадьбы, ребенка, ипотеки? Очень часто муж перестает общаться с женой, когда общение с нею сводится к решению бытовых вопросов и к обсуждению бытовых проблем. Ипотека, деньги, покупки, кран протек, лампочки поменять, хлеба купить по пути с работы, на дачу с родителями съездить – помочь там с чем-то, ребенка к врачу свозить, ребенку надо что-то купить... Это все – быт, который убивает общение. О чем ты хочешь разговаривать с мужем по вечерам? Если о чем-то таком, то увы, ему это и впрямь не интересно. Потому что он хочет иметь возможность расслабиться после работы. И потому что ты перестала быть интересной собеседницей, причем, по собственной инициативе.

В общем, прости, что длинно, но спасение утопающих в данном случае – дело рук самих утопающих. Срочно выходи на работу, ищи варианты подработок, чтобы муж не был единственным добытчиком, и вы и впрямь могли себе позволить что-то, кроме погашения ипотеки ежемесячно. Вспоминай что вас объединяло до всех этих проблем, думай, как это восстановить. Прекрати ждать и требовать, чтобы вокруг тебя «вились». Муж тоже достоин и внимания, и признания того, что он – молодец, надежда и опора семьи, любимый и ценимый. Ему станет гораздо легче, если ты дашь ему это ощущение – что он уматывается не зря, что ты это очень ценишь и готова ему помогать. Иначе тебе даже разводиться не придется, он сам сорвется и уйдет.