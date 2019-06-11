Невестка не хочет следовать нашей семейной традици
В нашей семье есть родовое имя, которым принято называть старшего сына. Мой сын, муж, его отец и дед – все Александры Александровичи. Сейчас невестка ждет ребенка и ей на УЗИ сказали, что родится мальчик. У меня даже сомнений не было, какое имя должен носить мой внук. А невестка внезапно заявила, что имя Саша ей не нравится! Дескать, будут дразнить Шуриком! И вместо этого предложила имя Артем.
Я уверена, что она это делает назло мне. Ну как может не нравиться такое древнее, благородное имя – Александр? К тому же так зовут ее мужа. Она же выходила замуж по любви! Никто ее не неволил! Если имя не нравится, зачем тогда выходила?
Мой сын – прекрасный человек, он достоин, чтобы его сына звали в его честь. Кто такой Артем? Может, у невестки какие-то ассоциации с этим именем? Может, это имя ей чем-то дорого? Может, мой мальчик у нее не первый и не единственный мужчина в жизни? И вообще среди внуков наших знакомых уже три Артема! Мало ли, что ей нравится. Есть традиция, которую надо соблюдать! Пусть родит себе еще одного и называет хоть Потапом!
Я тоже была молодая и у меня тоже были всякие фантазии, я, может, тоже хотела назвать сына другим именем, но я имела уважение к традиции семьи! Нельзя просто так брать и рушить традицию, которая существует уже несколько поколений! Как переубедить невестку?
Мнения наших экспертов
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Алена
Лидия, следуя твоей логикой, если б вы назвали сына Акакием Акакиевичем, то он бы так холостяком и остался, ну кому может понравиться такое имя? А раз имя не нравится, то как может понравиться его носитель? Да никак. Железная логика, да?
Люди влюбляются друг друга не за звучные имена. И не за то, что у тех милые родственники с не менее милыми семейными традициями. Более того, часто как раз милые родственники оказываются мощным препятствием на пути двоих людей к тихому семейному счастью. Потому что уверены, что точно знают, как нужно правильно общаться друг с другом, варить борщ, мыть полы, распределять обязанности по дому, и даже, как выясняется, как правильно называть детей.
Знаешь, почему ты не победишь в своем настойчивом желании назвать внука Александром? Потому что это – вмешательство в личную жизнь пары. Ты родила сына, вырастила его, но это не дает тебе право использовать его в личных целях и по своему усмотрению всю жизнь. И то, что ты сейчас желаешь – это грубое вмешательство в их отношения. Ты не просто настаиваешь на определенном имени. Ты пытаешься решать за них, что им делать с их собственным ребенком. А это уже нарушение границ их семьи.
Семейные традиции – это прекрасно. Но до тех пор, пока им не пытаются следовать слепо, вопреки интересам отдельных членов семьи. Ребенок не захотел пойти по стопам отца и стать врачом, выбрав поприще музыканта, актера или программиста. Скандал с отлучением от дома, с громкими фразами «ты мне больше не сын». Потрепанные нервы, нередко – искалеченные судьбы. Просто потому, что в семье есть традиция – все старшие сыновья идут в ту же профессию, что и отец, и дед. И плевать, что ни тяги, ни таланта. Есть шаблон – его нужно придерживаться.
То же самое с традициями что-то делать, или чего-то не делать в семье. Вот, прости, но я бы тоже не захотела называть сына Александром, если у него отец Александр. Я лично за индивидуальность. Когда в семье двое Саш, это банально неудобно в коммуникации. К тому же «Александр Александрович» - не слишком благозвучное сочетание из-за задвоения сочетания «ндр». Превращаются такие мужики обычно в «Сан Санычей» для удобства окружающих, и плевать им на древность и благородное происхождение оригинала.
В общем, то, что ты лет 30 назад наступила на горло своему желанию назвать сына иначе – не повод заставлять делать то же самое жену сына. Она не виновата, что у тебя тогда не достало характера и внутренней силы отстоять свое право решать в собственной семье подобные вопросы. Но если ты не перестанешь лезть, у тебя не будет права даже совещательного голоса в их семье. Либо ты разрушишь их семью, если начнешь пытаться манипулировать ею через своего сына. Ты, правда, считаешь, что имя в свидетельстве о рождении внука – веский аргумент сломать жизнь сыну?
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Сергей
Лидия, лично мне имя Александр не очень нравится. Не знаю почему, но как-то вот не лежит душа. Артем, кстати, тоже. Поэтому вполне допускаю, что и у твоей невестки может быть что-то похожее. Все люди разные, у каждого имеются свои предпочтения в этой жизни, в том числе и в именах. Кроме того, уж извини, но что бы ты по этому поводу ни думала, но в нашей Российской традиции, Александр Александрович уже очень давно стал Сан Санычем, и особым благородством тут даже не пахнет. В народной традиции, поддержанной юмористами и киношниками, это синоним сантехника в лучшем случае, ну или, по крайней мере, человека простого, без особых изысков. Может быть, твоя невестка, как раз и против этого? Ну не хочет женщина, чтобы ее ребенок стал Сан Санычем. И я ее, если честно, вполне понимаю.
В любом случае, учитывая тот факт, что давать имя ребенку – это право родителей, то как они вдвоем его назовут, так оно и будет. Твое же мнение, а также некая глубокая традиция – это дело десятое. Поэтому если у тебя нет желания еще сильнее настроить жену сына против себя, лучше не устраивать прессинг с качанием прав. Времена родовых племен, где всем заправляли старейшины, давно и прочно ушли в прошлое, и сегодня, в подавляющем большинстве случаев, родственники могут лишь советовать, предлагать, но никак не указывать. А вот прислушаться к этим советам, или нет – это решать молодым.
Нет, безусловно, если бы между тобой и новоиспеченной родственницей, сложились доверительные, основанные на взаимном уважении отношения, то шансы повлиять на ее выбор был бы достаточно велик. Однако, судя по тому, что и в какой форме написано, ни о чем подобном даже речи нет. Ведь «эта девка» не только окрутила твоего «мальчика», но еще и спину перед тобой, Великой Матерью не гнет и даже перечить смеет, мерзавка эдакая! А ведь вы ее практически с помойки подобрали, обогрели, в Род Великий ввели, змею подколодную… Ну и все в таком духе. Знаешь, мне правда очень жаль тебя и ребят. С таким подходом ничего доброго и светлого им в отношениях с тобой не светит. И поэтому, скорее всего, ты, как и многие другие свекрови, в результате будешь сильно ограничена как в общении с внуками, так и с сыном. И вина в этом только твоя. Попробуй задуматься над тем, что ты делаешь и зачем, и постарайся изменить свое отношение к семье сына. Ну, или потом не жалуйся.
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Лучшие комментарии
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Zavoronok 11.06.19 00:53Фраза "мало ли, что ей нравится" пипец вообще! Свекровь допрыгается, что её открыто пошлют по известному русскому адресу со всеми традициями и благородством.
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Солярская 11.06.19 07:43Никольски, я обычно мимо ваших выпадов хожу. Но сегодня напишу. В Грузии тоже есть традиция. С женой не разводиться. Какая бы ни была. Так что вы свекровь будущая и мужняя жена не потому что такая нев**бенная, не потому что у вашего мужа любовниц нет. Есть вагон и маленькая тележка. А просто традиция. Но если ваши мальчик женятся не на грузинках, а на американках, забудете про традиции и только наблюдать останется. Надоело уже ваши помои про русских пролистывать.
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Солярская 11.06.19 07:30Мамаша. А если у сына трое мальчиков будет, их всех троих Александрами назвать надоть? Просто интересно. Не. К имени претензий нет, к отчеству тоже. Почему б не сделать реверанс деду, которого зовут СанСаныч и не назвать внука так же. Я вообще о другом. Вы чего такая навязчивая с вашей типа традицией? У королей тоже была традиция: на простолюдинках не жениться. А уж на негритянках - тем более. Однако ж королева рот заткнула и молчит. Вы что там, круче Елизаветы 2 род свой ведёте, или как? Совсем уже ку-ку.
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Krazy 11.06.19 08:01Судя по кавказским жёнам в Торонто (их есть у нас и много), ещё есть традиция молчать в тряпочку и в пол смотреть при мужьях. А традиции быть верному жене нет почему то. Зато подозреваю что есть традиция ухаживать за блондинками-славянками. Ну и где ещё смелой и борзой быть как не на сайте? Оставим болезную с ее традициями.
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Нету ника 11.06.19 01:35Лидия Николаевна, отстаньте от детей. Пусть называют, как хотят. Лишь бы ребенок был здоровый (как и его мама и папа). Точка.
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Персикова / 11.06.19 13:41Я сегодня в забавном положении. Моя кровь разделена ровно 50/50 . Половина кавказской , половина русской (причем чисто русской ))) Но сегодня "в моих венах кипит небо славян! " Это так модно сейчас пытаться унизить русских , причём приходя в их же "дом". А где же хвалёное воспитание ? А где же уважение к приютившему тебя ?
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Элфи Крекс / 11.06.19 14:01Я вот не русская ни разу. Но не люблю, когда человек живёт в России( сам приехал, никто не просил) и русских же хает. И в Германии не люблю тех, кто там живёт, а всё немецкое плохое. Или живущих в Финляндии и не любящих финнов. Вот в Латвии русскоязыкие протестуют, что образование ( сюрприз!) будет на государственной языке. Протестуют, плакатики носят, но в Пермь не уезжают. Не нравится народ, язык, обычаи? Живи там, где нравится.
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лаки / 11.06.19 13:40когда особо нечем гордиться в семье - гордяться традициями, следвоать им тупо и упрямо проще, чем развиваться и принимать перемены, опять же безопаснее - сел, традициями обставился - всё, я в домике! ничего не решаю., ничего не меняю - ибо традиция. удобно, ага)
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Солярская / 11.06.19 12:46Девочки, я сейчас от смеха просто расплачусь. Нет у 40-милионной нации традиций. Понятно вам? никаких традиций у вас нееееетуууу. Нет традиции брать фамилию мужа при заключении брака. Нет традиции на Радоницу ходить на кладбище поминать усопших, а перед тем навести там порядок. Нет традиции не сдавать стариков в дом престарелых, и без сиделок (это как же чужие люди будут тут вот) ухаживать за своими инвалидами. Нет традиций отмечать семейные праздники, собираясь всей семьёй. Нет Масленицы. Нет банных традиций. Нет студенческих традиций. Нет армейских традиций. Нету традиций. Никаких. Все. Диагноз. Непонятно, как вы вообще живы до сих пор. И как вы самоидентифицируетесь без традиций. Вот тут тетя решила, что третье поколение мальчиков в семье родится, надо б традицию с именем завести,а то непорядок. Дед СанСаныч, сын СанСаныч, внук тоже пусть будет. А не дают. (Вы можете тоже посмеяться, но именно у меня отец СанСаныч, и младший сын - тоже. Ну не шмогла я придумать другое имя, чтобы ни с кем не ассоциировалось, не шмогла. А тут понимаешь, Сергей диагнозы раздает, середняками обзывает. Можно подумать, что сам не середнячок.) А не дают традицию завести!! Все потому что русские. Нет у них ни традиций и ничего святого. Вот так вот.
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[email protected] / 11.06.19 13:02Ну блин, с этим "без сиделок (это как же чужие люди будут тут вот)", это не традиция, это, скорее, нет денег на помощь. Я не очень себе представляю, например, поднять 100 кг, ухаживая, крякнуться можно.
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Элфи Крекс / 11.06.19 13:52А я бы не хотела, ы, если не дай Бог, буду беспомощной тушей лежать, чтобы меня дети подмывали и дерьмо из под меня выносили. Особенно сын. Пусть это будут обученные люди за деньги делать. А дети пусть маму навещают, общаются, сиделкам платят. Я ухаживала за мамой в плохом состоянии, и прошло много лет, пока я снова стала её вспоминать как умную, красивую, интеллигентных, а не то, что последний год было.
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Солярская / 11.06.19 13:53Это моя мама. Отец лежал. Ттт, сейчас уже ходит. "Мам, давай сиделку наймем". "Вот ещё. Будут тут у меня по дому, по двору ходить, высматривать, бездельничать за наши деньги, и по деревне языком трепать".
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Лада / 11.06.19 12:26Когда несколько поколений мужчин в семье имеют одинаковое фио - это полное их обезличивание. Ноль индивидуальности. Компьютерная программа. Для передачи "родового начала" существует фамилия. Она для того и предназначена. А имя должно нести индивидуальность человека. Это еще не касаясь неудобства одинакового имени и отчества деда, папы и сына в быту, в документах и тд. Все - имхо.
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Лада / 11.06.19 12:35Не исключено, кстате, что муж тоже не в восторге от своего имени - отчества или от перспективы его дальше передавать))
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[email protected] / 11.06.19 12:36Какие могут быть проблемы с док-тами? Не заметили. Проблема, это когда имя из 5 членов, как у португальцев, например, а рубрика очень малюсенькая, и вся инфа не помещается)) Или когда имени 2, и в одних доках Ты с одним, а в других - с двумя.
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Лада / 11.06.19 12:39Ну у нас, к примеру, в России полные тёзки могут иметь проблемы с чужими кредитами, к примеру.
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Krazy / 11.06.19 12:42А реальная проблема, если где-то легальное используется имя. А где-то фамилия мужа. Постоянно забываю где какое, прикольно если надо позвонить и что-то выяснить «под этой фамилией нет? А попробуйте вот эту»
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[email protected] / 11.06.19 13:36У меня сейчас всё на фамилии мужа. На девичьей остался диплом. Банковские счета, данные в поликлинике и пенсионном фонде - изменены. Что путаем - адреса))
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Krazy / 11.06.19 14:04У меня 50/50. И ещё в паре мест не мой основной адрес (страховка в Торонто по цене даже не золотая, платиновая.) Плюс где-то я домохозяйка, а где-то вполне работающая мадам. Иногда прям игра в угадайку, а не звонки.
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Персикова / 11.06.19 14:05Я замуж вышла рано , на девичьей фамилии только аттестат школьный и аттестат из муз.школы .Диплом получала через 3 мес после свадьбы уже на новую фамилию. И вся остальная жизнь на фамилии мужа. Традиция , однако, семейная )))))
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ЯздесЯ / 11.06.19 12:00Очевидно, что автор не в курсе, что такое свобода личности и право выбора, и что на вкус и цвет товарищей нет. И это вряд ли уже изменишь в ее возрасте. Она считает, что знает все лучше всех. Опустив вопрос традиций, очевидно, что она не приемлет чужую точку зрения.Вот я вам скажу, или ваша невестка: "Как!!!Как может не нравиться такое благозвучное им Артем (Потап, Мирон, Гегемон, любое)!!!" Что чувствуете? В принципе, очень люди этим грешат в нашем обществе (не знаю, как в других странах), даже молодые, что поделать. Автор, задумайтесь и останавливайте себя, пока не поздно и молодая семья не стала дозировать общение с вами. Гибкость и толерантность надо в себе растить и воспитывать.
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Персикова для Никольски / 11.06.19 11:59Вы тоже ушли от вопроса : так что вы имеете в виду под семейными традициями ? Из толкового словаря : «Семейные традиции — это обычные принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение» Семейные традиции — это повторяющиеся в последующих поколениях одной семьи ритуалы .
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ЯздесЯ / 11.06.19 12:12Вообще любые традиции из древности создавались с целью упорядочивания жизни, ограждения и защиты рода людского на основании опыта предков, короче, для выживания, даже если потомки уже забыли, а почему надо так, а не иначе, делать. И ничего нет такого, что традиции исчезают или меняются, жизнь сейчас и ее темп очень отличается даже от того, что было 150-200 лет назад. В данном случае родовое имя - это по-моему просто дань некой исключительности этой семьи, какой-то мотив, призванный повысить ценность рода, дескать, вот мы какие, конечно, это приятно, да и в принципе, ничего плохого не вижу в этом. Но стоит ли давить на молодых и себе нервы мотать? Сыну вашему и то традиция не особо-то принципиальна, что вы к невестке прицепились. Я думаю, что даже если внук будет Алекс. Алекс-ем с учетом современных взглядов на семью и брак, это не спасет пару ни от разводов и прочих приятностей. Раньше вот традиция была не разводиться, клеймо позора сразу (не только у русских, кстати), или до брака не иметь половой жизни. Теперь нету.
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Никольски / 11.06.19 12:18Ну и? Как я совпала с определением Даля) Не смотрела. Это и есть традиции - повторяющиеся ритуалы. И если они есть, значит эти оуткалы позволили группе людей выжить в какой то момент. И этот импульс выживания несёт в себе энергию будущим поколениям. У нас в семье ведётся хроника семьи. В один год все собираются в одной маленькой церкви на определённую службу. Наш предок выжил благодаря божественному вмешательству этого святого. Нас много ввж ваших. Мы проводим службу и потом взрослые рассказывают детям почему и как. Я пришла в эту семью. Я, где бы ни была и как бы не болела всегда в этой церкви в этот день в Грузии. Мои дети делают так же. Их жены будут делать так же. Девушка старшего тоже в этом году на службе в Грузии, хоть и не грузинка нигде. Она принимает правила семьи. И это меня ни в коем случае не делает свекровью мегерой. Сейчас вырабатывается традиция третьего поколения - дети смотрят телевизор только под присмотром взрослых. Телефон с 13 лет. Кнопочный на выход с 10. Остал ные с родителями или няньками. У родственников с маленькими детьми так. Нет компу в спальне. Нет телевизора. Это традиции для всех. Никакая невестка свои правила не выставляет. Они заранее понимают как функционирует семья и принимают правила. Не хотят принимать, они вне традиций. Просто у нас взаимопомощная семья. Мы бы не выжили если бы каждая крутил как её левая нога хочет или посылала по адресу старших членов семьи.
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Солярская / 11.06.19 11:38Манана, Цицино или Дарико, не знаю, как вас там. В моей крови межнационального состава других кровей достаточно намешано. Русской там одна восьмая. Т.е. 12,5 процентов. Это я вам к сведению. Так вот насчёт традиций. У русских не считается красивым или правильным себя хвалить или всячески рекламировать. И похвальба - это постыдно вообще-то. У грузин по другому. Мы это и без вашей личности на форуме давно в курсе. Так что можете пучиться от своих самих себе начисленных достоинств. Остальным они неочевидны. // И знаете, я не собираюсь перед неприятной мне личностью отчёты делать о своих личных семейных и других традициях. Если я захочу, я расскажу об этом приятным людям, но не вам. Не той, которая пришла, плюнула, грязи нанесла, натоптала, оскорбила, себя похвалить не забыла, и замечания в свой адрес игнорит. Обалденные традиции. Вас в гости пускать нельзя, получается. Грузин позорите.
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Никольски / 11.06.19 11:56Это исключительно ваше личное восприятие моего поста ГГ. Учитесь годится своим народом и своей семьёй и гордость других маленьких наций вас не будет так задевать. И постарайтесь не материться. Русский язык этого не достоин. Русская литература и язык - элитные. Не забывайте, что вы носитель.
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Персикова / 11.06.19 12:04Гордость маленьких наций , как таковая , не существует - это просто самозащита , попытка не раствориться.
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Никольски / 11.06.19 12:23Мы на это имеем право! С ужасом наблюдая, как древняя цивилизация рядом растворяется. Никто не помнит своих прапрадедушек. А тут какая то свекровь "права качает традицией" И если маленький народ выживает и продолжает существовать в современных условиях - браво! Есть чем гордиться! А в России про чукчей анекдоты рассказывают...
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Никольски / 11.06.19 12:25И это не попытка! Это опыт выживания. Попытка - "это что то безнадёжно. Заведомо неуверенно.
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Никольски / 11.06.19 12:29И здесь есть чем гордиться! Так же как и русским, но.. Тут без гордости.. Потому что, вдруг, стыдно гордится хорошим. Кичливость.. Сами себя стыдятся. Ой, хорошее сделала,! Ой, никому не скажу! Ой, детей порядочных выростила. Вот тоже ннвидаль (там внизу кто то мне указывает на банальность поступка)
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Персикова / 11.06.19 12:57Да с чего вы это решили ? Кто себя стыдится-то ? Вам не кажется , просто , что форум незнакомых друг с другом людей - не место для тыканья друг друга - а Я, а у нас и так далее. И прадедушек своих мы помним и ходим к ним на могилы и бабушка до конца жизни во главе стола сидела на семейных праздниках. Анекдоты про чукчей рассказываем , ага. А французы про бельгийцев , а грузины про менгрелов , а армяне про азербайджанцев и продолжать можно бесконечно. В общем , ничего нового . И не увидела в вашем перечислении ничего , что отсутствует в наших семейных ценностях. Просто , у русских не принято хвалиться. Всё, что хорошо и так у всех на виду, зачем об этом говорить ?
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Никольски / 11.06.19 13:23Это не на виду к сожалению. Это такое замалчтвание как обыденность. Банализации добра и гнев против зла. По итогу радоваться и гордитца нечем (. По этому и злимся на тех кто гордится. Не банализируйте добро. Почему то писать матерные посты и гадости незнакомым людям на сайте можно, а о хорошем незнакомым людям не рассказываем "
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Никольски / 11.06.19 13:24Я обобщающе про матерные посты. Не к вам лично. Вы мне про тряпки писали.
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ПЕрсикова / 11.06.19 13:34А чем же таким особенным можно гордиться и радоваться грузинской нации ? То , что вы называете здесь гордостью - банальная похвальба, большей частью здесь же выдуманная. И да , русские не привыкли кричать на всех углах о своих достоинствах и каждому рассказывать , заглядывая в лицо , о том , какие они особенные - на том и держится Русь , что не делают подвига из хороших поступков , считая их обыденными , по заложенному на генном уровне пониманию того , что по-другому и не может быть . И хорошие поступки совершают не для того , чтоб о них объявлять , а потому , что это сущность русской души.
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Персикова / 11.06.19 13:35И про тряпки я не писала. Это не моё выражение, хотя его здесь часто используют.
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Элфи Крекс / 11.06.19 11:37Кстати, о традициях и именах. Сейчас в России часто стали называть двойными именами. Было несколько лет назад дело о наезде со смертельными последствиями. Виновница- Беатрис-Синди Петрова. Просто с европейской традиции собезьянничали, не думая.. А у нас дают часто два-три имени в честь дедов/ прадедов. Первое имя - современное, второе-третье может быть, например, Фридрих, Вильгельм или Отто. Так уже никто мальчиков не называет, но в честь деда или прадед это имя передаётся дальше. У меня самой три имени в паспорте. Второе и третье -имена бабушки и прабабушки.
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Солярская / 11.06.19 12:00А что есть отчество, как не второе имя, данное по отцу?
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Ах / 11.06.19 11:36Времена меняются очень быстро и чем дальше, тем скорость всё больше нарастает. Дети гораздо лучше нас ориентируются в окружающем мире. По-моему , мудрость родителя в том, чтобы вырастить детей и отпустить в свободное плавание, а не сдерживать их полёт изжившими себя старческими навязчивыми идеями. Дайте детям жить свою жизнь. Жить где им хочется, как хочется, с кем хочется. Придут за советом и помощью, с удовольствием помогите и посоветуйте. Не спрашивают совета, не лезьте со своим мнением. Да, это не легко отпустить кровиночку. Но, на мой взгляд, это единственный путь к искреннему уважению. Цепляние за жизнь детей идёт исключительно из неумения жить свою жизнь и собственных страхов (остаться одной, стать ненужной и т.д.)
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Элфи Крекс / 11.06.19 11:14Назовёшь мальчика Александром, а будут ДРАЗНИТЬ Шуриком. А назовёшь Вячеславом, будут ДРАЗНИТЬ Славиком. А Анатолия - Толиком. Мне лично имя Александр нравится: благородное имя, царское. Александр Третий тоже Александром Александровичем был. Блок Александр Александрович. И международное. Кроме того, удивило меня, что не нравится имя любимого мужа. Обычно, если любишь человека, то его имя, пусть даже самое распространенное, становится чем-то особенным. Его и повторять хочется, и к тёзкам с симпатией. А семейные традиции - это прекрасно. Я встречала людей, которые росли в детдоме или в неблагополучнных семьях, и им этих традиций очень нехватало. Так что, будь я на месте невестки, я бы, конечно, назвала первенца по традиции. Но поделать тут ничего нельзя. И да, свекровь модно "ставить на место". Рот должна закрыть и свое мнение не высказывать, советов не давать. А будет рот раскрывать, невестка её и к внуку не допустит. Пусть лучше дорогое украшение за внука подарит и валит подальше. Не, помогать,конечно, обязана( см. множество писем с жалобами на свекровь, которая не помогает или помогает мало), деньгами тоже хорошо, и квартиру пусть купит( тоже были письма). Лично я, как свекровь, постаралась бы не привязываться к внуку, к которому меня чуть что могут и не допустить. Не люблю, когда мной манипулируют. Особенно меня умилил отзыв, что у "свекрови-кровопийцы", наверно, нет личной жизни, раз она с выбором имени суется. Вот была бы у неё личная жизнь, ей было бы глубоко начхать, как какого-то там вы....ка назовут.
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Персикова / 11.06.19 11:36Элфи , ну вот вам нравится имя Александр , вы мгли бы назвать так своего сына , а невестке из письма хочется , чтоб у неё рос Артём )) Лично мне Саша -Александр тоже никак , вполне могу понять , почему она не захотела .
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Элфи Крекс / 11.06.19 11:54Я своего сына назвала по-другому. Но, если бы мне свекровь в то время сказала в то время про семейную традицию, я бы назвала по традиции. Мне бы было приятно ощущать, что у моего сына столько предков за спиной стоят и все на его стороне. Как-то так. А скорее всего я бы уже до слов свекрови знала о традиции, ведь не случайно и муж, и его отец АА. Меня бы, скорее,обидело, если бы свекрови было всё, как её первого внука назовут.
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Персикова / 11.06.19 12:06Элфи , перечитайте письмо. Каким образом и каким тоном эта свекровь преподносит традицию ? Полагаю , что проблема из-за этого и возникла.
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50)50 / 11.06.19 12:07а если мужа и свекра звали бы Мартынами?)))
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Элфи Крекс / 11.06.19 12:24И что? Кто -то из бомонда, и не один, уже назвал Мартин, а Мартын - это славянская форма Мартина. Я в общем-то свое мнение высказываю, не пытаясь подстраиваться под мнение большинства и кого-то переубеждать.
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Прелесть / 11.06.19 11:14Мне повезло, я выросла в семье где семья это святое. И мужья мои такие же. Других быть не могло. Уважение ко всем членам это на первом месте. И я считаю что если для вас так важна ваша традиция. Вы обязаны всех потенциальных невест оповестить об этом и получить согласие. Иначе сын согласно первичности традиции не должен бы жениться на не согласной. Этого не сделано до брака. Значит всё. Момент давления упущен. Беременная в реальном недоумении. Извинитесь и смиритесь. Это Ваша недоработка. Значит так должно быть. Чтобы спасти ваш род. Поймите вы ЭТО! Не надо вам чтобы умирали Александры. Не идите против божьей воли. Глупо ведь право иначе это не традиция а блажь..
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Персикова / 11.06.19 11:34Нелли, я даже уверена, что эта невестка согласилась бы на имя , которое принято в семье , если бы не неумное поведение свекрови. Она не считает невестку человеком , имеющим право голоса и вообще своего мнения. Наверняка это давление происходило не только по поводу имени .
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[email protected] / 11.06.19 11:38Света, вероятно, так и есть. невестка будет воспринимать в штыки любое вмешательство. Мне лично тоже не понравилось бы, если бы за меня хотели решать. Если у меня есть право выбора, никто не должен на него посягать.
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Прелесть / 11.06.19 12:02Светлана, я коротко я уверена что попросили бы об этом до свадьбы 100%было бы все в порядке. А теперь поздно. Есть ведь элементарные понятия что к месту а что опоздал типо кто не успел тот опоздал. А вообще я все же уверена что невестку бог послал для невозношения александров. :-) Бороться у кого больше прав в семье несолидно. Имхо
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Джей / 11.06.19 12:50А вот действительно непонятно. Логично для семьи с традицией, при знакомстве с родителями и даже раньше, когда делается предложение , обсуждать традиции. Варианта два, либо сын не слишком рвался традицию продолжать, но маман ни слова не сказал, прикрывшись женой. Либо традиция только в голове у героини. В обоих случаях, это не традиция, а так, баловство.
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Прелесть / 11.06.19 10:30Лидия Николаевна! Христа ради, послушайте меня. Если хотите, чтобы Ваш сын был жив и здоров до глубокой старости, уступите невестке. НЕЛЬЗЯ Вашему сыну такого поклонения. Нельзя! Поверьте моему слову. И внуку нельзя заражаться Вашей традицией. У всего есть предел. Живите дружно с семьёй сына. И благодарите невестку за такое неприемлемое для Вас несогласие. Порой в жизни такие на первый взгляд невозможные обстоятельства являются большим благом для всех нас. Да храни вас всех господь.