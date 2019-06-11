Невестка не хочет следовать нашей семейной традици

Лидия, следуя твоей логикой, если б вы назвали сына Акакием Акакиевичем, то он бы так холостяком и остался, ну кому может понравиться такое имя? А раз имя не нравится, то как может понравиться его носитель? Да никак. Железная логика, да?

Люди влюбляются друг друга не за звучные имена. И не за то, что у тех милые родственники с не менее милыми семейными традициями. Более того, часто как раз милые родственники оказываются мощным препятствием на пути двоих людей к тихому семейному счастью. Потому что уверены, что точно знают, как нужно правильно общаться друг с другом, варить борщ, мыть полы, распределять обязанности по дому, и даже, как выясняется, как правильно называть детей.

Знаешь, почему ты не победишь в своем настойчивом желании назвать внука Александром? Потому что это – вмешательство в личную жизнь пары. Ты родила сына, вырастила его, но это не дает тебе право использовать его в личных целях и по своему усмотрению всю жизнь. И то, что ты сейчас желаешь – это грубое вмешательство в их отношения. Ты не просто настаиваешь на определенном имени. Ты пытаешься решать за них, что им делать с их собственным ребенком. А это уже нарушение границ их семьи.

Семейные традиции – это прекрасно. Но до тех пор, пока им не пытаются следовать слепо, вопреки интересам отдельных членов семьи. Ребенок не захотел пойти по стопам отца и стать врачом, выбрав поприще музыканта, актера или программиста. Скандал с отлучением от дома, с громкими фразами «ты мне больше не сын». Потрепанные нервы, нередко – искалеченные судьбы. Просто потому, что в семье есть традиция – все старшие сыновья идут в ту же профессию, что и отец, и дед. И плевать, что ни тяги, ни таланта. Есть шаблон – его нужно придерживаться.

То же самое с традициями что-то делать, или чего-то не делать в семье. Вот, прости, но я бы тоже не захотела называть сына Александром, если у него отец Александр. Я лично за индивидуальность. Когда в семье двое Саш, это банально неудобно в коммуникации. К тому же «Александр Александрович» - не слишком благозвучное сочетание из-за задвоения сочетания «ндр». Превращаются такие мужики обычно в «Сан Санычей» для удобства окружающих, и плевать им на древность и благородное происхождение оригинала.

В общем, то, что ты лет 30 назад наступила на горло своему желанию назвать сына иначе – не повод заставлять делать то же самое жену сына. Она не виновата, что у тебя тогда не достало характера и внутренней силы отстоять свое право решать в собственной семье подобные вопросы. Но если ты не перестанешь лезть, у тебя не будет права даже совещательного голоса в их семье. Либо ты разрушишь их семью, если начнешь пытаться манипулировать ею через своего сына. Ты, правда, считаешь, что имя в свидетельстве о рождении внука – веский аргумент сломать жизнь сыну?