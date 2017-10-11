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Неужели я так ни в кого и не влюблюсь?


Мне 20 лет, но я никак не могу влюбиться. Вроде, иногда хочется отношений, но как появляется молодой человек - сразу после первой встречи я хочу бежать и понимаю, что пока мне хорошо одной, и я не хочу отношений. Мама настаивает на встречах с одним молодым человеком (закончил Бауманку, инженер, работает, хорошая семья), но я вообще не чувствую к нему ничего, мне он даже противен. Мама расстраивается, говорит, что я лучше не встречу. Но я не хочу через силу заставлять себя встречаться. Но в то же время мне страшно остаться потом одной. Неужели я так ни в кого и не влюблюсь?
Ирина,
Россия, 20 лет
11.10.17
Неужели я так ни в кого и не влюблюсь?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Ну, что тут сказать? 20-летняя Диана Спенсер тоже считала, что лучше, чем принц Чарльз Уэльский она никогда и никого не встретит. Историю принцессы Дианы, надеюсь, пересказывать не надо? Спешка ценна при ловле мух. В том, что касается шагов, приводящих к долгосрочным последствиям, и имеющих судьбоносное значение, спешить – себе вредить. Не лежит душа к мужчине, которого тебе навязывают? Послушай свое внутреннее «я». Лучше упустить этот «редкий экземпляр», нежели потом, уже будучи за ним замужем, выяснить, что без памяти влюблена в соседа Василия, а от мужа тошнит при малейшей мысли о половой близости. Шансов, что выпускник Бауманки окажется вторым Жоффреем де Пейраком, а ты – это Анжеликой, подозреваю, равны нулю, так что, рассчитывать на неземной секс, за который ты его полюбишь, не приходится. А другие точки соприкосновения, как я понимаю, у вас и так отсутствуют, раз тебе парень уже противен. И, поверь, это действительно трагедия, когда, будучи замужем (потому что человек хороший, или потому что боялась остаться одна), да еще и детей в браке родив, женщина осознает, что впервые влюблена, и это не муж. Тебе всего-то 20 лет. Будет исключительной глупостью сейчас послушать маму и начать отношения с парнем, который тебе не интересен. Он же займет возле тебя место, и тот, кто тебе нужен, может просто пройти мимо (потому что ты уже занята).

  • Сергей

    Ирина, все люди разные, у каждого свой собственный путь, личное восприятие Мира и жизни в целом. Кто-то развивается быстрее, кто-то медленнее. Есть те, кто влюбляется постоянно, начиная с детского сада, но есть и те, к кому влюбленность приходит значительно позже. И в этом нет ничего странного или неправильного. Поэтому я бы не советовал паниковать и срочно искать кого угодно, лишь бы штаны в шкафу висели. Нет, понятное дело, что мама давит морально и уже все уши прожужжала. Однако идти на поводу у таких «благожелателей» - не лучший выбор. Результатом таких вот «притянутых» отношений вполне может стать большая трагедия, причем не мамина, а твоя и твоих возможных детей. Вариант стерпится-слюбится, по моему мнению, работает только в сказках и народной молве. В реальности все значительно сложнее и очень редко приводит к положительным результатам. Так что если к молодому человеку душа не лежит, то и не нужно. Что же касается того, что ты никогда не влюбишься – это вряд ли. Нет, есть, безусловно, персонажи, которые в принципе не могут любить никого кроме себя. Однако даже в таком варианте, люди все равно находят себе пару основываясь на симпатии и взаимном уважении. И живут зачастую дольше и счастливее, чем те, кто создавал пару по большой и страстной любви. Только для этого требуется немного повзрослеть и набраться жизненного опыта. Вот и тебе советую – не спеши. Если ни к кому из уже встреченных не лежит душа, значит, просто пока не встретился по-настоящему интересный мужчина. И кидаться из-за этого на первого попавшегося – не стоит. Тебе всего 20 лет. Ты пока еще растешь, меняешься, взрослеешь. Уверен, через год, может быть два, все само собой встанет по местам. Так что не горюй и не впадай в истерику. И пока есть время – учись. Когда придут чувства и завяжутся отношения, на получение знаний может просто не остаться времени.

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